«Хитрые дачники» казанского Танкодрома готовы к сносу домов и диалогу с властью

Владельцы большинства участков на склоне холма на проспекте Универсиады уступят землю под создание парка — но по «справедливой» цене

Фото: Виталий Ахмеров

Жители садового товарищества «Любитель» на старом танкодроме по улице Латышских стрелков готовы к диалогу с исполкомом Казани по поводу сноса своих домов, но «в обмен на справедливую компенсацию». Минувшей осенью стало известно, что на склоне вдоль проспекта Универсиады — между улицами Даурской и Танковой — построят парк и дорогу. Корреспонденты «Реального времени» побывали на месте и поговорили с людьми, купившими землю в пяти минутах от исторического центра города по 100—150 тыс. рублей за сотку и построившими на своих участках не дачные домики, а коттеджи для круглогодичного проживания.

Строили по «дачной амнистии», а мэрия опасается оползней из-за застройки склона

Дачные домики вперемежку с коттеджами на склоне холма вдоль проспекта Универсиады — это территория СНТ «Любитель», всего 157 участков. Как сообщили «Реальному времени» в мэрии, большая часть из них (81) в настоящее время заброшена, не имеют четких границ и заборов. На участках в верхней части склона — вдоль улицы Латышских стрелков — расположено 43 строения, примерно половина из них приспособлена для круглогодичного проживания.

— На верхней границе СНТ — возле многоэтажек — стоят индивидуальные жилые дома, построенные в последние годы самовольно, но зарегистрированные по дачной амнистии. В этих случаях владелец дома не спрашивает разрешение на его строительство, а приносит документы на него уже по факту, когда строение возведено. В настоящее время на стадии строительства находятся два объекта, около десяти были построены недавно, — рассказали в мэрии. — Отметим, что массовое строительство индивидуальных домов на склоне или его границе может привести к сползанию, разрушению склона. Это в свою очередь представляет опасность для уже построенных многоквартирных жилых домов на улице Латышских стрелков.

Корреспондент «Реального времени» побывал на территории товарищества и убедился: капитальных домов, построенных на самом краю склона, примерно полтора-два десятка, и много гаражей. По словам председателя товарищества Фариды Захаровой, именно владельцы домов громко протестуют против планов властей построить на месте их участков парк.

Капитальных домов, построенных на самом краю склона, примерно полтора-два десятка. Фото Виталия Ахмерова

— Их можно понять, ведь люди строились «всерьез и надолго», да и место здесь хорошее: до центра семь минут на машине, до аэропорта — 16. Расположение такое, что можно в любую точку города быстро добраться, — рассуждает Фарида Салиховна. — У Саши Ермолко прекрасный дом, и он намерен держаться за него до конца. На моем участке тоже капитальный дом. Чтобы его построить, я продала квартиру и даже влезла в долги. Но я готова пойти навстречу: раз власти так решили, значит, им это нужно. Но, разумеется, участки и дома уступим в обмен на справедливую компенсацию.

Владелец первого из построенных на территории «Любителя» капитальных домов Рифат Асхадуллин намерен вместе с другими протестующими до последнего добиваться отмены решения о сносе, однако в успех протеста мужчина не очень-то верит.

— Будем держаться до последнего, но если власти уже все решили, то «бодаться» с ними мы вряд ли сможем. Конечно, хотелось бы, чтобы нас не трогали, — говорит Асхадуллин. — А что касается оползня, то фундамент настолько углублен в землю железобетонным каркасом, что, наоборот, «держит» склон. Плюс я посадил на участке деревья, около 20 голубых горных туй, они тоже укрепляют склон.

«Мы ждем откровенного диалога и компенсаций»

Владельцы еще нескольких участков, с которыми пообщался корреспондент «Реального времени», придерживаются той же позиции. Причем они даже отказались назвать для публикации свои имена, чтобы их не уличили в намерении бастовать.

— Выступить в прессе от своего лица — все равно что стоять на митинге с плакатом, — говорит один из членов СНТ. — Мы готовы уступить участки. Тем более выращивать на них что-то стало невозможно: с проспекта Универсиады летит грязь. Но в том, что компенсация будет справедливой, сомневаемся. Об этом говорит опыт Борисково, например.

В мэрии гарантируют, что компенсации будут справедливыми. Фото Романа Хасаева

— Нас беспокоит, что власти стараются все провернуть втихомолку. Об общественных слушаниях, которые состоялись в октябре, мы случайно узнали в самый последний момент, — говорит еще одна собственница.

В мэрии гарантируют, что компенсации будут справедливыми.

— Реализация проекта потребует выкупа у собственников земельных участков и расположенных на них объектов. Изъятие и мена будет проводиться в строгом соответствии с федеральным законодательством, которое гарантирует выкуп по объективной рыночной цене, устанавливаемой независимой экспертной организацией. В случае несогласия с предложенной ценой собственники имеют право обратиться в суд и назначить дополнительную экспертизу, — пояснили в пресс-службе мэрии.

«Строительство торговых объектов и жилья любого типа не планируется»

Некоторые жители микрорайона Танкодром, прилегающего к территории СНТ, предполагают, что планы по созданию парка — лишь прикрытие для последующей застройки склона элитной недвижимостью, ведь эта территория — едва ли не ближайшая к центру Казани свободная земля.

— Говорят, идет крупный инвестор то ли из Москвы, то ли из Голландии. Когда на кону большие деньги, церемониться не будут, — делится слухами Рифат Асхадуллин. — Место ликвидное, думаю, здесь вполне может появиться элитное жилье, хотя строить, с учетом рельефа, будет довольно трудно.

В мэрии эти пересуды, понятное дело, опровергают.

Некоторые жители микрорайона Танкодром, прилегающего к территории СНТ, предполагают, что планы по созданию парка — лишь прикрытие для последующей застройки склона элитной недвижимостью, ведь эта территория — едва ли не ближайшая к центру Казани свободная земля. Фото Виталия Ахмерова

— Особо подчеркиваем, что на данном участке не запланировано строительство торговых объектов или жилья любого типа, — заверили «Реальное время» в пресс-службе. — Согласно разработанному проекту планировки территории, здесь будет парковая зона с пешеходными дорожками. Она станет для микрорайона естественным зеленым буфером между магистралью и жилыми домами и будет увязана в единое зеленое пространство с обновленным парком «Комсомолец».

При формировании парка обещают высадить деревья и кустарники, организовать пешеходные и велосипедные дорожки: они будут расположены каскадом на естественном склоне. Параллельно проспекту Универсиады обеспечат велосипедную транзитную связь от крупных жилых массивов (Горки, Танкодром) в центральную часть Казани.

— Это также перспективная связь для студентов, которые на велосипеде в будущем смогут добираться от Деревни Универсиады до зданий университетов. Предлагается выделенная двусторонняя велосипедная дорожка шириной 3,5 метра, отделенная газоном, кустарниками и деревьями от дороги для транзитного и рекреационного использования, — добавили в мэрии.

Как пояснили в мэрии, парковая зона будет увязана в единое зеленое пространство с обновленным парком «Комсомолец». Фото Максима Платонова

Также предлагается организовать велопешеходные связи из этого района к станции метро «Аметьево», парку «Комсомолец», с продолжением к Горкинско-Ометьевскому лесу и станции метро «Проспект Победы» (через бульвар по ул. Парина). Кроме того, на участке от ул. Даурская, 20а до ул. Латышских Стрелков, 27 появится еще одна улица, местного значения с пешеходными тротуарами и велосипедной дорожкой. Эта дорога соединит уже имеющиеся внутриквартальные проезды вдоль отдельных домов. «Данный проезд будет тупиковым, чтобы исключить транзитное движение транспорта — то есть новая улица не станет дублером пр. Универсиады, она формируется только для жителей данного микрорайона, для внутриквартального сообщения», — уточнили чиновники.

«Покупать разве что в качестве инвестиции»

На сайте «Авито» можно найти объявления о продаже участков в СНТ «Любитель» и даже двухэтажного дома за четыре миллиона рублей. Его владелец Рустем заверил корреспондента «Реального времени», что о планах сноса ничего не знает и продает дом по другим причинам: мол, строила его, еще до знакомства с ним, для себя супруга, а после свадьбы второй дом стал не нужен.

На сайте «Авито» можно найти объявления о продаже участков в СНТ «Любитель». Фото Виталия Ахмерова

Молодой человек по имени Азат предлагает участок в 7,5 сотки почти за миллион.

— Покупал дороже, в качестве инвестиции, но срочно нужны деньги на бизнес, вот и продаю. О планах мэрии знаю, но сосед, юрист, говорит, что за участки дадут рыночную цену, так что деньги не пропадут, и в качестве инвестиции, не для строительства, конечно, купить там участок можно, — считает владелец.

Впрочем, вкладываться в участки имеет смысл только тем, кто готов довольно долго ждать возврата инвестиций. Как скоро мэрия начнет выкупать участки — неизвестно. Планы пока не подкреплены финансово, и даже новый генплан Казани, в котором территория «Любителя» отнесена к рекреационной зоне, еще только планируется утвердить.

— Разработанный проект планировки территории не устанавливает сроков реализации проекта, а также не определяет источник финансирования — обязательного условия для начала работ. Основная цель этого документа — закрепить общественную рекреационную зону и исключить возможность размещения на данной территории любой новой застройки, — пояснили в мэрии.

А это значит, что дачники еще долго могут прожить в своих домах на склоне холма у Танкодрома, и снос жилья ради создания парка пока видится лишь в долгосрочной перспективе.

На месте кирпичного завода и «айродрома»

Стоит отметить, что «освоение» микрорайона Танкодром, его активное включение в городскую среду, в силу сложного рельефа, началось сравнительно недавно. Краевед Илья Евлампиев, изучавший историю этой местности по старым картам, книгам и фотографиям, показал «Реальному времени» несколько планов советской Казани, на которых видно, что первая жилая застройка здесь появилась лишь в 60-е годы. Большую же часть этой территории занимали дачи и огороды. То же садовое общество «Любитель» существует с 1957-го.

А вот на карте ОСОАВИАХИМа 1930 года на месте пересечения нынешних улицы Даурской и проспекта Универсиады обозначен кирпичный завод. Там, где сейчас находится парк Комсомолец, на той же карте значится «айродром».

Фрагмент карты с сайта etomesto.ru

— Это, конечно, было не капитальное сооружение, а просто ровное поле, которое могло использоваться для взлета и посадки самолетов, — пояснил Илья Евлампиев. — Считается, что в 30—40 годы «танковый овраг» использовался в качестве проезда для танков наверх, к плато, где проходили непосредственно учения. Но никаких документальных подтверждений этого у меня нет.

На немецких планах Казани времен войны, а также на американском плане 1950-х годов большая часть микрорайона Танкодром и вовсе не входит в границы города.