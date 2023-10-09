Казанцы взбунтовались против спортивной инициативы управляющей компании

УК намерена открыть в подвале многоквартирного дома детский хоккейный клуб — жильцы возражают

Фото: скрин realnoevremya.ru с сайта yandex.ru/maps

Дворовый детский спортивный клуб собирается создать в казанском микрорайоне «Куба» местная управляющая компания ООО «Зеленый двор», которое Госжилинспекция РТ призвала к ответу за плохое содержание дома №8 на улице Новаторов. Причем клуб хотят открыть в этом самом доме. Детский спорт — дорогое и недоступное для многих семей удовольствие, поэтому идея обеспечить детям бесплатные тренировки, казалось бы, должна воодушевить жильцов. Однако у некоторых из них нашлись доводы против. В материале «Реального времени» — о планах управляющей компании, идущих в ногу с запросами времени, но вразрез с санитарными нормами, а также — о проблеме доступности массового детского спорта в Казани.

«Клуб здесь был — клубу быть»



В сентябре перед домом №8 на улице Новаторов прошло мини-совещание с участием представителей городского спорткомитета. Тогда жители шестиэтажки узнали, что их подвальные помещения, в которых ранее располагался радиоузел, хотят передать под детский спортивный клуб.

— На совещании и лозунг провозгласили: «Лучшие дети Кубы должны переходить в Ак Буре!». И объявили, что исполком дает 0,5 ставки тренеру, который будет заниматься с детьми на дворовой хоккейной площадке, — рассказал «Реальному времени» житель дома Роберт Фазлеев.

— Речь идет о цокольном помещении в доме номер 8 площадью примерно 100 квадратных метров, — подтвердил эти планы директор ООО «Зеленый двор» Талгат Шакуров, — В этом помещении когда-то уже располагался детский дворовый спортивный клуб, но это было давно — задолго до того, как я стал директором управляющей компании, поэтому точной информацией об этом я не располагаю. Мы хотим открыть детский хоккейный клуб, у нас есть уже и человек, готовый тренировать ребят.

Шакуров рассказал, что договоренность с исполкомом об оплате занятий тренеру в размере той самой половины ставки действительно достигнута, но для реализации планов этого недостаточно: «В помещении со времен, когда там тренировались дети, ничего не осталось — требуется ремонт. Кроме того, это помещение является общедомовым имуществом, поэтому прежде, чем там что-либо делать, необходимо будет провести собрание собственников жилья и получить их согласие. Также надо будет оформить все необходимые разрешительные документы, на это тоже потребуется время».

ООО «Зеленый двор» хочет открыть детский дворовый хоккейный клуб в цокольном помещении в доме номер 8 по улице Новаторов. Максим Платонов /realnoevremya.ru

Что же касается непосредственно хоккейных тренировок, то для их проведения ничего согласовывать не нужно, говорит он — достаточно будет залить лед на расположенной за домом №8 хоккейной коробке: «Ее в этом году отремонтировали, сделали там резиновое покрытие».

— А разве можно будет заливать сверху лед, покрытие не пострадает? — засомневалась журналист.

— Можно, ничего не пострадает.

«А нормы не позволяют!»

— Детский спорт — дело хорошее, но «играть» в нем надо все-таки по правилам, а здесь сплошные нарушения, — возмущается Роберт Фазлеев. — Начать с того, что противопожарные нормы прямо запрещают размещать в подвальных и цокольных помещениях учреждения детского досуга — как спортивные, так и развивающие, и развлекательные. Кроме того, встает немаловажный вопрос, за чей счет УК будет это помещение ремонтировать, освещать, отапливать и обслуживать? Ответа мы не слышали. Зато знаем про опыт 90-х и криминальных подвальных спортклубов-«качалок» куда местные авторитеты под предлогом спортивных занятий завлекали подростков — и они оказывались в бандах. Такие были и у нас на Кубе. И авторитеты некоторые тут до сих пор живут. Хочется быть уверенными, что не они сейчас являются теми самыми «альтруистами», которые хотят заниматься с нашими детьми.

Действительно, в утвержденных постановлением правительства Российской Федерации Правилах противопожарного режима указано, что «запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией».

В утвержденных постановлением правительства Российской Федерации Правилах противопожарного режима указано, что «запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга». Максим Платонов /realnoevremya.ru

Кроме того, в ответ на запрос «Реального времени» о том, кто открывает детский спортивный клуб на Новаторов, 8, на каких условиях там будет тренировать детей и как это согласуется с действующими правилами и нормами, в исполкоме Казани ответили:

— Помещение, указанное в запросе, является общедомовым имуществом. Исполком Казани не может им распоряжаться. Рекомендуем обратиться в управляющую компанию или Совет МКД.

При этом «Реальному времени» ничего не сообщили ни о сентябрьском выезде муниципальных чиновников на Кубу, ни об обещании обеспечить детский спортклуб тренером за бюджетный счет.

Работа для энтузиастов

В Казани за бесплатный досуг детей и подростков отвечает исполком. В частности, в городе работает МБУ «Объединение подростковых клубов по месту жительства «Подросток», в которое входит 58 молодежно-подростковых клубов в разных районах Казани.

В объединении «Реальному времени» рассказали, что в молодежно-подростковых клубах бесплатно занимаются с подростками, начиная с 14 лет, а посещать их можно вплоть до 35. И что дело это действительно важное и нужное, но сугубо ответственное. Собственно, поэтому муниципалитет и контролирует, и финансирует работу клубов.

В Казани работает МБУ «Объединение подростковых клубов по месту жительства «Подросток», в которое входит 58 молодежно-подростковых клубов в разных районах города. скрин realnoevremya.ru с сайта yandex.ru/maps

В настоящее время, как свидетельствуют объявления на сайтах по поиску работы, имеется несколько вакансий руководителей клубов, вакансия заведующего спортивным сектором. Ставки не превышают 35 тысяч рублей, так что эти вакансии действительно для энтузиастов.

Что же касается возможности открытия детского или подросткового спортивного клуба, либо секции в доме №8 на Новаторов, то в МБУ «Подросток» подтвердили, что инициативу УК «Зеленый двор» наверняка помешают претворить в жизнь противопожарные нормы:

— Проводить занятия с детьми и подростками в цокольных этажах зданий запрещено.

