«Википедия для мэров»: Метшин и Еремеев делают интернет-ресурс с лучшими практиками местного управления

Мэр Казани — о работе ГИБДД, своей мечте о мусороперерабатывающем заводе, «Новой волне-2020» и средней зарплате по столице РТ

Мэр Казани признался, что мечтает о том, чтобы под Казанью появился завод по термической утилизации отходов, а его сыновья сейчас «борются за право» получить дом поблизости от будущего МПЗ. Ильсур Метшин в ходе традиционной итоговой пресс-конференции сообщил о скором запуске ресурса по лучшим практикам управления городами — с разработкой платформы градоначальнику помогает казанский IT-бизнесмен, основатель группы FIX Дмитрий Еремеев. Также мэр анонсировал масштабную программу празднования 100-летия ТАССР на будущий год и намерение к 75-летию Победы подать заявку на присуждение Казани звания «Город трудовой славы» и приоткрыл завесу тайны о месте проведения фестиваля «Новая волна — 2020».

Важнейшее событие — празднование столетия ТАССР



Открывая встречу с журналистами, Ильсур Метшин по традиции подвел итоги года. Уходящий 2019-й, по его словам, был продуктивным и богатым на события и результаты. Завершилась масштабная программа капремонта, за 11 лет охватившая 2 717 домов — более полумиллиона казанцев, практически население Набережных Челнов, улучшили жилищные условия. Важное решение было принято с подачи первого президента и Государственного советника республики Минтимера Шаймиева. «Без этого мы бы не решили вопрос», — отметил мэр.

Капитально отремонтировали и 246 дворов, а также почти все школы старше 30 лет и 18 детсадов. Привели в порядок медучреждения первичного звена и перешли к обновлению дворцов культуры. «Великолепным» примером обновления стал ДК «Сайдаш» — «тот случай, когда действительно дворец культуры». На очереди ДК в Юдино, Дербышках и КЦ «Чулпан» на Горках.

По ремонту дорог столица бьет рекорды: вместо 2 млрд рублей, как десять лет назад, в этом году город осваивает уже 7,2 млрд. На следующий год будет запущен первый пусковой комплекс Большого Казанского кольца с трамвайным движением, что уменьшит нагрузку по трафику на ул. Павлюхина, проспект Победы и проспект Универсиады.

Вторую жизнь получили и общественные пространства, к примеру, озеро Лебяжье, набережная Кабана, вторая очередь бульвара «Белые цветы». Работа продолжается и на других площадках, в частности в Юдино, а накануне мэр с президентом побывали в обновленных парках «Дубрава» и «Черное озеро». Недавно состоялось долгожданное, правда, пока техническое открытие зоопарка «Река Замбези». Окончательно все звери переедут туда в 2021 году.

Работа продолжается и на других площадках, в частности в Юдино, а накануне мэр с президентом побывали в обновленных парках «Дубрава» и «Черное озеро». Фото kzn.ru

«Шикарным наследием» Ильсур Метшин назвал и выставочный центр «Казань Экспо», где можно проводить мероприятия любого уровня. Отметил всплеск интереса к рабочим профессиям после проведения WorldSkills.

— Из предстоящих задач, безусловно, важнейшее событие для нас — это празднование столетия ТАССР. Мы, как столица, будем активно участвовать, проведем массу мероприятий, в том числе будем строить и ремонтировать массу объектов. Достраивается всем миром собор Казанской иконы Божией Матери под руководством нашего первого президента Минтимера Шаймиева. Мы очень ждем этого события. Надеемся, с этим храмом и новыми молитвами к нам придут еще большее благополучие и мир, — отметил мэр.

В августе 2020 года Казань ждет крупное культурное событие — Игорь Крутой привезет в Казань фестиваль «Новая волна» и многих топовых звезд. По словам Ильсура Метшина, маэстро предложили провести фестиваль на площадке «Татнефть Арены», которая знакома команде Крутого по церемониям ЧМ по водным видам спорта 2015 года.

О Соборной мечети и заводе по переработке мусора

— Наше архитектурное сообщество и ДУМ РТ рассматривают несколько площадок (строительства Соборной мечети, — прим. ред.), и когда они сформируют свое окончательное мнение, безусловно, это будет вынесено на ваш суд, — пообещал Ильсур Метшин.

Пока же варианты не сформированы, делиться своим мнением мэр не стал, чтобы не влиять на решение комиссии, в которую он входит.



Также в числе первых был задан вопрос по строительству мусоросжигательного завода, который, с подачи президента Татарстана, стали называть кто как, но только не мусоросжигательным.

— Это федеральный национальный проект «Чистая среда», и большое счастье и успех, что мы, Казань и Казанская агломерация, в него попадаем. Я по-прежнему остаюсь твердым сторонником того, что мусоросортировочный, мусороперерабатывающий завод, завод по переработке мусора обязательно должен быть, — подчеркнул градоначальник.

По городу установили около 1 200 специальных ящиков, но этого мало, признал Метшин. Фото Олега Тихонова

Площадь всех мусорных полигонов Казани составляет 900 гектаров. Новая карта полигона на ул. Химическая исчерпает себя через 3-4 года, предупредил он. Речь зашла и о недавней встрече с активистами из Осиново. «Мы разделяем их озабоченность и желание быть внутри процесса, что действительно важно соблюсти все по проекту, а по другому его и не ввести в эксплуатацию. Не получится вместо колеса от машины поставить велосипедное. Поэтому президент еще раз заявил, что будет международная экспертиза, но и наша с вами задача, меня, как мэра и жителя, быть на контроле и защите всех интересов наших граждан», — сообщил Метшин.

Городской глава добавил, что посещал много МСЗ, «и если бы сам своими глазами не увидел, трудно было бы меня убедить». В Швеции, Австрии, Финляндии и Голландии эти заводы, по его словам, работают в 300—500 метрах от жилой зоны, от детских садов:

— Для меня тогда это было шоком, сейчас я понимаю, что это норма. Что касается дома, два старших сына борются за право, кому достанется. Специалисты мне подскажут, есть же передвижная лаборатория. Я бы хотел на своем участке за свои деньги постоянно действующую лабораторию с выводом экрана на улицу, чтобы жители и мы видели в режиме реального времени количество сегодняшних выбросов, и когда завод будет построен.

Позднее, когда мэра спросили о его мечте, он ответил, что следующей планкой после строительства Большого Казанского кольца считает для себя — строительство завода по переработке мусора.

— Мне консультанты говорят: прекрати говорить, что ты за это строительство. Но я, как мэр и как житель, считаю это огромным благом при соблюдении всех технологий. На это есть мы. Мы не дадим никаких отклонений. Построим самый современный и технологичный завод, — заверил градоначальник.

Еще один вопрос касался раздельного сбора мусора. Один из корреспондентов, посетовал, что в поселке Северный нет контейнеров под пластик. Мэр объяснил, что их установка — обязанность регоператоров, с которыми городские власти находятся в постоянном диалоге. По городу установили около 1 200 специальных ящиков, но этого мало, признал Метшин. На будущий год в столице появится около 3 тысяч фандоматов (автоматов по приему пустой тары, — прим. ред.).

«Думаю, что само то, что глава такого уважаемого региона, как Башкортостан, уделяет внимание столице и хочет, чтобы она выглядела достойно — это счастье», — скромно заметил мэр. Фото kzn.ru

«Предновогодняя гонка» с башкирами и «Википедия для мэров»

Спросили у мэра и о новой должности: на Всемирном саммите объединенных городов и местных самоуправлений казанского мэра избрали председателем Консультативного комитета ООН по вопросам местного самоуправления (ЮНАКЛА).



— Для меня это площадка — обмен лучшими практиками. Не бывает мэров, которые умели бы и знали все. 322 тысячи муниципалитетов входят в эту организацию, и каждый имеет свои практики, наработанные успехи. Поэтому в конце I квартала 2020 года в ООН я представлю новую площадку для коллег, платформу, где будет включен весь положительный опыт наших городов. Мы подключаем лучших специалистов IT. Сайт будет инструментом для работы мэров городов во всем мире и их команд. Это будет такая «Википедия для мэров», которая и новостные ресурсы будет содержать, и лучшие практики, — сообщил Ильсур Метшин.

По его словам, разработкой ресурса занимается «наш Билл Гейтс» Дмитрий Еремеев. С ним и его командой у Метшина была запланирована встреча сразу после итоговой пресс-конференции.

Кстати, о практиках: казанскому мэру напомнили про высказывание Радия Хабирова, впечатленного прошлой новогодней иллюминацией в Казани — тот поручил украсить Уфу так, «чтобы мэр соседнего города рыдал». Удалось ли это башкирам?

— Не слежу, честно говоря. Думаю, что само то, что глава такого уважаемого региона, как Башкортостан, уделяет внимание столице и хочет, чтобы она выглядела достойно — это счастье. Поэтому, если мы вызываем положительные чувства и изменения в лучшую сторону в других городах, для меня это повод для гордости, что на нас равняются, а они для нас близкие соседи и братья, мы рады за них. Пусть и у них все будет хорошо, — скромно заметил мэр.



О протестах, крематории и бане в Дербышках

Другой вопрос касался массовых протестов казанцев, на которые был богат и уходящий 2019 год. Ильсур Метшин заверил, что относится с уважением к выражению общественного мнения, «людям небезразлично то, что происходит вокруг, я бы не назвал это устойчивыми протестными группами». В частности, жаркие дискуссии по новому генплану стали стимулом для увеличения новых встреч с населением:

— Встречались, общались до тех пор, пока люди не получали исчерпывающих ответов. Нет такого генплана, который бы удовлетворял всех, и как говорит руководитель нашей страны, такие решения принимаются в интересах абсолютного большинства. Поэтому нормально относимся, это наши казанцы, мы их слышим и будем дальше обсуждать судьбу нашего родного города.

Спросили мэра и о бане в Дербышках, снос которой также обернулся протестами и столкновением с полицией.

— Мы выезжали на место. Было желание капитально отремонтировать баню, но она, к сожалению, полностью сгнила, не подлежала ремонту. И нам не позволили это сделать. Поэтому принято решение сейчас — в фасаде жилого дома полностью повторим фасад бывшей бани, визуально она будет стоять. Такое решение принято, — сообщил градоначальник.

Появится ли в Казани крематорий? По словам Метшина, вопрос обсуждается на уровне правительства республики, где его курирует первый вице-премьер Рустам Нигматуллин, и подробностей следует ждать от Кабмина.

«По результатам заседания правительства по БДД, Казань по многим показателям в сравнении с 2018 годом статистику улучшила — это сухие цифры, но за ними стоят жизни и здоровье людей», — ответил Ильсур Метшин. Фото Рината Назметдинова

Легендарный тренер, гаишники-профессионалы и средняя зарплата

Что глава Казани думает о кандидатуре нового тренера ФК «Рубин» Леониде Слуцком? Метшин назвал его одним из лучших специалистов в стране, «человеком, который трижды приводил легендарный клуб ЦСКА к чемпионству, победам в суперкубках»:

— Это редкий опыт, когда есть и российский опыт, и участие во всех еврокубках в Лиге чемпионов. Ему всего 48, Курбан Бердыев к нам приезжал, когда ему было 49. Но, безусловно, нужно соответствующее финансирование. Без денег играть в футбол можно, но чуда не бывает. «Рубин» — наш символ, мы вместе со всеми ждем успешного 2020 года.

Корреспондент «Реального времени» поинтересовался у мэра: учитывая большое количество ДТП, спорные заборы вдоль дорог и тротуаров, появление в столице тонированных авто, считает ли он удовлетворительной работу ГИБДД?

— У нас профессиональный коллектив сотрудников ДПС и ГИБДД. По результатам заседания правительства по БДД, Казань по многим показателям в сравнении с 2018 годом статистику улучшила — это сухие цифры, но за ними стоят жизни и здоровье людей. Поэтому в сухом остатке мы завершаем год лучше, чем в том году, — ответил Ильсур Метшин.

Что касается массовой установки заборов вдоль улиц, мэр сослался на ГОСТы и стандарты: «Это не от желания мэра или министра транспорта зависит. Заградительные сооружения делаются в рамках закона и федеральных стандартов. Кроме как исполнять — ничего не остается. Правила ГИБДД написаны кровью, и мы не можем ставить их в разряд — нравится нам это или нет».

Еще один вопрос нашего издания касался средней зарплаты в Казани — ее размер чуть ниже, чем в Самаре, Нижнем Новгороде или других городах. С одной стороны — это минус, с другой — крупные компании, исходя из этого, выбирают региональной площадкой для своих представительств именно Казань. Кроме того, несмотря на то, что зарплата в столице РТ ниже, чем в Самаре и Нижнем, уровень жизни в Казани выше. Так стоит ли тогда заниматься популизмом, в очередной раз обещая проработать вопрос повышения зарплат с предприятиями?

— По вопросу средней зарплаты. В этом году мы впервые за долгие годы не выполняем план по сбору НДФЛ — это один из наших основных налогов, это говорит само за себя, — признался Ильсур Метшин. — Но что касается качества жизни, не мы сами себе высокие звания выписываем, а уважаемое экспертное сообщество. Вы знаете, в преддверии Нового года в Москве мы получили звание лучшего города по качеству жизни. Здесь как в спорте — результаты на табло. Но это не значит, что все проблемы решены. Я всегда говорю, что нерешенного гораздо больше по сравнению с тем, что уже сделано. Поэтому работы — непочатый край.

«Диалог с самозанятыми показал нам совершенно новые возможности, здесь важно набраться терпения и пройти эту дорогу вместе», — подчеркнул Метшин. Фото Максима Платонова

Самозанятые, платные парковки и парк на Гаврилова

Речь зашла о самозанятых. «Для нас это новая работа и новый диалог», — признался мэр, назвав Татарстан одним из девяти пилотных регионов внедрения нового налогового спецрежима (на самом деле Татарстан — один из четырех «пилотов» наряду с Москвой, Московской и Калужской областями, — прим. ред.).

— Диалог с самозанятыми показал нам совершенно новые возможности, здесь важно набраться терпения и пройти эту дорогу вместе, — подчеркнул Метшин.

Тем временем в отношении водителей, которые снимают номера машин и плотными рядами занимают места на платных парковках, вскоре могут начать принимать карательные меры.

И как быть местным жителям, если сеть муниципальных парковок охватила территорию у их домов: можно ли для них исключить оплату хотя бы за ночь?

— Я ознакомлюсь с опытом наших коллег из Москвы. Там действительно Сергей Семенович [Собянин] и Мосгордума приняли решение и эвакуируют такие машины на штрафстоянки, выписывают штрафы для тех, кто закрывает номера. Мы с такой инициативой вышли. У нас сейчас это в стадии обсуждения. Что касается абонентской платы, мы каждый объект рассматриваем в режиме диалога. Где-то поддерживаем, где-то отказываем, к сожалению, — ответил глава Казани.

Ильсура Метшина также спросили: удастся ли сохранить парковую территорию, за которую борются жители улицы Гаврилова?

— Мы на общественных слушаниях представляли нашим горожанам эскизный проект застройки [участка на Гаврилова] — это будет новый красивый благоустроенный микрорайон, в котором только часть пойдет под застройку, большая часть — под социальные объекты: детсады и школу, красивейшую набережную и променады. Здесь всегда планировалась застройка — и в старом Генплане, и в новом, — подчеркнул мэр.

«Нам очень комфортно отмечать день города с родной республикой», — под дружный смех в зале ответил Ильсур Метшин. Фото kzn.ru

Подростковая преступность, иллюминация от «Казэнерго» и решение WADA

Перешли к еще одной актуальной тревожной теме — подростковой преступности.

— Мы должны работать сообща: родители, школа, правоохранители и общественность. Я уверен, мы больше никогда не скатимся даже в небольшое подобие того, что было. Это то, что должно нас волновать, предмет нашей работы. Мы пока работаем больше без СМИ, но мы озабочены этим вопросом и принимаем меры вместе с правоохранительными органами и нашими образовательными учреждениями, — сообщил Метшин.

Не обошли стороной и решение WADA о недопуске России к международным соревнованиям. Может Казани в этой связи подавать заявки не только на спортивные турниры?

— Мы всегда искали не только спортивные проекты. У нас богатая палитра культурных мероприятий: и наш маэстро Сладковский, оперный театр, и наши творческие коллективы русского и татарского драматических театров. Что касается изменения повестки — нет. У нас на годы вперед расписаны все наши площадки по подготовке наших сборных. Но я слежу, как и все вы, за процессом и не теряю надежды, что суд в Швейцарии примет другое решение. Боремся за Суперкубок УЕФА в 2023 году — это серьезное событие, — ответил мэр.

День Казани и город трудовой славы

Может ли столица Татарстана обзавестись собственным днем рождения, отдельным от Дня республики, 30 августа?

— Нам очень комфортно отмечать День города с родной республикой, — под дружный смех в зале ответил Ильсур Метшин.

На вопрос, верит ли он, что год крысы принесет удачу, также ответил утвердительно: «Во мне, как и в любом человеке ожидание чуда всегда живет, я в него по-прежнему верю. Стараюсь работать со своей командой, чтобы это чудо случилось».

В канун 75-летия Победы в Казани снова заговорили, что столица РТ достойна звания «Город трудовой славы»:

— Безусловно, Казань заслуживает этого звания, мы ковали победу, и мы будем обязательно подавать заявку, чтобы его получить, — заключил мэр.