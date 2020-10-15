Мэрия Казани ударила пиаром по бардаку на муниципальных парковках
Есть реакция
Оперативно отреагировали на материал «Реального времени» об автохамах на муниципальных стоянках в исполкоме Казани. Вскоре после выхода нашей статьи появились сообщения о показательном рейде сотрудников контрольной службы МКУ «Организатор городского парковочного пространства» на платную муниципальную парковку на улице Спартаковской — с целью выявления «безномерных» автомобилей.
В первые же минуты проверки якобы были выявлены несколько нарушителей, прикрывавших госномера салфеткой, визитками.
«Бывают такие водители, которые закрывают номера машин листочками и даже масками», — рассказывали журналистам сотрудники контрольной службы. Сообщалось, что сотрудники контрольной службы обращают внимание и на автомобили со снятыми номерами.
«Авто фиксируются по VIN-номеру. Затем информация предоставляется в административную комиссию, где на нарушителей составляют административный протокол», — приводится в СМИ комментарий комитета по транспорту. Что касается автомобилей, у которых VIN-номер недоступен, наказать их владельцев сложнее.
Далее в сообщении слово в слово процитирован кусок ответа на запрос «Реального времени» в исполком Казани о мерах, которые принимаются для наказания любителей прятать номера в багажник и парковаться бесплатно: «В настоящее время штраф за стоянку со снятыми номерами не предусмотрен. Сейчас прорабатывается вопрос об эвакуации таких автомобилей на спецстоянку, как это делается в Москве».
Так же, как и в ответе на запрос «Реального времени», статданных о количестве автомобилей, владельцы которых оштрафованы за неоплату парковки по VIN-номеру, в этом бодром «отчете о проделанной работе» нет. Зато интересен выбор площадки для показательного выступления: проверяющие отправились на Спартаковскую, где паркуются посетители коммерческих учреждений, тогда как больше всего — практически 100 процентов безномерных авто — стоят на самой дорогой платной муниципальной парковке на площади Свободы.
И все — на этом работа сделана? Почему инспектора поехали на улицу Спартаковскую, а не сделали два шага из Ратуши на парковку напротив оперного театра, неясно.
«Работа» есть — статистики нет
— Это не рейд, а обычная ежедневная рутинная работа МКУ «ОГПП»! — возразили в пресс-службе Казгорисполкома в ответ на вопросы о результатах работы службы контроля на Спартаковской. — Мы просто захотели об этом рассказать, об одном дне из жизни организации. Потому что этим заинтересовались журналисты.
На просьбу уточнить, сколько же в результате обычного рутинного рейда было выявлено и привлечено к ответственности владельцев безномерных автомобилей по VIN-номеру, в исполкоме ответили, что такой статистики не ведется, а эти автомобили попадают в общую статистику привлеченных к ответственности за неоплаченную парковку.
Кроме того, подчеркнула представитель пресс-службы, «у старых автомобилей нет VIN-номера на лобовом стекле», поэтому, дескать, установить и привлечь к ответственности их собственников невозможно. Только вот среди нескольких десятков безномерных авто, обнаруженных «Реальным временем» на парковке на площади Свободы, затесалась лишь одна старенькая «девятка», а остальные транспортные средства были, как на подбор, новенькие, бизнес- и премиум-класса, что в принципе исключает отсутствие видимого VIN-номера. А значит, отговорка не может быть принята.
Власти без власти
Понимая, что оценить эффективность работы контролеров из МКУ «ОГПП» можно лишь одним способом — соотнеся количество наказанных нарушителей с количеством ненаказанных, «Реальное время» попросило исполком оперативно предоставить статистическую информацию об итогах хотя бы одного дня «рутинной работы» МКУ «ОГПП» на двух парковках — на площади Свободы и на Спартаковской, которую контролеры и исполком избрали для «рассказа об одном дне из жизни организации».
Пока такой информации от исполкома не поступило. А просьба корреспондента издания для ускорения решения вопроса связать его напрямую с представителем МКУ «ОГПП» осталась без ответа.
Что же касается юридически вполне обоснованного способа установить владельца авто, установив на колеса безномерной машины блокиратор (он тогда сам прибежит в ГИБДД выручать «ласточку» из плена), либо эвакуировать безномерные авто не за отсутствие номера (чего и впрямь законом не предусмотрено), а как потенциально представляющие угрозу безопасности (почему бы не использовать и этот предлог, если действительно поставить целью наведение порядка?), то ни в исполкоме, ни в МКУ «ОГПП» такими сложностями по-прежнему не заморачиваются. Во всяком случае, в рассказе о «рутинной работе» ничего такого не прозвучало, зато в очередной раз прозвучали оправдания, очень похожие на расписку в бессилии: «В настоящее время штраф за стоянку со снятыми номерами не предусмотрен».
В комментариях к предыдущему материалу на эту тему кто-то явно очень обиженный критикой деятельности исполкома и МКУ «ОГПП» написал: «Тут автор слабоват, который не удосужился разобраться в теме как следует и выяснить реальные причины, а не популизмом заниматься на горячей теме».
Так вот, повторяюсь: реальная причина того, что на платных муниципальных парковках бесплатно и безнаказанно стоят автомобили без номеров, а городской бюджет ежегодно недосчитывается порядка 100—130 млн рублей, которые готовы уплатить за парковку законопослушные автовладельцы, — бездействие МКУ «ОГПП» и исполкома.
Известно же: кто хочет делать — преодолевает трудности, кто не хочет — находит отговорки. Если органы власти вводят какие-либо правила, а граждане им массово и безнаказанно не подчиняются, значит, органы власти не очень-то хотят, чтобы правила всеми исполнялись. Или (что маловероятно) просто не обладают реальной властью. А может быть, это кому-то не выгодно?..
«Реальное время» будет следить за развитием событий.
комментарии