Казань получила полсотни остановок от воротил рекламного бизнеса

Город сдал бизнесу остановочные пункты в аренду на 10 лет с обязательством построить и содержать павильоны

Казань обзавелась полусотней остановочных павильонов за счет воротил рекламного бизнеса. Почти 20 миллионов заплатили три компании в бюджет Казани за право поставить на 48 остановочных площадках общественного транспорта и эксплуатировать в течение 10 лет павильоны с рекламными пилонами. Столица Татарстана перенимает опыт других городов по поиску инвесторов для остановок, однако идет своим путем. Кому из рекламщиков и почем достались высокодоходные рекламные места, а также на каких остановках никто не пожелал разместить рекламу — в материале «Реального времени».



Остановки от «Ларисы»



На съезде с улицы Вишневского на Ершова — у торца дома №8, в котором расположен супермаркет «Бахетле», к радости пассажиров, которые много лет ожидали тут прибытия автобуса под дождем и снегом, рабочие заканчивают монтаж остановочного павильона. Как выяснило «Реальное время», это будет не просто остановка, а остановка особого назначения — на ее пилоне будет размещаться реклама. И не задаром: «рекламную» остановку устанавливает тут ООО «Фирма «Лариса-Сити», принадлежащее «королеве» столичного рынка наружной рекламы Ларисе Фоминой.

Право поставить на 12 казанских остановках павильоны с рекламными пилонами на 10 лет компания Фоминой приобрела в конце прошлого года с аукциона, заплатив в общей сложности без малого 3,8 млн рублей, т.е. в среднем каждая остановка обошлась в 320 тыс. рублей.

Это самые лакомые рекламные места в Вахитовском, Московском и Ново-Савиновском районах — на остановках «ЦУМ», «Площадь Свободы», «ЦПКиО», «Ул. Артема Айдинова», «Ул. Бондаренко», «ТРК «Тандем», «Ул. Аделя Кутуя» на Гвардейской.



Право поставить на 12 казанских остановках павильоны с рекламными пилонами на 10 лет компания Фоминой приобрела в конце прошлого года с аукциона. Фото Ильи Репина

Как свидетельствует «СПАРК-Интерфакс», ООО «Лариса-Сити», единственной владелицей которого является Лариса Фомина, на конец 2019 года имело уставный капитал в 1,255 млн рублей, а 2018 год закончило с выручкой от продажи в 53,128 млн и чистой прибылью 3,214 млн. Из госучреждений заказчиком компании в 2018 году выступал Татарский академический театр им. Галиаскара Камала — контракт с ним принес чуть больше 769 тыс. рублей.



В последнее время в Казани встречается очень много пустующих рекламных щитов с призывами разместить свою рекламу и контактами компаний Ларисы Фоминой. Похоже, старейшина казанского рекламного бизнеса решила сделать ставку на продажу рекламных мест иного рода.

От медиафасадов до «рекламных» остановок — один аукцион

Куда более крупный куш на право в течение 10 лет размещать рекламу на 22 перспективных с этой точки зрения столичных остановках общественного транспорта, похоже, планирует казанское ООО «3 АРТ-Диджитал». По итогам аукционов это микропредприятие со среднесписочным составом работников 4 человека за 7,07 млн рублей установит павильоны с рекламой в местах, как принято выражаться, с большой проходимостью. А именно: на площади Свободы, улицах Бутлерова (остановка «Ул. Толстого»), Достоевского, Чернышевского, Аграрной, на остановках «Ул. Волкова», «КАИ» на Маркса и Большой Красной, «Октябрьский городок» на Ершова, «Ул. Восстания», «Ул. Гагарина», «ДК химиков» на Декабристов, «Аделя Кутуя» на Гвардейской, «ТК «Мега» на проспекте Победы, на станции метро «Северный вокзал», у ипподрома и около кинотеатра «Мир» на Достоевского.

Право размещать рекламу в центре города ООО «3 АРТ-Диджитал» выиграло так же, как и компания Ларисы Фоминой — одним махом. Один лот — на 10 павильонов — компания приобрела, повысив цену на 93 тыс. рублей, чтобы обойти единственного соперника. Право поставить павильон с рекламным пилоном на остановке «Ул. Аделя Кутуя» на Гвардейской досталось ей вовсе без борьбы. Как и другой лот, также на 10 остановок. А вот за право поставить «рекламный» остановочный павильон у кинотеатра «Мир» был серьезный торг — цена выросла с 332,7 тыс. рублей до 537,2 тысяч.

За право поставить «рекламный» остановочный павильон у кинотеатра «Мир» был серьезный торг. Фото Давида Казанского

По данным «СПАРК-Интерфакс», эта компания принадлежит основателю группы компаний «3 Арт» Юрию Тольбергу. Микропредприятие со среднесписочным составом работников 4 человека завершило 2018 год с выручкой от продажи в 27,2 млн рублей и чистой прибылью 4,48 млн. Как сообщается на сайте группы компаний «3 Арт», она ведет свою историю с 1 июля 1988 года, а с 2014 года освоила новое направление — светодиодные медиафасады.

И пришел офшор

14 достаточно привлекательных по трафику остановок оборудует на 10 лет своими павильонами подмосковная компания «АПР-Сити/ТВД», уплатив в городскую казну в общей сложности 15,25 млн рублей. Две точки — на проспекте Победы (остановка «Южная») и улице Парина (остановка «Пенсионный фонд») — достались ей без торгов: других желающих не нашлось. А вот за 12 более привлекательных мест — на площади Свободы, у концертного зала филармонии на Павлюхина, станции метро «Козья Слобода», у ТРК «Тандем», Энергоуниверситета, на Чистопольской (остановки «Ул. Бондаренко» и «Ул. Абсалямова»), на Салимжанова, 1 и 12а в конкурентной борьбе предприятие выложило почти 7,576 млн рублей при стартовой цене лота 3,397 миллиона.



ООО «АПР-Сити/ТВД», «прописанное» в подмосковном городе Видное, по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит офшорной компании «Меркури Оутдор Дисплейс Лимитед», место регистрации офшора — Британские Виргинские острова. Среди ее госзаказчиков — администрации Красноярска и Пермского края, Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник, ряд государственных учреждений Рязанской области, МВД России и даже музей-заповедник «Сталинградская битва».



На вопрос, почему в Казани сносят недавно установленные за бюджетные деньги остановочные павильоны, в исполкоме не особенно уверенно пообещали, что в утиль годные к эксплуатации павильоны не пойдут. Фото Романа Хасаева

Это не снос, а просто бизнес



«Замена остановочных павильонов в Казани осуществляется в рамках комплексного ремонта улично-дорожной сети, а также при совместной работе Управления наружной рекламы и информации Казани с рекламными фирмами, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Казгорисполкома. — На коммерчески привлекательных местах устанавливаются павильоны с рекламным пилоном».

Согласно официальной информации, никакой самодеятельности фирмы, выкупившие места под «рекламные остановки», в их оформлении допускать не вправе:

«Конструкции остановочных павильонов с рекламным пилоном типовые, соответствуют требованиям к остановочным павильонам, которые утверждены постановлением Исполнительного комитета г. Казани. Согласно договорам, рекламные фирмы самостоятельно, за свой счет производят установку новых остановочных павильонов, совмещенных с рекламными конструкциями (пилоном), осуществляют их обслуживание и содержание в течение всего срока договора (10 лет)».

На вопрос, почему в Казани, пусть даже и ради выгоды для бюджета, сносят недавно установленные по господрядам за бюджетные деньги и выглядящие как новые остановочные павильоны, в исполкоме не особенно уверенно пообещали, что в утиль годные к эксплуатации павильоны не пойдут: «Прежние остановочные павильоны, у которых не истек срок эксплуатации, с этих мест могут быть перенесены на новые места, ранее не оборудованные остановочными павильонами». Уточнять, какие из них действительно будут перенесены, также никто не стал, равно как и не разъяснил, как и кем они будут оцениваться на предмет годности или негодности.

Согласно договорам, рекламные фирмы самостоятельно, за свой счет производят установку новых остановочных павильонов, совмещенных с рекламными конструкциями. Фото Рустема Шакирова

«В Москве это делается на других условиях»

Насколько и чем такой бизнес привлекателен для рекламщиков, «Реальное время» попыталось выяснить у компаний, которые выиграли самые крупные и выгодные аукционы. Однако представители рекламных агентств предпочли отмолчаться.

В ООО «Лариса-Сити» записали вопросы «Реального времени» и обещали перезвонить, однако звонка мы не дождались, а при повторном звонке получили все то же вежливое обещание связаться… когда-нибудь.

В ООО «3 Арт-Диджитал» сотрудники сообщили, что руководство давно и надолго в отъезде, а из сотрудников никто не уполномочен давать комментарии. А из двух телефонов подмосковной офшорной компании включался лишь факс.

Зато «Реальному времени» удалось поговорить с руководителем казанского ООО «Неон-Арт-М» Алексеем Мамаковым. Эта фирма активно размещает рекламные конструкции на территории Казани, однако в аукционах на право построить и содержать за свой счет остановочные павильоны в обмен на право пользоваться их пилонами для размещения рекламы не участвует и, как дал понять Мамаков, участвовать не собирается:

— Мы не заявлялись на остановки, мы не делаем остановки в Казани. Участвовали в конкурсе в Москве, но не победили.

Московский тендер оказался, по словам собеседника «Реального времени», более привлекательным:

— Эти павильоны строят рекламодатели, но принадлежат они городу, и город эти павильоны содержит.

От ответа на вопрос, насколько выгодно строить «рекламные» остановки в Казани, Мамаков воздержался, но твердо объявил:

— Мы не планируем браться за остановки в Казани.

Бюджет — хорошо, а реклама лучше?



Всего, по данным исполкома, в 2019—2020 годах рекламные фирмы установили в Казани 48 остановочных павильонов, совмещенных с рекламными конструкциями (пилонами): «Общее количество таких остановок — 120 штук, из них 63 павильона установлено в Вахитовском районе, 23 — в Московском, 18 — в Приволжском, 9 — в Советском, 5 — в Ново-Савиновском и 2 — в Кировском… Большая часть их уже полностью укомплектована (остекление, подключение к освещению пилонов и др.). Завершение всех монтажных работ планируется до 01.03.2020 г.».

В исполкоме также рассказали, что снос «нерекламных» остановок и замена их на коммерческие будут происходить и в 2020 году: «Планируется продолжить работу по увеличению количества павильонов с пилонами». Но где и какие некоммерческие павильоны пойдут под снос, пока неизвестно — новая схема дислокации остановок с рекламными пилонами еще не утверждена.

Зато известно, что одновременно на остановочные павильоны продолжат тратить бюджетные средства. «Что касается замены павильонов во время капитального ремонта дорог — эта работа ведется в рамках реализации программ развития транспортной инфраструктуры, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В настоящее время формируется проектная документация, рассчитываются объемы проводимого капитального ремонта дорог. По итогам данной работы будет определено в том числе и количество устанавливаемых в рамках программ новых остановочных павильонов. К примеру, в прошлом году в рамках программ по ремонту улично-дорожной сети было установлено 73 остановочных павильона», — сообщили в исполкоме.