«Хитрые дачники» казанского Танкодрома готовы к сносу домов и диалогу с властью
Владельцы большинства участков на склоне холма на проспекте Универсиады уступят землю под создание парка — но по «справедливой» цене
Жители садового товарищества «Любитель» на старом танкодроме по улице Латышских стрелков готовы к диалогу с исполкомом Казани по поводу сноса своих домов, но «в обмен на справедливую компенсацию». Минувшей осенью стало известно, что на склоне вдоль проспекта Универсиады — между улицами Даурской и Танковой — построят парк и дорогу. Корреспонденты «Реального времени» побывали на месте и поговорили с людьми, купившими землю в пяти минутах от исторического центра города по 100—150 тыс. рублей за сотку и построившими на своих участках не дачные домики, а коттеджи для круглогодичного проживания.
Строили по «дачной амнистии», а мэрия опасается оползней из-за застройки склона
Дачные домики вперемежку с коттеджами на склоне холма вдоль проспекта Универсиады — это территория СНТ «Любитель», всего 157 участков. Как сообщили «Реальному времени» в мэрии, большая часть из них (81) в настоящее время заброшена, не имеют четких границ и заборов. На участках в верхней части склона — вдоль улицы Латышских стрелков — расположено 43 строения, примерно половина из них приспособлена для круглогодичного проживания.
— На верхней границе СНТ — возле многоэтажек — стоят индивидуальные жилые дома, построенные в последние годы самовольно, но зарегистрированные по дачной амнистии. В этих случаях владелец дома не спрашивает разрешение на его строительство, а приносит документы на него уже по факту, когда строение возведено. В настоящее время на стадии строительства находятся два объекта, около десяти были построены недавно, — рассказали в мэрии. — Отметим, что массовое строительство индивидуальных домов на склоне или его границе может привести к сползанию, разрушению склона. Это в свою очередь представляет опасность для уже построенных многоквартирных жилых домов на улице Латышских стрелков.
Корреспондент «Реального времени» побывал на территории товарищества и убедился: капитальных домов, построенных на самом краю склона, примерно полтора-два десятка, и много гаражей. По словам председателя товарищества Фариды Захаровой, именно владельцы домов громко протестуют против планов властей построить на месте их участков парк.
— Их можно понять, ведь люди строились «всерьез и надолго», да и место здесь хорошее: до центра семь минут на машине, до аэропорта — 16. Расположение такое, что можно в любую точку города быстро добраться, — рассуждает Фарида Салиховна. — У Саши Ермолко прекрасный дом, и он намерен держаться за него до конца. На моем участке тоже капитальный дом. Чтобы его построить, я продала квартиру и даже влезла в долги. Но я готова пойти навстречу: раз власти так решили, значит, им это нужно. Но, разумеется, участки и дома уступим в обмен на справедливую компенсацию.
Владелец первого из построенных на территории «Любителя» капитальных домов Рифат Асхадуллин намерен вместе с другими протестующими до последнего добиваться отмены решения о сносе, однако в успех протеста мужчина не очень-то верит.
— Будем держаться до последнего, но если власти уже все решили, то «бодаться» с ними мы вряд ли сможем. Конечно, хотелось бы, чтобы нас не трогали, — говорит Асхадуллин. — А что касается оползня, то фундамент настолько углублен в землю железобетонным каркасом, что, наоборот, «держит» склон. Плюс я посадил на участке деревья, около 20 голубых горных туй, они тоже укрепляют склон.
«Мы ждем откровенного диалога и компенсаций»
Владельцы еще нескольких участков, с которыми пообщался корреспондент «Реального времени», придерживаются той же позиции. Причем они даже отказались назвать для публикации свои имена, чтобы их не уличили в намерении бастовать.
— Выступить в прессе от своего лица — все равно что стоять на митинге с плакатом, — говорит один из членов СНТ. — Мы готовы уступить участки. Тем более выращивать на них что-то стало невозможно: с проспекта Универсиады летит грязь. Но в том, что компенсация будет справедливой, сомневаемся. Об этом говорит опыт Борисково, например.
— Нас беспокоит, что власти стараются все провернуть втихомолку. Об общественных слушаниях, которые состоялись в октябре, мы случайно узнали в самый последний момент, — говорит еще одна собственница.
В мэрии гарантируют, что компенсации будут справедливыми.
— Реализация проекта потребует выкупа у собственников земельных участков и расположенных на них объектов. Изъятие и мена будет проводиться в строгом соответствии с федеральным законодательством, которое гарантирует выкуп по объективной рыночной цене, устанавливаемой независимой экспертной организацией. В случае несогласия с предложенной ценой собственники имеют право обратиться в суд и назначить дополнительную экспертизу, — пояснили в пресс-службе мэрии.
«Строительство торговых объектов и жилья любого типа не планируется»
Некоторые жители микрорайона Танкодром, прилегающего к территории СНТ, предполагают, что планы по созданию парка — лишь прикрытие для последующей застройки склона элитной недвижимостью, ведь эта территория — едва ли не ближайшая к центру Казани свободная земля.
— Говорят, идет крупный инвестор то ли из Москвы, то ли из Голландии. Когда на кону большие деньги, церемониться не будут, — делится слухами Рифат Асхадуллин. — Место ликвидное, думаю, здесь вполне может появиться элитное жилье, хотя строить, с учетом рельефа, будет довольно трудно.
В мэрии эти пересуды, понятное дело, опровергают.
— Особо подчеркиваем, что на данном участке не запланировано строительство торговых объектов или жилья любого типа, — заверили «Реальное время» в пресс-службе. — Согласно разработанному проекту планировки территории, здесь будет парковая зона с пешеходными дорожками. Она станет для микрорайона естественным зеленым буфером между магистралью и жилыми домами и будет увязана в единое зеленое пространство с обновленным парком «Комсомолец».
При формировании парка обещают высадить деревья и кустарники, организовать пешеходные и велосипедные дорожки: они будут расположены каскадом на естественном склоне. Параллельно проспекту Универсиады обеспечат велосипедную транзитную связь от крупных жилых массивов (Горки, Танкодром) в центральную часть Казани.
— Это также перспективная связь для студентов, которые на велосипеде в будущем смогут добираться от Деревни Универсиады до зданий университетов. Предлагается выделенная двусторонняя велосипедная дорожка шириной 3,5 метра, отделенная газоном, кустарниками и деревьями от дороги для транзитного и рекреационного использования, — добавили в мэрии.
Также предлагается организовать велопешеходные связи из этого района к станции метро «Аметьево», парку «Комсомолец», с продолжением к Горкинско-Ометьевскому лесу и станции метро «Проспект Победы» (через бульвар по ул. Парина). Кроме того, на участке от ул. Даурская, 20а до ул. Латышских Стрелков, 27 появится еще одна улица, местного значения с пешеходными тротуарами и велосипедной дорожкой. Эта дорога соединит уже имеющиеся внутриквартальные проезды вдоль отдельных домов. «Данный проезд будет тупиковым, чтобы исключить транзитное движение транспорта — то есть новая улица не станет дублером пр. Универсиады, она формируется только для жителей данного микрорайона, для внутриквартального сообщения», — уточнили чиновники.
«Покупать разве что в качестве инвестиции»
На сайте «Авито» можно найти объявления о продаже участков в СНТ «Любитель» и даже двухэтажного дома за четыре миллиона рублей. Его владелец Рустем заверил корреспондента «Реального времени», что о планах сноса ничего не знает и продает дом по другим причинам: мол, строила его, еще до знакомства с ним, для себя супруга, а после свадьбы второй дом стал не нужен.
Молодой человек по имени Азат предлагает участок в 7,5 сотки почти за миллион.
— Покупал дороже, в качестве инвестиции, но срочно нужны деньги на бизнес, вот и продаю. О планах мэрии знаю, но сосед, юрист, говорит, что за участки дадут рыночную цену, так что деньги не пропадут, и в качестве инвестиции, не для строительства, конечно, купить там участок можно, — считает владелец.
Впрочем, вкладываться в участки имеет смысл только тем, кто готов довольно долго ждать возврата инвестиций. Как скоро мэрия начнет выкупать участки — неизвестно. Планы пока не подкреплены финансово, и даже новый генплан Казани, в котором территория «Любителя» отнесена к рекреационной зоне, еще только планируется утвердить.
— Разработанный проект планировки территории не устанавливает сроков реализации проекта, а также не определяет источник финансирования — обязательного условия для начала работ. Основная цель этого документа — закрепить общественную рекреационную зону и исключить возможность размещения на данной территории любой новой застройки, — пояснили в мэрии.
А это значит, что дачники еще долго могут прожить в своих домах на склоне холма у Танкодрома, и снос жилья ради создания парка пока видится лишь в долгосрочной перспективе.
На месте кирпичного завода и «айродрома»
Стоит отметить, что «освоение» микрорайона Танкодром, его активное включение в городскую среду, в силу сложного рельефа, началось сравнительно недавно. Краевед Илья Евлампиев, изучавший историю этой местности по старым картам, книгам и фотографиям, показал «Реальному времени» несколько планов советской Казани, на которых видно, что первая жилая застройка здесь появилась лишь в 60-е годы. Большую же часть этой территории занимали дачи и огороды. То же садовое общество «Любитель» существует с 1957-го.
А вот на карте ОСОАВИАХИМа 1930 года на месте пересечения нынешних улицы Даурской и проспекта Универсиады обозначен кирпичный завод. Там, где сейчас находится парк Комсомолец, на той же карте значится «айродром».
— Это, конечно, было не капитальное сооружение, а просто ровное поле, которое могло использоваться для взлета и посадки самолетов, — пояснил Илья Евлампиев. — Считается, что в 30—40 годы «танковый овраг» использовался в качестве проезда для танков наверх, к плато, где проходили непосредственно учения. Но никаких документальных подтверждений этого у меня нет.
На немецких планах Казани времен войны, а также на американском плане 1950-х годов большая часть микрорайона Танкодром и вовсе не входит в границы города.
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