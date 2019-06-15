События недели: освобождение Голунова, приближающееся строительство МСЗ и дербышкинская магистраль

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На уходящей неделе в Казани, как и по всей стране, отметили День России, открыли генконсульство Узбекистана, подсчитали убытки от строительства ТЦ «Авиатика» и начали искать альтернативу магистрали, которая должна пройти через Дербышки. Кроме того, стало известно, когда начнется строительство казанского мусоросжигательного завода. Об этих и других событиях недели в Татарстане — в материале «Реального времени».

Временный лидер для татарской молодежи

На неделе стало известно имя предполагаемого преемника председателя Всемирного форума татарской молодежи (ВФТМ), зампредседателя исполкома Всемирного конгресса татар Табриса Яруллина. Им стала Ленария Муслюмова, которая ранее занимала должность секретаря в аппарате ВФТМ.

Впрочем, окончательное решение о том, кто возглавит эту организацию, будет принято 22 июня на заседании совета форума. Получивший отставку Яруллин поблагодарил всех, кто выступил в его поддержку, подчеркнув: решение об уходе из Всемирного конгресса татар он принял самостоятельно. О своих планах он рассказал «Реальному времени»:

— Главное в выборе новой области для деятельности — возможность роста и самореализации. Мысль о том, чтобы сидеть на одном месте до пенсии, пугает меня, — поделился Яруллин.



Убытки от «Авиатики» и планы на Hostel Central Arena



Компания «Трейдсквер», начинавшая грандиозный проект по строительству торгового центра «Авиатика» на месте бывших корпусов КМПО, осталась без ТЦ, но с убытками и исками на сумму более 4,1 млрд рублей к своему генподрядчику — марийскому «ИК Дежавю». Судебная экспертиза доказала — последний не выполнил строительные работы в должном объеме, а в отчетах была указана завышенная стоимость стройматериалов. Генподрядчик в свою очередь тоже считает себя потерпевшей стороной и указывает, что его обманули «субчики». Тем не менее «Трейдсквер» пока не испытывает натиска со стороны кредиторов — в картотеке Арбитражного суда практически нет свежих исков, предъявленных к компании. Зато сам «Трейдсквер» атакует исками своего генподрядчика.

Тем временем в Казани может появиться другой объект коммерческой недвижимости — Hostel Central Arena. Его постояльцам предложат номера под трибунами Центрального стадиона. Ноу-хау гостиничного рынка татарстанской столицы продолжает традиции ряда других российских и европейских городов. Однако казанские футбольные болельщики идею не оценили — по их словам, такой хостел не будет лучшим решением из-за общего износа помещений первой домашней арены ФК «Рубин», а проводимые на ней соревнования будут мешать туристам.

Компания «Трейдсквер», начинавшая строительство ТЦ «Авиатика», осталась без ТЦ, но с убытками и исками к своему генподрядчику. Фото: Александр Герасимов/evening-kazan.ru

Мусоросжигательный завод, возможно, начнут строить в июле



Компания «РТ-Инвест» завершает согласование схемы финансирования строительства мусоросжигательного завода в Казани стоимостью 28 млрд рублей, которая предусматривает привлечение долгосрочных кредитов «Внешэкономбанка» и «Газпромбанка». Ожидается, что в ближайшее время АКГ-2 — «дочка» «РТ-Инвеста» — объявит закупочные процедуры на поставку технологического оборудования для теплоэлектростанции с заявленной мощностью 55 МВт. Основными поставщиками «РТ-Инвеста» уже стали подмосковный производитель котлов «Зио-Подольск» «Атомэнергомаша» и «Уральский турбинный завод» Группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга.



Освобождение Ивана Голунова



Во вторник было прекращено уголовное преследование Ивана Голунова, корреспондента отдела расследований издания «Медуза», обвинявшегося в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в крупном размере. Это решение связано с недоказанностью его вины, уточнили в руководстве МВД.



Напомним, что Голунов был задержан 6 июня. В защиту журналиста выступили как либерально-оппозиционные СМИ и политики, так и официальные лица и федеральные телеканалы. Несмотря на то, что обвинение было снято, 12 июня в Москве в марше в поддержку Голунова приняли участие 1,2 тысячи человек.

Реакцией властей на произошедшее стало увольнение начальника УВД по Западному административному округу Москвы, генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве, генерал-майора полиции Юрия Девяткина.

Сбербанк банкротит «ПлемРепродукт»



Сбербанк подал иск о банкротстве ООО «ПлемРепродукт» — сельхозпредприятия из группы известного бизнесмена и застройщика Ильшата Тукаева. Сумма иска — 1,5 млрд рублей. Долги компании уже доставляли неприятности основному активу Тукаева компании «Ортэкс», которая возводит инфраструктуру для нефтегазовой отрасли по всей России. У «Ортэкса» на данный момент хватает и собственных тяжб с кредиторами. Однако, по словам девелопера, это не мешает его бизнесу и даже помогло приобрести полезный опыт.

Участники арбитражной тяжбы вокруг дома Асадуллаева могут заключить мировое соглашение. Фото: bashpredmsk.bashkortostan.ru

Тяжба за дом Асадуллаева в Москве



Участники арбитражной тяжбы вокруг дома Асадуллаева могут заключить мировое соглашение. В этом случае Татарской национально-культурной автономии, скорее всего, не придется покидать родные стены. Московский арбитраж отложил рассмотрение дела на 13 августа. Правда, без жертв все же не обошлось: Всемирный конгресс татар пригрозил исключением из своего состава «Штабу татар Москвы», который, по некоторым сведениям, мог инициировать проверку и судебный иск в отношении коллег. В ВКТ не хотят комментировать свое решение, ссылаясь на занятость. Эксперты отмечают, что причиной распри является не только борьба за ресурсы, но и отсутствие лидера, который примирил бы интересы сторон.

Стройиндустрия Альберта Фахрутдинова покидает Казань?



Строительная империя депутата Госсовета РТ Альберта Фахрутдинова готовится съехать из центральной части Казани, освободив землю от заводов ЖБИ и «Кулонэнергомаш» под девелоперские проекты — вероятно, жилого комплекса и торгового центра. Общий объем инвестиций в случае их реализации может превысить миллиард рублей. Однако в обоих случаях есть свои загвоздки: против вынесения железобетонных мощностей в экологически чистый Лаишевский район выступил их потенциальный сосед «Казанский маслоэкстрационный завод» ГК «Нэфис», а для строительства ТЦ пока не хватает земли под парковку.

В пятницу в комплексе Suvar Plaza открылось казанское генеральное консульство Узбекистана. Фото tatarstan.ru

Открытие генконсульства Узбекистана



В пятницу в комплексе Suvar Plaza после семи месяцев ожидания открылось казанское генеральное консульство Узбекистана, которое будет обслуживать все 14 регионов ПФО.

Напомним, что открытие диппредставительства Узбекистана в Казани обсуждалось с осени 2018 года. 30 октября узбекистанский МИД официально назначил Фариддина Насриева на должность генконсула республики в Казани. Консульство всерьез рассматривало в качестве места «прописки» Чернояровский пассаж — недавно отреставрированное здание в стиле модерн 1901 года постройки. Дипмиссия должна была занять площадь около 300 квадратных метров, а сама «сделка» была на этапе согласования в МИД Узбекистана, однако договор аренды так и не был заключен.

Магистраль для Дербышек



Жители Дербышек получили первые официальные ответы на свои обращения к властям, сообщающие, что магистрали, которая должна пройти в их поселке, ищут альтернативу. Проект дороги появился в материалах генплана Казани в марте этого года. Ознакомившись с ними, местные жители поняли, что новая трасса по ул. Главной разрежет их поселок на четыре части, а с учетом того, что дорога предполагает четыре полосы, под снос попадут десятки домов и детский парк.

«В связи с многочисленными обращениями жителей о несогласии со строительством дороги в районе жилого массива Дербышки в настоящее время разработчиком Генерального плана Казани — ГАУ «Институт Генплана Москвы» ведется работа по поиску альтернативного решения вопроса», — говорится в письмах за подписями замглавы исполкома Казани Радика Шафигуллина и начальника Управления архитектуры и градостроительства Ирины Дябилкиной. Между тем, эксперты, да и многие жители поселка, считают, что дорога Дербышкам все же нужна — вопрос только в том, где ее строить.



В конце недели в Казани суд отправил трех участников экстремистского сообщества за решетку на срок от 4 до 24 с половиной лет. Фото Ирины Плотниковой

Приговор для казанских «неонацистов»

В конце недели в Казани огласили приговор по делу «неонацистов». Опираясь на вердикт присяжных, суд отправил трех участников экстремистского сообщества за решетку на срок от 4 до 24 с половиной лет. Еще 3 года получил экстремист-одиночка Ростислав Малахов, которого в ячейку «Нацподполья России» вписали силовики. В последнем слове непосредственный участник убийства студента из Чада и покушений на жизни неславян заявил о якобы полученных угрозах от оперов, желающих раскрыть расправу над студентом-медиком из Индии.

Недострой на улице Гаврилова, дискаунт-бар на Баумана и ТЦ «Кольцо» в Казани были названы Верховным судом Татарстана в качестве опорных пунктов нацкоманды. Согласно приговору, там немногочисленные участники сообщества собирались для планирования силовых акций против выходцев с Кавказа и из Азии. Сами акции «неонацисты» специально снимали на видео и выкладывали в закрытых форумах, призывая следовать их примеру. Непосредственным организатором и активным участником акций устрашения суд считает ранее судимого Романа Халилова. Он и был осужден на наибольший срок — 24 с половиной года в колонии строгого режима. Его ближайший соратник Руслан Архипов получил на 6 месяцев меньше.

