На каникулах снегопадов не обещают: как городские службы Казани будут работать на Новый год

Фото: Дмитрий Резнов

График работы от Минздрава



Как и все городские службы, в зимние каникулы здравоохранение Казани переходит на усиленный режим работы, заявил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года стационары, родильные дома и гинекологические стационары будут работать ежедневно в круглосуточном режиме. Госпитализация пациентов осуществляется по территориальному принципу с учетом эпидемиологической ситуации в республике и Казани.

Поликлиники взрослой и детской сети 31 декабря, 2, 5, 9 января работают по субботнему графику, 1, 3, 7 и 10 января — по праздничному и выходному графику. В эти дни в поликлиниках работают дежурные терапевтические бригады, а 4, 6 и 8 января — терапевтические и педиатрические бригады, врачи-специалисты узкого профиля, рентгенологический кабинет, лаборатория, кабинеты неотложной помощи с приемом вызовов от населения и переданных со станций скорой медицинской помощи. Кроме того, открыты отделения с дневным режимом работы, перечислил Жаворонков.

Как и все городские службы, в зимние каникулы здравоохранение Казани переходит на усиленный режим работы, заявил Владимир Жаворонков. Фото: kzn.ru

Травматологические пункты с круглосуточным режимом работы будут принимать пациентов с первичными обращениями вне зависимости от места проживания во все праздничные и выходные дни.

Женские консультации в составе поликлиник и поликлинических отделений больниц работают по графику поликлиник.

Стоматологические поликлиники для взрослых 31 декабря работают по субботнему графику, с 1 по 9 января — с 9.00 до 15.00. Неотложную стоматологическую помощь взрослым и детям будут оказывать круглосуточно все дни в поликлинике на ул. Чернышевского, 10/6.

Что касается работы медиков в новогодние праздники в местах массового скопления людей, организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи. Так, 31 декабря по одной бригаде будет работать в парке «Черное озеро» и на площади у центра семьи «Казан». В ночь с 6 на 7 января с 23.00 до 2.00 сотрудники скорой будут дежурить в Кремле и у Благовещенского собора.

Ответственные дежурные Управления здравоохранения работают в эти дни без выходных, с 9.00 до 15.00. С 15.00 до 9.00 их будет сменять ответственный дежурный по Казани — старший врач станции скорой медицинской помощи города.

Руководитель ведомства подчеркнул, что в медицинских учреждениях проверили коммунальные сети, системы пожарной безопасности, газификаторы, котельные, лифты, тепловые узлы и бойлерные, кислородное оборудование, паровые медицинские стерилизаторы.

В медицинских учреждениях проверили коммунальные сети, системы пожарной безопасности, газификаторы, котельные, лифты, тепловые узлы и бойлерные, кислородное оборудование, паровые медицинские стерилизаторы. Фото: Максим Платонов

Бесплатные парковки и полуночные автобусы

Горожанам представили расписание общественного транспорта. С 31 декабря по 10 января он будет работать по графику выходного дня. В новогоднюю ночь будут курсировать 64 автобуса, троллейбуса и трамвая по 22 основным маршрутам до 2 часов. Специальное расписание опубликовано на сайте Kazantransport.ru и в официальной группе в ВК общественного транспорта Казани. Станции метро будут открыты до полуночи, рассказал председатель Комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.

1 января автобусы выйдут на линию с 7 часов утра, а метрополитен будет работать с 6 утра до 24 часов.

В рождественскую ночь в 2.30 для развоза казанцев после праздничной службы к остановке «Центральный стадион» подадут пять автобусов и троллейбус.

С 20 декабря до 14 января в связи с праздничными мероприятиями для проезда закроют улицы Шигабутдина Марджани (от улицы Татарстан до улицы Фатыха Карима) и Сибгата Хакима (от улицы Декабристов до улицы Абсалямова). Кроме того, ограничения движения будут действовать на участке дороги по улице Бондаренко.

Муниципальные парковки вдоль дорог с 31 декабря по 10 января будут бесплатными.

По всем вопросам работы транспорта можно будет обратиться на телефон горячей линии Комитета по транспорту: +7(843)275-30-50.

С 31 декабря по 10 января городской транспорт будет работать по графику выходного дня. Фото: autotat.ru

Обильных снегопадов не обещают, но дорожники начеку

В эти выходные в Казани выпало 17 мм осадков — примерно половина месячной нормы, сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев. Он заметил, что с начала декабря практически не было снега, только 2 мм осадков выпало в первые дни. В зимние каникулы синоптики обещают небольшой снег, больших снегопадов не ожидается, но тем не менее все службы будут наготове, подчеркнул руководитель комитета.

В управляющих компаниях города предусмотрено круглосуточное дежурство 135 аварийных бригад.

Для уборки улично-дорожной сети Казани подготовили 596 единиц уборочной техники. В случае обильных осадков это количество смогут довести до 1 тысячи. Куляжев напомнил, что особое внимание в городе уделяют искусственным сооружениям, подземным и надземным пешеходным переходам, остановкам, территориям рядом с елочными городками, паркам и скверам. Для исключения подтопления при авариях имеются откачивающие средства и электрогенераторы.

Бригады «Казэнерго» контролируют работу новогодней иллюминации. Муниципальные туалеты будут работать с 10.00 до 22.00, с 31 по 2 января — до 2 часов ночи. Дополнительно в городе установят 50 биотуалетов.



Бригады «Казэнерго» контролируют работу новогодней иллюминации. Фото: Илья Репин

Тысячу правоохранителей привлекут дополнительно

На территории Казани в новогодние каникулы запланированы мероприятия на 94 площадках, из них восемь — основных: центральная городская елка у центра семьи «Казан», елочный городок на Кремлевской набережной и шесть районных елок. Также с 6 на 7 января в 43 храмах пройдут праздничные мероприятия, посвященные Рождеству Христову.

Полиция совместно с заинтересованными службами уже проверила ряд объектов в городе, в том числе елочные городки, рассказал сегодня в мэрии начальник Управления МВД по Казани Александр Мищихин. По его словам, небольшие недостатки обнаружили на двух объектах в детском парке на улице Сыртлановой и в парке по улице Мира, которые сегодня планируется доработать совместными усилиями.



Помимо правоохранителей, которые будут работать в праздники в штатном режиме, дополнительно задействуют порядка 1000 полицейских и росгвардейцев, а также привлекут частные охранные агентства и муниципальных служащих. Круглосуточные посты будут дежурить у центральных елок до их закрытия 14 января. В городе усилены посты ГИБДД, следственно-оперативные группы, группы немедленного реагирования.

Кроме того, сотрудники МВД выявили 14 административных правонарушений в рамках операции по профилактике незаконной вырубки хвойных деревьев «Ель».

В рамках всероссийской акции «Дед Мороз» правоохранители посетили более 50 семей, состоящих на профучете в подразделении по делам несовершеннолетних, и вручили новогодние подарки. Эта акция продлится до 15 января.

Полиция уже проверила ряд объектов в городе, в том числе елочные городки, рассказал сегодня Александр Мищихин. Фото: kzn.ru

ЦУ от гражданской обороны

В прошлые новогодние каникулы в Казани четыре человека, в том числе один ребенок, получили термические ожоги, с 20 декабря 2019 года по 9 января этого года произошел 61 пожар из-за беспечного отношения горожан к огню. Был и случай отравления угарным газом из-за неисправности печного оборудования, напомнил сегодня начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.

Сотрудники этого ведомства также организовали работу единой диспетчерской службы Казани в усиленном режиме с 20 декабря этого года по 10 января следующего, создали оперативную выездную группу для незамедлительного реагирования на тревожные обращения. Всем руководителям служб и компаний города рекомендовано дополнительно проверить чердаки и подвалы, провести инструктажи, проконтролировать соблюдение правил пожарной безопасности, исправность пожарной сигнализации, наличие первичных средств пожаротушения, назначить ответственных лиц.

Для запуска фейерверков в праздники в Казани определили четыре площадки:

в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах — майдан на ул. Гаврилова;

в Кировском и Московском районах — Нижне-Заречная дамба;

в Приволжском и Вахитовском районах — автомобильная стоянка напротив площадки «Сабантуй» в Березовой роще;

в Советском районе — площадка возле Казанского ипподрома, между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина.

Среди жителей Казани распространили почти 5 тыс. памяток о противопожарной безопасности. При выявлении незаконного применения пиротехнических изделий в несанкционированных местах к гражданам, нарушающим данные правила, будут применены штрафные санкции по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ — для граждан это до четырех тысяч рублей.



Для запуска фейерверков в праздники в Казани определили четыре площадки. Фото: Максим Платонов

В два раз больше коммунальщиков

В городском исполкоме, администрациях районов в праздники будет организовано дежурство руководящего состава, обратил внимание замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

В ресурсоснабжающих организациях в дни каникул будут дежурить 54 бригады, их количество увеличится в 2 раза по сравнению с обычными днями, планируется задействовать более 250 человек и 100 единиц спецтехники, максимальное число бригад выйдет на работу в каникулы в котельные и ТЭЦ, в том числе аварийные.

Искандер Гиниятуллин пообещал, что в городе будут проводить своевременную уборку придомовых территорий, вывозить отходы и очищать скатные кровли от снега и сосулек, как положено — в течение 6 часов после снегопада. Он заметил, что не допускается более 30 см снега на крышах с наружным водостоком.

Городские службы проверили входы в подвалы и на чердаки, провели инструктажи по антитеррористическим мероприятиям.

Екатерина Аблаева