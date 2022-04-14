Первая очередь нового ЖК у Мамадышского тракта добавит к населению микрорайона «Молодежный» 3,5 тысячи жителей

Как «Алтын» перешел от Алексея Семина к ГК «ПИК» с «приданым» в Константиновке

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», в восточном пригороде Казани в поселке Константиновка на бывших землях ASG проживающего во Франции миллиардера Алексея Семина начинается строительство крупного жилого района. АО «Специализированный застройщик «Алтын», аффилированное с московской ГК «ПИК», приступает к реализации первой очереди проекта, в который входят три дома высотой 12-17 этажей общей площадью около 105 тыс. кв. м, рассчитанного на 3,5 тысяч жителей. Подробнее о будущем микрорайоне, методах решения болезненного для Мамадышского тракта вопроса транспортной доступности, социальной инфраструктуры и перспективах проекта в условиях, когда рынок жилой недвижимости переживает спад — в нашем материале.

Пока три корпуса на 105 тысяч «квадратов»



Казанская компания «Специализированный застройщик «Алтын» получила разрешение на строительство 1-й очереди жилого комплекса в Константиновке. Возводить дома начнут на земельном участке общей площадью 8,36 га между частной застройкой по улице Зирекле, «юитовским» ЖК «Грин», «унистроевским» ЖК «Лето» и границей ботанического сада КФУ.

С учетом того, что три жилых корпуса в рамках первой очереди застройки займут лишь малую часть этой территории, можно предположить, что со временем в Константиновке планируется возвести микрорайон, близкий по масштабам к «Салават Купере».

«Реальное время» направило запрос в группу компаний «ПИК», которая, как свидетельствует «СПАРК-Интерфакс», через цепочку аффилированных фирм владеет казанским застройщиком «Алтын». Комментарий будет опубликован по получении, но нашему изданию уже удалось выяснить некоторые детали проекта.

Проект 1-й очереди строительства жилого комплекса в поселка Константиновка получил положительное заключение ГАУ «УГЭЦ РТ». Техническим заказчиком проекта является АО «Технический заказчик-регион», которое, как и АО «Специализированный застройщик «Алтын», через цепочку компаний принадлежит группе компаний ПИК. Генеральным проектировщиком ЖК выступило казанское ООО «Брио Строй», которым с 2016 года владеет Альфия Юсупова.

Проектом в рамках 1-й очереди предусмотрено строительство: односекционного 12-этажного дома общей площадью около 30 тыс. кв.м на 161 квартиру, односекционного 17-этажного дома общей площадью порядка 40 тыс. кв.м на 197 квартир; односекционного 12-этажного дома общей площадью около 35 тыс. кв. м на 121 квартиру.

— На первых этажах располагаются квартиры и помещения общественного назначения. На территории будет построен многоуровневый паркинг на 936 машиномест. Благоустройство территории включает наружное освещение, оборудование площадок для детских игр и отдыха взрослых малыми хозяйственными архитектурными формами, сертифицированных игровым и хозяйственным оборудованием, размещение газона, посадка кустарников и деревьев, — сообщили в ГАУ «УГЭЦ РТ».

«Участок выкупил ПИК»

Земля в Константиновке на указанном участке ранее принадлежала ASG. На запрос «Реального времени» об обстоятельствах продажи участка в вдоль Мамадышского тракта в компании Алексея Семина сообщили:

— По данным нашей компании, участок продан более года назад, остальные нюансы сделки являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению.

Как рассказали участники рынка недвижимости, этой землей интересовались и казанские девелоперы.

— Да, участок №16:16:120601:1892 был выкуплен компанией ПИК, несмотря на то, что несколько местных застройщиков также рассматривали его для приобретения и строительства, — подтвердила «Реальному времени» татарстанский эксперт рынка недвижимости Антонина Дарчинова. — Согласно ограничениям проекта планировки территории «Молодежный», местные игроки рассчитывали разместить на участке не менее 85 тыс. м2 жилья.

Эксперт считает, что москвичи в казанской Константиновке остановятся на одном из своих типовых проектов, то есть это будет жилой комплекс с квартальной застройкой и переменной этажностью 10-18 этажей не более 70 тысяч м2 жилья.

— Надеюсь, что будет реализована чистовая отделка, которая есть в других проектах ГК «ПИК», так как такого продукта не хватает сейчас на рынке Казани, — заметила Дарчинова.

«Маятниковая миграция на Мамадышском тракте может стать проблемой»

Пока ничего неизвестно о планах строительства школ и детсадов, подъездных путей к жилому комплексу. Между тем сейчас к участку, где будет строиться новый ЖК, подходит лишь неширокая улица Анаса Тазетдинова (на границе участка она и заканчивается).

Между тем от будущего микрорайона до школы №184 — километр по прямой, а до полилингвальной гимназии №180 — чуть меньше, но путь к ней преграждает река Нокса. Детсадов в округе чуть больше — четыре, но они также расположены далеко. Учитывая застарелый дефицит мест в казанских детсадах и школах, с одной стороны, и стремительный рост плотно заселяемых многоэтажных жилкомлексов в Константиновке и поблизости — с другой, можно ожидать сложности у будущих жильцов с въездом, выездом в свой район и устройством детей в образовательные учреждения.

Тем не менее, эксперты «Реального времени» в этом вопросе не единодушны.

— Инфраструктура никогда не смущала ни инвесторов и никого другого, потому что они понимают, что в перспективе может быть развитие, — говорит Анастасия Гиззатова, глава АН «Счастливый дом». — Вспомните, как продавались «Солнечный город», «Сказочный лес», как люди поехали в Царево, в Осиново, в «Залесный-сити», или как осваивались промзоны на Аделя Кутуя. Сложно было первым, а сейчас все понимают, что перспективы развития есть и приобретают с учетом того, что территория будет освоена и через какое-то время пейзаж за окном изменится.

— К сожалению, на данный момент в Казани нет предложений по покупке жилья комфорт класса для массового потребителя и клиенты все больше обращаются к жилым комплексам на окраинах или за пределами Казани, — отметила Антонина Дарчинова. — Застройщики же создают в таких ЖК благоприятную среду за счет строительства социальных объектов и качественного благоустройства. И единственной проблемой таких проектов становится удаленность от центра, ведь чем больше жителей заселяется в них, тем больше возрастает нагрузка на транспортную систему и так называемая маятниковая миграция. Думаю, это не повредит продажам застройщиков в районе Мамадышского тракта, однако может стать проблемой в дальнейшем.

«Дороги надо расширять, иначе от пробок не избавимся»

— Если существует проект планировки территории, в нем предусмотрены и школы, и детсады, и дороги, — заявил в свою очередь завкафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ, профессор Александр Дембич. — Если это магистральные дороги, то их строительство — забота городской администрации, если внутриквартальные проезды — проблема застройщика. А автомобильные пробки в Казани, и в этом месте в том числе — явление ожидаемое, если учесть, что улично-дорожная сеть у нас занимает всего 7-8 процентов городской территории, а пробки возникают, уже когда это соотношение падает до 15 процентов. Казанские дороги надо расширять, иначе мы от пробок не избавимся.

Согласно утвержденному проекту планировки территории «Молодежный», объем нового жилищного строительства в пределах территории, ограниченной ботаническим садом КФУ, жилым массивом Константиновка, территорией микрорайона «Светлая долина», рекой Ноксой, жилым массивом Малые Клыки, улицей Зирекле и Дорожным переулком, должен был составить 351,2 тысяч кв.м с расчетом на население в 11,7 тысяч человек (по 30 кв. м на одного жителя).

С учетом этого планировалось построить две общеобразовательные школы в общей сложности на 2200 мест и пять детсадов на 940 мест. Также там должны были открыть детскую поликлинику на 76 посещений в день (со стоматкабинетом) и женскую консультацию на 18 посещений в день.

Местных автовладельцев планировалось обеспечить автостоянками и паркингами на 10,46 тысяч машино-мест. При этом предполагались строительство 2,1 км магистральных улиц общегородского значения (ул.Магистральная и ул№1) от ул. Мамадышский Тракт до ул. Зирекле (согласно стандарту, они должны иметь от 4 до 8 полос), реконструкция улицы Зирекле на участке 3,4 км с тем, чтобы довести ее до параметров улицы районного значения (2-4 полосы), строительство автомобильного моста через реку Ноксу в створе ул. Зирекле и подземного пешеходного перехода через новую улицу — въезд в микрорайон «Молодежный». Многое ли реализовано за 8 лет, можно судить по автомобильным пробкам, которые выстраиваются на заезде с проспекта Победы в переулок Дорожный и с Мамадышского тракта на улицу Натана Рахлина, откуда можно попасть по-прежнему на двухполосную улицу Зирекле.

В феврале прошлого года появилась информация, что в проект планировки территории «Молодежный» будут внесены изменения. Проект внесения изменений должен был быть сдан до 21 декабря, но в апреле дату из постановления убрали. Что именно планируется изменить, из текста обоих документов осталось неясным.

В феврале прошлого года появилась информация, что в проект планировки территории «Молодежный» будут внесены изменения. Источник kzn.ru

До 150 тысяч за «квадрат»

Антонина Дарчинова считает, что о предполагаемой стоимости и прогнозируемых темпах продаж квартир в новом ЖК в Константиновке можно судить по опыту ближайших конкурентов ПИК — застройщиков ЖК «Лето» и ЖК «Светлая долина», «у которых продажи идут очень даже активно»:

— Конкретные цифры в текущей ситуации назвать тяжело, исходя из роста себестоимости и расчета на сильный бренд ГК ПИК, можно предположить, что цены могут оказаться и выше, чем у конкурентов.

— Стоимость квадратного метра в новом жилом комплексе в зависимости от площади может варьироваться от 120 до 150 тысяч рублей, — считает руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гиззатова. — А вообще в этом районе имеет смысл строить жилье, оно востребовано. В этом месте имеет смысл строить жилье комфорт-класса или добротный эконом-класс, который всегда востребован в Казани — с правильным соотношением разумных, небольших планировок, чем, собственно, и занимается ПИК. Если бы не нынешние экономические и политические процессы, то это жилье быстро бы вымылось с рынка инвесторами и покупателями. Но сейчас такая ситуация, у которой не было ранее аналогов в истории нашей страны, поэтому сложно судить, смогут ли покупатели приобрести эти квартиры. Однако ПИК — финансово устойчивая компания, применяющая разные формы взаимодействия с покупателями. Они могут субсидировать ставки, давать отсрочку, поэтому думаю, что все их квартиры будут реализованы. Рынок поглотит эти объекты, тем более, что это — заход нового застройщика, а это всегда интересно.

Недавно вышли новые данные о стоимости квартир на рынке недвижимости. Согласно информации ЦИАН, средний ежемесячный платеж за ипотеку за однокомнатную квартиру в России — 53 тысяч рублей при средней арендной плате — 17,4 тысяч рублей. В Казани цена однокомнатной квартиры в ипотеку — 79,2 тысяч рублей в месяц при стоимости аренды в 20,4 тысяч рублей (разница 58,8 тысяч рублей, то есть ипотека в 2,9 раза дороже аренды). Аналитики полагают, что к концу года ситуация может измениться за счет того, что к лету строители начнут сдавать большие объемы жилья. По прогнозам, рынок аренды тогда снова просядет, а вместе с ним начнет падать и стоимость квартир, поскольку инвесторы поспешат ускорить продажи, чтобы успеть продать подороже.

В Казани цена однокомнатной квартиры в ипотеку — 79,2 тысячи рублей в месяц. Фото: Максим Платонов

Был реставратор, стал — специализированный застройщик



АО «Специализированный застройщик «Алтын», который начинает «осваивать» земли в Константиновке, существует с 2004 года, ее головной компанией в настоящее время является ПАО «ПИК СЗ». По данным «СПАРК-Интерфакс», эта фирма, основным видом деятельности которой является деятельность заказчика-застройщика и генподрядчика, завершила 2020 год с выручкой 14,5 млн рублей и чистой прибылью почти 117,5 млн.



До февраля 2021 года компания называлась АО «Алтын-И», и входила в инвестиционную группу Алексея Семина. Структура ПИК — ООО «НРК» стала ее единственным собственником 29 декабря 2021 года.

Право же собственности АО «Алтын-И» на земельный участок в Константиновке кадастровой стоимостью 601,11 млн рублей было зарегистрировано еще в июне 2020 года. Немного позднее участок был продан москвичам из ГК «ПИК».

