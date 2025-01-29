Власти Казани добавят бесплатного времени на платных парковках

Чиновники пообещали добавить парковочных мест перед госпиталем Минобороны

Фото: коллаж "Реального времени"

В Казани увеличат время бесплатной стоянки на платных муниципальных парковках, а также расширят парковочное пространство вблизи нового военного госпиталя. Машино-мест здесь не хватает, а вдоль дороги развешаны знаки, запрещающие даже остановку. Об этом стало известно на заседании Конституционного совета Татарстана, где рассматривают обращение казанцев, добивающихся права на бесплатную стоянку перед социально значимыми учреждениями. О проблемах парковки участников СВО пришел рассказать и депутат Госсовета Татарстана, Герой России Расим Баксиков. Подробности — в материале «Реального времени».

«Выкуп» за машину, доставившую раненого

В заседании Конституционного совета РТ принял участие депутат Госсовета Татарстана, Герой России Расим Баксиков. Парламентарий рассказал «Реальному времени», что причиной этого стала недавняя некрасивая история:

— Ко мне обратился отец раненого участника СВО. Он привез в госпиталь Минобороны своего сына, на лечение после ранения. Сын на костылях, далеко идти не может. А места на парковке, которая там очень маленькая, не оказалось. На территорию госпиталя, являющегося режимным объектом, автомобиль не пропустили, и пришлось оставить машину в зоне действия запрещающего знака. Когда он вернулся, автомобиля на месте не оказалось — его эвакуировали, и впоследствии его пришлось «выкупать» со штрафстоянки.

Для обладателя старенькой отечественной «десятки» это влетело в копеечку. Депутат — герой СВО рассказал, что на заседании Конституционного совета РТ он добился главного — представители исполкома Казани его «услышали и пообещали найти выход из ситуации».

Депутат — герой СВО рассказал, что добился главного — представители исполкома Казани его «услышали и пообещали найти выход из ситуации». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Расим Баксиков подчеркнул, что необходимо обеспечить соблюдение требования федерального законодательства, согласно которому бесплатной парковкой должны быть обеспечены не только госпитали, но и больницы, детские сады, школы, государственные и муниципальные учреждения.



Везде таблички: плати!

— Остается открытым вопрос понимания того, что законодатель имел в виду, указывая на пространство, которое может быть использовано для стоянки без взимания платы, — напомнил заявитель Теймураз Минджия, получив слово в заседании Конституционного совета РТ. — Это остается ключевой проблемой, которая вызывает обоснованные нарекания и порой даже возмущение жителей Казани.

Рассмотрение этого вопроса на последнем заседании КС РТ сдвинулось с мертвой точки. В прошлый раз представители исполкома твердо стояли на том, что почти все платные муниципальные парковки организованы в пределах улично-дорожной сети. В этот раз на заседание пришел глава Госавтоинспекции Казани Михаил Савин. Он сообщил, что территория перед зданием Татвоенкомата, где поблизости еще районный суд и райадминистрация и которая недавно стала платной муниципальной парковкой, к дорожной сети не относится.

Представители исполкома твердо стояли на том, что почти все платные муниципальные парковки организованы в пределах улично-дорожной сети. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отсутствие предусмотренной законом бесплатной альтернативы платным парковкам в городе было подтверждено в ходе ответов Теймураза Минджии и представителей исполкома Казани на вопросы членов Конституционного совета.

— Вы, как активный пользователь [парковок], сталкивались с организациями органами самоуправления бесплатных стоянок? — поинтересовались у Минджии.

— Есть такая стоянка — на Горках. Но это единственное такое место в городе, — ответил он. И напомнил, что ни одной подобной стоянки нет в центре города — ни для посетителей учреждений, ни для туристов, к которым в Казани относятся вовсе негостеприимно. — Куда бы турист ни приехал, везде таблички: плати, плати, плати!

Ни одной бесплатной стоянки нет в центре города — ни для посетителей учреждений, ни для туристов, отметил Теймураз Минджия. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

На вопрос члена Конституционного совета Эльмиры Мустафиной к представителям муниципалитета, почему для зон бесплатной муниципальной парковки город не предусмотрел даже специальных информационных щитков — вся утвержденная документация касается только оборудования платных участков, прозвучал ответ, что бесплатная парковка и так возможна в тех местах, где она не запрещена.

«Это — апелляция к авторитету»

На заседании не было оглашено заключение Конституционного совета РТ по рассмотрению обращений казанского юриста Теймураза Минджии и инвалида III группы Вадима Парфенова — это произойдет позднее. Но адвокат в разговоре с «Реальным временем» пояснил, что, к сожалению, это заключение в любом случае не может быть использовано в дальнейшей борьбе на законное право горожан и гостей Казани иметь бесплатную альтернативу платным муниципальным парковкам.

— Это обращение с моей стороны было способом привлечь внимание общественности и госорганов к проблеме. Кроме того, это — апелляция к авторитету, ведь члены Конституционного совета — профессионалы, а его глава — знаковая фигура в правосудии республиканского уровня.

На заседании не было оглашено заключение Конституционного совета РТ по рассмотрению обращений — это произойдет позднее. Инна Серова / realnoevremya.ru

Кроме того, добавил юрист, обращение в Конституционный совет Татарстана уже принесло реальные плоды — в исполкоме пообещали увеличить время бесплатной стоянки на платной парковке.

— Правда, не уточнили насколько — сказали, что, возможно, на 15 минут, и за это уже спасибо, — не без сарказма заметил Минджия. — За полчаса, наверное, можно поставить машину, добежать, например, до кабинета врача или кабинета в госучреждении и вернуться на парковку.

Собеседник издания также добавил, что в прошедших трех заседаниях Конституционного совета РТ он не получил от представителей исполкома Казани ответа, почему и как создаются парковочные места, почему не соблюден баланс интересов между властью и гражданами и почему интересы граждан должны ущемляться в пользу интересов публичной власти.

1 / 22 realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров