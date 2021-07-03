Ветеринары хотят победить бродячих псов мобильностью

В казанские поселки решено отправлять выездные бригады

Фото: Василий Иванов

Сегодня в поселке Вознесенское начал работу первый в Казани мобильный пункт бесплатной вакцинации и стерилизации собак. Эти недешевые манипуляции не в пример частным ветеринарным клиникам обойдутся хозяевам хвостатых питомцев бесплатно. Мобильный пункт планирует объехать все казанские поселки, откуда и поступает больше всего жалоб. Там собаки находятся на самовыгуле. Как следствие, именно в таких населенных пунктах регистрируют наибольший приплод щенков, которые затем пополняют стаи бездомных животных. График передвижений мобильного пункта зависит от числа заявок, подаваемых жителями в Комитет ЖКХ Казани. Организаторы, а это мэрия Казани, городское ветеринарное объединение и ООО «Зооцентр», отмечают, что это исключительно местная новация. Тем не менее они надеются на ее успех.

Мобильные пункты — местная новация

Сегодня в поселке Вознесенское начал работу первый в Казани мобильный пункт бесплатной вакцинации и стерилизации собак. Ветеринары принимали хвостатых пациентов с 10 до 14 часов. Новый формат работы для решения проблемы бездомных животных, когда владельцы собак могут обратиться к ветеринарам по месту жительства, организован по поручению мэра, сообщили в пресс-службе исполкома Казани. Причем в этом случае проводится полный комплекс ветеринарных услуг, начиная с медосмотра. По окончании манипуляций четвероногим выдают ветеринарный паспорт и либо вшивают чип, либо вешают бирку на ухо. Право выбора в этом случае — за владельцем питомца.

Директор ООО «Зооцентр» Рустем Нуруллин непосредственно на месте работы мобильного пункта рассказал «Реальному времени», что его компания реализует эту инициативу наряду с мэрией Казани и городским ветеринарным объединением. Начав с Вознесенского, такие выездные бригады ветеринаров затем будут объезжать и другие казанские поселки.

«Разрабатывая общественную концепцию и планируя эту акцию, мы делали упор именно на поселки, — говорит собеседник «Реального времени». — Там на сегодняшний день наибольшее количество животных, которые находятся на самовыгуле». Термин, как пояснил он, означает, что собака, хотя и не бездомная (у нее есть хозяин), может как днем, так и ночью гулять сама по себе.

Рустем Нуруллин рассказал, что, начав с Вознесенского, выездные бригады ветеринаров затем будут объезжать и другие казанские поселки

Как следствие, говорит Нуруллин, самый большой приплод у четвероногих наблюдается именно в таких населенных пунктах. Содержанию собак в частных домовладениях, как правило, ничто не мешает. Но свободная жизнь дает свои плоды: каждые шесть месяцев собака может рожать до 6—8 щенков. Видимо, именно по этой причине большинство обращений с жалобами на бездомных псов в «Зооцентр» поступает именно от жителей поселков. «А мы в принципе ничего сделать не можем, так как когда приезжает наша специализированная служба отлова, собаки сразу разбегаются по хозяйским дворам», — отметил Нуруллин. Поэтому и была придумана такая акция. Директор ООО «Зооцентр» говорит, что подобные мобильные пункты исключительно казанская новация. И она проходит не на бюджетные, а на спонсорские деньги: «Вложились понемногу все».

Сам Нуруллин считает, что у этой инициативы много преимуществ. Хозяевам собак не нужно ехать в ветеринарную клинику. К тому же за осмотр животного там нужно платить. Стоимость услуги в зооцентре начинается с 500 рублей. Сама стерилизация выходит и того больше: от 4 тыс. рублей. А здесь все это делается бесплатно: достаточно только прийти со своим питомцем. Его осмотрят, проведут, причем под наркозом, хирургическое вмешательство: стерилизацию либо кастрацию. И третье — это вакцинация против бешенства и выдача ветеринарного паспорта.

«Получается: четыре в одном», — удовлетворенно констатирует собеседник. Директор «Зооцентра» уверен, что эта акция получит только положительные отзывы от владельцев собак.

Четкого графика последующих передвижений мобильного пункта пока нет. Всем заинтересованным нужно оставлять заявки в Комитете ЖКХ Казани по телефону: 590-04-26

Нуруллин рассказал, что они нацелены на то, чтобы охватить максимальное количество казанских поселков. Четкого графика последующих передвижений мобильного пункта пока нет. Всем заинтересованным нужно оставлять заявки в Комитете ЖКХ Казани по телефону: 590-04-26. В зависимости от количества звонков будут определять наиболее нуждающиеся в визите ветеринаров населенные пункты и отправлять туда мобильную бригаду на колесах. Причем, заметил глава «Зооцентра», им необязательно дожидаться субботы: «Предусмотрена возможность проводить такие акции и в будние дни».

Нуруллин, как руководитель коммерческой организации, отметил, что работает сугубо по №94-ФЗ: «Любая деятельность сейчас проходит через торги». Он сообщил, что ООО «Зооцентр» на сегодняшний день единственная компания в Татарстане, которая «практически соответствует» всем федеральным требованиям для занятий подобной деятельностью.

«У нас большой утепленный корпус, карантинный блок, своя операционная, — перечислил он. — С божьей помощью надеемся решить эту проблему, чтобы в Казани был порядок».

В зависимости от количества звонков будут определять наиболее нуждающиеся в визите ветеринаров населенные пункты и отправлять туда мобильную бригаду

Ветеринар бесплатно и почти на дом

Не сказать, чтобы анонсированная акция собрала толпы жителей Вознесенского со своими питомцами. Однако они к автомобилям с ветеринарами, даже несмотря на жаркий субботний день, все же тянулись.

К примеру, молодой человек по имени Фердинанд привел свою собаку на стерилизацию. О том, что в субботу в поселке будет работать мобильный пункт, узнал от друга. Новость заинтересовала: «И стерилизацию, и вакцинацию от бешенства делают бесплатно». Собака у Фердинанда беспородная, завел для охраны дома. Она живет у него уже шесть месяцев: «Нашел маленькой на улице». О своем решении ни разу не пожалел: о питомце говорит только с теплотой.

Алмаз тоже меньше года назад подобрал дворняжку. Теперь возникла проблема стерилизации. «Что делать, если появятся щенки? Топить жалко», — привел он железный аргумент. Но не все владельцы животных, посетившие в это утро мобильный пункт, были готовы к столь радикальным мерам. Хозяин большого и лохматого тибетского мастифа по имени Хан привел своего пса исключительно на вакцинацию. Организацию таких выездных пунктов Дмитрий, так представился мужчина, только приветствует. «В город собаку везти далеко, а тут ветеринары пожаловали чуть ли не ко мне на дом: я живу на соседней улице».

Собака у Фердинанда беспородная, завел для охраны дома

На двухлетнего мастифа, а питомца именно этой породы он хотел завести давно, Дмитрий не нарадуется. Чужих в дом не пускает, в то же время с членами семьи он сама доброта: дети 5 и 7 лет ездят на нем верхом. «Мы называем его песокот», — заметил такой же с добродушный с виду хозяин животного. По его словам, единственная проблема с Ханом — расчесывание его густой и длинной «гривы». «Делаю это только сам: супруга не справляется», — поведал мужчина.

Супружеская пара, Елена и Михаил, привели свою хвостатую любимицу тоже исключительно на прививку от бешенства. Отказ от стерилизации владелица животного объяснила коротко, но доходчиво: «Пусть живет полноценной жизнью». Собака беспородная (метис), но дом, по словам женщины, охраняет безупречно. «Если кто-то из знакомых пришел впервые, облает. Но во второй его визит уже только тявкнет: мол, здравствуйте, что пришли», — рассказывает хозяйка. Супруги тоже оказались людьми неравнодушными к бедам братьев наших меньших. Свою питомицу они с мужем три года назад взяли из приюта для бездомных животных в Лаишево после смерти своей прежней собаки.

Алмаз меньше года назад подобрал дворняжку. Теперь возникла проблема стерилизации

«Кусачих» — на пожизненное содержание

Как стало известно «Реальному времени», мобильные пункты не единственное новшество. Подход к проблеме распространения бездомных животных в Казани претерпел и некоторые другие изменения. К примеру, «Зооцентр», как рассказал нам его руководитель, сейчас проводит обширную реконструкцию своей базы в поселке Мирном. В частности, там начали строить большой корпус для содержания животных дополнительно на 1,2 тыс. голов. «То есть мы до конца года нацелены на разовую кастрацию животных в две тысячи голов минимум», — сообщил Нуруллин нашему изданию.

Обычно так называемых безнадзорных (или, проще говоря, бродячих) хвостатых отлавливают и после стерилизации и кастрации им вновь дают «вольную».

«Но мы не имеем права выпускать агрессивных собак. С начала этого года вернули на улицы только четвероногих небольших размеров, которые не представляют угрозы для людей. В том году, когда выпускали всех собак до одной, столкнулись с ростом числа заявок: на взрослых и детей набрасывались и кусали их уже «обиркованные» животные. То есть те, что прошли у нас известные процедуры. После потока жалоб мы решили проводить такой отсев», — рассказал о нюансах работы руководитель «Зооцентра».

По словам Нуруллина, склонных к нападениям животных они будут оставлять в приюте насовсем, до их естественной кончины. Именно с этим связано расширение площадей. Конечно, если у той или иной дворняжки будет лабораторно подтверждено бешенство, ее подвергнут эвтаназии. Соорганизатор акции подчеркнул, что ее цель заключается в том, чтобы город «цивилизованно и исключительно гуманными методами» решил «собачью» проблему.

Питомца осмотрят, проведут хирургическое вмешательство, вакцинацию против бешенства и выдадут ветеринарный паспорт

Что касается обвинений в негуманном отношении, Нуруллин заметил, что «говорить можно все что угодно». «Как я уже упоминал, сейчас мы у себя в приюте в поселке Мирном проводим большую реконструкцию. С нами активно сотрудничают зоозащитники. Они приходят в приют каждый день, так как курируют «своих» собак. Но все же, выйдя от нас, начинают критиковать: «У них концлагерь: на 40 собак одна миска с водой и одна будка». Всех приглашаю в гости: «Убедитесь — другого такого приюта в Татарстане нет». По словам Нуруллина, в реконструкцию базы в Мирном он инвестирует собственные средства: «В прошлом году потратили порядка 9 млн рублей и не останавливаемся, продолжаем работу дальше».

1 / 37 Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов