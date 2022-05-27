Экс-глава хоккейного «Ак Барса» легализует коттедж у парка Горького

В Казани начались общественные обсуждения о предоставлении права на использование участка в историческом центре города для ИЖС

Как стало известно «Реальному времени», разрешение на использование земельного участка для индивидуального жилищного строительства по ул. Карла Маркса на границе с парком Горького в Казани запрашивает Шамил Хуснутдинов — экс-директор хоккейной команды «Ак Барс». База спортклуба находится здесь же, по соседству. В настоящее время исполком татарстанской столицы подготовил проект постановления и проводит общественные обсуждения по вопросу предоставления такого права Хуснутдинову. Примечательно, что участок бывшего рулевого казанских «барсов» оказался на территории, где несколько лет назад клуб построил гостевые дома для иногородних специалистов. Подробности — в материале «Реального времени».

ИЖС у парка в центре Казани на 26 сотках

Участок, о котором идет речь, находится рядом с гостевыми домами «Татнефти» и Центральным парком культуры и отдыха имени Горького. Его площадь — 2 607 квадратных метров. Территория расположена в зоне смешанной жилой и общественной застройки, то есть фактически в случае принятия мэрией положительного решения по данному вопросу, изменится прямое назначение земли.

Проектом постановления мэра Казани предусмотрено «предоставить Хуснутдинову Шамилю Нурисламовичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 16:50:000000:25176 площадью 2 607 кв. м по ул. Карла Маркса Вахитовского района г. Казани — для индивидуального жилищного строительства в зоне смешанной жилой и общественной застройки (ОЖ)».

Территория расположена в зоне смешанной жилой и общественной застройки

В эти дни в Казани проходят общественные обсуждения по предоставлению разрешения на использование земельного участка по улице Карла Маркса для ИЖС. Проголосовать можно на сайте «Общественные обсуждения». Ресурс позволяет ознакомиться с проектом и информационными материалами к нему.

Как выяснилось, с заявлением на строительство индивидуального жилого дома в этом месте обратился экс-гендиректор хоккейного клуба «Ак Барс» Шамил Хуснутдинов. Интересно, что указанная территория находится рядом с базой хоккейного клуба «Ак Барс».

Шамил Хуснутдинов — 15 лет в «Ак Барсе»

Бывший гендиректор ХК «Ак Барс» Шамил Хуснутдинов руководил клубом 15 лет. Этот пост он занимал с 2004 года, когда основным спонсором хоккеистов стала «Татнефть». На эту должность его пригласил президент клуба и в то время генеральный директор «Татнефти» Шафагат Тахаутдинов.

Бывший гендиректор ХК «Ак Барс» Шамил Хуснутдинов руководил клубом 15 лет. Фото: ak-bars.ru

За время работы гендиректором «барсов», команда становилась чемпионом Суперлиги и трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Менялись хоккеисты и тренеры, а Шамил Хуснутдинов находился на своем месте и обладал большим влиянием. Все финансовые и организационные вопросы в «Ак Барсе» долгое время были в его руках.

В 2013 году с уходом генерального менеджера Равиля Шавалеева вся полнота власти в клубе досталась опять же Хуснутдинову. А когда на следующий год в «Ак Барс» вернулся Зинэтула Билялетдинов, это только укрепило позиции директора, поскольку между ним и тренером сложились доверительные отношения. Позднее оба ушли в отставку по схожему сценарию. В 2019 году Хуснутдинов покинул пост директора клуба по собственному желанию, сославшись на накопившуюся усталость.

Судя по информации из последнего сборника муниципальных документов Казани, сейчас бывший рулевой «Ак Барса» хочет построить рядом с гостевым домом «Татнефти» частный. Однако, как выяснило «Реальное время», на участке, расположенном между домами 71д и 71ж по улице Карла Маркса уже имеется некое строение — это видно со спутниковых снимков на карте. И именно этот участок сейчас является предметом общественных обсуждений в исполкоме Казани. Возможно, дом уже был построен, а сейчас бывший шеф «барсов» намерен его узаконить, либо перестроить. Получить комментарий Хуснутдинова при подготовке материала «Реальному времени» не удалось.

Как выяснило «Реальное время», на участке, расположенном между домами 71д и 71ж по улице Карла Маркса уже имеется некое строение — это видно со спутниковых снимков на карте

Как строили гостевые дома «барсов»

О строительстве коттеджей рядом с базой «Ак Барса» стало известно еще в 2016 году. Тогда сообщалось, что ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть — Ак Барс» собирается построить около десяти малоэтажных гостевых домов для иногородних специалистов. При этом в СКП «Татнефть — Ак Барс» отмечали, что строительство планировалось на месте засыпанного оврага на границе с парком Горького, на территорию самой зоны отдыха никто не претендовал.

Реализацией проекта занималась малоизвестная фирма ООО «Эникс» из Чебоксар. Эта компания являлась единственным учредителем и одновременно правопреемником прекратившего деятельность в том же 2016 году в результате присоединения к материнской фирме казанского ООО «Чеховский-инвест», которое располагалось по адресу: Карла Маркса, 71, — там же, где располагается СКП «Татнефть — Ак Барс», и там же, где участок Хуснутдинова граничит с домами 71ж и 71 д по той же улице. А учредителями «Эникса» выступили те же предприятия, которые основали СКП: ООО «Корвет», «Ак Тау», «Матрикс», «Проминвест холдинг» и «РТК-Петрол». Все эти фирмы так или иначе взаимодействовали с «Татнефтью» и ее сервисными подразделениями.

Уже в 2016 году журналистам удалось обнаружить за забором из профнастила два построенных одноэтажных коттеджа

В планах было возведение десяти малоэтажных гостевых домов для приглашенных тренеров. Вместе с тем, уже в 2016 году журналистам удалось обнаружить за забором из профнастила два построенных одноэтажных коттеджа. Реализовать проект в полной мере, видимо, не удалось. К 2022 году, судя по спутниковой карте, десять домиков для приезжих тренеров насчитать не получилось. Вероятно, те самые первые два коттеджа имеют адреса 71д и 71ж, при этом второе здание было сильно перестроено. Участок, который выносится на общественные обсуждения, согласно кадастровой карте располагается между двумя объектами, но и тот, и другой частично занимают и эту территорию. Кадастровая стоимость земли оценена в 3,439,571.52 рублей.

При этом на кадастровой карте одного из соседних участков площадью 2 570 квадратных метров можно найти еще одно строение под литерой Е, которое отсутствует на карте «Яндекса», однако на снимках Google-карт на его месте можно обнаружить нечто похожее на фундамент дома. Общественные обсуждения о предоставлении права на ИЖС на эту землю продлятся до 9 июня.

