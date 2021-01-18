Мэрия Казани требует сноса кальянной Айдара Исмагилова, братьев Когданиных и Ко

Семеро бизнесменов выкупили у города котельную и переделали под кальянную, но исполком счел это самовольной постройкой

Фото: Ринат Назметдинов

Как стало известно «Реальному времени», исполком Казани подал иск к семерым предпринимателям, которые превратили бывшее производственное помещение в заведение общепита. Бизнесмены выкупили старую недействующую котельную в центре города и обустроили в ней место отдыха Example Lounge (заведение сети кальянных). Теперь чиновники уверяют, что владельцы точки не просто реконструировали здание, а по сути возвели новое. Требуют признать объект самовольной постройкой и снести. Среди ответчиков — владелец сети автомоек «Мойдодыр» и сети точек шиномонтажа «5 колесо» Айдар Исмагилов, его бизнес-партнер Ильдар Бикмуллин, братья Когданины — основатели казанской компании-производителя светодиодного освещения LEDEL, и еще трое предпринимателей. В минувшую пятницу суд вновь выслушал мнения сторон.



Кальянная под снос

Камнем преткновения стала бывшая котельная в Вахитовском районе Казани на улице Курашова, 34. Здание 1967 года постройки выкупили у города семеро предпринимателей для создания лофта и открытия в нем места отдыха Example Lounge. Однако запустить новую точку известной в городе сети кальянных сначала помешала пандемия коронавируса — на работу заведений данного типа до сих пор действует запрет Роспотребнадзора. Теперь же проблем добавило судебное разбирательство с исполкомом Казани, который считает реконструированный объект самовольной постройкой и требует ее сноса.

Разбирательство по иску исполкома длится уже более года. В числе ответчиков — владелец сети автомоек «Мойдодыр» и сети точек шиномонтажа «5 колесо» Айдар Исмагилов, его бизнес-партнер Ильдар Бикмуллин, братья Когданины — Артур и Артем — основатели казанской компании-производителя светодиодного освещения LEDEL, и еще три ИП: Александр Абросимов, Марсель Мингалимов и Камиль Зайнутдинов.

Представители ответчика явились за полчаса до начала судебного заседания с большой стопкой документов.

— Ждем новых сюрпризов, — вздохнула одна из адвокатов.

Вскоре подошел и один из семи предпринимателей-ответчиков — Александр Абросимов. Остальные собственники бывшей котельной, видимо, решили, что их присутствие на суде не требуется. Затем подоспели юристы исполкома Казани, Росреестра, а также независимый строительный эксперт. Выступление последнего и заслушали на заседании. Эксперт рассказал, к каким выводам пришли специалисты в результате строительной экспертизы и есть ли основания для назначения дополнительного исследования.

Здание 1967 года постройки выкупили у города семеро предпринимателей для создания лофта и открытия в нем места отдыха Example Lounge. Фото: 2gis.ru

Он достал из рюкзака пару десятков разноцветных деревянных брусков и приступил к наглядной демонстрации.

— Это для чего? — изумилась судья. — Вполне можно было обойтись картинками.

— Так будет понятнее, — заверил эксперт.

Складывая башенку из брусков, специалист пояснил, что здание на Курашова состоит из фундаментных блоков, пола, стен и крыши.

— Во время проведения замеров было определено, что объемы здания, то есть его ширина, длина и высота, не изменились. Само строение осталось тем же самым, — подытожил эксперт.

«Вы сами себе противоречите!»

Однако выяснилось, что ранее имелась пристройка к дому. На момент осмотра эта часть здания отсутствовала, то есть была полностью демонтирована.

— Есть данные, что стены здания находились в аварийном состоянии. Капитальный ремонт проводился с целью устранить повреждения, — подчеркнул эксперт. — А вот пристрой был настолько ветхим, что собственник просто решил его снести.

Адвокаты ответчика утверждали, что полной замены стен здания не было:

— Строительная организация, осуществлявшая ремонт, дала лишь рекомендацию по полной замене стен. Но мы ею не воспользовались.

Адвокаты ответчика утверждали, что полной замены стен здания не было. Фото: Ринат Назметдинов

— В заключении, которое вы же и предоставили, черным по белому написано, что выполнены работы по замене стен, — возмутилась в ответ сотрудница исполкома. — Вы сами себе противоречите.



Как выяснилось, яблоком раздора стала и антресоль, сооруженная внутри здания. Конструкция представляет собой полноценный полуэтаж, на котором располагаются дополнительные столики для гостей.

— Антресоль изменяет планировку всего дома, — возмутилась представитель исполкома. — При обустройстве антресолей в нежилых зданиях, независимо от их общей площади, нужно обязательно согласовать реконструкцию.



Строительный эксперт в свою очередь отметил, что антресоль разбирается и вполне может быть удалена из помещения:

— Когда спускался в подвал, видел, на что крепится конструкция. Она держится на болтах, которые легко демонтировать.

После того как специалист покинул зал заседаний, представители исполкома обвинили его в некомпетентности и в отсутствии необходимых знаний. Также потребовали у ответчика акты выполненных работ по ремонту спорного здания. Сторона защиты сообщила, что ей нужно время для подготовки необходимой документации, заседание отложили.



Яблоком раздора стала и антресоль, сооруженная внутри здания. Фото: 2gis.ru

Во всем виноват коронавирус?

В телефонном разговоре с корреспондентом «Реального времени» основатель сети «Мойдодыр» Айдар Исмагилов заверил, что заведение на Курашова, 34 пока закрыто из-за требования Роспотребнадзора в условиях пандемии: «Кальянные на территории России сейчас не имеют права работать, поэтому мы закрыты». Говорить же о судебном разбирательстве с исполкомом Исмагилов не захотел.

Директор по франчайзингу сети Example Эдуард Витаутович также сослался на то, что запуск кальянной сдерживает лишь запрет из-за коронавируса: «Постановление Кабинета министров не позволяет нам работать с марта… Откроемся, как разрешат. Я бы вчера открылся еще». При упоминании о судебном разбирательстве Эдуард Витаутович сообщил, что его это дело не касается.



Татарстанский арбитраж запретил Росреестру совершать любые регистрационные действия с бывшей котельной. Исполком настаивает на том, чтобы признать реконструированное здание самовольной постройкой и обязать бизнесменов снести ее за свой счет в течение 60 дней с момента вступления судебного акта в законную силу. Новое заседание по делу пройдет 21 января.

