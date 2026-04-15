Фаталисты поневоле: почему татарстанцам негде укрываться от ракетной угрозы

По отчетам чиновников «емкость» укрытий в Казани превышает численность населения, но часть из них затоплена, а часть недоступна

Ночь на 10 апреля показала: многим татарстанцам оказалось негде укрываться от ракетной угрозы. Некоторые жители Казани и Нижнекамска, поднявшиеся среди ночи по звуку сирен и попытавшиеся, как их учили, укрыться в убежищах, в лучшем случае обнаружили, что двери в них крепко заперты, а в худшем — что и убежища-то, по сути, нет. О том, в каком состоянии находятся сегодня городские укрытия, способны ли они защитить от серьезной бомбардировки и как на практике работает теория МЧС о том, что не занятое на работающих предприятиях население в убежищах не нуждается, потому что подлежит эвакуации, — читайте в материале «Реального времени».



Сирены есть, укрытий нет

Жители Нижнекамска после бессонной ночи 10 апреля очень сильно возмущались в соцсетях тем, что подвалы во многих домах, куда они спустились согласно инструкциям, оказались либо заперты, либо затоплены.

— В некоторых подвалах сырость и живность, да еще трубы горячей воды и отопления. Не дай бог что случится — все сварятся, — написала Ольга Обшарова.

Нарисованную ею картину дополнили другие горожане — они в подвалах обнаружили воду, мышей и крыс, горы мусора. Другие возмущались тем, что подвалы были заперты, а кто-то вовсе не знал куда идти — люди не смогли найти в интернете адресов убежищ, а на улице не обнаружили указателей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Утром мэр Нижнекамска Радмир Беляев опубликовал обращение, в котором сообщил, что инициировал инвентаризацию убежищ, после которой их адреса выложат в соцсетях, а также о закупке и установке дополнительных 33 сирен для информирования о воздушных налетах.

Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики с пониманием отнестись к оповещениям, так как «комплексный подход позволяет быстро сообщить жителям о возможной опасности и своевременно принять меры».

Укрытие на замке

Сложности с поиском укрытий были не только у нижнекамцев, в ночь на 10 апреля в домовых чатах Дербышек и соседних поселков бурно обсуждался вопрос, где укрыться от ракетной опасности. Разбуженные воем сирен и призывом спуститься в укрытия граждане искали их адреса в интернете и задавались вопросом, как попасть в запертые подвалы. А фаталисты убеждали соседей, что от современной ракеты в подвале не спасешься, поэтому лучше спокойно ждать своей участи в постели — авось, пронесет.

— Вот где нам укрываться, если дверь в подвал закрыта, а ключ в управляющей компании, где ночью никого нет? — говорит Халима Зайнуллина, жительница малосемейки на улице Солидарности. — У нас подвал раньше не запирался, там у нас были сарайчики, у всех был ключ. Несколько лет назад заставили нас их убрать, говорили, что опасно — вдруг пожар? Подвал отремонтировали, чистоту навели, заперли — пожар теперь не грозит. Но раньше каждый мог открыть эту дверь в случае чего, а теперь никто не может!

«Возле входа в укрытие собралась толпа жителей». скриншот из социальной сети ВКонтакте

Житель «сталинки» на ул. Правды разместил в соцсети фото расположенного в их доме затопленного водой «укрытия», вход в которое перекрыт железной решеткой, видео беседы с представителем управляющей компании и требование немедленно осушить подвал, привести убежище в рабочее состоянии, проверить действия УК «Дербышки» и принять меры к главному инженеру компании в связи с бездействием.

Жительница улицы Татарстан Эльза Мухаметова выложила в соцсети претензию к УК «Старый город»:

— Дом на ул.Татарстан, 52/Нариманова, 72. Якобы в этом доме расположено укрытие. Сегодня была объявлена ракетная опасность, звучала сирена, людей с документами попросили спуститься в укрытие. Возле входа в укрытие собралась толпа жителей. Звонили по указанному в табличке номеру… Диспетчер уверила, что через пару минут подъедет человек и откроет дверь. Прошло 40 минут, никто не подъехал, доступ в укрытие так и остался закрытым.

«Таблички с указателями «Укрытие», с адресацией в этот дом расположены на многих домах на улицах Татарстан, Тинчурина, Ахтямова и других, и даже на Столбова и Левобулачной, то есть фактически все дома, находящиеся в ведении УК «Старый город». скриншот из социальной сети ВКонтакте

Дальность укрытий вызвала вопросы и у жителей многих других районов. Например, из Салмачей до ближайшего укрытия на ул. Дубравной — 6 километров.

На улице Декабристов, как рассказали «Реальному времени» очевидцы, граждане по старой памяти попытались укрыться в метро. Но насмотревшихся советских фильмов, в которых москвичи пережидают бомбежку под землей, ждал сюрприз — входы в метрополитен оказались закрытыми.

При ракетной опасности все равно не поможет?

В исполкоме Казани рассказали «Реальному времени», что в подвалах многоквартирных домов Казани оборудовано 1,7 тыс. укрытий, рассчитанных на 1,7 млн человек — это больше, чем сегодняшнее население Казани (1,3 млн жителей):

— Укрытия — это заглубленные помещения, где высота потолка не выше уровня земли. В большинстве случаев это полуподвальные и подвальные помещения в МКД, которые находятся в ведении управляющих компаний, и именно они должны приводить их в соответствие с требованиями и поддерживать там порядок.

В исполкоме перечислили требования к укрытиям:

высота потолка не ниже 1,7 м;

помещение должно быть сухим и герметичным;

наличие освещения;

наличие бетонного пола;

отсутствие коммуникаций (либо наличие возможности отключить коммуникации) во избежание нештатных ситуаций при обстреле;

наличие биотуалета или стационарного туалета;

наличие технической и питьевой воды;

наличие мест для сидения;

наличие аптечки:

наличие инструментов для разборки завалов;

по возможности — наличие второго выхода.

Рекомендуемая дальность укрытий от места проживания или места работы — до 500 м, в исключительных случаях — до 1 километра.

По информации исполкома, городское Управление гражданской защиты составило реестр помещений, которые можно использовать под укрытия.

— Ракетная атака и беспилотная опасность — это разные вещи. Беспилотник видно, слышно — можно успеть укрыться, — говорят в исполкоме. — Ракета не всегда позволит эти действия совершить. Поэтому при ракетной опасности нужно найти любое ближайшее безопасное место.

Например, советуют там, встать между двух стен, либо в подъезде около лифта.

«Жильцы взять ключи отказались»

На официальном сайте исполкома Казани вывешены адреса подвальных помещений многоквартирных домов, приспособленных для укрытия населения. Однако в этом списке нет домов, в которых в случае воздушной тревоги рекомендуют укрываться управляющие компании — например, нет домов 52/72 на ул. Татарстан — Нариманова, №23 на ул. Правды, №28 на ул. Солидарности. А таблички с текстом про укрытие есть.

Укрытие в доме №4 на ул. Правды существует со времен постройки «сталинки», с 50-х годов прошлого столетия. Оно было оборудовано по всем канонам оборонного искусства — с вентиляцией, канализацией, обустройством мест для сидения и даже сна. Но сейчас о его славном прошлом напоминают только полуразрушенные вентиляционные шахты — они же запасные выходы, позволяющие выбраться из завала в случае прямого попадания снаряда в дом.

— Сейчас эти убежища разрушены, — говорит директор УК ЖКХ «Дербышки» Нияз Гиниятов. — Мы не имеем ни средств, ни права их восстанавливать, на балансе у нас они не числятся, а стоимость восстановления была бы колоссальной и непосильной для жильцов дома, даже если бы они захотели этого.

Он пояснил, что часть подвалов в домах, где оборудованы укрытия, действительно подтапливаются, но «это сезонное подтопление, в период паводка». И добавил, что в поселке есть многоквартирные дома, построенные до 80-х годов прошлого века, есть подвалы, в которых можно укрыться и пересидеть налет, при этом доступ туда всегда есть — это дома, где в подвалах жителями оборудованы кладовки и ключи от них есть почти у всех жильцов.



— Сложнее с домами, где подвалы есть, а кладовок нет, посетовал он. — Мы привели их в порядок, повесили объявления, закупили скамейки и биотуалеты. Потом прошли по домам — просили выбрать ответственных, которые под расписку получат ключи на случай, если понадобится оперативно открыть подвал. Никто не захотел брать на себя ответственность. И биотуалеты со скамейками остались у нас на складе, поскольку жильцы говорят, что в подвале все растащат… Ключи есть в аварийно-диспетчерской службе, но ночью там дежурят от силы два человека, и случись налет, быстро они ключи по всем домам не развезут…

«Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин»

В ноябре 2014-го автор этого текста при подготовке статьи об инвентаризации защитных сооружений побывала в укрытии, построенном в 1950-х — в доме №99 по ул. Гагарина. Специалист по гражданской обороне из управляющей компании Московского района, рассказал, что укрытия в жилых домах строили по приказу Сталина начиная с 1947 года, но уже при Хрущеве от этой практики отказались, а в постперестроечный период многие подвалы в жилых домах, в том числе и убежища, были распроданы и переоборудованы.

Уцелевшее защитное сооружение, что называется, впечатлило даже в разоренном состоянии — капсула из дополнительных толстых стен внутри стен подвала, петли от герметичных металлических дверей, остатки приточно-вытяжной вентиляции и фильтрации воздуха, автономного водопровода и канализации, два входа-выхода в соседних подъездах и дополнительный лаз, выходящий на поверхность земли в 20 метрах от дома с бетонным оголовком (проход в который из подвала намертво замурован)...

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Сейчас на вопрос по поводу укрытия в доме №99 по ул. Гагарина, которое числится в списке убежищ на сайте исполкома Казани, в УК «ЖКХ Московского района» ответили, что речь идет не о наследии генералиссимуса, а о подвале дома — и не более:

— В подвал там спуститься можно, там сухо. Но это не бомбоубежище, подвал имеет статус всего лишь укрытия. Если укрытие — то там есть скамейки. А бомбоубежищ как таковых у нас ни одного нет.

«Это ответственность муниципалитетов и УК»

— Надо понимать, что эти помещения, и подвалы, и переходы, не предназначены для длительного нахождения там людей, — рассказывал «Реальному времени» в 2022 году во время инвентаризации укрытий руководитель объединенной пресс-службы ГУ МЧС РФ по РТ и МЧС РТ Андрей Родыгин. — Доктрина национальной безопасности исходит из того, что в случае угрозы ракетного удара, бомбардировки и тому подобного основная часть городского населения должна быть эвакуирована в загородную зону. В Казани, например, останутся только работники предприятий, деятельность которых является критически важной для обороноспособности страны, и учреждений, которые обеспечивают работу этого оставшегося населения.

Сейчас он добавил к этому, что эвакуация предполагается только на случай реальной войны, а в сегодняшних условиях вполне достаточно укрытий, нормативные требования к которым, кстати, в последнее время были ослаблены, например, высота потолка в укрытии должна быть не менее 1,5 м, а пол допускается земляной.

— Работа по обеспечению населения укрытиями должна проводиться на уровне муниципалитетов и управляющих компаний, и именно они несут ответственность за организацию действий при объявлении ракетной опасности и состояние подвалов и других помещений, используемых в качестве укрытий, — подчеркнул он.

Между тем практика показала, что в современных условиях ориентироваться на доктрину НАТО, мягко говоря, дело неблагодарное, потому как ракета может прилететь и не в военное время, а НАТО может не иметь к ней прямого отношения. И при сегодняшнем состоянии и доступности для населения убежищ, которыми располагает Казань, со всех сторон окруженная предприятиями, особенно «интересными» для противника, жителям города остается надеяться на наши доблестные войска ПВО, которые пока (тьфу-тьфу и спасибо) не допустили непоправимого.