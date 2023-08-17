В Казани утвердили список участков для изъятия при строительстве в «Чебаксинских родниках»
Исполком Казани внес изменения в проект планировки территории «Чебаксинские родники», утвердив перечень и сведения о земельных участках, предполагаемых к изъятию в связи со строительством и реконструкцией и формированием улиц местного значения. В списке 26 объектов общей площадью почти 41,3 тысячи квадратных метров.
Полному изъятию подлежат земельные участки с кадастровыми номерами:
- 16:16:122701:880;
- 16:16:122701:879;
- 16:16:122701:846;
- 16:16:122701:845;
- 16:16:122701:563;
- 16:16:122701:380;
- 16:16:122701:567;
- 16:16:122701:408;
- 16:16:122701:410;
- 16:16:120305:947.
Под частичное изъятие попадают земельные участки с кадастровыми номерами:
- 16:16:122701:884;
- 16:16:122701:883;
- 16:16:122701:882;
- 16:16:122701:881;
- 16:16:122701:284;
- 16:16:122701:926;
- 16:16:122701:140;
- 16:16:122701:569;
- 16:16:122701:530;
- 16:16:120305:257;
- 16:16:120305:414;
- 16:16:120305:311.
Частичное резервирование предусмотрели для земельных участков с кадастровыми номерами:
- 16:16:120305:170;
- 16:16:120305:488.
Под полное резервирование попал лишь один земельный участок с кадастровым номером 16:16:120305:34. Его площадь составляет 1830,29 «квадрата».
У всех земельных участков указан код 12.0.1 — улично-дорожная сеть. Площадь самого большого из них составляет 7195,82 «квадрата».
Напомним, планировки территории «Чебаксинские родники» в Казани утвердили в ноябре 2021 года. Территория жилого массива занимает 59,9 га.
По проекту, в «Чебаксинских родниках» будут проживать 918 человек, в том числе и семьи с детьми. В связи с этим на территории поселка разместят детский сад. Проектом также предусмотрен фельдшерско-акушерский пункт, автостоянка, магазин и аптека.
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