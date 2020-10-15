Мэрия Казани ударила пиаром по бардаку на муниципальных парковках

Фото: Инна Серова

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Оперативно отреагировали на материал «Реального времени» об автохамах на муниципальных стоянках в исполкоме Казани. Вскоре после выхода нашей статьи появились сообщения о показательном рейде сотрудников контрольной службы МКУ «Организатор городского парковочного пространства» на платную муниципальную парковку на улице Спартаковской — с целью выявления «безномерных» автомобилей.

В первые же минуты проверки якобы были выявлены несколько нарушителей, прикрывавших госномера салфеткой, визитками.

«Бывают такие водители, которые закрывают номера машин листочками и даже масками», — рассказывали журналистам сотрудники контрольной службы. Сообщалось, что сотрудники контрольной службы обращают внимание и на автомобили со снятыми номерами.

«Авто фиксируются по VIN-номеру. Затем информация предоставляется в административную комиссию, где на нарушителей составляют административный протокол», — приводится в СМИ комментарий комитета по транспорту. Что касается автомобилей, у которых VIN-номер недоступен, наказать их владельцев сложнее.

Вскоре после выхода нашей статьи появились сообщения о показательном рейде сотрудников контрольной службы МКУ «Организатор городского парковочного пространства» на платную муниципальную парковку

Далее в сообщении слово в слово процитирован кусок ответа на запрос «Реального времени» в исполком Казани о мерах, которые принимаются для наказания любителей прятать номера в багажник и парковаться бесплатно: «В настоящее время штраф за стоянку со снятыми номерами не предусмотрен. Сейчас прорабатывается вопрос об эвакуации таких автомобилей на спецстоянку, как это делается в Москве».

Так же, как и в ответе на запрос «Реального времени», статданных о количестве автомобилей, владельцы которых оштрафованы за неоплату парковки по VIN-номеру, в этом бодром «отчете о проделанной работе» нет. Зато интересен выбор площадки для показательного выступления: проверяющие отправились на Спартаковскую, где паркуются посетители коммерческих учреждений, тогда как больше всего — практически 100 процентов безномерных авто — стоят на самой дорогой платной муниципальной парковке на площади Свободы.

И все — на этом работа сделана? Почему инспектора поехали на улицу Спартаковскую, а не сделали два шага из Ратуши на парковку напротив оперного театра, неясно.

«Работа» есть — статистики нет

— Это не рейд, а обычная ежедневная рутинная работа МКУ «ОГПП»! — возразили в пресс-службе Казгорисполкома в ответ на вопросы о результатах работы службы контроля на Спартаковской. — Мы просто захотели об этом рассказать, об одном дне из жизни организации. Потому что этим заинтересовались журналисты.

Почему инспектора поехали на улицу Спартаковская, а не сделали два шага из Ратуши на парковку напротив оперного театра, неясно. Фото: tatar-inform.ru

На просьбу уточнить, сколько же в результате обычного рутинного рейда было выявлено и привлечено к ответственности владельцев безномерных автомобилей по VIN-номеру, в исполкоме ответили, что такой статистики не ведется, а эти автомобили попадают в общую статистику привлеченных к ответственности за неоплаченную парковку.

Кроме того, подчеркнула представитель пресс-службы, «у старых автомобилей нет VIN-номера на лобовом стекле», поэтому, дескать, установить и привлечь к ответственности их собственников невозможно. Только вот среди нескольких десятков безномерных авто, обнаруженных «Реальным временем» на парковке на площади Свободы, затесалась лишь одна старенькая «девятка», а остальные транспортные средства были, как на подбор, новенькие, бизнес- и премиум-класса, что в принципе исключает отсутствие видимого VIN-номера. А значит, отговорка не может быть принята.

Власти без власти

Понимая, что оценить эффективность работы контролеров из МКУ «ОГПП» можно лишь одним способом — соотнеся количество наказанных нарушителей с количеством ненаказанных, «Реальное время» попросило исполком оперативно предоставить статистическую информацию об итогах хотя бы одного дня «рутинной работы» МКУ «ОГПП» на двух парковках — на площади Свободы и на Спартаковской, которую контролеры и исполком избрали для «рассказа об одном дне из жизни организации».

«Реальное время» попросило исполком оперативно предоставить статистическую информацию об итогах хотя бы одного дня «рутинной работы» МКУ «ОГПП» на двух парковках — на площади Свободы и на Спартаковской. Пока такой информации от исполкома не поступило

Пока такой информации от исполкома не поступило. А просьба корреспондента издания для ускорения решения вопроса связать его напрямую с представителем МКУ «ОГПП» осталась без ответа.

Что же касается юридически вполне обоснованного способа установить владельца авто, установив на колеса безномерной машины блокиратор (он тогда сам прибежит в ГИБДД выручать «ласточку» из плена), либо эвакуировать безномерные авто не за отсутствие номера (чего и впрямь законом не предусмотрено), а как потенциально представляющие угрозу безопасности (почему бы не использовать и этот предлог, если действительно поставить целью наведение порядка?), то ни в исполкоме, ни в МКУ «ОГПП» такими сложностями по-прежнему не заморачиваются. Во всяком случае, в рассказе о «рутинной работе» ничего такого не прозвучало, зато в очередной раз прозвучали оправдания, очень похожие на расписку в бессилии: «В настоящее время штраф за стоянку со снятыми номерами не предусмотрен».

В комментариях к предыдущему материалу на эту тему кто-то явно очень обиженный критикой деятельности исполкома и МКУ «ОГПП» написал: «Тут автор слабоват, который не удосужился разобраться в теме как следует и выяснить реальные причины, а не популизмом заниматься на горячей теме».

В очередной раз прозвучали оправдания, очень похожие на расписку в бессилии: «В настоящее время штраф за стоянку со снятыми номерами не предусмотрен»

Так вот, повторяюсь: реальная причина того, что на платных муниципальных парковках бесплатно и безнаказанно стоят автомобили без номеров, а городской бюджет ежегодно недосчитывается порядка 100—130 млн рублей, которые готовы уплатить за парковку законопослушные автовладельцы, — бездействие МКУ «ОГПП» и исполкома.

Известно же: кто хочет делать — преодолевает трудности, кто не хочет — находит отговорки. Если органы власти вводят какие-либо правила, а граждане им массово и безнаказанно не подчиняются, значит, органы власти не очень-то хотят, чтобы правила всеми исполнялись. Или (что маловероятно) просто не обладают реальной властью. А может быть, это кому-то не выгодно?..

«Реальное время» будет следить за развитием событий.



Инна Серова, фото автора