Конфликт каратистов: аккредитованный тренер призвал школы Казани отказать энтузиасту-частнику

Делом заинтересовались в УФАС по РТ и нашли нарушения в действиях городского исполкома

Отказ казанской школы тренеру по карате в аренде спортзала для проведения занятий с детьми привел к открытию дела татарстанским УФАС по РТ в отношении исполкома города. Разбирательство надзорной службы вскрыло конфликт между местными федерациями боевых искусств. Экспертиза мэрии, на основе которой было принято отрицательное решение по заявке арендатора, вызвала у антимонопольщиков подозрение в нарушении закона о конкуренции, отчасти потому, что подготовил ее другой казанский тренер по карате. В запутанной истории попыталось разобраться «Реальное время».

«Небезопасен» для детей

Осенью прошлого года известный в Казани тренер по карате-кекусинкай и по совместительству президент Национального союза карате Татарстана Ильсур Фаздалов решил арендовать спортзал школы №82, чтобы организовать там занятия с детьми и подростками.

Фаздалов сразу же столкнулся с бюрократическими препонами, поскольку решение о сдаче площадей в аренду принималось не на уровне директора школы, а проходило через исполком города и его экспертную комиссию. Более того, после всех перипетий на запрос тренера пришел отказ, поскольку эксперты усомнились в том, что работать с Фаздаловым безопасно.



«В целях обеспечения безопасности тренировочных процессов в общеобразовательных и дошкольных организациях Казани не рекомендуется сотрудничать с ИП (Фаздалов осуществляет свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, — прим. ред.) <…> и Национальным союзом карате РТ и заключать с данными организациями договоры аренды или сдачи в безвозмездное пользование объектов социальной инфраструктуры для детей», — гласит выдержка из экспертного заключения.

Фаздалов сразу же столкнулся с бюрократическими препонами, поскольку решение о сдаче площадей в аренду принималось не на уровне директора школы, а проходило через исполком города и его экспертную комиссию. Фото Димы Канеки / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

Основанием для столь категоричного решения послужило то, что Ильсур Фаздалов «не является членом и тренером аккредитованной спортивной федерации», а его ИП и Национальный союз карате РТ не аккредитованы в Минспорта республики «ни по одному из видов спорта, не входят в реестр профессионального сообщества единоборцев, спортивных федераций и организаций, развивающих боевые искусства и спортивные единоборства на территории Татарстана».

Ответственным представителем для проведения экспертной оценки был назначен глава исполкома филиала Российского союза боевых искусств по РТ, генеральный директор профессиональной бойцовской лиги Tatfight, член президиума Федерации кекусинкай РТ Александр Даренков. Это известный спортсмен, чемпион республики по карате, педагог высшей квалификационной категории, тренер-преподаватель высшей категории.



Ответственным представителем для проведения экспертной оценки был назначен глава исполкома филиала Российского союза боевых искусств по РТ Александр Даренков. Фото Ирины Анисимовой

А были ли основания?

Получив отказ в школе и выяснив причину, Ильсур Фаздалов обратился с жалобой в татарстанское УФАС по РТ. Антимонопольная служба, изучив вопрос, выявила нарушения и завела дело в отношении исполкома Казани.

В ходе разбирательства проверяющие пришли к выводу, что Фаздалову не должны были отказывать, исходя из указанных оснований. Во-первых, членство в аккредитованной спортивной федерации «носит исключительно рекомендательный характер и не подразумевает обязательности исполнения».

Во-вторых, по закону предприниматель может быть тренером «без необходимости получения лицензии на осуществление образовательной деятельности, а также без необходимости быть аккредитованным». К слову, Фаздалов имеет диплом высшего профессионального образования в сфере «Физическая культура», в том числе дипломы спортивных организаций о повышении квалификации, справку об отсутствии судимости и факта уголовного преследования.

Биография Фаздалова также свидетельствует скорее о его компетентности в части преподавания боевых искусств. Свой первый додзе тренер открыл еще в 1993 году, а на первый дан сдал в 2003-м, дойдя со временем до пятого дана и заполучив звание «Сихан». Получив юридическое образование, Фаздалов отучился в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Помимо этого, он является автором образовательной программы карате «Кекусинкай».

Антимонопольная служба, изучив вопрос, выявила нарушения и завела дело в отношении исполкома Казани. Фото kazanreporter.ru

«Следует также отметить, что... не определены основания для отказа в заключении договора аренды, не определены критерии, в соответствии с которыми экспертная комиссия может осуществить полную, объективную и обоснованную экспертную оценку последствий принятия решения сдачи в аренду объекта социальной инфраструктуры для детей. Кроме того, заключение руководителя исполкома Российского союза боевых искусств по РТ вводит непредусмотренные законодательством ограничения для осуществления деятельности в области физической культуры и спорта», — констатируют в УФАС по РТ.

УФАС против мэрии

«Реальное время» связалось с пресс-службой Российского союза боевых искусств по РТ, однако Александр Даренков не захотел комментировать конфликт с коллегой по цеху. В свою очередь, Ильсур Фаздалов ответил на звонок нашего корреспондента, но, услышав вопросы, обсуждать ситуацию также наотрез отказался.



Между тем, согласно материалам дела, Даренков в своем заключении ссылался на письмо Минобрнауки РТ от 06.09.2017 г. исх. №1735/1 — министерство направило указание в адрес начальников отделов (управлений) образования в Татарстане о том, что «в целях обеспечения безопасности тренировочных процессов в общеобразовательных и дошкольных организациях рекомендуем вам сотрудничать с федерациями, аккредитованными Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан». Список аккредитованных федераций Российского союза боевых искусств шел приложением к письму министерства.

Интересно, что инициатором письма выступил тот же филиал Российского союза боевых искусств Республики Татарстан: в своем обращении к министерству данный союз просил упорядочить проведение тренировочных занятий боевыми искусствами в общеобразовательных и дошкольных учреждениях.

«В Республике Татарстан присутствуют факты проведения тренировочных занятий с детьми и подростками лицами, не имеющими тренерских лицензий установленного образца, а также специального образования. Руководители общеобразовательных и дошкольных учебных заведений в силу неосведомленности предоставляют в аренду спортивные залы организациям и частным лицам, которые, не имея никакого отношения к Российскому союзу боевых искусств, используют предоставленные залы для извлечения личной выгоды, подвергая опасности здоровье детей и подростков» — говорилось в обращении филиала Российского союза боевых искусств по РТ.



Исполком ответил, что считает решение экспертной комиссии законным и обоснованным. Фото Романа Хасаева

На основании вышеизложенного автор письма указал: «Прошу отказать ИП <…> и РОО «Национальный союз карате» РТ в организации учебно-тренировочного процесса в общеобразовательных и дошкольных учреждениях г. Казани и/или заключении договоров аренды и/или сдачи в безвозмездное пользование объектов социальной инфраструктуры для детей». Что в итоге и сделали в школе, отказав Фаздалову.



По мнению антимонопольщиков, в действиях исполкома Казани можно усмотреть все признаки нарушения закона о защите конкуренции, которые выражаются в «создании дискриминационных условий доступа к муниципальному имуществу» для Ильсура Фаздалова.

На этом основании в августе текущего года мэрии выдали предупреждение о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства. В сентябре исполком ответил, что считает решение экспертной комиссии законным и обоснованным. За этим последовало возбуждение дела, которое будет рассмотрено 1 декабря.

«Реальное время» обратилось в пресс-службу исполкома Казани, чтобы выяснить, по какой причине власти города отказывают предпринимателю. В ответе нам сообщили следующее: «Есть определенные требования к желающим арендовать зал. В данном случае они не были соблюдены. Мы готовы пояснить на заседании, которое состоится 1 декабря».

