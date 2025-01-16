В Казани резко возросло количество пострадавших от гололеда

В одном из районов число обратившихся в полтора раза превысило «норму»

Фото: Реальное время

Более, чем в полтора раза выросло количество обращений пострадавших от гололеда в один из самых «популярных» травмпунктов Казани в минувший понедельник — на улице Адоратского. На портале «Народный контроль» с 15 декабря по 15 января по Татарстану поступило более 2 тысяч жалоб на неочищенные ото льда и снега тротуары, в основном от жителей Казани и Набережных Челнов. Подробнее об опасных для пешеходов участках улиц у торговых центров, больниц и храмов, а также мерах, которые принимаются городскими властями в борьбе с гололедом — в материале «Реального времени».

Даже бог не уберег

2 140 сообщений о нечищеных ото льда и снега дорогах поступило от татарстанцев за минувший месяц — с 15 декабря 2024 года по 15 января 2025-го, в том числе 797 из Казани и 609 из Набережных Челнов. Более трети жалоб (271) казанцы написали за последнюю неделю, когда благодаря погоде гололед резко усилился.

271 жалобу на гололед написали казанцы за последнюю неделю. Инна Серова / realnoevremya.ru

— Не чистят ото льда пешеходный проход. Пройти невозможно, — сообщила Гюзель Ш. и приложила фото ледяного «катка» перед фасадом дома №24 на улице Фучика. — Это единственный проход к метро и в школу. По этой дороге ходят дети и пожилые люди.

Фото ледяного бугра на пешеходном переходе на Гвардейской прислал в «Народный контроль» Эльдар Х. О невозможности ходить по заледенелому тротуару у дома №33 на Аделя Кутуя сообщила Ольга Н., о сплошном гололеде на тротуаре у «Магнита» в доме №110г на улице Кутуя — Алина Л. Перечислять можно долго, за последнюю неделю в ледяной каток превратилась практически вся столица республики.

— Прошла половина зимы, а дорогу от магазина «Верный» до лицея «Алгоритм» и прилегающий к ней тротуар еще не чистили, — сообщил «Реальному времени» казанский юрист Юрий Публиков. — Родители школьников возмущены: на тротуаре, по которому ходят дети, образовался настоящий каток, который ни разу даже песком не посыпали. Никакого ограничителя между дорогой, по которой едут автомобили, и тротуаром нет, если поскользнешься — летишь сразу под колеса. А на дороге — глубокая колея, из которой при всем желании водитель не сможет уйти от наезда.

Прихожане Кизического монастыря, что рядом с ДК химиков, рассказали, что в каток превратилась вся территория подворья: «хоть на коленках от ворот до входа в храм ползи». Дорогу к богу там не озаботились сделать безопасной в Рождество и не торопятся привести в порядок перед Крещением, хотя именно в это время поток верующих, которые могут пострадать от падения на льду, резко увеличивается.

Прихожане Кизического монастыря рассказали, что в каток превратилась вся территория подворья. Инна Серова / realnoevremya.ru

«Если бы у нас так чистили, вой бы стоял»

Житель Екатеринбурга, гостивший в Казани, поделился в местном телеграмм-канале впечатлениями от посещения столицы Татарстана: «Если бы у нас так чистили тротуары, вой был бы до небес. Первый день еще думал, что, может, собираются с силами. Но и на третий не почищено ничего толком, даже ж/д вокзал. У нас погода такая же при этом все почищено».

«На спуске Галактионова стоял забор, который было удобно использовать в качестве перил». скрин телеграмм-канала "Дмитрий Кояш и его тараканы"

Там же опубликовали фото обледенелого тротуара на улице Галактионова со следами крови и припиской: «Где не надо — заборы в несколько рядов, а где надо — демонтируют. Вот на спуске Галактионова стоял забор, который было удобно использовать в качестве перил. Его убрали, и вот уже на земле кровь, видимо кто-то не удержался».

Попробуй, накажи

Как сообщили «Реальному времени» в Казгорисполкоме, только с начала 2025 года Управление административно-технической инспекции выявило 125 нарушений, из них 33 нарушения касаются содержания многоквартирных домов, 20 — коммерческих объектов, 1 — бюджетных организаций и 71 — содержания улично-дорожной сети. При этом только 15 обнаруженных сотрудниками АТИ нарушений были связаны с отсутствием очистки кровель от снега и наледи, а 101 — с отсутствием уборки территорий.

Только с начала 2025 года Управление административно-технической инспекции выявило 125 нарушений. Инна Серова / realnoevremya.ru

В исполкоме подчеркнули, что надзорный орган испытывает сложности по части применения мер воздействия к нарушителям Правил благоустройства и требованиям к содержанию зданий и прилегающей к ним территории:

— УАТИ не может возбудить дело об административном правонарушении без проведения контрольного мероприятия во взаимодействии с контролируемым лицом, а постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» наложен мораторий, который распространяется на проверки, подпадающие под действие федеральных законов от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Органам, осуществляющим контроль, установлен запрет на взаимодействие с контролируемыми лицами. Срок его действия — до конца 2029 года.

Поэтому нарушителям просто объявляют предостережение, за невыполнение которого предусмотрена административная ответственность, предполагающая штраф — для граждан от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от 1 до 2 тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей.

Бревно в своем глазу

Но коммерсантов исполком может привлечь хоть к какой-то ответственности, а вот претензии к чиновникам за ненадлежащее содержание объектов, за которые они отвечают, обычно возникают лишь после возбуждения уголовных дел. Хотя, как выяснилось, нередко наличествуют все основания для запуска процедуры, начинающейся с предостережения и заканчивающейся штрафом за его неисполнение.

К примеру, об ужасном состоянии парковки и тротуара перед гипермаркетом «Спар» в ТЦ на углу проспекта Ямашева и улицы Амирхана казанцы не только написали в «Народный контроль», но и пожаловались в «Реальное время». Проведенное изданием короткое расследование выявило настоящих виновников безобразия.

— Прошлой зимой эту парковку ни разу нормально не почистили, с остановки к входу в торговый центр приходилось пробираться по сугробам и кочкам, а в этом году она превратилась в неровный каток, по которому ни пройти, ни тележку провезти, — рассказала журналисту жительница Ново-Савиновского района Анна Заречная. — Каждый поход в магазин грозит закончиться поездкой в травмпункт. Особенно возмутительно, что прямо на этом льду, без всяких условий для нормальной торговли город еще и сельхозярмарки проводит!

«Прошлой зимой эту парковку ни разу нормально не почистили, с остановки к входу в торговый центр приходилось пробираться по сугробам и кочкам, а в этом году она превратилась в неровный каток». Инна Серова / realnoevremya.ru

Согласно действующим Правилам благоустройства г. Казани, за организацию содержания и уборки территорий общего пользования, в том числе тротуаров, отвечают уполномоченные органы, а «физические и юридические лица независимо от их организационно-правовых форм осуществляют содержание и уборку территории земельного участка, принадлежащего им на праве собственности, ином вещном либо обязательственном и прилегающей территории». «Реальное время» обратилось с вопросом о причинах, по которым на парковке не убирают ни снег, ни лед, в администрацию торгового центра.

— Территория парковки не принадлежит торговому центру, это муниципальная территория, и мы не обязаны ее убирать, — пояснила администратор Зарина.

Ее слова нашли подтверждение на кадастровой карте — по официальным данным, собственностью владельцев здания по адресу: проспект Ямашева, 71а являются лишь участок земли непосредственно под зданием и небольшая ее полоса по периметру ТЦ, а почти 1,1 га парковки — муниципальная собственность, которую муниципалитет, вопреки своим же правилам, в надлежащем состоянии не содержит.

«Реальное время» обратилось в Казгорисполком о причинах неисполнения муниципалитетом обязанностей по содержанию парковки в надлежащем состоянии. По получении ответ будет опубликован.

Пойдешь на прием — инвалидом станешь

В Управлении здравоохранения Казани сообщили «Реальному времени», что в столице республики только за два выходных дня — 11 и 12 января — жители 54 раза вызывали скорую помощь по поводу травм из-за гололеда. Статистика за всю «гололедную неделю — с 9 по 15 января — еще не собрана, однако в одном из самых «популярных» травмпунктов Казани — на улице Адоратского «Реальному времени» рассказали, что только в понедельник, 13 января, там приняли 110 пациентов, тогда как в среднем — в отсутствие гололеда принимают около 70.

— Я отвозил на прием родственника в поликлинику госпиталя ветеранов войн на улице Исаева и до сих пор в шоке, — рассказал изданию казанец Айрат Фахретдинов. — Там до входа не только что больной человек не дойдет без посторонней помощи, а здоровый искалечится, и вместо врача, к которому шел, окажется в травмпункте. При мне мужчина, который вышел с приема у врача на костылях, даже с лестницы не смог спуститься — костыли разъехались. В итоге он вызвал такси прямо к лестнице, благо охранника удалось уговорить пропустить машину через шлагбаум! И еще этот человек сказал, что здесь каждую зиму такой каток.

«До входа в поликлинику госпиталя ветеранов войн на улице Исаева не только что больной человек не дойдет без посторонней помощи, а здоровый искалечится». Инна Серова / realnoevremya.ru

На вопрос журналиста о причинах, по которым ни в поликлинику, ни в травмпункт по голому льду без риска переломать себе все кости не доберешься, заведующий травматологическим отделением и травмпунктом Аюп Гилазиев ответил, что этот вопрос не к нему надо адресовать. И добавил, что за понедельник с травмой, полученной при падении на гололеде, в травмпункт обратился всего один человек.

— Если человек не говорит, что он упал на гололеде, а просто говорит: «Упал на улице» — мы так и пишем, — объяснил он принцип, по которому в этом травмпункте собирают «гололедную» статистику.

Когда реагенты не помогают

Мэр Казани Ильсур Метшин на первом послепраздничном деловом понедельнике сообщил, что даже этой малоснежной зимой от горожан поступали жалобы на плохую уборку снега.

Ильсур Метшин на первом послепраздничном деловом понедельнике сообщил, что даже этой малоснежной зимой от горожан поступали жалобы на плохую уборку снега. взято с сайта kzn.ru

— Если по дорогам ситуация более-менее нормальная, то по тротуарам оценка неудовлетворительная, подчеркнул он. — С января мы увеличили финансирование на содержание дорог, управление кадровой политики вместе с предприятиями благоустройства позанималось кадрами. Давайте сделаем так, чтобы количество привело к качеству — ждем качественной работы, несмотря на погодные условия!

А еще он призвал не жалеть для тротуаров реагентов и песко-соляной смеси.

«Не было такого, чтобы на тротуарах была либо вода, вернее, раствор химикатов, прожигающий насквозь обувь, либо каток и ледяные торосы, по которым невозможно ходить». Инна Серова / realnoevremya.ru

— Я помню, как выглядели казанские тротуары во времена моего детства — 50 лет назад, во времена юности — 30 лет назад, и 20 лет назад, но такого безобразия, как сейчас, припомнить не могу, хотя тогда и техники было меньше, и специальных противогололедных реагентов не использовали, — говорит уроженка столицы Татарстана Ольга Козырева. — Не было такого, чтобы на тротуарах была либо вода, вернее, раствор химикатов, прожигающий насквозь обувь, либо каток и ледяные торосы, по которым невозможно ходить! Был утоптанный слой снега, на котором не поскользнешься, а если было скользко — сыпали на дорожки немного песка. Сейчас лед растапливают химикатами, жижу эту потом никто не убирает, а когда она к вечеру застывает под ногами, тротуар покрывается буграми из голого льда. По отношению к пешеходам это — настоящее вредительство и издевательство!

В Правилах благоустройства г. Казани: пунктом 52 предусмотрены ежедневная уборка территорий от снега и льда (наледи), обработка противогололедными материалами покрытий проезжей части дорог, тротуаров и пешеходных территорий, сгребание и подметание снега и вывоз снега и льда. Однако уборка снега и льда, особенно на тротуарах, производится, мягко говоря, не ежедневно, а эпизодически, и зачастую заменяется рассыпанием противогололедных реактивов.