Ямы навсегда: почему в Казани по полгода не латают «дырки» на проезжей части

По информации исполкома, в межсезонье ремонтируют только тот асфальт, который пострадал от температурных перепадов

Фото: Инна Серова

В Казани, наконец, начали латать прошлогодние выбоины на дорогах. На ямочный ремонт, по информации исполкома, в этом году будет потрачено 93 млн рублей, и затронет он всего 45 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. «Реальное время» — о том, как латают улицы в столице Татарстана, почему опасные для участников движения повреждения дорожного полотна не устраняются месяцами, и как реагируют на жалобы горожан службы, ответственные за передачу информации в муниципальные органы.

Ловушка для участкового



Для начала приведем пример, как реагируют на сигналы граждан об опасных ямах на дорогах ведомства, в обязанности которых входит эти опасности устранять. Асфальт на улице Поперечно-Ноксинской в районе дома №2 вскрыли поздней минувшей осенью в ходе прокладки инженерных сетей. Подрядчиком, как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе исполкома, выступало ООО УСК «Стандарт». После работ на проезжей части двухполосной дороги осталась яма размерами примерно метр на два метра и глубиной более 20 сантиметров. Дорога превратилась в однополосную и такой остается до сих пор. А яма — опасная ловушка для автомобилей и пешеходов — растет под действием осадков, температурных перепадов и механических нагрузок от проезжающего транспорта.

По закону копать землю (неважно, под дорогой или рядом) в России разрешается только на основании ордера на производство земляных работ. В Казани этот ордер выдает Комитет внешнего благоустройства. Он же по окончании работ ордер закрывает, и сотрудник, который ставит подпись на документах, вправе это сделать, только убедившись, что никаких ям на месте, где копали, больше нет. Для неосведомленных поясним, что копать где ни попадя без разрешения нельзя, потому что можно порвать кабель, пробить водопроводную трубу и тому подобное.

По данным исполкома, ордер УСК «Стандарт» был выдан 24 августа 2020 года. Судя по тому, что рабочие ушли с Поперечно-Ноксинской в конце осени, а яма осталась, никто в Комитете внешнего благоустройства не удосужился осмотреть место работ, пока не поступил запрос от «Реального времени». В ответе на запрос, полученном 15 апреля, говорится: «информация направлена в Управление административно технической инспекции для привлечения организации, производившей земляные работы к административной ответственности». Будут ли привлекать к ответственности «прикрывших» глаза на яму сотрудников комитета, нам не сообщили.

По данным исполкома, ордер УСК «Стандарт» был выдан 24 августа 2020 года. Фото: Роман Хасаев

Поскольку яма до сих пор представляет собой опасность как для автомобилистов, так и для пешеходов (тротуара на этой стороне улицы нет, а в ночное время в этой яме недолго и ноги переломать), корреспондент «Реального времени» 8 апреля сообщила об опасности по телефону «112» и попросила передать сигнал в муниципалитет и службу дорожного надзора в ГИБДД. Звонила с единственной целью — чтобы поскорее привели в безопасное состояние дорогу.

В «112» рассудили иначе и передали информацию о дорожной опасности в МВД. Спустя два часа после звонка к заявительнице прибыл участковый из отдела полиции №14 и взял объяснительную. 14 апреля участковый Роберт Гиззатуллин позвонил заявительнице и... попросил телефон председателя СНТ «Нокса», ворота которого располагаются неподалеку от ямы. На вопрос, зачем, ответил: «Чтобы опросить». Получив отказ и угрозу нажаловаться в службу собственной безопасности на саботаж, участковый переслал информацию о яме в администрацию Советского района, которая не имеет никакой власти над строителями, проводившими раскопки на дороге.

На запрос «Реального времени» в МВД по Татарстану относительно причин бездействия участкового, который мог в тот же день переслать информацию в отдел дорожного надзора ГИБДД по РТ для принятия мер, ответ пока не получен. Как, впрочем, и от ГИБДД, куда мы обратились с вопросами об этой и других известных сотрудникам дорнадзора ямах на казанских улицах, хотя Госавтоинспекция республики уже бодро отчиталась перед телезрителями о работе по выявлению дорожных ям.

На запрос «Реального времени» в МВД по Татарстану относительно причин бездействия участкового ответ пока не получен. Фото: Максим Платонов

Неактуальное фото актуальной ямы

«Апофигеем» истории стала реакция портала «Народный контроль» (на сайт госуслуг республики корреспондент издания обратилась, поняв, что иначе яму вряд ли починят до следующей зимы). Модераторы «забанили» обращение на том основании, что «фото неактуально»: оно было сделано, когда еще были видны остатки сугробов, а на момент подачи заявки снег растаял. И предложили обратиться еще раз — с актуальным снимком.

— Наше министерство представляет только технические ресурсы для работы «Народного контроля», то есть наша обязанность — это поддерживать функционирование системы. Модерацией контента и обработкой заявок занимаются специалисты Уполномоченного по правам человека в РТ, — сообщили «Реальному времени» в Минцифре РТ.

В пресс-службе Уполномоченного по правам человека в РТ пояснили, что обращение «было отклонено ... в соответствии с п. 4.1 Правил модерации: «несоответствие тематики уведомления, утвержденным Положением категориям». Однако довод, что яма не «растаяла», учли и заявку актуализировали, и даже переслали в республиканский Минтранс.

Поможет ли это — неизвестно. В исполкоме не сообщили сроков ликвидации ямы, а местные водители, не надеясь на скорую помощь, приняли свои меры безопасности — кинули в «ловушку» на дороге пару тачек щебня и присыпали грунтом.

Загадочен и принцип, по которому в городе определяют, насколько та или иная яма на дороге «аварийная». Фото: Максим Платонов

«Температурная» классификация и яма-невидимка

А вот другую яму шириной в две полноценные полосы, которая благополучно пережила всю зиму на проезжей части в районе конечной остановки троллейбуса на улице Халитова, заасфальтировали на другое же утро после поступления запроса «Реального времени» в пресс-службу Казгорисполкома — 15 апреля. А нам сообщили, что Комитет внешнего благоустройства ордера на производство земляных работ в этом месте не выдавал, и информация об этом направлена в Управление административно технической инспекции «для привлечения к административной ответственности производителя работ».

Как там найдут, кого привлекать — загадка, как впрочем, и причины, по которым представители Комитета внешнего благоустройства несколько месяцев наблюдали, как весь транспорт по одной полосе объезжает невесть откуда взявшуюся двухполосную яму на Сибирском тракте, и ничего не предпринимали для ее устранения.

Загадочен и принцип, по которому в городе определяют, насколько та или иная яма на дороге «аварийная».

— В период межсезонья дорожные службы выполняют работы по устранению аварийных ям, образующихся на проезжих частях улиц из-за колебания температур, — сообщили в пресс-службе.

Выходит, что ямы, образовавшиеся иным способом, независимо от размеров и местоположения дорожными авариями не грозят?

Торопиться не надо?

В Казани не счесть ям, которые Комитет внешнего благоустройства и службы дорожного надзора не видят в упор. Вот, к примеру, на улице Четаева перед пересечением с Бондаренко аккурат на самом переходе — яма на одной полосе и провал с самодельной вешкой-сигналом для водителей — на встречной. Образовались они более года назад, водители во избежание аварий закладывают их обломками кирпичей — и ничего, ездят. А что делать — на «Народном контроле» висит сообщение, что Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского района Казани намерена ликвидировать эту яму только к 25 ноября 2022 года?

Опасную яму на въезде в казанский поселок Займище, о которой в «Народный контроль» сообщили в августе 2020-го, также не спешили ликвидировать, несмотря на то, что в нее стекают дождевые и талые воды и все больше подмывают дорожное полотно. Восстановить в этом месте дорогу татарстанский Минтранс пообещал лишь к 23 апреля 2021-го — через 8 месяцев.



«Состояние казанских дорог значительно лучше, чем в других городах, — цитирует главу Комитета внешнего благоустройства Игоря Куляжева официальный сайт мэрии Казани. Фото: Максим Платонов

Откуда берутся «волшебные» люки

За последние дни жалобы на дорожные ямы в «Народный контроль» потекли, как талые воды, со всей Казани: с улиц Комсобольской, Товарищеской, Абсалямова, из поселка Дружба и других частей города. Пока у большинства статус «в работе». Но есть места, где ямы, сколько ни заделывай, появляются вновь.

Например, на Сибирском тракте между улицами 8 Марта и Александра Попова есть два волшебных люка — там асфальт сколько ни кладут — он проваливается. И будет проваливаться всегда, объясняют специалисты, поскольку это следствие некачественного монтажа коммуникационных колодцев. Если кольца уложены не строго горизонтально, а с перекосом, асфальт в этом месте всегда будет продавливаться.



Но разбираться с этим никто не будет, автовладельцы будут по-прежнему уродовать машины на ямах, а бюджетные деньги будут и дальше расходовать на мартышкин труд. «По ул.Сибирский тракт выполнение ямочного ремонта в местах размещения люков инженерных коммуникаций происходит силами сетевых компаний, согласно Правилам благоустройства г. Казани», — сообщили в исполкоме на запрос «Реального времени», который предполагал анализ ситуации и ответ на вопрос о причинах постоянного разрушения дорожного полотна около люков и мерах по предотвращению аварийной ситуации.

В исполкоме сообщили, что к ямочному ремонту дорожные службы приступили с 20 марта и уже успели отремонтировать более полусотни участков дорог площадью свыше 7,2 тыс. квадратных метров. Всего в текущем году планируют отремонтировать 45 тысяч квадратных метров дорожного покрытия и потратить на это 93 млн рублей.



К ямочному ремонту дорожные службы приступили с 20 марта и уже успели отремонтировать более полусотни участков дорог. Фото: Максим Платонов

«Состояние казанских дорог значительно лучше, чем в других городах, — цитирует главу Комитета внешнего благоустройства Игоря Куляжева официальный сайт мэрии Казани. — Ежегодно проводится большая работа по капитальному, текущему ремонту, но есть аварийные участки дорог, которые требуют незамедлительного вмешательства». По его словам, основная цель ямочного ремонта — «устранить аварийные ситуации на дорогах».

Заплата на заплату

В числе прочих в очередной раз «устранять» аварийную ситуацию планируют и на улице Шмидта — на участке между улицами Зинина и Вишневского. Там от дорожного полотна, собственно, остались одни ямы, а заплаты много лет ставят не между целыми участками дороги, а между старыми заплатами. Сколько лет эту дорогу не ремонтировали капитально, исполком в ответе «Реальному времени» скромно умолчал.

— По улице Шмидта на участке от Зинина до Вишневского капитальный ремонт на 2021 год не запланирован, — сообщили в пресс-службе. — Формирование перечня объектов осуществляется Администрациями районов. Вопрос ремонта данной улицы будет рассмотрен в последующие годы по мере выделения финансовых средств на данные цели. Участки улиц, на которых выполняется ямочный ремонт, определяются по результатам комиссионного осмотра дорог с участием специалистов заказчиков работ — администрацией районов и подрядных организаций. В первую очередь ремонту подлежат улицы с общественным транспортом и наибольшей интенсивностью движения, при этом также учитываются обращения автомобилистов.

С учетом того, что там располагается детская поликлиника №2, и эта дорога является единственным выездом из микрорайона на улицу Вишневского после того, как улица Академическая превратилась по решению исполкома в одностороннюю, интенсивность движения там, разумеется, недостаточно высока для принятия решения о капремонте.