Приметы лета в Казани: сапборды на пляжах, фуд-траки в парках и ускоренная подготовка пляжей

Завершение реконструкции «Черного озера», памятник воинам-интернационалистам, арт-объект «Эффект бабочки»

Фото: Олег Тихонов

В этом году в Казани в связи с аномальной жарой пляжи могут открыться раньше. Официально разрешенных мест для купания будет восемь — пять пляжей и три зоны отдыха. К летнему сезону готовы и городские парки. Власти Казани обещают завершить реконструкцию «Черного озера», разбить новый парк в ЖК «Салават купере», обустроить 12 парков на берегу Казанки. Кроме того, откроются новый арт-объект в Горкинско-Ометьевском лесу и памятник воинам-интернационалистам в парке Победы. Черты общественного пространства обретет экстрим-парк «Урам» — здесь появится зона отдыха и развлечений. Еще одно новшество — фуд-траки, они начнут работу в парке Победы, имени Урицкого, на территории центра семьи «Казан», в Лядском саду и на пляже Лебяжьего озера.

Пять пляжей и три зоны отдыха

В связи с установившейся аномально жаркой погодой мэр Казани Ильсур Метшин призвал ускорить подготовку пляжей к летнему сезону и выдать разрешения на их открытие. Обычно оно приурочивалось к 1 июня. В этом году будут работать пять городских пляжей — «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское», «Большое Лебяжье», а также три места отдыха у озер Изумрудного, Лебяжьего и в парке Победы. По словам начальника Управления гражданской защиты Фердинанта Тимурханова, на каждом ежедневно с 9 до 20 часов вплоть до 30 августа будут дежурить по три спасателя и медик. Пляжи укомплектуют лодками, обеспечат спасательным снаряжением и медикаментами.

До 28 мая водолазы должны обследовать и очистить дно пляжей на площади более 8,7 тыс. кв. м. Также будет проведен лабораторный анализ проб воды и песка, обновлены информационные стенды, выставлены аншлаги о запрете купания в необорудованных опасных местах. До 27 мая должны отремонтировать помещения спасательных и медицинских постов, провести боронование и рыхление песка, обновить и покрасить теневые навесы, раздевалки, урны, скамейки, огородить территорию для купания детей, подвести воду к душевым кабинам, убрать мусор. После чего пляжи должна принять комиссия администраций районов города. Приемка должна завершиться к 27 мая.

На заметку: на пляжах Комсомольского и Лебяжьего озер появится возможность брать напрокат сапборды — доски для гребли стоя.

По мнению Тимурханова, необходимо усилить патрулирование зон отдыха полицией в вечернее время, выходные и праздничные дни. Фото kzn.ru

Не дожидаясь открытия сезона

Тем не менее многие казанцы и гости столицы не стали дожидаться открытия купального сезона. Так, в эти выходные инспекторы по маломерным судам и спасатели в ходе рейда обнаружили детей, которые плескались в озере парка Победы. С начала мая в Татарстане при купании погибли уже два человека. Еще двоих удалось спасти.

Чтобы предотвратить подобные случаи, по мнению Тимурханова, необходимо усилить патрулирование зон отдыха полицией в вечернее время, выходные и праздничные дни. В детских оздоровительных лагерях должны быть назначены ответственные за обеспечение безопасности на воде. В течение сезона будет организовано патрулирование акваторий Волги и Казанки силами ОСВОД и государственной инспекции по маломерным судам, на пляжах пройдут акции по пропаганде безопасного поведения на воде с демонстрацией правил спасения утопающих.

— Хочу призвать горожан выбирать для отдыха на воде лишь муниципальные пляжи, на которых должным образом будет организована работа спасателей и медицинских служб. Напомню, что в прошлом году на организованных пляжах города был спасен 21 отдыхающий, в том числе пять детей, и 119 отдыхающим оказана первая помощь, — предупредил Тимурханов.

На пляжах пройдут акции по пропаганде безопасного поведения на воде с демонстрацией правил спасения утопающих. Фото: Олег Тихонов

Арт-объект из мусора

Летний сезон стартовал в парках и скверах города. В этом году завершится реконструкция в парке «Черное озеро»: будет благоустроена территория между двумя восстановленными павильонами, завершена прокладка коммуникаций, сделана навигация и установлены дополнительные малые архитектурные формы, обновлено покрытие забора вокруг парка. В Лядском саду обновят штукатурное покрытие забора, центральную арку — в парке «Крылья Советов», покрасят забор в парке им. Урицкого, отремонтируют горки в «Калейдоскопе» и «Крыльях Советов», скамейки — в «Сосновой роще».

12 июня состоится торжественное открытие многострадального памятника воинам-интернационалистам в парке Победы. А летом в Горкинско-Ометьевском лесу появится новый арт-объект «Эффект бабочки». Это победитель конкурса на лучшую МАФ из отходов и вторсырья. Казанский архитектор Алексей Лазарев получил грант в 500 тыс. рублей, на которые воплотит свою задумку.

Кроме того, в этом году будет разбит парк в ЖК «Салават купере». В ближайшее время появятся новые парки и набережные у реки Казанки — всего их будет 12. По словам руководителя Дирекции парков и скверов города Казани Роберта Гарипова, в апреле-мае прошли встречи с жителями и активистами по поводу благоустройства Голубого озера и Спортивного парка. Сейчас ведется работа по установке кадастровых границ будущих парков, составляются техзадания для проектирования территории, формируется комьюнити, выстраивается сетка предстоящих мероприятий.

По словам Роберта Гарипова, в апреле-мае прошли встречи с жителями и активистами по поводу благоустройства Голубого озера и Спортивного парка. Фото kzn.ru

Нововведение — фуд-траки

В этом году среди летних торговых объектов в парке Победы, имени Урицкого, на территории центра семьи «Казан», в Лядском саду и на пляже Лебяжьего озера появятся фуд-траки. Конкурс на их размещение прошел впервые. Всего на территории 19 парков летом разместятся 73 объекта нестационарной торговли. Аукционы прошли в феврале, при начальной цене в 2,9 млн рублей места уходили за 7 млн рублей. Договоры с предпринимателями заключены на 3 года, а не на год, как раньше.

Дирекция парков и скверов предъявляет к объектам ряд требований: режим их работы должен совпадать с периодом загруженности парка, они должны презентабельно выглядеть, меню и ценники в кафе необходимо сделать в едином стиле, соответствовать нормам СанПиН.

Черты общественного пространства обретает экстрим-парк «Урам». С 1 мая около него, на улице Подлужной, в тестовом режиме заработала платная парковка. Она рассчитана на 133 машино-места, стоимость часа парковки составляет 50 рублей. Скоро у парка появятся пункт охраны, зона отдыха и развлечений для посетителей, фуд-траки.

— На площадке, которая будет внешне соответствовать концепции экстрим-парка, могут присутствовать от 5 до 10 фуд-траков с различной кухней. Мы планируем участие представителей не только из Казани, но и из близлежащих городов, — рассказал Гарипов.