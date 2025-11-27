Скандал в «Волжской гавани» грозит уголовным делом и пересмотром законодательства

Активисты из казанского поселка требуют, чтобы исполком и надзорные ведомства исправили нарушения застройщика

Добиться законодательного запрета застройщикам сдавать жилые комплексы без благоустройства и инфраструктуры намерен депутат Госсовета РТ, глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов. Поводом стали проблемы коттеджного поселка «Волжская гавань», чьи жители уже 10 лет месят грязь на необустроенных улицах, терпят длительные отключения света и зловоние стоков. «Фильм ужасов» о невыполненных обещаниях застройщика, непробиваемых чиновниках и «торговле» дорогами возмущенные активисты показали на круглом столе в республиканском парламенте. Подробности — в материале «Реального времени».

«Богатые тоже плачут» по-казански

Покупатели коттеджей в поселке «Волжская гавань», в числе которых — знаменитости вроде экс-легионера «Рубина» Джоэля Фамейе, которые, выложив немалые деньги за жилье премиум-класса, вынуждены много лет месить грязь на разбитых дорогах, терпеть отключения света и фонтаны сточных вод из переполненных канализационных колодцев, рассказали о своих злоключениях на круглом столе в Госсовете РТ.

Свои слова они проиллюстрировали видео, где на залитой после дождя улице бьет фонтан из канализационного колодца, а по краю затопленной дороги женщины с колясками и маленькими детьми пробираются к детскому саду. Юный велосипедист, проезжая лужу, падает с размаху в яму, которую не видно под слоем грязной воды. Вместо обещанной застройщиком ухоженной набережной Волги дорога, которая разрушается. А стоки из переполненной канализации стекают на почву и в Волгу.

Жители поселка, неоднократно обращались в исполком Казани, надзорные органы, профильные министерства и ведомства, но всюду получали отписки. Список претензий у них длинный:

дорожное покрытие в поселке выполнено не по проекту — отсутствует верхний асфальтобетонный слой, из-за чего нижние слои разрушились;

вдоль дорог отсутствуют предусмотренные проектом тротуары;

отсутствует ливневая канализация, вследствие чего дороги затапливаются во время дождя и таяния снега;

канализация поселка находится в аварийном состоянии, многие люки открыты, обвалились, завалены строительным мусором;

из-за засоров канализации застройщик часто отключает воду в поселке, иногда на сутки;

электросети поселка выполнены не по проекту — провода висят на временных столбах, установленных на период строительства и не выдерживают нагрузки от подключенного к ним жилья, напряжение в них не соответствует требованиям нормативов, а его скачки выводят из строя бытовую технику жителей;

предусмотренные первоначальным проектом пожарные проезды находятся в частных руках и застроены, что затрудняет проезд пожарным, автомобилям «скорой помощи», а в случае чрезвычайной ситуации помешает жителям своевременно эвакуироваться;

набережная не благоустроена, а имеющееся асфальтовое покрытие разрушается и сползает в воду;

в поселке отсутствуют разворотные площадки в конце улиц, что создает пробки и не позволяет зимой качественно очищать дороги снегоуборочной технике;

в поселке отсутствуют обещанные застройщиком велодорожки;

в поселке отсутствуют обещанные застройщиком проходы на набережную — застройщик «прирезал» эту территорию владельцам соседних домов;

в поселке отсутствуют обещанные застройщиком общее ограждение и охрана;

в поселке отсутствуют обещанные застройщиком детские площадки, до ближайшей надо идти по грязи 15 км, и жители десятиэтажки, к которой она относится, против присутствия там детей из поселка;

в поселке отсутствуют площадки для сбора мусора — до ближайшего мусорного бака 1,5 км;

территория предусмотренного первоначальным генпланом поселка частного детского сада ООО «Мир детства» при начале строительства почти вдвое увеличилась по отношению к первоначально запланированной, в результате чего полностью перекрыла пожарный выезд.

Жители поселка оказались решительно против строительства этого детсада — они говорят, что в двух имеющихся в поселке садиках полно свободных мест, а вопрос о его необходимости, как и о расширении его территории с ними не обсуждался — исполком волевым решением одобрил передачу поселковой дороги под строительство коммерческого образовательного учреждения.

«Нам чиновники ответили, что этого ничего не существует»

Жители «Волжской гавани» утверждают, что застройщик многократно отклонился от проекта. К тому же выяснилось, что актуальный проект планировки и генплан «Волжской Гавани», необходимый для понимания, что был обязан сделать застройщик и чего он не сделал, невозможно ни найти в открытом доступе, ни выпросить у чиновников:

— Надо обязательно создать комиссию и разобраться, кто давал ответы на наши замечания и запросы, просьбы предоставить нам генплан, ПЗЗ, планировочные решения, — заявил житель «Волжской Гавани» Александр Малышев. — Нам чиновники ответили, что этого ничего не существует! Я думаю, ребята, это, наверное, уже попахивает уголовщиной.

Он обратился к принимавшему участие в обсуждении первому заместителю начальника Управления архитектуры и градостроительства Казани Тимуру Давыдову с вопросом, как получилось, что у жителей поселка еще в 2015 году имелся на руках его генплан, на котором присутствуют и дороги, и выходы на набережную, а в Управлении им ответили, что генплана нет, и почему дороги своевременно не были поставлены на кадастровый учет, что дало застройщику возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

Малышев подчеркнул, что в официальном ответе прокуратуры жителям с подачи исполкома сообщили, что с дорогами и проездами все в порядке и поинтересовался, как так получилось. Ответов на эти вопросы у представителя исполкома не нашлось.

Главный вопрос жителей поселка комфорт-класса Малышев сформулировал так:

— Люди, которые проживают в поселках ИЖС, относящихся к городу, юридически как бы не относятся ни к чему, то есть должны бороться за все сами? Или все-таки у нас в функции исполкома города входят организация жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории, а также обеспечение соблюдения законных прав граждан? Мы ведем переписку с вами 8 месяцев, и одни отписки получаем, одни отписки под копирку. Ну, ребята, вы что, вот это серьезно пишете: все нормально, грязи нет?

Жительница поселка Гузель Гилязова, отметив, что на застройщика, который нарушил свои обещания, нужно обязательно завести уголовное дело, потребовала ответа на «жесткий и конкретный вопрос»:

— Какие конкретные шаги, в какие сроки и какими должностными лицами будут предприняты для немедленного принятия на муниципальный баланс этой набережной и приведения ее в безопасное цивилизованное состояние? Нас интересует сегодня не отписка, а конкретный план с датами и конкретными фамилиями, именами и отчествами тех, кто за это будет нести ответственность!

Невидимые нарушения и реклама — не реклама

На заседание «круглого стола» не пришли приглашенные представители многих ведомств. В частности, представитель природоохранной прокуратуры — в результате остался открытым вопрос о многолетнем загрязнении Волги и водоохранной зоны канализационными стоками. Активистам и организаторам пришлось довольствоваться пояснениями тех, кто пришел.

— Я это первый раз вижу, — отреагировал на впечатляющее видео и пояснения к нему замминистра строительства РТ Владимир Кудряшов. — Может быть, они [представители исполкома и проверяющие] действительно не выезжали туда. Они, вероятно, так верят [застройщику], что не выезжают. Я, если вы мне все это направите, доложу министру.

Он заметил, что вопросы благоустройства с коммерческим застройщиком исполкому города «надо дорабатывать». И что с канализацией поселка надо решать проблему, прежде рассмотрев ее проект, а отсутствие своевременной передачи дорог на баланс города — «у нас распространённая практика», с которой тоже «надо разбираться». Также замминистра сказал, что самая главная проблема, по его мнению, это состояние дорог, а, вернее, «просто направлений, как мы обычно называем», и подчеркнул, что чиновники, осуществляющие муниципальный контроль, почему-то после проверки составили акт «таким образом, что вроде все как бы нормально».



Первый замглавы администрации Кировского и Московского района Айдар Сагетдинов согласился, что «так быть не должно», но заметил, что для того, чтобы исполком мог своевременно принять дороги в поселке на баланс города и не допустить их перекрытия и «продажи» застройщиком, нужно составить техпаспорт, «а его никогда не составят» при существующем состоянии этих дорог.

Как выяснилось, жители «Волжской гавани», купившие там дома под впечатлением рекламы, обещавшей уютную жизнь в комфортном поселке с набережной, идеальным благоустройством и развитой инфраструктурой, обращались с жалобой по поводу недобросовестной рекламы в Татарстанское УФАС, по получили отказ. Ведущий специалист-эксперт ведомства Альбина Имельбаева объяснила отказ возбудить антимонопольное дело за недобросовестную рекламу:

— Вы представили только картинку… Информация на официальном сайте застройщика не является рекламой в значении закона. Не были приложены рекламные буклеты.

Однако ее слова вызвали бурю негодования у активистов, которые сочли, что сотрудники ведомства могли и сами найти нужные для доказательства нарушения рекламные материалы.

Не нашла у них отклика и речь замначальника отдела по восстановлению прав граждан Аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ Эльмиры Хабибуллиной, которая заговорила о необходимости изучить договоры покупателей жилья с застройщиком и действовать сообразно тому, что в них прописано. Представители населения поселка восприняли это как намек на то, что им предлагают самостоятельно бороться с ООО «МегаЛайн» за право жить в благоустроенном поселке.

Представлявшая на «круглом столе» депутатов Гордумы Динара Халимдарова обратила внимание присутствующих на то, что за «грехи» застройщика рискует ответить городской бюджет, которому придется заново строить дороги, чинить набережную, решать вопросы с неработающей канализацией и так далее. Однако активисты из «Волжской гавани» возразили ей, что если исполком не осуществлял надлежащий надзор и контроль за строительством и допустил то, что получилось, он и должен за это отвечать, в том числе, и казной.

Повод пересмотреть законы

По итогам «круглого стола» Хафиз Миргалимов озвучил план фракции КПРФ направить рекомендации по решению не только локальной проблемы «Волжской Гавани», но и по предотвращению подобных сложившейся в ней ситуации.

В частности, депутатам Госдумы, Госсовета РТ и Казгордумы будет предложено:

проанализировать ситуацию, связанную с тем, что отказ застройщика от земельного участка под дорогами, находящимися в ненормативном состоянии, влечет затраты бюджетных средств с целью определения пробелов в нормах действующего законодательства и их исключения;

проанализировать нормы действующего законодательства в части рекламы, позволяющие застройщикам вводить покупателей в заблуждение относительно благоустройства территории жилых комплексов за счет застройщиков с целью их исключения.

Исполнительному комитету Казани будет рекомендовано:

исключить возможность принятия в муниципальную собственность дорог в ненормативном состоянии от застройщиков, не являющихся банкротами;

предоставить информацию о проводимых контрольных мероприятиях, обеспечивающих защиту береговой линии и воддохранной зоны от незаконной застройки на территории «Волжской гавани».

Министерству строительства будет рекомендовано:

внести предложения по нормализации ситуации в «Волжской гавани»;

инициировать проверку соответствия застройки поселка утвержденному проекту планировки; проанализировать нормативные акты с целью определения пробелов, вследствие которых возникают такие ситуации;

инициировать приостановление действия разрешения на строительство в «Волжской гавани»детсада, выданное исполкомом 5 августа 2025 г.

Материалы по «Волжской Гавани» Хафиз Миргалимов пообещал не только представить на сегодняшней сессии Госсовета, но и направить раису Татарстана и на федеральный уровень, в Госдуму — как повод для разбирательства и устранения лазеек в законе для недобросовестных застройщиков. Однако поможет ли это?

— Мы сейчас не решим эту проблему, — сказал «Реальному времени» Владимир Кудряшов после завершения обсуждения. — Эта проблема больше касается исполкома Казани. Это же частный застройщик. Мы не выдавали разрешение на строительство.

А кто застройщик?

Согласно открытым данным, застройщик коттеджного поселка «Волжская гавань» казанское ООО «МегаЛайн», учрежденное и руководимое экс-депутатом Казгордумы, бывшим совладельцем ряда компаний, входивших в девелоперскую группу БАСКО Валерием Калмыковым, имеет уставный капитал всего в 10,5 тыс. рублей и состоит всего из 12 сотрудников.

Как указано на страничке сервиса, по данным ФНС, в 2024 году его доходы составили 101,9 млн рублей, однако сработала компания с чистым убытком в 31,6 млн.

6 февраля на Федресурсе была опубликована информация о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (по результатам проверки).