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В Казани утвердили список участков для изъятия при строительстве в «Чебаксинских родниках»

10:32, 17.08.2023 1
В Казани утвердили список участков для изъятия при строительстве в «Чебаксинских родниках»
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Исполком Казани внес изменения в проект планировки территории «Чебаксинские родники», утвердив перечень и сведения о земельных участках, предполагаемых к изъятию в связи со строительством и реконструкцией и формированием улиц местного значения. В списке 26 объектов общей площадью почти 41,3 тысячи квадратных метров.

Полному изъятию подлежат земельные участки с кадастровыми номерами:

  • 16:16:122701:880;
  • 16:16:122701:879;
  • 16:16:122701:846;
  • 16:16:122701:845;
  • 16:16:122701:563;
  • 16:16:122701:380;
  • 16:16:122701:567;
  • 16:16:122701:408;
  • 16:16:122701:410;
  • 16:16:120305:947.

Под частичное изъятие попадают земельные участки с кадастровыми номерами:

  • 16:16:122701:884;
  • 16:16:122701:883;
  • 16:16:122701:882;
  • 16:16:122701:881;
  • 16:16:122701:284;
  • 16:16:122701:926;
  • 16:16:122701:140;
  • 16:16:122701:569;
  • 16:16:122701:530;
  • 16:16:120305:257;
  • 16:16:120305:414;
  • 16:16:120305:311.
realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Частичное резервирование предусмотрели для земельных участков с кадастровыми номерами:

  • 16:16:120305:170;
  • 16:16:120305:488.

Под полное резервирование попал лишь один земельный участок с кадастровым номером 16:16:120305:34. Его площадь составляет 1830,29 «квадрата».

У всех земельных участков указан код 12.0.1 — улично-дорожная сеть. Площадь самого большого из них составляет 7195,82 «квадрата».

Напомним, планировки территории «Чебаксинские родники» в Казани утвердили в ноябре 2021 года. Территория жилого массива занимает 59,9 га.

По проекту, в «Чебаксинских родниках» будут проживать 918 человек, в том числе и семьи с детьми. В связи с этим на территории поселка разместят детский сад. Проектом также предусмотрен фельдшерско-акушерский пункт, автостоянка, магазин и аптека.

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Татьяна Демина
НедвижимостьОбществоВласть Татарстан Исполнительный комитет города КазаниГород Казань

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  • Анонимно 10:56
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