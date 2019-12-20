Привет из 90-х: места на елочных базарах Казани захватили нелегалы

Где легально купить новогоднюю ель в Казани и почему провалились муниципальные аукционы

В Казани не нашлось желающих побороться за право торговать новогодними елками: из 30 аукционов, объявленных городским Комитетом потребительского рынка, 25 не состоялись по причине отсутствия заявок, а остальные пять площадок арендаторам отдали без торга — только чтобы место не пустовало. Разбираясь в причинах равнодушия торговцев к возможностям заработать на елочках, «Реальное время» обнаружило: в столице Татарстана реальные торговые площадки захватывают нелегальные продавцы елок, а законная торговля новогодними красавицами перемещается в виртуальное пространство. Подробности «расследования» — в нашем материале.

«Колючий» счет — 5:30



Первые извещения об аукционах на право размещения елочных базаров в «бойких точках» Казани стали появляться на сайте sale.zakazrf.ru в начале ноября, последние были опубликованы в конце прошлого месяца. Неторопливость, с которой объявлялись конкурсы, в пресс-службе исполкома «Реальному времени» объяснили вполне логично: «Елочные базары могли начать работать уже со 2 декабря, но, как показывает опыт прошлых лет, торговля начинается после 10 декабря».

Но на самом деле торговля елками в Казани к 10 декабря уже раскрутилась. У метро «Проспект Победы», Московского рынка и в других традиционно бойких точках продавцы неместной наружности бросались к каждому прохожему с предложениями купить елочку, а автомобилистам призывно махали лапником. На каком основании началась и продолжается эта торговля — вопрос интересный.

В пресс-службе исполкома Казани «Реальному времени» сообщили, что «комитетом потребительского рынка г. Казани 26 ноября 2019 года проведен электронный аукцион по реализации прав на размещение елочных базаров на территории г. Казани. На торги было выставлено 18 точек. По результатам аукциона заключено 5 договоров сроком на один месяц. Нереализованные точки под размещение елочных базаров были выставлены на аукцион повторно 13.12.2019, однако желающих участвовать в электронных торгах не было». С учетом повторных торгов счет не в пользу Комитета потребительского рынка только вырос — до 5:30.

В пресс-службе исполкома «Реальному времени» сообщили, что комитетом потребительского рынка г.Казани 26 ноября 2019 года проведен электронный аукцион по реализации прав на размещение елочных базаров на территории г.Казани. Фото Романа Хасаева

Что, где, почем

Легальные елочные базары в преддверии 2020 года будут работать в Казани по следующим адресам: ул. Адоратского, возле дома №21 (Ново-Савиновский район), ул. Чехова, возле дома №2 (Вахитовский район); проспект Победы, возле дома №56 (Приволжский район), ул. Декабристов, возле дома №179, и ул.Восстания, возле дома №83 (Московский район). Кроме того, елочные базары будут организованы на шатровых ярмарочных площадках на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева, улицах Батыршина (дом №20), Лаврентьева (дом №10), Фучика (дом №72), Липатова (дом №7), Ломжинская (дом №24) и на проспекте Победы (дом №50а). «Стоимость праздничных деревьев будет определяться предпринимателями самостоятельно», — уточнили в исполкоме.

На законных основаниях — по договорам с Комитетом потребительского рынка Казани — торговать елками будут: казанские ООО «Удача» — владелец одноименного рынка на разъезде Восстания — и «Жорж и я», зарегистрированное на улице Седова, индивидуальный предприниматель из поселка Силикатный (Республика Марий Эл) и частное лицо — Мастанов Масуд Ашыр Оглы.

Последний за 20 786 рублей арендовал две точки: на ул. Адоратского (дом №21) и на Декабристов (дом №179). Для несведущих — это едва ли не самые доходные с точки зрения предновогодней торговли места на территории Ново-Савиновского и Московского районов — рынок на Адоратского рядом с гипермаркетом «Лента» и Московский рынок.

Марийской предпринимательнице Небогатиковой досталось также весьма доходное место — на Чеховском рынке. Она, судя по информации, размещенной на официальном сайте, уплатила за аренду стандартных для всех елочных базаров 30 кв. метров 17 315 рублей.

ООО «Жорж и я» за 10 264 рубля получило место на проспекте Победы, 56 — у метро. А ООО «Удача» будет торговать елками за 10 549 рублей рядом с собственным офисом.

«Стоимость праздничных деревьев будет определяться предпринимателями самостоятельно», — уточнили в исполкоме. Фото Романа Хасаева

«Арендовать место — зря деньги тратить»

Причинами, по которым нашлось так мало желающих арендовать места для елочных базаров, «Реальное время» поинтересовалось и в исполкоме, и у предпринимателей, которые участвовали в торгах на право аренды в прошлые годы. В исполкоме, как выяснилось, причин падения спроса не знают. А директор и собственница ООО «Мегарус-М» Лилия Гибадуллина рассказала, почему она больше не хочет заниматься этим бизнесом:

— Мы в прошлом году выиграли аукцион, пришли торговать в назначенное время, а там уже другие торговцы стоят, они нас не пустили. Обидно же: мы хотели, чтобы все было по закону, а получилось — зря деньги потратили!

Директор ООО «Компания Рустим» Руслан Киняев рассказал, что участвовать в конкурсе собирался, но не смог оформить заявку: слишком сложно это оказалось в 2019 году из-за перемен в законодательстве: теперь нужно пройти регистрацию на едином сайте госуслуг, получить идентификационный номер, выполнить ряд действий и скачать программы, которые не каждый компьютер «потянет».

— Да и был у нас уже такой случай на одной точке: выиграли тендер, выставили товар, а тут приходят ребята и говорят: «Это наше место, мы со всеми уже договорились». Сценарий типа из 90-х. И потом что только не творится. Нам даже соляркой ели обливали — плеснули и убежали, а как потом елки продашь? У нас этот рынок потихоньку отжимают: к примеру, на Горках, проспекте Победы, Московском рынке стоят уже не первый год те же самые продавцы, которые летом и осенью традиционно торгуют фруктами, арбузами — сезонным товаром. Более лояльные ребята — на Московском рынке и рынке на Адоратского.

Поэтому, говорит Киняев, его фирма перешла на интернет-торговлю елочками: заказать их можно на сайте, а забрать на складе либо оплатить доставку. На складе деревце высотой 1,7—1,8 метра стоит в среднем 800 рублей, с доставкой — 1000. Это дороже, чем на рынке, и распродажи в последние день-два перед Новым годом на елочном интернет-базаре не бывает, признает директор «Компании Рустим», но зато елки, пихты и сосны тут, уверяет он, особо качественные и красивые — из Перми, с Алтая, из Дании, из Марий Эл.

— У местных лесхозов качество деревьев не такое высокое, — считает Киняев.

«У местных лесхозов качество деревьев не такое высокое», — считает Киняев. Фото tatar-inform.ru

«Чужие здесь не ходят»

Ситуацию с захватом законно арендованных ООО «Мегарус-М» елочных базаров «гостями из 90-х» в исполкоме прокомментировали сдержанно: «Отдельно отметим случаи, когда неизвестные осуществляли незаконную торговлю елками на площадках, которые разыграны с аукциона. В такой ситуации предпринимателям, заключившим договор аренды, необходимо обратиться в Комитет потребительского рынка Казани. Комитет совместно с администрацией района принимает меры по освобождению участка. Пресечением незаконной торговли на территории города занимаются сотрудники отделов по вопросам общественной безопасности при администрациях районов».

Но, как оказалось, Лилия Гибадуллина на захватчиков не жаловалась: с чиновниками ссориться невыгодно, пояснила она «Реальному времени».

А вот в ООО «Удача» захватчиков не боятся — эта фирма арендовала место под елочный базар и дальше намерена арендовать.

— Мы арендуем участок рядом с нашим торговым зданием, чтобы это место не заняли посторонние торговцы, — объяснила сотрудница компании Ангелина Миронова:

Арендовать места на других елочных базарах в ООО «Удача» не планируют.

Лучшая ель — несрубленная

Пресс-служба татарстанского минлесхоза распространила обращение к гражданам, суть которого сводится к тому, что покупать новогодние елочки лучше всего не посреди улицы, а на базарах, для которых, по данным ведомства, в этом году лесхозы республики вырастили 11,4 тысячи елей. Но в министерстве не знают, кто и в каких объемах закупает елочки у лесхозов.

— У нас оптовых закупок никто не делает, — сообщил «Реальному времени» руководитель-лесничий ГКУ «Пригородное лесничество» Ильнур Кашафеев (именно там, как подсказали в министерстве, выращивают новогодние елки для Казани). — Раньше их закупали районы города для елочных городков, но сейчас они используют искусственные елки, и это гораздо лучше, чем ежегодно вырубать живые деревья. Если мы раньше с учетом Нового года продавали до 500 елок в год, то сейчас — всего около 300. Под вырубку высаживаем ели в охранных зонах, например, под проводами ЛЭП, и покупают их в основном физлица. Да и то граждане все чаще приезжают с просьбой продать им живую ель в виде саженца — чтобы посадить перед домом и наряжать на Новый год. Меня такое отношение к лесу только радует!

Крупных же заказчиков живого товара, по убеждению Кашафеева, от лесхозовских елок отпугивает не плохое качество, как намекают некоторые торговцы, а высокая цена: 400 рублей за елочку высотой до 1 метра, 500 — за 1—2-метровую и 900 — за 2—3 метровую.

Объемы заготовок новогодних елей лесничествами минлесхоза РТ в предновогодний сезон 2019 года

№ НАЗВАНИЕ ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 2019 2018 2017 2013 Сосна и ель, штук Хвойный лапник, тонн S, га Сосна и ель, штук Хвойный лапник, тонн S, га Сосна и ель, штук Хвойный лапник, тонн S, га Сосна и ель, штук Хвойный лапник, тонн S, га 1 ГБУ «Альметьевский лесхоз» 170

1,6 550

1,3 800

9,75 1900 0 74,8 2 ГБУ «Мензелинский лесхоз» 930

38,3 1200

36,7 1200

37,08 2730 0 30,9 3 ГБУ «Болгарский лесхоз» 430

4,5 1000

7,6 1000

9,5 1000 0 57,8 4 ГБУ «Бугульминский лесхоз» 1000

34,3 1000

37,74 1000

34,74 1610 0 74,9 5 ГБУ «Нурлатский лесхоз» 350

26,3 350

26,3 900

70,5 1440 0 86,5 6 ГБУ «Зеленодольский опытный лесхоз» 630

31,1 700

40,8 745

41,6 1830 1 51,6 7 ГБУ «Учебно-опытный Пригородный лесхоз» 569

28,7 491

28,3 590

28,9 1855 0 32,4 8 ГБУ «Арский лесхоз» 500

12,4 800

12,4 800

12,4 1000 0 11,1 9 ГБУ «Ислейтарский лесхоз» 550

26,2 553

103,4 550

49,8 600 0 72 10 ГБУ «Азнакаевский лесхоз» 100

7 200

11 500

19,1 0 0 0 11 ГБУ «Лаишевский лесхоз» 613

10 613

41,1 640

44,7 899 0 96,2 12 ГБУ «Лениногорский лесхоз» 200

17,5 300

30,4 500

17,4 0 0 0 13 ГБУ «Елабужский лесхоз» 430 0,5 45,8 750 0,5 45,8 500 1 24,9 710 0 11,34 14 ГБУ «Алькеевский лесхоз» 500

5 500

5 500

5 1300 0 6,6 15 ГБУ «Билярский лесхоз» 300

10,7 300

1,8 300

1,8

0 1,8 16 ГБУ «Заинский лесхоз» 510 13 88,3 500 15 52,1 800 15 117,7 900 3,5 22,8 17 ГБУ «Аксубаевский лесхоз» 385

10,4 420

13,7 490

13,7 670 0 13,27 18 ГБУ «Буинский лесхоз» 650

77,9 800

12,7 800

29 200 0 5 19 ГБУ «Камский лесхоз» 200

12,5 200

22,2 400

25,8 0 0 0 20 ГБУ «Черемшанский лесхоз» 350

11,4 350

11,4 350

11,4 410 0 13,5 21 ГБУ «Калейкинский лесхоз» 300

4,7 300

2 300

3,4 300 0 1,4 22 ГБУ «Нижнекамский лесхоз» 200 Евгений Храмов: в теле лота опечатка 1 12,78 270 5 14,88 270 5 14,88 480 14 15,38 23 ГБУ «Тетюшский лесхоз» 85

9,2 110

13,4 225

20,8 225 0 23,1 24 ГБУ «Агрызский лесхоз» 150

1,5 200

1 200

3,5 0 0 0 25 ГБУ «Кайбицкий специализированный семенной лесхоз» 110

1,1 130

0,7 150

0,7 90 0 0,09 26 ГБУ «Кзыл-Юлдузский лесхоз» 150

1,6 150

1,6 200

1,6

0 1,6 27 ООО «Сабинские леса» 200 22 72,1 200 22 98,1 200 22 98,1 2000 21 143,7 28 ГБУ «Мамадышский лесхоз» 350

4,9 600

3,4 2100

3,4 500 0 8,9 29 ГБПОУ «Лубянский лесотехнический колледж» 50

2 100

2 70

7,3 100 0 0,5 30 ГБУ «Приволжский лесхоз» 100

6,6 100

6,6 100

6,6 145 0 26,6 31 ГБУ «Бавлинский лесхоз» 300

13,6 300

14,4 400

14,4 600 0 23 Итого 11362 36,5 629,98 14037 42,5 699,82 17580 43 779,45 23494 39,5 906,78