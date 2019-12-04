Казанский исполком взыскал со своих юристов 70 млн, а Ютазинский на премии тренажеры купил

Итоги расследования коррупционных дел и проверок министерств — 2019

Фото: Ирина Плотникова

74,5 млн рублей взыскал со своих осужденных экс-сотрудников муниципалитет Казани. Если решение суда вступит в силу, бывшему замначальника правового управления исполкома Алексею Рыбушкину и трем его коллегам придется компенсировать ущерб по уголовному делу в солидарном порядке. Коррупционные преступления и должностные нарушения чиновников, силовиков и коммерсантов накануне обсудили на брифинге представители прокуратуры, МВД, Следкома и казанского Кремля.

Рыбушкин стал должником раньше выхода из колонии



Под Новый 2020-й год выйдет на волю осужденный по делу юристов исполкома Казани Алексей Рыбушкин. В праве на условно-досрочное освобождение ему отказали. Приговор сыну депутата Госсовета РТ Рыбушкину и бывшим юристам исполкома Леониду Ляпахину и Альберту Мухутдинову был вынесен еще в июле прошлого года, а в январе этого вступил в силу. Судом установлено — по фиктивным основаниям о долгах муниципалитета аферисты взыскали с городской казны через арбитраж и Вахитовский суд Казани 74,5 млн рублей.

Иск потерпевшего исполкома о возмещении ущерба по уголовному делу поступил в тот же Вахитовский суд через 15 месяцев после оглашения приговора и через четыре месяца после его вступления в силу. Кроме вышеназванной тройки осужденных в ответчиках числился наказанный условным сроком со штрафом 2 млн рублей экс-начальник юридического отдела финуправления исполкома Казани Юлдуз Гарипов.

В конце октября требования исполкома были полностью удовлетворены. На этой неделе решение райсуда по иску могло вступить в силу, но его оспорил ответчик Ляпахин. Он — единственный из ответчиков, кто явился на рассмотрение иска. Гарипов и вышедший на свободу Мухутдинов, согласно решению суда, повестки проигнорировали, а Рыбушкин до сих пор находится в пестречинской колонии. Его наказали строже всех — 5 лет лишения свободы со штрафом 2 млн рублей.

К слову, бывший замначальника правового управления, даже находясь за решеткой, принял меры к погашению ущерба — в мае перевел бывшему работодателю 100 тыс. рублей. Если решение райсуда по иску исполкома устоит в Верховном суде РТ, то с Рыбушкина и Гарипова в солидарном порядке могут взыскать весь ущерб по делу — оба признаны виновными по всем 10 эпизодам, с Мухутдинова — не более 36,7 млн рублей (по четырем эпизодам), с Ляпахина до 19,9 млн (также по четырем эпизодам).

При этом в ходе следствия под арест попало имущество всего на 2 млн рублей — автомобиль LandRover Freelander2 и участок 5 соток у Рыбушкина и автомобиль ВАЗ-211440 и 107 тыс. рублей на счетах в банке Мухутдтинова. А ведь кроме взысканного ущерба осужденные наказаны уголовными штрафами.

Осужденный по делу юристов исполкома Казани Алексей Рыбушкин под Новый 2020-й год выйдет на волю. Фото Марии Горожаниновой

Процесс экс-главы Бугульмы тормозит болезнь

Вопрос погашения ущерба от преступлений нечистоплотных представителей власти поднимался вчера в агентстве «Татар-информ» — на брифинге в канун Международного дня борьбы с коррупцией.

В МВД Татарстана ущерб по коррупционным делам текущего года оценили в 302 млн рублей. В лидерах по числу вскрытых преступлений:

здравоохранение и соцзащита (128 фактов),

сфера земельных отношений (112),

строительство и ЖКХ (68),

образование (47),

АПК (4).

На брифинге начальник отдела УЭБ и ПК МВД Татарстана Ильнур Хайруллин заявил — общая сумма фигурирующих в делах 2019 года незаконных вознаграждений составила 27,8 млн рублей. При этом зафиксированы 76 фактов получения взятки и 197 фактов дачи и посредничества в этом. Средний размер взятки по итогам года Хайруллин оценил в 102 тыс. рублей.

Представитель МВД и его коллега из контрольно-следственного отдела Следкома по РТ Павел Каюмов напомнили о направленном в суд в этом году дела о взятке 2,7 млн рублей по фонтанным тендерам. В получении средств обвиняют бывшего мэра Бугульмы Ильдуса Касымова, в мошенничестве — победительницу тендеров. ВИП-чиновник настаивает — его оговорили. Слушание этого дела судом приостановлено 15 ноября — в связи с тяжелой болезнью обвиняемой Русалины Усубовой, ранее признавшейся в даче взятки.

Также Каюмов сообщил на брифинге — в этом году Следком довел до суда уголовные дела в отношении двух судей. Мировой судья в отставке Эльмира Зиганшина получила по приговору Верховного суда РТ 4 года колонии за покушение на посредничество во взяточничестве. Судья Ново-Савиновского суда Казани Марина Фирсова обвиняется в мошенничестве. Обе вину не признают.

Ильнур Хайруллин заявил — общая сумма фигурирующих в делах 2019 года незаконных вознаграждений составила 27,8 млн рублей

Бизнес-спасатель и новые эпизоды дела экс-директора Лаишевского интерната

Представитель отдела прокуратуры РТ Алмаз Сагитзянов сообщил — 25 уголовных дел о коррупции в этом году были возбуждены по инициативе и проверкам надзорного ведомства. Так условно осужденная за мошенничества Венера Давлиева, бывший директор Лаишевской школы-интерната для слабовидящих детей, с подачи прокуроров снова привлекается к ответственности — по дополнительным эпизодам. Некоторые из них, по словам Сагитзянова, «характеризуются неким цинизмом, когда допускались факты хищения под видом приобретения подарков для детей школы-интерната».

В Альметьевске в фиктивном трудоустройстве двух лиц подозревают директора подразделения ФГУП «Охрана» Росгвардии. По версии силовиков, благодаря «мертвым душам» он похитил свыше 1 млн рублей.

В своем выступлении Сагитзянов рассказал о двух вовремя не урегулированных конфликтах интересов. В Нижнекамске руководитель дирекции единого заказчика заключал контракты на содержание внутриквартальных дорог с фирмой своего сына, в Челнах начальник зональной жилищной инспекции надзирал за деятельностью жилищной компании «Паритет», где его сын был главным инженером, а порой замещал директора.

Как наказали пап-чиновников, прокурор не сообщил. Зато рассказал об увольнении старшего спасателя пожарной части в Зеленодольске «в связи с утратой доверия». Проверка надзорного ведомства установила — тушение огня спасатель совмещал с руководством коммерческой организацией.

Алмаз Сагитзянов сообщил — 25 уголовных дел о коррупции в этом году были возбуждены по инициативе и проверкам надзорного ведомства

Турнули со службы и начальника Камско-Устьинского филиала уголовно-исполнительной инспекции. Он не уведомил начальство и силовиков о несостоявшейся попытке осужденного откупиться от регулярной явки в инспекцию.

Зато на 150 осужденных за коррупцию татарстанцев в 2019 году пришлись двое оправданных: замруководителя УФССП по РТ Сергей Плющий признан невиновным по двум делам о взятке и превышениях полномочий, а бывшая глава поселка Васильево Лилия Дашевская — в превышении полномочий с отчуждением муниципальной недвижимости в прибрежной зоне. Все три приговора уже вступили в силу.

Раскопки в Минэкологии и «премиальные» тренажеры в Ютазах

О неверных стереотипах обывателей: мол, каждый чиновник — коррупционер, заявил на брифинге замначальника управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Руслан Гатин. И напомнил — большинство сотрудников муниципальных и государственных органов власти получают за труд не такие большие деньги.

Впрочем, заступившись за всех разом, Гатин перешел к итогам проверок. В этом году ревизоры казанского Кремля побывали в Тетюшском, Верхнеуслонском и Ютазинском районах, а также изучили деятельность Минцифры и Минэкологии Татарстана. В последнем обнаружили коррупционные риски в части выдачи лицензий на недропользование. В том числе — не нарушающую закон уловку, что позволяла обойти процедуру конкурса на право освоения участка.

По данным «Реального времени», в ходе проверки было установлено: часть разработчиков недр получали лицензию не на добычу, а на изыскания, затем заявляли, что обнаружили на данном участке нерудный материал и как первооткрыватели претендовали на освоение данной территории. Сомнения вызвали как раз-таки «открытия месторождений» с учетом давно и основательно изученных запасов недр в Татарстане.

Руслан Гатин напомнил — большинство сотрудников муниципальных и государственных органов власти получают за труд не такие большие деньги

— Предыдущие заместители министра, которые курировали вопрос выдачи лицензий, в министерстве уже не работают. Но проблема осталась, констатировал Гатин, — Информация о выявленных коррупционных рисках была в виде рекомендации направлена в министерство.

По словам докладчика, от нового главы ведомства ждут проработки этой темы и отчета президенту республики. Не исключено, что проблемы освоения подземных и наземных федеральных ресурсов вынесут на Совет безопасности РТ.

«Много интересных» для борцов с коррупцией «моментов» выявили в работе Министерства цифрового развития РТ — по закупкам у десятка аффилированных поставщиков (в том числе с пропиской за пределами Татарстана), формированием цены разработки программ по госзаказу и последующего использования этих приложений и виртуальных баз исполнителем. По словам Руслана Гатина, он и его подчиненные были удивлены — закон пока позволяет разработчику поменять коды, интерфейс и зарегистрировать как авторский продукт, полученный в ходе выполнения бюджетного контракта. А затем выходить с ним на рынок.

«Отличился» Ютазинский район, где по указанию «отдельного руководителя подразделения исполкома» годовые премии бюджетников сначала выплатили, а затем собрали назад и направили аккумулированный миллион рублей на закупку тренажеров для детско-юношеских спортивных школ. Лишенные законных поощрений сотрудники пяти бюджетных учреждений молчать не стали. В итоге деньги были возвращены, а имущество поставлено на учет, рассказал замначальника антикоррупционного управления.

Неотложные нужды, не предусмотренные сметой, нашлись и у чиновников Тетюшского района. При этом в отчете о переводе 120 тысяч рублей на стороннюю фирму они честно указали истинную цель — «для обналичивания». Проверяющие посмеялись, удостоверились — деньги не присвоены, потрачены на деятельность конкретного учреждения, и наказали нарушителей по служебной линии, решив — криминала нет.