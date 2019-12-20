Привет из 90-х: места на елочных базарах Казани захватили нелегалы
Где легально купить новогоднюю ель в Казани и почему провалились муниципальные аукционы
В Казани не нашлось желающих побороться за право торговать новогодними елками: из 30 аукционов, объявленных городским Комитетом потребительского рынка, 25 не состоялись по причине отсутствия заявок, а остальные пять площадок арендаторам отдали без торга — только чтобы место не пустовало. Разбираясь в причинах равнодушия торговцев к возможностям заработать на елочках, «Реальное время» обнаружило: в столице Татарстана реальные торговые площадки захватывают нелегальные продавцы елок, а законная торговля новогодними красавицами перемещается в виртуальное пространство. Подробности «расследования» — в нашем материале.
«Колючий» счет — 5:30
Первые извещения об аукционах на право размещения елочных базаров в «бойких точках» Казани стали появляться на сайте sale.zakazrf.ru в начале ноября, последние были опубликованы в конце прошлого месяца. Неторопливость, с которой объявлялись конкурсы, в пресс-службе исполкома «Реальному времени» объяснили вполне логично: «Елочные базары могли начать работать уже со 2 декабря, но, как показывает опыт прошлых лет, торговля начинается после 10 декабря».
Но на самом деле торговля елками в Казани к 10 декабря уже раскрутилась. У метро «Проспект Победы», Московского рынка и в других традиционно бойких точках продавцы неместной наружности бросались к каждому прохожему с предложениями купить елочку, а автомобилистам призывно махали лапником. На каком основании началась и продолжается эта торговля — вопрос интересный.
В пресс-службе исполкома Казани «Реальному времени» сообщили, что «комитетом потребительского рынка г. Казани 26 ноября 2019 года проведен электронный аукцион по реализации прав на размещение елочных базаров на территории г. Казани. На торги было выставлено 18 точек. По результатам аукциона заключено 5 договоров сроком на один месяц. Нереализованные точки под размещение елочных базаров были выставлены на аукцион повторно 13.12.2019, однако желающих участвовать в электронных торгах не было». С учетом повторных торгов счет не в пользу Комитета потребительского рынка только вырос — до 5:30.
Что, где, почем
Легальные елочные базары в преддверии 2020 года будут работать в Казани по следующим адресам: ул. Адоратского, возле дома №21 (Ново-Савиновский район), ул. Чехова, возле дома №2 (Вахитовский район); проспект Победы, возле дома №56 (Приволжский район), ул. Декабристов, возле дома №179, и ул.Восстания, возле дома №83 (Московский район). Кроме того, елочные базары будут организованы на шатровых ярмарочных площадках на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева, улицах Батыршина (дом №20), Лаврентьева (дом №10), Фучика (дом №72), Липатова (дом №7), Ломжинская (дом №24) и на проспекте Победы (дом №50а). «Стоимость праздничных деревьев будет определяться предпринимателями самостоятельно», — уточнили в исполкоме.
На законных основаниях — по договорам с Комитетом потребительского рынка Казани — торговать елками будут: казанские ООО «Удача» — владелец одноименного рынка на разъезде Восстания — и «Жорж и я», зарегистрированное на улице Седова, индивидуальный предприниматель из поселка Силикатный (Республика Марий Эл) и частное лицо — Мастанов Масуд Ашыр Оглы.
Последний за 20 786 рублей арендовал две точки: на ул. Адоратского (дом №21) и на Декабристов (дом №179). Для несведущих — это едва ли не самые доходные с точки зрения предновогодней торговли места на территории Ново-Савиновского и Московского районов — рынок на Адоратского рядом с гипермаркетом «Лента» и Московский рынок.
Марийской предпринимательнице Небогатиковой досталось также весьма доходное место — на Чеховском рынке. Она, судя по информации, размещенной на официальном сайте, уплатила за аренду стандартных для всех елочных базаров 30 кв. метров 17 315 рублей.
ООО «Жорж и я» за 10 264 рубля получило место на проспекте Победы, 56 — у метро. А ООО «Удача» будет торговать елками за 10 549 рублей рядом с собственным офисом.
«Арендовать место — зря деньги тратить»
Причинами, по которым нашлось так мало желающих арендовать места для елочных базаров, «Реальное время» поинтересовалось и в исполкоме, и у предпринимателей, которые участвовали в торгах на право аренды в прошлые годы. В исполкоме, как выяснилось, причин падения спроса не знают. А директор и собственница ООО «Мегарус-М» Лилия Гибадуллина рассказала, почему она больше не хочет заниматься этим бизнесом:
— Мы в прошлом году выиграли аукцион, пришли торговать в назначенное время, а там уже другие торговцы стоят, они нас не пустили. Обидно же: мы хотели, чтобы все было по закону, а получилось — зря деньги потратили!
Директор ООО «Компания Рустим» Руслан Киняев рассказал, что участвовать в конкурсе собирался, но не смог оформить заявку: слишком сложно это оказалось в 2019 году из-за перемен в законодательстве: теперь нужно пройти регистрацию на едином сайте госуслуг, получить идентификационный номер, выполнить ряд действий и скачать программы, которые не каждый компьютер «потянет».
— Да и был у нас уже такой случай на одной точке: выиграли тендер, выставили товар, а тут приходят ребята и говорят: «Это наше место, мы со всеми уже договорились». Сценарий типа из 90-х. И потом что только не творится. Нам даже соляркой ели обливали — плеснули и убежали, а как потом елки продашь? У нас этот рынок потихоньку отжимают: к примеру, на Горках, проспекте Победы, Московском рынке стоят уже не первый год те же самые продавцы, которые летом и осенью традиционно торгуют фруктами, арбузами — сезонным товаром. Более лояльные ребята — на Московском рынке и рынке на Адоратского.
Поэтому, говорит Киняев, его фирма перешла на интернет-торговлю елочками: заказать их можно на сайте, а забрать на складе либо оплатить доставку. На складе деревце высотой 1,7—1,8 метра стоит в среднем 800 рублей, с доставкой — 1000. Это дороже, чем на рынке, и распродажи в последние день-два перед Новым годом на елочном интернет-базаре не бывает, признает директор «Компании Рустим», но зато елки, пихты и сосны тут, уверяет он, особо качественные и красивые — из Перми, с Алтая, из Дании, из Марий Эл.
— У местных лесхозов качество деревьев не такое высокое, — считает Киняев.
«Чужие здесь не ходят»
Ситуацию с захватом законно арендованных ООО «Мегарус-М» елочных базаров «гостями из 90-х» в исполкоме прокомментировали сдержанно: «Отдельно отметим случаи, когда неизвестные осуществляли незаконную торговлю елками на площадках, которые разыграны с аукциона. В такой ситуации предпринимателям, заключившим договор аренды, необходимо обратиться в Комитет потребительского рынка Казани. Комитет совместно с администрацией района принимает меры по освобождению участка. Пресечением незаконной торговли на территории города занимаются сотрудники отделов по вопросам общественной безопасности при администрациях районов».
Но, как оказалось, Лилия Гибадуллина на захватчиков не жаловалась: с чиновниками ссориться невыгодно, пояснила она «Реальному времени».
А вот в ООО «Удача» захватчиков не боятся — эта фирма арендовала место под елочный базар и дальше намерена арендовать.
— Мы арендуем участок рядом с нашим торговым зданием, чтобы это место не заняли посторонние торговцы, — объяснила сотрудница компании Ангелина Миронова:
Арендовать места на других елочных базарах в ООО «Удача» не планируют.
Лучшая ель — несрубленная
Пресс-служба татарстанского минлесхоза распространила обращение к гражданам, суть которого сводится к тому, что покупать новогодние елочки лучше всего не посреди улицы, а на базарах, для которых, по данным ведомства, в этом году лесхозы республики вырастили 11,4 тысячи елей. Но в министерстве не знают, кто и в каких объемах закупает елочки у лесхозов.
Крупных же заказчиков живого товара, по убеждению Кашафеева, от лесхозовских елок отпугивает не плохое качество, как намекают некоторые торговцы, а высокая цена: 400 рублей за елочку высотой до 1 метра, 500 — за 1—2-метровую и 900 — за 2—3 метровую.
|№
|НАЗВАНИЕ ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
|2019
|2018
|2017
|2013
|Сосна и ель, штук
|Хвойный лапник, тонн
|S, га
|Сосна и ель, штук
|Хвойный лапник, тонн
|S, га
|Сосна и ель, штук
|Хвойный лапник, тонн
|S, га
|Сосна и ель, штук
|Хвойный лапник, тонн
|S, га
|1
|ГБУ «Альметьевский лесхоз»
|170
|1,6
|550
|1,3
|800
|9,75
|1900
|0
|74,8
|2
|ГБУ «Мензелинский лесхоз»
|930
|38,3
|1200
|36,7
|1200
|37,08
|2730
|0
|30,9
|3
|ГБУ «Болгарский лесхоз»
|430
|4,5
|1000
|7,6
|1000
|9,5
|1000
|0
|57,8
|4
|ГБУ «Бугульминский лесхоз»
|1000
|34,3
|1000
|37,74
|1000
|34,74
|1610
|0
|74,9
|5
|ГБУ «Нурлатский лесхоз»
|350
|26,3
|350
|26,3
|900
|70,5
|1440
|0
|86,5
|6
|ГБУ «Зеленодольский опытный лесхоз»
|630
|31,1
|700
|40,8
|745
|41,6
|1830
|1
|51,6
|7
|ГБУ «Учебно-опытный Пригородный лесхоз»
|569
|28,7
|491
|28,3
|590
|28,9
|1855
|0
|32,4
|8
|ГБУ «Арский лесхоз»
|500
|12,4
|800
|12,4
|800
|12,4
|1000
|0
|11,1
|9
|ГБУ «Ислейтарский лесхоз»
|550
|26,2
|553
|103,4
|550
|49,8
|600
|0
|72
|10
|ГБУ «Азнакаевский лесхоз»
|100
|7
|200
|11
|500
|19,1
|0
|0
|0
|11
|ГБУ «Лаишевский лесхоз»
|613
|10
|613
|41,1
|640
|44,7
|899
|0
|96,2
|12
|ГБУ «Лениногорский лесхоз»
|200
|17,5
|300
|30,4
|500
|17,4
|0
|0
|0
|13
|ГБУ «Елабужский лесхоз»
|430
|0,5
|45,8
|750
|0,5
|45,8
|500
|1
|24,9
|710
|0
|11,34
|14
|ГБУ «Алькеевский лесхоз»
|500
|5
|500
|5
|500
|5
|1300
|0
|6,6
|15
|ГБУ «Билярский лесхоз»
|300
|10,7
|300
|1,8
|300
|1,8
|0
|1,8
|16
|ГБУ «Заинский лесхоз»
|510
|13
|88,3
|500
|15
|52,1
|800
|15
|117,7
|900
|3,5
|22,8
|17
|ГБУ «Аксубаевский лесхоз»
|385
|10,4
|420
|13,7
|490
|13,7
|670
|0
|13,27
|18
|ГБУ «Буинский лесхоз»
|650
|77,9
|800
|12,7
|800
|29
|200
|0
|5
|19
|ГБУ «Камский лесхоз»
|200
|12,5
|200
|22,2
|400
|25,8
|0
|0
|0
|20
|ГБУ «Черемшанский лесхоз»
|350
|11,4
|350
|11,4
|350
|11,4
|410
|0
|13,5
|21
|ГБУ «Калейкинский лесхоз»
|300
|4,7
|300
|2
|300
|3,4
|300
|0
|1,4
|22
|ГБУ «Нижнекамский лесхоз»
|200
|Евгений Храмов: в теле лота опечатка 1
|12,78
|270
|5
|14,88
|270
|5
|14,88
|480
|14
|15,38
|23
|ГБУ «Тетюшский лесхоз»
|85
|9,2
|110
|13,4
|225
|20,8
|225
|0
|23,1
|24
|ГБУ «Агрызский лесхоз»
|150
|1,5
|200
|1
|200
|3,5
|0
|0
|0
|25
|ГБУ «Кайбицкий специализированный семенной лесхоз»
|110
|1,1
|130
|0,7
|150
|0,7
|90
|0
|0,09
|26
|ГБУ «Кзыл-Юлдузский лесхоз»
|150
|1,6
|150
|1,6
|200
|1,6
|0
|1,6
|27
|ООО «Сабинские леса»
|200
|22
|72,1
|200
|22
|98,1
|200
|22
|98,1
|2000
|21
|143,7
|28
|ГБУ «Мамадышский лесхоз»
|350
|4,9
|600
|3,4
|2100
|3,4
|500
|0
|8,9
|29
|ГБПОУ «Лубянский лесотехнический колледж»
|50
|2
|100
|2
|70
|7,3
|100
|0
|0,5
|30
|ГБУ «Приволжский лесхоз»
|100
|6,6
|100
|6,6
|100
|6,6
|145
|0
|26,6
|31
|ГБУ «Бавлинский лесхоз»
|300
|13,6
|300
|14,4
|400
|14,4
|600
|0
|23
|Итого
|11362
|36,5
|629,98
|14037
|42,5
|699,82
|17580
|43
|779,45
|23494
|39,5
|906,78
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