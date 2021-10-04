Ozon откроет в Казани сервис продуктовой экспресс-доставки

Федеральная компания ищет помещения под дарксторы площадью около 2,5 тысячи «квадратов»

Фото: Ozon

Как стало известно «Реальному времени», один из крупнейших российских маркетплейсов Ozon собирается открыть в Казани сервис экспресс-доставки. Заказанные онлайн-товары покупатель сможет получить в течение часа. Если услуга будет востребована, Ozon намерен запустить ее и в других городах республики. Сегодня в столице Татарстана на рынке e-grocery представлены несколько федеральных игроков: «Самокат», «Яндекс.Лавка», «СберМаркет», iGoоods. И эксперты считают, что Ozon станет их серьезным конкурентом, если предложит лучшие условия сервиса и попадет в запрос потребителя. И если одно из преимуществ у него есть — широкий ассортимент товаров, сравнимый с большим супермаркетом, то по времени доставки он пока проигрывает «коллегам».

Кто составит конкуренцию «Самокату» и «Яндекс.Лавке»

На рынок экспресс-доставки продуктов в Казани выходит новый крупный игрок — Ozon Express. О планах по масштабированию бизнеса в Татарстане «Реальному времени» рассказал гендиректор компании Ozon Александр Шульгин. В эксклюзивном интервью нашему изданию он отметил, что в ближайшие два года, судя по спросу со стороны предпринимателей и покупателей, Ozon будет еще вводить объекты логистической инфраструктуры. После того как на территории индустриального парка «Зеленодольск» был открыт фулфилмент-центр площадью 22 тыс. кв. м, ставший главным хабом компании в Поволжье, задача по завоеванию рынка несколько упрощается. Кроме этого, у компании в регионе имеется пять сортировочных центров, собственная курьерская служба, что в целом является хорошей базой, чтобы наладить сервис быстрой доставки.

— Мы тестировали эту бизнес-модель в прошлом году в Москве, поняли, что она нравится покупателям. Развиваемся в Москве, открылись в Питере и Твери. И в IV квартале этого или I квартале следующего года будем открываться в Татарстане. Это будет часовая доставка. Отдельно отмечу, что это хорошая возможность для местных производителей продуктов питания развить продажи — для Ozon Express мы ищем локальных поставщиков, — пояснил Александр Шульгин.

Первоначально сервис запустят в Казани, и если услуга будет востребована, ее внедрят и в других городах республики. Шульгин считает, что у компании есть ряд преимуществ перед конкурентами:



— Здесь очень большой ассортимент — 15—20 тыс. уникальных товаров. Это продукты питания, товары повседневного спроса, книги, безрецептурные лекарства, товары для детей, косметика и прочий востребованный ассортимент, который доставляется за час.

Большие дарксторы с удобной локацией

Для запуска сервиса в Казани необходимы дарксторы — это специальные склады, на которых товары хранятся и оперативно собираются в заказы. В компании считают, что в дарксторах как раз и заключается основное отличие их сервиса от похожих: площадь таких складов составляет порядка 2,5 тыс. кв. м, что позволяет хранить десятки тысяч товарных наименований — от продуктов до дорогостоящей электроники.

Для запуска сервиса в Казани необходимы дарксторы — специальные склады, на которых товары хранятся и оперативно собираются в заказы. Фото: job.ozon.ru

Сколько дарксторов будет открыто в Казани, в компании не комментируют. В пресс-службе только дали информацию о формате таких складов и их «начинке». Обычно это арендованное здание с хорошей локацией, из которого удобно организовать быструю доставку. На таком объекте обязательно должны быть зоны с различным температурным режимом: зона заморозки, ультрафреш, зона сухого хранения, пекарня.

Представитель маркетплейса также рассказал «Реальному времени», что компания активно ищет поставщиков среди местных производителей, в том числе представителей малого и среднего бизнеса. Таким образом, у них появится новый канал сбыта своей продукции.

Сервис экспресс-доставки у Ozon появился в конце 2019 года в Москве. В этом году началась масштабная региональная экспансия — в июне проект пришел в Санкт-Петербург, в сентябре — в Тверь. Сейчас общая площадь дарксторов компании превышает 35 тыс. кв. м.

Власти Казани заявили, что положительно относятся к приходу крупных игроков на рынок e-grocery, считая, что на нем есть место для всех.

— Наша задача — стремиться создавать условия для бизнеса. При этом, действительно, подобных сервисов в Казани нет, — говорил год назад на презентации запуска одного из проектов по экспресс-доставке продуктов замглавы исполкома города Ильдар Шакиров.

— Больше были распространены сервисы доставки готовой еды. Уверен, придут и другие компании, которые будут продвигать подобные сервисы. При этом, я думаю, они будут в первую очередь не конкурентами друг для друга. На сегодняшнем этапе, с учетом уровня развития интернет-коммерции, рынок еще только на старте, и емкость рынка такова, что места хватит всем. Но если зайдут другие и их будет как можно больше, то можно проще продвигать для населения эту культуру сервиса.



«На такие услуги высокий спрос»

Заместитель гендиректора компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев рассказал нашему изданию, что компания давно ведет разговоры о том, что хочет запустить экспресс-доставку в столице Татарстана, и уже смотрела площадки под дарксторы. Он считает, что это перспективное направление для развития бизнеса.

— Спрос на такие услуги есть, он высокий, судя по количеству «самокатчиков» в розовой форме на улицах города. Что будет играть роль? Конкуренция предполагает улучшение каких-то условий, то есть компания должна на чем-то выигрывать: на ассортименте, ценах, свежести продуктов, скорости доставки, покрытии города. Например, у «Самоката» зона покрытия больше, чем у «Яндекса». Все будет зависеть от того формата и зоны покрытия, которые они планируют. А так это абсолютно конкурентная тема. Люди прекрасно помнят пандемию, когда доставка стала суперпопулярна. И я думаю, что Ozon однозначно с этим справится не хуже, чем конкуренты.

Конкуренция предполагает улучшение каких-то условий, то есть компания должна на чем-то выигрывать: на ассортименте, ценах, свежести продуктов, скорости доставки, покрытии города. Фото: Максим Платонов

Шайхиев предполагает, что какую-то долю рынка новый игрок на рынке e-grocery отнимет у своих конкурентов, если предложит казанцам лучшие условия сервиса.

Полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов в РТ Елена Стрюкова отметила, что многое зависит от стратегии самой компании.

— Распределение долей рынка в сфере услуг доставки товаров первой необходимости будет зависеть от эффективности логистической модели бизнеса. Верное соотношение собственного автопарка, штатных курьеров, складских и сортировочных комплексов будет во многом определять развитие в этом сегменте.

Генеральный директор АН «Реагентство» Юрий Чикиров уверен, что растущая конкуренция — всегда благо для потребителей. Кроме того, потребности сервисов быстрой доставки позволяют вовлекать в оборот площади, которые ранее не пользовались особой популярностью. Однако чтобы составить конкуренцию «Яндекс.Лавке» и «Самокату», необходимо понимание, какой спектр товаров нужен потребителю.

— Доставка в течение часа, на мой взгляд, хуже анонсируемых показателей «Яндекс.Лавки» и «Самоката» в 3—4 раза, здесь нужна дополнительная фишка либо уникальность предложения. Для оценки доли рынка нужно понимать допустимую эффективность показателей той или иной точки, многое зависит от уровня арендной ставки. Все хорошие дешевые предложения уже «сметены» конкурентами, и тут вопрос либо в перебивке ценовых условий, либо в снижении экономики точки распределения товаров у Оzon.