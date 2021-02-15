Мэрия Казани о наружной рекламе: «Говорить о полном восстановлении отрасли преждевременно»

Фото: Илья Репин

Ситуацию с «наружкой» спасают цифровые носители

В отличие от интернет-рекламы, которая смогла извлечь выгоду из пандемии, «наружка» буквально оказалась выключена из-за отсутствия людей на улицах, сообщил сегодня во время «делового понедельника» начальник Управления наружной рекламы и информации Аскар Багаутдинов.

За прошлый год рынок наружной рекламы в России сократился на 25,5%.

Объем рынка составил 25,9 млрд рублей против 34,7 млрд рублей в 2019 году, при этом в первом квартале даже зафиксировали незначительный рост — 3,2%

Во втором квартале рынок рекламы испытал наибольшее падение и сократился на 53,3%, падение в третьем и четвертом кварталах составило 25,4% и 25,5% соответственно, привел статистику Багаутдинов.

Такие же потрясения пережила и наружная реклама в Казани.

Заполняемость рекламой на цифровых конструкциях снизилась с 61% в марте до 27% в апреле и 13% в мае, на статичных поверхностях — с 50% до 25%, проинформировал начальник управления.

В прошлом году в связи с полной отменой на долгий период концертной деятельности, спортивных и зрелищных мероприятий заполняемость на афишных конструкциях опустилась практически до нуля.

Минимум на цифровых конструкциях был зафиксирован в первой декаде мая — заполняемость тогда составила 10 %.

В третьем квартале рынок начал восстанавливаться. В 2020 году в бюджет Казани по договорам на установку рекламных конструкций поступило 140 млн рублей.

Заполняемость рекламой на цифровых конструкциях снизилась с 61% в марте до 27% в апреле и 13% в мае, на статичных поверхностях — с 50% до 25%, проинформировал начальник управления. Фото kzn.ru

— К концу года уровень загрузки коммерческой рекламы постепенно вернулся на докризисные значения. Но с учетом падения в прошлом году цен на размещение в среднем на 20—30% говорить о полном восстановлении отрасли преждевременно, — предупредил спикер.



«Собрать 460 миллионов непросто»

Федеральные меры поддержки в прошлом году не распространялись на операторов наружной рекламы, напомнил Багаутдинов. За помощью компании обратились в мэрию Казани, которая приняла решение об отсрочках за второй квартал 2020 года, части платежей за третий, четвертый квартал 2020 года и первый квартал 2021 года. Такие же меры приняли в Перми, Екатеринбурге, Уфе, Чебоксарах, Нижнем Новгороде. А Краснодар, Челябинск, Тюмень, Омск, Владивосток освободили бизнес от рекламных платежей. Москва же позволила себе произвести зачет финансов за рекламу за последний год. Общая сумма отсроченных платежей в Казани составила 197,7 млн рублей. Такое решение позволило стабилизировать ситуацию, иначе город мог бы потерять один из источников неналоговых платежей, заметил докладчик.

Со второго квартала этого года компании начнут выплачивать отсроченные платежи ежемесячно небольшими равными долями в течение ближайших двух лет. Помимо отсроченных платежей на 148 млн рублей предстоят и текущие в сумме 312 млн рублей, в общей сложности начисления за рекламу в 2021 году составят 460 млн рублей. «Если экономическая ситуация не будет улучшаться, собрать такую сумму будет непросто», — высказал опасения Аскар Багаутдинов.

В 2020 году планировались торги на право размещения около 100 остановочных павильонов общественного транспорта с рекламным боксом. В результате старые остановки заменяют на новые за счет фирм. Но в связи с падением экономической активности эти торги отменили и провели их исключительно по заявкам самих предпринимателей, пояснил начальник управления. Таким образом, в городе появились лишь два новых коммуникационных указателя компаний «Неон-Арт-М» и «СтройИнвестКонсалтинг» на сумму 670 тыс. рублей. А годом ранее по итогам торгов заключили договоры на 59 конструкций на 21,5 млн рублей.

В 2020 году планировались торги на право размещения около 100 остановочных павильонов общественного транспорта с рекламным боксом. Фото: Максим Платонов

Кроме того, в прошлом году выдали всего восемь разрешений на установку и эксплуатацию «наружки», тогда как в 2019 году их было 64, а еще годом ранее — 707. Всего в минувшем году в Казани действовало 984 разрешения на наружную рекламу.

Обслуживание городских остановок — за счет фирм

В столице Татарстана планируют ввести новые малые форматы — рекламную панель на остановочном навесе и цифровой коммуникационный указатель.

— Наши усилия направлены на разработку новых социальных типов рекламных конструкций. Первый проект — рекламная панель на остановочных навесах в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это позволит привести муниципальные остановки в соответствие с требованиями правил благоустройства Казани и обеспечить их качественное обслуживание за счет рекламных фирм. В наружной рекламе еще не применялись подобные технологии, — отметил спикер.

К концу года собираются заключить не мене 200 договоров на подобные конструкции на остановках во всех районах. Пилотный проект с применением современной технологии «Кристаллайт» уже реализовали на остановке «Улица Тукая» по улице Татарстан.

Второй проект, электронно-цифровой коммуникационный указатель, расширит возможности малого и среднего бизнеса для продвижения товаров и услуг. Быстрая смена контента благодаря Digital-технологиям снизит дополнительные затраты на печатную продукцию. Два проекта планируются на улицах Тэцевской и Магистральной, сообщил Багаутдинов.

Он рассказал и о нарушениях в этом сегменте.

В течение года в Казани выявили 10 незаконных конструкций, шесть — демонтировали, на одну — оформили разрешение, три точки — в работе. Компании обязаны демонтировать рекламу по истечению срока разрешения на нее.

В городе проверили сроки 1310 объектов (73 %), выявили 250 просроченных конструкций.

Кроме того, убрали 68 конструкций на транспорте вдоль дорог, которые затрудняют обзор водителям, а 61 автомобиль с незаконной рекламой находится в работе.

В прошлом году в Казани приняли муниципальную программу развития сферы наружной рекламы до 2025 года. В связи с этим в городе сократят крупноформатные поверхности «наружки» и увеличат долю конструкций малого формата с 36 % в настоящее время до 50 % в 2025 году.

Информация на учреждениях города должна доводиться до потребителя на русском и татарском языках, напомнил Артур Мухаметшин. Фото kzn.ru

Почти полтысячи вывесок не дублировались на втором языке

Обсудили сегодня и нерекламные вывески. По правилам благоустройства Казани и в соответствии с законом РТ о государственных языках, информация на учреждениях города должна доводиться до потребителя на русском и татарском языках, напомнил сегодня начальник управления по организации деятельности административных комиссий аппарата исполкома Артур Мухаметшин.

В прошлом году рассмотрели 477 дел об административных нарушениях в отношении заведений общепита, гостиниц и другого бизнеса, отметил Мухаметшин.

В Казани вынесли 402 предупреждения и наложили 46 штрафов на 1,57 млн рублей. Штраф налагается, если лицо ранее уже привлекалось к административной ответственности, пояснил спикер. В результате взыскали штрафов на 681 тыс. рублей.

В минувшем июне увеличили срок уплаты штрафов с 60 до 180 дней. Несмотря на это, из-за того, что предприниматели не исполняли свои обязательства, исполком направил 25 постановлений в службу судебных приставов, взыскали 19 штрафов на сумму 208 тыс. рублей.

За неуплату административных штрафов комиссия составила 12 протоколов, мировые судьи рассмотрели 10 протоколов, по ним наложили штрафов на сумму 180 тыс. рублей.

В прошлом году устранили 10 нарушений, по 21 нарушению предъявлены досудебные претензии, в суды направили пять исков об устранении нарушений, по двум из них требования удовлетворили.

В январе этого года комиссия рассмотрела 14 дел об административных правонарушениях и приняла 12 решений о вынесении предупреждений.

Кроме того, за последние полгода в «Народный контроль» поступило более 115 жалоб горожан на отсутствие адресной атрибутики или ее несоответствие, а также на ошибки при переводе с одного государственного языка на другой, сообщил председатель комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов. За последние два года в отношении организаций, управляющих многоквартирными домами, и собственников зданий административная инспекция Казани вынесла 41 штраф на 4,7 млн руб.

За последние полгода в «Народный контроль» поступило более 115 жалоб горожан на отсутствие адресной атрибутики или ее несоответствие, а также на ошибки при переводе с одного государственного языка на другой, сообщил Дмитрий Анисимов. Фото kzn.ru

В течение прошлого года новые аншлаги с адресами домов установили на 420 казанских зданиях. Всего в городе 5798 многоквартирных домов, указатели на двух и трех языках по правилам благоустройства имеются на 4178 зданиях. В начале следующего года планируется завершить эту работу и все дома в Казани оснастить указателями, пообещал Анисимов.

Екатерина Аблаева