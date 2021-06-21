В Казани приняты новые правила пользования электросамокатами — главное

Фото: Максим Платонов

В отсутствие федерального законодательства власти Казани по поручению президента Татарстана инициировали разработку документа, регламентирующего работу сервисов аренды самокатов Whoosh, Urent и GreenBee. Об этом мэр Ильсур Метшин сообщил на «деловом понедельнике», назвав это средство передвижения «новым вызовом», с которым город столкнулся с наступлением теплых дней. Новые правила включают появление множества участков с ограничением скорости до 10-15 км/ч, запрет на сдачу их в аренду детям и многое другое. Тем временем Татарстан уже оказался в пятерке регионов-лидеров по числу ДТП с этим видом транспорта.

На 60 участках ограничили скорость

На минувшей неделе состоялось совещание с участием представителей исполкома города, ГИБДД РТ, прокуратуры Казани и РТ, управления внутренних дел Казани и руководителей компаний, предоставляющих услуги проката. Именно на этом совещании стороны договорились о новых правилах работы проката электросамокатов на территории города — эти правила предполагают значительное ограничение как по скорости, так и по другим параметрам.

— Постановлением исполкома Казани с 16 июня утверждены принципы и требования размещения парковок электросамокатов на территории города, 17 июня подписано соглашение о взаимодействии сторон: между комитетом по транспорту Казани и компаниями, оказывающими услуги по прокату электросамокатов в городе. В документе изложены требования, предъявляемые к техническому состоянию самокатов, ограничению скорости их движения, категорическому запрету на пользование ими детьми до 16 лет и лицами, находящимися в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также ряд других требований, — описал итоговые правила замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

В частности, в городе в 60 зонах установлены ограничения скорости до 10-15 км/ч, ликвидировано 16 участков, где парковка самокатов не соответствовала правилам дорожного движения и правилам благоустройства Казани, на 9 участках дорожной сети установлен полный запрет движения самокатов.

Шакиров подчеркнул, что речь не идет о ликвидации этого средства передвижения, которое полюбилось горожанам и гостям города. Фото kzn.ru

Сами операторы шеринга усилили контроль за пользователями. В частности, за июнь они оштрафовали за неправильную парковку 488 человек, в то время как в мае — всего 200. У 21 злостного нарушителя заблокированы аккаунты. Кроме того, владельцы сервиса разрабатывают индексы качества вождения пользователей, а также программу пропаганды культуры управления электросамокатом.

Новый вид личного транспорта или «новый вызов»

Шакиров подчеркнул, что речь не идет о ликвидации этого средства передвижения, которое полюбилось горожанам и гостям города.

— В современных условиях транспорт малой мобильности, к которому относятся электросамокаты, является удобным средством передвижения, он также повышает туристическую привлекательность города. Однако приоритетом в использовании данного вида транспорта должна быть безусловная безопасность движения как пешеходов, так и пользователей электросамокатов. В условиях отсутствия федерального законодательства мы в ежедневном режиме продолжим регулирование этих процессов в диалоге с самими операторами.

Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, как в исполкоме изучали мировой опыт регулирования электросамокатов. Выяснилось, что еще 4 года назад с проблемой необходимости регулирования использования электросамокатов столкнулись везде, где они появились. Тем более что число ввезенных в нашу страну этих транспортных средств в 4 раза превышает количество предоставляемых в аренду. Это значит, что люди приобретают их для личного пользования, и их число на улицах города будет только расти.

Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, как в исполкоме изучали мировой опыт регулирования электросамокатов. Фото kzn.ru

— Это случай, когда нужно принимать компромиссное решение. Одни горожане голосуют за самокаты, другие, которые привыкли видеть наши общественные пространства и пешеходные дорожки для прогулок [свободными от транспорта], — против этого. Как говорят эксперты, на сегодняшний день это не развлечение, для многих это транспортное средство «последней мили»… Поэтому нужны правила, которые упорядочат это движение. Прежде всего нужно к ответственности призвать всех тех, кто пользуется. Диалог у нас со всеми участниками выстроен. Поэтому правила нужны всем — и тем, кто использует это в виде бизнеса, и тем, кто использует самокаты как личное средство передвижения, — резюмировал мэр.

Татарстан — в лидерах антирейтинга

Татарстан вошел в пятерку регионов-лидеров по числу ДТП с электросамокатами. По данным МВД России, с января по май в республике произошло семь аварий с электросамокатами — Татарстан находится в списке антилидеров вместе с Москвой (24 ДТП), Санкт-Петербургом (22), Краснодарским краем (12) и Свердловской областью (6). Такие данные сегодня привело МВД России.

А всего с начала года по май количество ДТП с участием электросамокатов подскочило аж на 195% — до 112. За пять месяцев в авариях пострадали 119 человек и еще двое погибли.

ДТП с электросамокатами происходят регулярно и в Татарстане, сообщения об этом регулярно появляются в сводке ГИБДД. Только 15 июня в ходе рейда было пресечено четыре нарушения в отношении людей на электросамокатах.

Реагируя на недовольство общественности, 29 мая президент Татарстана Рустам Минниханов поручил за неделю разработать правила использования этого транспорта.

29 мая президент Татарстана Рустам Минниханов поручил за неделю разработать правила использования этого транспорта. Фото: Ринат Назметдинов

Челны были первыми

Первыми правила для сервисов аренды электросамокатов установили в Набережных Челнах. 7 июня исполком города принял соответствующее постановление. Владелец пункта проката обязан довести до клиентов правила дорожного движения, а также правила пользования пунктом проката и электросамокатами.

В нем, в частности, говорится, что пункт аренды нельзя размещать в охранной зоне инженерных сетей, под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, в пятиметровой зоне вблизи подземок. Также они не могут располагаться на расстоянии ближе 10 метров от остановок, в арках зданий, на газонах, площадках отдыха, спортивных площадках, на расстоянии менее 20 метров от окон жилых помещений, зданий, витрин стационарных торговых объектов.

Электросамокаты должны быть оборудованы как минимум одним исправным тормозом, сигнальным устройством, замком, фонарем спереди и световозвращателем сзади. Оставлять технику вне пунктов проката запрещено.