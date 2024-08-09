Жить нельзя, открыть автомойку можно: коммерции в СНТ дали «зеленый свет»

Запретив стройку жилья в садах, депутаты Казгордумы поменяли назначение участка ради запрещенного на садовых землях бизнеса

Фото: Реальное время

В СНТ Казани процветает бизнес по правилам, запрещенным федеральным законом «О ведении гражданами садоводства и огородничества», считают садоводы. По их мнению, решения принимаются в ущерб интересам владельцев садовых участков — в пользу предпринимателей. Как рассказали «Реальному времени» в столичном СНТ «Воровского», местную территорию для тихого отдыха и выращивания овощей и фруктов превратили в «промзону» и площадку для шумных развлечений. Подробности — в нашем материале.



«Пошли навстречу нарушителям»



«СНТ «Воровского» погрязло в коммерции, не садоводство, а территория бурной коммерческой деятельности», — рассказала «Реальному времени» собственница садового участка, многодетная мать Людмила Саттарова.

— Просто ужас какой-то: коммерческие бани, гостевые дома, а около одного дома начали строить автомойку. Понятно, что купить участок в СНТ, даже в Казани, дешевле, чем арендовать или выкупить на торгах землю у муниципалитета. Но эта земля предназначена для садоводства! По закону здесь можно строить жилые дома и жить, но не вести коммерческую деятельность. Тем более что люди переселяются в СНТ как раз для того, чтобы быть подальше от таких прелестей городской жизни.

Совершенно непонятно, говорит Саттарова, почему городские власти не видят в этом нарушений закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества…», где четко указано, что «садовые земельные участки и огородные земельные участки должны использоваться по целевому назначению и в соответствии с их разрешенным использованием». Она считает, что, идя навстречу предпринимателям, чиновники принимают решения в их пользу и в ущерб садоводам.





Реальное время / realnoevremya.ru

— Соседи, собственники участков, расположенных рядом с моим, решили построить на них автомойку, — рассказала «Реальному времени» Ольга Фатыхова. — Садоводы, и я в том числе, с этим были изначально не согласны, но в итоге сейчас уже вовсю разворачивается строительство.

Возмущены этой стройкой и другие члены СНТ — в разговоре с «Реальным временем» они заявили, что намерены бороться против строительства объекта, несовместимого с садоводством. Однако шансов у них немного: согласно действующему в Казани порядку обсуждения проектов изменений в Правила землепользования и застройки Гордума еще год назад закрепила за этим земельным участком новый вид разрешенного использования — «Автомобильные мойки».

Собрание садоводов решило, а комиссия перерешила

В октябре 2022 года в информационной системе «Общественные обсуждения» было размещено сообщение об общественных обсуждениях по проекту решения Казанской городской думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки г. Казани в части изменения границ подзоны повышенной интенсивности использования территории (ПИИТ) на карте градостроительного зонирования с отображением подзон территориальных зон повышенной интенсивности использования территории, градостроительно значимых территорий», которым предусматривалось изменение вида разрешенного использования участка с кадастровым номером 16:50:110101:1160 общей площадью 0,18 га, расположенного прямо посередине территории СНТ «Воровского». Как объясняют представители СНТ, поскольку информация была размещена в интернете таким образом, что найти ее можно было лишь заранее зная, что она там появится, и регулярно посещая ИС «Общественные обсуждения», в обсуждениях приняли участие не все заинтересованные лица, а лишь четверо садоводов.

При этом на слушания был представлен протокол общего собрания собственников участков — членов СНТ, которые единогласно проголосовали против строительства автомойки и изменения вида разрешенного использования земли. Отдельно высказались на слушаниях трое садоводов. Собственник участка №42 Вячеслав Голле указал, что против строительства мойки по экологическим причинам, поскольку садоводам достаточно загрязнений от расположенной рядом железной дороги и авторемонтных мастерских в близлежащих гаражах. Владелец участка №13 Козлов добавил к этому, что в СНТ проживают семьи с детьми, которым соседство с автомойкой совсем не полезно, а острой необходимости в строительстве такого объекта нет, так как ближайшие автомойки расположены в 100 и 300 метрах от планируемой, и пригрозил судом за незаконный перевод земли в другой вид использования. Собственник участка №51 Иминов также выразил несогласие с этими планами.

Комиссия по землепользованию и застройке при руководителе Казгорисполкома, куда были переданы эти возражения, рассудила, что мойке в СНТ самое место, и стройка началась. Реальное время / realnoevremya.ru

Комиссия по землепользованию и застройке при руководителе Казгорисполкома, куда были переданы эти возражения, согласовала мойку в СНТ. В итоге Казгордума решением №10-23 от 14 июня 2023 года внесла изменения в Правила землепользования и застройки г. Казани, позволяющие строительство коммерческого объекта посреди СНТ «Воровского». Стройка уже началась.

— Эти садовые участки на бойком месте. Видимо, земля кому-то приглянулась, вот и меняют ее назначение, чтобы можно было строить деловые объекты, — говорит гендиректор ООО «Бэлкони плюс» Александр Сальников, фирма которого также работает на территории СНТ «Воровского» под брендом «Строй и живи» — строит жилые дома.

Для его бизнеса появление автомойки невыгодно. Хотя, по его словам, она и не мешает хозяевам дома, возведенного компанией напротив участка 16:50:110101:1160, но жить и растить овощи и фрукты в непосредственной близости от такого предприятия вряд ли кому-то понравится.



«Я выхожу из этого проекта»

Совладельцем участка, на котором началось строительство автомойки является казанский бизнесмен Нияз Аитов. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Нияз Фаатович Аитов владеет разветвленным бизнесом по покупке, продаже, управлению и аренде недвижимости, занимается строительством и эксплуатацией грузового автотранспорта. Его предприятия работают в Казани, Альметьевске, Кукморском районе и Йошкар-Оле. Нияз Аитов является совладельцем ООО «Спика-М» (годовой доход 50 млн рублей), ООО «Аракчино» (2 млн), ООО «Сервис-газ» (46 млн), ООО «ПСК» (20 млн), ООО «Фабрик-А» (18 млн), ООО «СКС» (38 млн), а также единственный бенефициар ООО «Рента» (4 млн), ООО «РСТК» (68 млн) и других предприятий. А с 2022 года он стал совладельцем еще и «молочного» бизнеса, учредив с компаньоном в Казани ООО «Милка».

Нияз Аитов сообщил «Реальному времени», что «выходит из этого проекта». Второму совладельцу бизнеса — марийскому бизнесмену Илье Мурзаеву, не обнаружив в открытом доступе его актуальных телефонов, издание направило запрос по электронной почте — ответ будет опубликован по получении.

Аитов же, будучи компаньоном Мурзаева не только в этом проекте, но и по йошкар-олинскому ООО «Спика-М», в списке видов деятельности которого числится несколько видов торговли, а также ремонт, техобслуживание и мойка автотранспорта, пояснил «Реальному времени»:

— Что сейчас делают на этом объекте, я не знаю. Что касается перевода земель, предназначенных для садоводства, в другой вид назначения, то вы посмотрите, что вообще там творится. Там же вся первая линия — сплошь автосервисы, заправки, мойки. И если бы эти люди там законно «сидели»! Те, кто жалуется на эту автомойку, — они же сами там и работают.

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— Мы не согласны с таким решением [строительством автомойки], мы обращались по этому поводу и в исполком, и в надзорные органы, однако результатов это не принесло, — сообщила «Реальному времени» председатель СНТ Юлия Фролова.

Еще до того, как она вступила в эту должность 3 года назад, на садовых участках СНТ были построены коммерческие бани. Однако их деятельность у правления товарищества возражений не вызывает, поскольку предприниматели за свой счет благоустраивают и чистят дороги СНТ.

Деятельность у правления товарищества возражений не вызывает, поскольку предприниматели за свой счет благоустраивают и чистят дороги СНТ. скриншот с сайта Яндекс.карты

Не вызывает вопросов деятельность коммерсантов на территории садоводческого товарищества и у администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. Администрация района, как и городской Комитет земельных и имущественных отношений, похоже, до сих пор не в курсе решений Казгордумы относительно статуса этих земель. Во всяком случае, отвечая спустя год после выхода решения об автомойке на жалобы членов СНТ, которые просили пресечь незаконную деятельность на предназначенных для садоводства земельных участках, чиновники сообщали, что проводят их выездные обследования и готовят иски в суд на их владельцев.

В ответ на запрос «Реального времени» о причинах, по которым в СНТ разрешили строить автомойку, в Управлении архитектуры и градостроительства исполкома Казани сообщили:

— Решением Казгордумы от 14.06.2023 №10-23 внесены изменения в границы подзоны повышенной интенсивности использования территорий (ПИИТ) в части исключения из границ земельного участка с кадастровым номером 16:50:110101:1160. В соответствии с Генеральным планом г. Казани земельный участок расположен в функциональной зоне ФЗ 100 — Зона размещения объектов общественного назначения. Согласно карте градостроительного зонирования (территориальных зон) в составе Правил землепользования и застройки г. Казани земельный участок расположен в территориальной зоне размещения объектов общественно-делового назначения (ОД), где вид разрешенного использования «автомобильные мойки» входит в перечень основных. Основные виды разрешенного использования правообладатель земельного участка меняет, обратившись в Управление Росреестра по Республике Татарстан.

В Администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов добавили, что, поскольку вид разрешенного использования расположенных в СНТ «Воровского» земельных участков 16:50:110101:484 и 16:50:110101:1158, содержащийся в выписке ЕГРН, не приведен в соответствие с фактическим видом использования, на их правообладателей поданы иски в суд. По ряду других участков, в связи с поступившими жалобами райадминистрация запросила акты муниципального земельного контроля на предмет нарушения земельного законодательства.

«Исходя из понимания»

Также «Реальное время» обратилось за комментариями в управление Роскадастра, куда члены СНТ «Воровского» писали жалобы на нецелевое использование земельных участков. Комментарий будет опубликован по получении, а пока мы приводим выдержку из ответа замруководителя управления Нияза Галиакбарова садоводам:

— Исходя из нашего понимания поднятых в обращении вопросов, доводим до Вашего сведения следующее… Статьей 42 Земельного кодекса определены обязанности собственников земельных участков и лиц, не являющихся собственниками земельных участков, по использованию земельных участков. Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны в том числе, использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту… Согласно п.1 ч.1 ст. 57 Закона №248-ФЗ основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий является наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров. Исходя из вышеизложенного, ваше обращение не содержит документов и иных доказательств, свидетельствующих о наличии признаков невыполнения вышеуказанных требований, а также информации о нарушении имущественных прав, в связи с чем проведение проверки соблюдения земельного законодательства не представляется возможным.

Можно сделать вывод, что в понимании работников Роскадастра использование земельных участков, предназначенных для садоводства, для размещения коммерческих объектов и строительство на них автомоек, не повод для проверки. скрин с сайта управления Росреестра в РТ

Получается, в понимании работников Роскадастра использование земельных участков, предназначенных для садоводства, для размещения коммерческих объектов и строительство на них автомоек, не повод для проверки, если нет неких «документов», возмущаются в СНТ. Садоводы готовы привести проверяющих прямо не место предполагаемого нарушения, чтобы те воочию убедились в правдивости их слов.

«Разве это нормально?»

Предприниматели, которые ведут бизнес в СНТ, выставляют на въездах самодельные рекламные конструкции. На садовых участках они занимаются переработкой вторсырья, открывают гостевые дома и хостелы для мигрантов, строят мастерские по пошиву штор и изготовлению жалюзи и так далее.

— Я пытался несколько лет назад прикрыть такую «лавочку», обращался во все инстанции, — рассказал изданию член правления другого казанского СНТ Ирек Х., — В итоге делу никто так и не дал ход, а ко мне вечером пришел человек и посоветовал прекратить бурную деятельность, «а то ведь пожар может случиться». Я и молчу теперь. Даже фамилию и название СНТ боюсь озвучить в газете. Мои соседи возмущаются работающим у нас авторазбором. Но тоже только между собой, выносить сор из избы боятся.

Предприниматели, которые ведут этот бизнес в СНТ, выставляют на въездах самодельные рекламные конструкции. Инна Серова / realnoevremya.ru

Удивляются и негодуют по поводу решения о смене назначения садового участка для создания автомойки и в Союзе садоводов Татарстана. Председатель правления объединения Илья Слесарский рассказал, как трудно решать насущные проблемы по земле самим садоводам:





— Мы годами боремся за то, чтобы упростить процесс оформления земель садоводами и процесс регистрации жилых домов в СНТ! А тут земля, отведенная под садоводство, так легко меняет назначение? Жизнь в СНТ для многих более комфортна, чем в многоквартирном доме, садоводы хотят пользоваться дачей в черте города круглый год, у них есть все условия для этого — рядом детсады и школы, развитая инфраструктура, но они не могут зарегистрировать дома и воспользоваться бесплатной догазификацией СНТ, зато город предоставляет все возможности бизнесу, который не имеет к садоводству никакого отношения. Разве это нормально?

— В нашем СНТ владельцы будущей автомойки, насколько нам известно, подали заявку на подключение газа и получат его, выходит, бесплатно в рамках догазификации СНТ? — недоумевает Людмила Саттарова.