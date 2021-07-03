Новости общества

18:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ветеринары хотят победить бродячих псов мобильностью

15:15, 03.07.2021 2

В казанские поселки решено отправлять выездные бригады

Ветеринары хотят победить бродячих псов мобильностью
Фото: Василий Иванов

Сегодня в поселке Вознесенское начал работу первый в Казани мобильный пункт бесплатной вакцинации и стерилизации собак. Эти недешевые манипуляции не в пример частным ветеринарным клиникам обойдутся хозяевам хвостатых питомцев бесплатно. Мобильный пункт планирует объехать все казанские поселки, откуда и поступает больше всего жалоб. Там собаки находятся на самовыгуле. Как следствие, именно в таких населенных пунктах регистрируют наибольший приплод щенков, которые затем пополняют стаи бездомных животных. График передвижений мобильного пункта зависит от числа заявок, подаваемых жителями в Комитет ЖКХ Казани. Организаторы, а это мэрия Казани, городское ветеринарное объединение и ООО «Зооцентр», отмечают, что это исключительно местная новация. Тем не менее они надеются на ее успех.

Мобильные пункты местная новация

Сегодня в поселке Вознесенское начал работу первый в Казани мобильный пункт бесплатной вакцинации и стерилизации собак. Ветеринары принимали хвостатых пациентов с 10 до 14 часов. Новый формат работы для решения проблемы бездомных животных, когда владельцы собак могут обратиться к ветеринарам по месту жительства, организован по поручению мэра, сообщили в пресс-службе исполкома Казани. Причем в этом случае проводится полный комплекс ветеринарных услуг, начиная с медосмотра. По окончании манипуляций четвероногим выдают ветеринарный паспорт и либо вшивают чип, либо вешают бирку на ухо. Право выбора в этом случае — за владельцем питомца.

Директор ООО «Зооцентр» Рустем Нуруллин непосредственно на месте работы мобильного пункта рассказал «Реальному времени», что его компания реализует эту инициативу наряду с мэрией Казани и городским ветеринарным объединением. Начав с Вознесенского, такие выездные бригады ветеринаров затем будут объезжать и другие казанские поселки.

«Разрабатывая общественную концепцию и планируя эту акцию, мы делали упор именно на поселки, — говорит собеседник «Реального времени». — Там на сегодняшний день наибольшее количество животных, которые находятся на самовыгуле». Термин, как пояснил он, означает, что собака, хотя и не бездомная (у нее есть хозяин), может как днем, так и ночью гулять сама по себе.

Рустем Нуруллин рассказал, что, начав с Вознесенского, выездные бригады ветеринаров затем будут объезжать и другие казанские поселки

Как следствие, говорит Нуруллин, самый большой приплод у четвероногих наблюдается именно в таких населенных пунктах. Содержанию собак в частных домовладениях, как правило, ничто не мешает. Но свободная жизнь дает свои плоды: каждые шесть месяцев собака может рожать до 6—8 щенков. Видимо, именно по этой причине большинство обращений с жалобами на бездомных псов в «Зооцентр» поступает именно от жителей поселков. «А мы в принципе ничего сделать не можем, так как когда приезжает наша специализированная служба отлова, собаки сразу разбегаются по хозяйским дворам», — отметил Нуруллин. Поэтому и была придумана такая акция. Директор ООО «Зооцентр» говорит, что подобные мобильные пункты исключительно казанская новация. И она проходит не на бюджетные, а на спонсорские деньги: «Вложились понемногу все».

Сам Нуруллин считает, что у этой инициативы много преимуществ. Хозяевам собак не нужно ехать в ветеринарную клинику. К тому же за осмотр животного там нужно платить. Стоимость услуги в зооцентре начинается с 500 рублей. Сама стерилизация выходит и того больше: от 4 тыс. рублей. А здесь все это делается бесплатно: достаточно только прийти со своим питомцем. Его осмотрят, проведут, причем под наркозом, хирургическое вмешательство: стерилизацию либо кастрацию. И третье — это вакцинация против бешенства и выдача ветеринарного паспорта.

«Получается: четыре в одном», — удовлетворенно констатирует собеседник. Директор «Зооцентра» уверен, что эта акция получит только положительные отзывы от владельцев собак.

Четкого графика последующих передвижений мобильного пункта пока нет. Всем заинтересованным нужно оставлять заявки в Комитете ЖКХ Казани по телефону: 590-04-26

Нуруллин рассказал, что они нацелены на то, чтобы охватить максимальное количество казанских поселков. Четкого графика последующих передвижений мобильного пункта пока нет. Всем заинтересованным нужно оставлять заявки в Комитете ЖКХ Казани по телефону: 590-04-26. В зависимости от количества звонков будут определять наиболее нуждающиеся в визите ветеринаров населенные пункты и отправлять туда мобильную бригаду на колесах. Причем, заметил глава «Зооцентра», им необязательно дожидаться субботы: «Предусмотрена возможность проводить такие акции и в будние дни».

Нуруллин, как руководитель коммерческой организации, отметил, что работает сугубо по №94-ФЗ: «Любая деятельность сейчас проходит через торги». Он сообщил, что ООО «Зооцентр» на сегодняшний день единственная компания в Татарстане, которая «практически соответствует» всем федеральным требованиям для занятий подобной деятельностью.

«У нас большой утепленный корпус, карантинный блок, своя операционная, — перечислил он. — С божьей помощью надеемся решить эту проблему, чтобы в Казани был порядок».

В зависимости от количества звонков будут определять наиболее нуждающиеся в визите ветеринаров населенные пункты и отправлять туда мобильную бригаду

Ветеринар бесплатно и почти на дом

Не сказать, чтобы анонсированная акция собрала толпы жителей Вознесенского со своими питомцами. Однако они к автомобилям с ветеринарами, даже несмотря на жаркий субботний день, все же тянулись.

К примеру, молодой человек по имени Фердинанд привел свою собаку на стерилизацию. О том, что в субботу в поселке будет работать мобильный пункт, узнал от друга. Новость заинтересовала: «И стерилизацию, и вакцинацию от бешенства делают бесплатно». Собака у Фердинанда беспородная, завел для охраны дома. Она живет у него уже шесть месяцев: «Нашел маленькой на улице». О своем решении ни разу не пожалел: о питомце говорит только с теплотой.

Алмаз тоже меньше года назад подобрал дворняжку. Теперь возникла проблема стерилизации. «Что делать, если появятся щенки? Топить жалко», — привел он железный аргумент. Но не все владельцы животных, посетившие в это утро мобильный пункт, были готовы к столь радикальным мерам. Хозяин большого и лохматого тибетского мастифа по имени Хан привел своего пса исключительно на вакцинацию. Организацию таких выездных пунктов Дмитрий, так представился мужчина, только приветствует. «В город собаку везти далеко, а тут ветеринары пожаловали чуть ли не ко мне на дом: я живу на соседней улице».

Собака у Фердинанда беспородная, завел для охраны дома

На двухлетнего мастифа, а питомца именно этой породы он хотел завести давно, Дмитрий не нарадуется. Чужих в дом не пускает, в то же время с членами семьи он сама доброта: дети 5 и 7 лет ездят на нем верхом. «Мы называем его песокот», — заметил такой же с добродушный с виду хозяин животного. По его словам, единственная проблема с Ханом — расчесывание его густой и длинной «гривы». «Делаю это только сам: супруга не справляется», — поведал мужчина.

Супружеская пара, Елена и Михаил, привели свою хвостатую любимицу тоже исключительно на прививку от бешенства. Отказ от стерилизации владелица животного объяснила коротко, но доходчиво: «Пусть живет полноценной жизнью». Собака беспородная (метис), но дом, по словам женщины, охраняет безупречно. «Если кто-то из знакомых пришел впервые, облает. Но во второй его визит уже только тявкнет: мол, здравствуйте, что пришли», — рассказывает хозяйка. Супруги тоже оказались людьми неравнодушными к бедам братьев наших меньших. Свою питомицу они с мужем три года назад взяли из приюта для бездомных животных в Лаишево после смерти своей прежней собаки.

Алмаз меньше года назад подобрал дворняжку. Теперь возникла проблема стерилизации

«Кусачих» — на пожизненное содержание

Как стало известно «Реальному времени», мобильные пункты не единственное новшество. Подход к проблеме распространения бездомных животных в Казани претерпел и некоторые другие изменения. К примеру, «Зооцентр», как рассказал нам его руководитель, сейчас проводит обширную реконструкцию своей базы в поселке Мирном. В частности, там начали строить большой корпус для содержания животных дополнительно на 1,2 тыс. голов. «То есть мы до конца года нацелены на разовую кастрацию животных в две тысячи голов минимум», — сообщил Нуруллин нашему изданию.

Обычно так называемых безнадзорных (или, проще говоря, бродячих) хвостатых отлавливают и после стерилизации и кастрации им вновь дают «вольную».

«Но мы не имеем права выпускать агрессивных собак. С начала этого года вернули на улицы только четвероногих небольших размеров, которые не представляют угрозы для людей. В том году, когда выпускали всех собак до одной, столкнулись с ростом числа заявок: на взрослых и детей набрасывались и кусали их уже «обиркованные» животные. То есть те, что прошли у нас известные процедуры. После потока жалоб мы решили проводить такой отсев», — рассказал о нюансах работы руководитель «Зооцентра».

По словам Нуруллина, склонных к нападениям животных они будут оставлять в приюте насовсем, до их естественной кончины. Именно с этим связано расширение площадей. Конечно, если у той или иной дворняжки будет лабораторно подтверждено бешенство, ее подвергнут эвтаназии. Соорганизатор акции подчеркнул, что ее цель заключается в том, чтобы город «цивилизованно и исключительно гуманными методами» решил «собачью» проблему.

Питомца осмотрят, проведут хирургическое вмешательство, вакцинацию против бешенства и выдадут ветеринарный паспорт

Что касается обвинений в негуманном отношении, Нуруллин заметил, что «говорить можно все что угодно». «Как я уже упоминал, сейчас мы у себя в приюте в поселке Мирном проводим большую реконструкцию. С нами активно сотрудничают зоозащитники. Они приходят в приют каждый день, так как курируют «своих» собак. Но все же, выйдя от нас, начинают критиковать: «У них концлагерь: на 40 собак одна миска с водой и одна будка». Всех приглашаю в гости: «Убедитесь — другого такого приюта в Татарстане нет». По словам Нуруллина, в реконструкцию базы в Мирном он инвестирует собственные средства: «В прошлом году потратили порядка 9 млн рублей и не останавливаемся, продолжаем работу дальше».

1/37
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
Любовь Шебалова, фото: Василий Иванов
Общество Татарстан Исполнительный комитет города КазаниМетшин Ильсур Раисович

Новости партнеров

 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:28
    Хорошее дело
    Ответить
  • Анонимно 15:28
    Надеюсь в другие районы тоже будут выезжать
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии


Читайте также

Новости общества

18:55 МСК Все новости
Новости раздела