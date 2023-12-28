В Казани учредили нагрудный знак «Почетный работник системы образования»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Исполком Казани учредил нагрудный знак «Почетный работник системы образования». Обеспечить его изготовление, учет и хранение нагрудного знака поручено городскому Управлению образования.

Поощрять нагрудным знаком планируют граждан России «за плодотворный труд и значительные заслуги в профессиональной деятельности в системе образования Казани, за популяризацию профессии педагога, а также активную общественную работу и реализацию проектов, способствующих развитию города и благополучию ее жителей». На него могут рассчитывать руководители, педагоги и иные работники образовательных организаций столицы Татарстана.

Решение о поощрении нагрудным знаком принимается на основании представлений которые будет рассматривать городское Управление образования. У претендующих на его получение должен быть как минимум 10-летний стаж работы в системе образования Казани, а также «стаж не менее трех лет в представляющей к награждению организации».

В год планируется вручать восемь нагрудных знаков «Почетный работник системы образования Казани». Приказ о награждении планируется принимать ежегодно в преддверии Городской августовской конференции.

— Лицо, награжденное нагрудным знаком «Почетный работник системы образования города Казани», поощряется выплатой единовременного денежного вознаграждения в размере 100 тысяч рублей, — сказано в постановлении исполкома Казани.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Дважды награждать нагрудным знаком не планируется. При его утере дубликат выдавать не будут.

Нагрудный знак планируют изготовлять в форме круга диаметром 25 мм из композитного металла методом штампа и покрывать эмалью бордового цвета. В его центре изобразят Зиланта, вокруг которого разместят надпись «Почетный работник системы образования города Казани».



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Татьяна Демина