С акцентом на дороги: что изменилось в Казани через год после общественного обсуждения нового генплана?
Год назад, 29 июля 2019 года, стартовало общественное обсуждение генплана Казани. Актуальную версию проекта разрабатывали 6 лет, и обошелся он городу более чем в 90 млн рублей. Многострадальный документ приняли с опозданием на год — предложения московских проектировщиков по развитию города, мягко говоря, не устроили многих жителей и ряд крупных российских ведомств. Как проходило общественное обсуждение, какие положения нового генплана уже реализуются и что, кроме генплана, по мнению экспертов, определяет градостроительное развитие столицы Татарстана — в материале «Реального времени».
Город без пригородов
На общественное обсуждение генплана, определяющего развитие столицы Татарстана на два десятилетия — до 2040 года — казанцам в прошлом году отвели 4 дня — с 29 июля по 1 августа. При этом сразу отсекли возможность высказывать свое мнение жителям пригородов — например, обитателям Осиново, де-юре относящегося к Зеленодольскому району, а де-факто давно ставшего частью Казани и всецело зависящего от казанской дорожно-транспортной сети. Право участвовать в общественном обсуждении получили лишь те, кто зарегистрирован на территории муниципального образования, либо имеет в Казани недвижимость.
К обсуждению в интернете на площадке dispute.kzn.ru допустили казанцев, имеющих учетную запись в ЕСИА. Остальным предоставили право лично передать обращение в городское Управление архитектуры и градостроительства (принимали обращения по предъявлении паспорта с казанской регистрацией).
Перед началом обсуждений первый заместитель мэра Казани Евгения Лодвигова пообещала, что «все предложения участников обсуждения будут рассмотрены, а самые конструктивные будут учтены разработчиками».
То ли три, то ли полторы тысячи
На 1 августа 2019 года, как свидетельствовала нумерация на сайте, где велось обсуждение генплана, только в электронном виде поступило свыше 3 000 обращений. Но 29 августа, подведя итоги обсуждения, официальный сайт мэрии Казани сообщил: «Всего в итоговых общественных обсуждениях приняли участие 1 469 человек, или чуть больше 1% жителей города».
По данным исполкома, от участников обсуждения поступило 405 вопросов и 2 052 предложения и замечания, но «к рассмотрению принято 398 вопросов и 2 008 предложений. Остальные обратившиеся не подтвердили казанскую прописку или владение казанскими объектами недвижимости». Исполком также оповестил горожан, что «учтено еще 337 замечаний и предложений жителей, которые поступили в ходе общественных обсуждений».
Вопрос политический и стратегический
Какие конкретно замечания и предложения по проекту генплана в итоге были приняты, исполком города не сообщал. А сейчас, спустя год, отвечать «Реальному времени» на этот вопрос отказался и руководитель проекта генплана Казани — первый заместитель директора института Генплана Москвы Олег Григорьев — под тем предлогом, что «этот вопрос слишком политизирован».
— Итоговое общественное обсуждение генплана не имело значения, — считает общественный активист из Дербышек Тимур Саитов. — Оно было проведено формально, чтобы создать видимость диалога с общественностью. Активисты вносили не только замечания, но и конкретные предложения, но все они были отвергнуты как «нецелесообразные». Хотя нам даже не предоставили многократно обещанные расчеты, на основании которых принимались так называемые целесообразные решения.
А вот о самом проекте генплана собеседник нашего издания высказался достаточно критически:
— Должен же, в конце концов, быть какой-то генерирующий все данные документ — вот генплан таким и стал. Но я не думаю, что он будет долговечен — наоборот, полагаю, уже через 3—5 лет возникнут проблемы с его актуализацией. Он же не очень адаптирован к тому, что Казань является центром казанской агломерации. Этот вопрос серьезно не прорабатывался, а сейчас начинают разрабатывать проект Казанской агломерации, и думаю, что он каким-то образом вступит в противоречие с какими-то элементами утвержденного генплана. Проект агломерации более широкий, более стратегически важный и поэтому он будет воздействовать на генплан.
«Приступить к реализации!»
Как сообщил «Реальному времени» Олег Григорьев, к реализации нового генплана Казань уже приступила:
— В соответствии с генпланом сейчас строится автодорога вдоль железной дороги к территории бывших артскладов в Кировском районе — дублер Горьковского шоссе. Строится и новый участок метрополитена. И началась рекомендованная генпланом жилая застройка. Времени прошло не так много, так что пока на этом все.
Второй по важности для нормального функционирования дорожно-транспортной системы Казани задачей архитектор считает строительство вылетной дороги вдоль железной дороги из центра мимо Дербышек. Особую актуальность она приобретает, по его словам, в свете того, что «Унистрой» планирует строительство многоэтажного жилого района ориентировочно на 500 тысяч квадратных метров в Высокогорском районе за Киндерями — сразу за развязкой на М7. Но эта дорога пока не строится, и не только потому, что у нее много противников.
— Ее судьба зависит от того, найдет ли республика деньги на финансирование работ, — говорит Григорьев.
А что после генплана?
Генплан Казани-2040 лег в основу разрабатываемых сейчас Институтом Генплана Москвы новых Правил землепользования и застройки. Тендер на право разработки Правил не проводился, эти работы пошли, что называется, прицепом к работе над генпланом, потому что тесно с ним взаимосвязаны. По словам Олега Григорьева, в работе участвуют около десятка субподрядчиков:
— Мы привлекали и привлекаем местных разработчиков, в том числе для сбора исходных данных.
В частности, 23 июля разработчик определился с исполнителем работ по подготовке сведений о границах территориальных зон проекта Правил землепользования и застройки города Казани — тендер стоимостью 3,06 млн рублей выиграло казанское АО «Республиканский кадастровый центр «Земля», согласившееся подготовить необходимые сведения за 2,8 млн.
— Общая проблема всех крупных городов — застройка недобросовестными девелоперами пограничных территорий без социальной инфраструктуры, что вызывает маятниковую миграцию, которая принимает безобразные формы, — сказал «Реальному времени» Олег Григорьев. — Люди едут на работу в город, везут туда детей в детсады и школы. Следующая после генплана задача — разработка территориального планирования городской агломерации. Было принято решение проделать в Казани такую работу, мы подготовили техзадание и программу этих работ, но они были отложены в связи с пандемией коронавируса, и вернутся ли к этому город и республика — пока неясно.
— Самыми актуальными задачами по реализации генплана Казани на сегодня я считаю замыкание Большого Казанского кольца и создание железнодорожного кольца внутри города, — говорит Александр Дембич. — Его замкнуть будет сложно, но даже если удастся создать полукольцо — от Юдино до Компрессорного завода и Дербышек и пустить по нему реверсивную электричку, это существенно изменит транспортную ситуацию в городе. А транспорт потянет за собой и новое строительство объектов, и создание новых центров обслуживания населения, и развитие приволжских территорий, что, на мой взгляд, является сейчас одной из главных задач для города. Быстро, конечно, это не произойдет, но дай бог, реализуется за 5—10 лет.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым