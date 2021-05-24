Новая должность «главного по транспорту», возврат 50% стоимости путевок, безопасность детей в лагерях

Туристический кешбэк распространится на детский отдых

Фото: Максим Платонов

Экс-главе городского Комитета по транспорту Айдару Абдулхакову в качестве руководителя МУП «Метроэлектротранс» предстоит реанимировать отрасль, серьезно пострадавшую от пандемии. Мэр Казани заявил, что город не собирается отказываться от трамваев и троллейбусов, наоборот, будет только наращивать их количество. Кроме того, на аппаратном совещании в мэрии Казани обсуждали схему введения кешбэка для путевок в загородные детские лагеря — она должна заработать после 25 мая, меры безопасности в местах детского отдыха и подготовку к новому отопительному сезону.

«Пандемия очень серьезно подкосила транспортные предприятия»

Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин на аппаратном совещании представил нового директора МУП «Метроэлектротранс» Айдара Абдулхакова, возглавлявшего прежде городской Комитет по транспорту. Градоначальник напомнил, что при непосредственном участии Абдулхакова в Казани проводили транспортную реформу после развала Советского Союза, когда появились «Газели» и пазики.

— Айдар Камилевич был и остается одним из «коренников» не только транспортной системы Казани, республики, но является теперь и ведущим экспертом на федеральном уровне. Где бы ни проходили форумы, семинары, какие-то обсуждения сегодняшнего и завтрашнего дня транспортной системы России, голос Казани в лице Айдара Камилевича всегда звучал, — охарактеризовал Метшин коллегу.

Мэр отметил, что город по-прежнему ориентирован на электротранспорт. Это мировая тенденция — возврат к трамваям и троллейбусам там, где от них отказались, или расширение их применения там, где их сохранили. Метшин также подчеркнул, что коллектив, куда приходит Абдулхаков, большой, но ему знаком, ведь он работал там, хоть с тех пор и прошло 15 лет.

Экс-главе городского Комитета по транспорту Айдару Абдулхакову в качестве руководителя МУП «Метроэлектротранс» предстоит реанимировать отрасль. Фото kzn.ru

— Задачи вам известны, вы их сами формировали, внутри коллектива всегда были. Пожелаем успешной работы и выхода на новый уровень качества и безопасности обслуживания наших пассажиров. Пандемия очень серьезно подкосила транспортные предприятия, потому что они зарабатывают на жизнь количеством поездок, даже в майские праздники, выходные, — это проблема оплаты лизинговых платежей, сбора, но уверен, что вместе мы справимся, — напутствовал Абдулхакова градоначальник, выразив надежду, что в отрасли будет применяться «все лучшее и передовое».

На летнюю кампанию выделено 325 млн рублей

Основной же темой аппаратного совещания стал не транспорт, а летний отдых. Этим летом 13 тыс. казанских детей смогут отдохнуть в 21 загородном лагере — 12 муниципальных и девяти ведомственных. Стоимость путевки, в зависимости от лагеря и предусмотренной в нем программы, составит от 5 до 12,5 тыс. рублей. Для 1065 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдых будет бесплатным. Всего на организацию летней оздоровительной кампании в Казани выделено 325 млн рублей.

Председатель городского Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов напомнил, что в городе работает единый оператор летнего отдыха — муниципальный центр «Ял», который продает путевки, в том числе и онлайн со своего сайта. С этого лета, по решению президента Путина, в программу туристического кешбэка добавлены и детские лагеря. Родители смогут вернуть до половины стоимости путевки.

— Услуга должна быть предоставлена юридическим лицом, сведения о котором содержатся в едином федеральном реестре туроператоров. Сейчас в этом реестре только туристические компании, выставляющие свою дополнительную комиссию родителям. Сегодня совместно с Ростуризмом прорабатывается механизм включения операторов летнего отдыха, таких как центр «Ял», в реестр туроператоров. Федеральные коллеги обозначили недельный срок на разработку регламента и требований к нам для внесения в реестр. Для получения кешбэка карта покупателя путевки обязательно должна быть зарегистрирована в программе лояльности «Мир» на сайте privetmir.ru. Родители, уже успевшие купить путевку до 25 мая, смогут получить кешбэк через оформление в соответствующем разделе системы «Госуслуги» после 15 июня. Раздел разрабатывается на федеральном уровне, — пояснил Фаизов.

Те, кто забронировал, но не оплатил путевку, смогут проконсультироваться в центре «Ял». Система, по словам чиновника, должна заработать после 25 мая.

Этим летом 13 тыс. казанских детей смогут отдохнуть в 21 загородном лагере. Фото: Максим Платонов

Шведский стол для детей

В этом году закрылся на ремонт лагерь «Молодая гвардия», который станет самым большим загородным местом отдыха детей. Его вместимость увеличится с 240 до 400 детей в смену. Зато в течение последних лет полностью реконструированы четыре — «Молодежный», «Заречье», «Восток» и «Юнитур». Кроме того, с 2018 года отремонтированы подъездные пути ко всем лагерям, за исключением «Спутника» — дорога к нему будет сделана в этом году.

Как и в прошлом году, лагеря будут работать в закрытом режиме, а заполняемость оздоровительных учреждений увеличится до 75% (в прошлом году — 50%). Все места отдыха, по словам чиновника, обеспечены запасами дезинфицирующих средств, масками и обеззараживателями воздуха. Кроме того, перед началом каждой смены будет проводиться обязательное тестирование всего персонала лагеря на COVID-19, вожатые пройдут обязательную вакцинацию.

При заезде в лагерь от детей потребуется медицинская справка по форме 079. Тест на коронавирус не нужен, достаточно будет справки от врача об отсутствии контактов с инфекционными больными, в том числе с коронавирусной инфекцией. Перед трансфером дети пройдут термометрию, а в пути должны находиться в масках, соблюдать социальную дистанцию.

Во всех лагерях будет организовано пятиразовое питание. Предусмотрена возможность замены блюд для детей, страдающих пищевой аллергией или не употребляющих мясо. Впервые в Казани в лагерях «Восток» и «Юнитур» школьникам будет предложено питание по системе «шведский стол».



Фаизов отметил, что особое внимание при организации отдыха уделялось вопросу безопасности. Фото kzn.ru

Фаизов отметил, что особое внимание при подготовке инфраструктуры и организации отдыха уделялось вопросу безопасности. Так, в месте сбора детей будут дежурить сотрудники полиции, а сопровождать — охрана лагеря. Каждый лагерь огорожен забором, там работает круглосуточная охрана, все оборудованы видеокамерами. Во всех лагерях есть контрольно-пропускной пункт с двумя постами: первый — для дежурства на входах, сотрудники второго будут проводить постоянный обход территории.

На КПП, а также в кабинеты начальников лагерей выведены все системы безопасности: кнопка тревожной сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация, «Стрелец-мониторинг», видеокамеры. На период летнего отдыха лагеря вносятся в маршруты регулярных объездов сотрудников полиции и патрулей Росгвардии. Дважды в смену пройдет тренировка по эвакуации.

Большинство школьников гимназии №175 выбрали море

Для тех, кто останется в городе, с 31 мая по 26 июня будут работать 152 пришкольных лагеря на базе 117 школ. Предполагается, что в них отдохнут около 14 тыс. детей. Стоимость путевки в такой лагерь — всего 569 рублей за 21 день. Поэтому они пользуются популярностью у родителей.

При пришкольных лагерях будут организованы специальные отряды труда и отдыха, в которых дети смогут еще и заработать деньги. В такие отряды записались 2 тыс. старшеклассников.

Все 117 школ, где откроются лагеря, оснащены металлодетекторами, системами видеонаблюдения и тревожными кнопками, подчеркнул начальник Управления образования города Ирек Ризванов.

«Отдых на море выбрали 573 человека. Часть родителей выбрали отдых в санатории по путевке «Мать и дитя» и отдых в лагерях Татарстана», — рассказал Ризванов. Фото: Максим Платонов

Он также рассказал, как будет организован летних отдых учеников гимназии №175. Прошло два собрания с родителями учащихся, где им были предложены возможные варианты.

— Отдых на море выбрали 573 человека. Часть родителей выбрали отдых в санатории по путевке «Мать и дитя» и отдых в лагерях Татарстана. 84 человека отказались от предоставленной возможности, а часть родителей и детей пока не определились и продолжают думать над тем, как будут отдыхать летом. Мы продолжаем диалог с ними, собираем и актуализируем информацию, — сообщил Ризванов.

Реконструируют 40 км тепловых сетей

Председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Анисимов рассказал, как идет подготовка к новому отопительному сезону. За лето предстоит подготовить 1,9 тыс. км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, три ТЭЦ, три районные котельные — «Савиново», «Азино» и «Горки», 135 котельных АО «Казэнерго» и 50 ведомственных котельных.

Теплоснабжающие организации уже приступили к подготовительным работам. С 17 по 19 мая выполнен первый этап опрессовки тепловодов «Казанских тепловых сетей». Работы были разбиты на четыре этапа: с 7 по 9 июня и с 5 по 7 июля пройдет опрессовка теплосетей центральной и южной части города от ТЭЦ-1 и районной котельной «Азино», а с 15 по 17 июня — от ТЭЦ-3 района Жилплощадки и части Авиастроительного района, с отключением горячей воды у потребителей. АО «Казэнерго» традиционно проводит опрессовку и ремонт своих теплосетей в течение всего лета, локально по котельным, отметил спикер.

К зимнему сезону предстоит подготовить 5815 многоквартирных домов, 839 муниципальных объектов, в том числе 629 учреждений образования и 119 объектов здравоохранения. Кроме того, по программе капитального ремонта будут заменены и реконструированы около 40 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. Объемы работ сопоставимы с предыдущими годами, отметил Анисимов. Уже ведется модернизация трех котельных АО «Казэнерго» (по ул. Каштановой, 18, ул. Музыкальной, 10, ул. Зорге, 1).

Дмитрий Анисимов рассказал, как идет подготовка к новому отопительному сезону. Фото kzn.ru

— В текущем году запланирован ремонт внутридомовых систем отопления в 123 домах, сетей горячего водоснабжения в 40 многоквартирных домах и установка шести узлов погодного регулирования. По программе текущего ремонта планируется установить 61 узел, — сообщил глава Комитета ЖКХ.

Все объекты должны быть готовы к 1 сентября, к 15 сентября — оформлены паспорта готовности жилых домов.