Новое в квартплате казанцев: плата за содержание дымоходов и рост тарифов на 5,3%

С 1 июля в городе выросли в цене услуги ЖКХ, повсеместно ввели онлайн-кассы и лицензии в автобусах

Сегодня в исполкоме Казани обсудили законодательные новшества июля. С этого понедельника тарифы на услуги ЖКХ год к году повысятся на 5,3%. Кроме того, в платежках появится новая строка — плата за содержание дымоходов. После массовых случаев отравления угарным газом казанцев в квартирах проблеме решено уделять более пристальное внимание, что потребует дополнительных расходов. Также с 1 июля новшества вводятся и в транспортной сфере столицы. Каждый автобус должен иметь (согласно федеральному закону №54-ФЗ) онлайн-кассу и выдавать билет с QR-кодом со ссылкой на фискальный чек. Вернулось и лицензирование, отмененное в 2011 году. Лицензию должны получить автобусы вместимостью более восьми человек, вне зависимости от того, по собственным нуждам или по заказу работает перевозчик. Отсутствие документа обернется штрафом в 400 тыс. рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Услуги ЖКХ подорожали

С 1 июля вступили в силу новые тарифы на услуги ЖКХ — исполком установил на 2019 год плату за наем и содержание жилых помещений, а также для собственников помещений в многоквартирных домах, не принявших решение о способе управления домов. Если тариф 106,26 рубля, установленный 1 января 2019-го, вырос на 3% по сравнению с 2018 годом, с 1 июля 2019 года тариф в размере 112,59 рубля увеличился к I полугодию на 5,9%, сообщил замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин. По его словам, расчет платы сделали «на основании полной экспертизы тарифов за жилищные услуги, были учтены рост потребительских цен, изменение ставки НДС (рост с 18 до 20%), повышение МРОТ до 11 280 рублей».

— В связи с изменениями законодательства тарифы в 2019 году на коммунальные услуги меняются дважды: с 1 января 2019 года из-за увеличения ставки НДС (рост составил 1,7%), а с 1 июля рост составит 2,8% — 77,78 рубля с кв. метра. Суммарное увеличение платы за коммунальные услуги населению в 2019 году составит 4,5% и не превысит установленного правительством РФ предельного индекса изменения платы за коммунальные услуги.

С 1 июля 2019 года тариф в размере 112,59 рубля увеличился к I полугодию на 5,9%, сообщил Искандер Гиниятуллин. Фото kzn.ru

Новый платеж

С 1 июля у казанцев появится новая строка расходов в платежках — за обслуживание вентиляции. По словам Гиниятуллина, обслуживание систем вентиляции и дымоудаления раньше не тарифицировалось, необходимые сервисные мероприятия проводились за счет средств текущего ремонта. Теперь исполком выделил эти расходы отдельными строками с оплатой в размере 30 и 50 коп. за кв. м площади в месяц. Такую меру Гиниятуллин объяснил возможностью контроля за проведением этих работ со стороны собственников.

Гиниятуллин напомнил, что в этом году в состав коммунальных услуг входит вывоз твердых коммунальных отходов. С 1 июля 2019 года предельная стоимость набора жилищных услуг составит 28,96 рубля с кв. метра. Год к году изменение составит 5,3%, что «соответствует уровню и инфляции в годовом исчислении, с нового года плата за жилищные услуги не менялась».

Размер платы за вывоз ТКО рассчитывается с учетом нормативов накопления отходов, установленных Минстроем РТ для жителей многоквартирных домов (МКД) в размере 2,36 куба с человека в год, а для жителей индивидуальных домов — в размере 2,56 куба в год, рассказал чиновник. Госкомитетом по тарифам утвержден тариф за вывоз 1 куб. м в размере 365 рублей за куб без НДС. Размер платы за вывоз ТКО жителям многоквартирных домов установлен в размере 71,95 рубля с человека в месяц, для индивидуальных домов — 78,5 рубля в месяц.

Решения жильцов о тарифах

Гиниятуллин напомнил, что тариф должны определять сами жильцы: это обязанность, которая прописана и в Гражданском кодексе РФ, и в Жилищном кодексе. Сегодня эта обязанность гражданами не выполняется: «В городе не более 200 домов, в которых жители приняли самостоятельное решение по тарифам, и то, как правило, они просто переписывают то, что рассчитывает исполком. По крайней мере, там хотя бы собирают собрания и решения принимают.

— Приходится объяснять, что вместо оспаривания принятых исполкомом решений каждый собственник точно так же, как и исполком, обязан принять самостоятельное решение по содержанию общего имущества.

В целом 97,5% жилищного фонда Казани руководствуются тарифами, которые исполком утверждает для своих 2,5%. Фото evening-kazan.ru

Исполком является собственником неприватизированного жилья в размере около 2,5% от жилищного фонда города. Порядок принятия решений собственниками четко прописан законодательством, все необходимые консультации могут быть предоставлены управляющими организациями, администрациями районных комитетов ЖКХ.

В целом 97,5% жилищного фонда Казани руководствуются тарифами, которые исполком утверждает для своих 2,5%. Что в принципе я считаю неправильным, потому что муниципальные тарифы и муниципальное жилье в самых разных домах, и мы, утверждая размер платы, принимаем усредненную величину и не можем учесть нюансы каждого дома в отдельности, что в итоге вызывает вопросы при оплате. «Вместо того чтобы обсуждать это, необходимо — и это обязанность, установленная государством, — рассчитывать размер оплаты для собственного жилья.

Штраф 400 тыс. для автобусов

1 марта вступил в силу закон №386-ФЗ от 30 октября 2018 года, который ввел лицензирование на перевозки пассажиров для собственных нужд и по заказу автобусами вместимостью более восьми человек, рассказал председатель профильного комитета Айдар Абдулхаков: «До 1 июля, в течение 120 дней, перевозчики должны были получить лицензию, а те, у кого ее не окажется, столкнутся со штрафом до 400 тыс. рублей. При повторном нарушении транспорт будет конфискован». Правда, новшество не распространяется на автобусы силовых ведомств, МЧС и других, уточнил он.

Закон ограничит деятельность многочисленных междугородних перевозчиков: «Если вы помните, до 2011 года вообще все пассажирские перевозки вместимостью более восьми человек подлежали лицензированию. В 2011 году эта норма была отменена, но не для городских пассажирских маршрутов. И те, кто осуществляет перевозки для собственных нужд или по заказу, но не на городских маршрутах, имели возможность не лицензировать свою деятельность. Это породило огромный рынок нелегальных перевозчиков под видом заказных, работающих в основном на муниципальных или межгородских маршрутах».

Все городские маршруты оснащены новыми устройствами, которые могут принимать к оплате транспортные карты, бесконтактные банковские карты и наличные. Фото Антона Журавлева

У действующих автотранспортных предприятий в 2011 году обязанность лицензироваться не была отменена, поэтому сейчас предприятия просто заменили их на лицензии нового образца.

Заменили и устройства для оплаты проезда согласно новым положениям закона №54-ФЗ, также вступившего в силу сегодня. Все городские маршруты оснащены новыми устройствами, которые могут принимать к оплате транспортные карты, бесконтактные банковские карты и наличные, добавил Абдулхаков.

Как ранее писало «Реальное время», исполком пообещал пустить в ход новые устройства еще с 1 июня. Однако не все автобусы были оснащены ими, что порождало большое количество проблем, если пассажир рассчитывал оплатить проезд банковской картой, а у кондуктора не было необходимого устройства.

На билетах с обратной стороны есть QR-код со ссылкой на фискальный чек: «При желании любой пассажир имеет право и может этот чек себе распечатать. Вариант, когда устройство не принимает банковскую карту, а принимают наличный расчет, невозможен, он возможен только в случае, если неисправна сама банковская карта или на ней нет нужной суммы. Если в транспортном средстве не работает устройство проверки документов, то автобус считается технически неисправным и едет в гараж, а пассажиры едут бесплатно. Все эти условия вывешены в автобусах».