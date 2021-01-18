Мэрия Казани требует сноса кальянной Айдара Исмагилова, братьев Когданиных и Ко
Семеро бизнесменов выкупили у города котельную и переделали под кальянную, но исполком счел это самовольной постройкой
Как стало известно «Реальному времени», исполком Казани подал иск к семерым предпринимателям, которые превратили бывшее производственное помещение в заведение общепита. Бизнесмены выкупили старую недействующую котельную в центре города и обустроили в ней место отдыха Example Lounge (заведение сети кальянных). Теперь чиновники уверяют, что владельцы точки не просто реконструировали здание, а по сути возвели новое. Требуют признать объект самовольной постройкой и снести. Среди ответчиков — владелец сети автомоек «Мойдодыр» и сети точек шиномонтажа «5 колесо» Айдар Исмагилов, его бизнес-партнер Ильдар Бикмуллин, братья Когданины — основатели казанской компании-производителя светодиодного освещения LEDEL, и еще трое предпринимателей. В минувшую пятницу суд вновь выслушал мнения сторон.
Кальянная под снос
Камнем преткновения стала бывшая котельная в Вахитовском районе Казани на улице Курашова, 34. Здание 1967 года постройки выкупили у города семеро предпринимателей для создания лофта и открытия в нем места отдыха Example Lounge. Однако запустить новую точку известной в городе сети кальянных сначала помешала пандемия коронавируса — на работу заведений данного типа до сих пор действует запрет Роспотребнадзора. Теперь же проблем добавило судебное разбирательство с исполкомом Казани, который считает реконструированный объект самовольной постройкой и требует ее сноса.
Разбирательство по иску исполкома длится уже более года. В числе ответчиков — владелец сети автомоек «Мойдодыр» и сети точек шиномонтажа «5 колесо» Айдар Исмагилов, его бизнес-партнер Ильдар Бикмуллин, братья Когданины — Артур и Артем — основатели казанской компании-производителя светодиодного освещения LEDEL, и еще три ИП: Александр Абросимов, Марсель Мингалимов и Камиль Зайнутдинов.
Представители ответчика явились за полчаса до начала судебного заседания с большой стопкой документов.
— Ждем новых сюрпризов, — вздохнула одна из адвокатов.
Вскоре подошел и один из семи предпринимателей-ответчиков — Александр Абросимов. Остальные собственники бывшей котельной, видимо, решили, что их присутствие на суде не требуется. Затем подоспели юристы исполкома Казани, Росреестра, а также независимый строительный эксперт. Выступление последнего и заслушали на заседании. Эксперт рассказал, к каким выводам пришли специалисты в результате строительной экспертизы и есть ли основания для назначения дополнительного исследования.
Он достал из рюкзака пару десятков разноцветных деревянных брусков и приступил к наглядной демонстрации.
— Это для чего? — изумилась судья. — Вполне можно было обойтись картинками.
— Так будет понятнее, — заверил эксперт.
Складывая башенку из брусков, специалист пояснил, что здание на Курашова состоит из фундаментных блоков, пола, стен и крыши.
— Во время проведения замеров было определено, что объемы здания, то есть его ширина, длина и высота, не изменились. Само строение осталось тем же самым, — подытожил эксперт.
«Вы сами себе противоречите!»
Однако выяснилось, что ранее имелась пристройка к дому. На момент осмотра эта часть здания отсутствовала, то есть была полностью демонтирована.
— Есть данные, что стены здания находились в аварийном состоянии. Капитальный ремонт проводился с целью устранить повреждения, — подчеркнул эксперт. — А вот пристрой был настолько ветхим, что собственник просто решил его снести.
Адвокаты ответчика утверждали, что полной замены стен здания не было:
— Строительная организация, осуществлявшая ремонт, дала лишь рекомендацию по полной замене стен. Но мы ею не воспользовались.
— В заключении, которое вы же и предоставили, черным по белому написано, что выполнены работы по замене стен, — возмутилась в ответ сотрудница исполкома. — Вы сами себе противоречите.
Как выяснилось, яблоком раздора стала и антресоль, сооруженная внутри здания. Конструкция представляет собой полноценный полуэтаж, на котором располагаются дополнительные столики для гостей.
— Антресоль изменяет планировку всего дома, — возмутилась представитель исполкома. — При обустройстве антресолей в нежилых зданиях, независимо от их общей площади, нужно обязательно согласовать реконструкцию.
Строительный эксперт в свою очередь отметил, что антресоль разбирается и вполне может быть удалена из помещения:
— Когда спускался в подвал, видел, на что крепится конструкция. Она держится на болтах, которые легко демонтировать.
После того как специалист покинул зал заседаний, представители исполкома обвинили его в некомпетентности и в отсутствии необходимых знаний. Также потребовали у ответчика акты выполненных работ по ремонту спорного здания. Сторона защиты сообщила, что ей нужно время для подготовки необходимой документации, заседание отложили.
Во всем виноват коронавирус?
Директор по франчайзингу сети Example Эдуард Витаутович также сослался на то, что запуск кальянной сдерживает лишь запрет из-за коронавируса: «Постановление Кабинета министров не позволяет нам работать с марта… Откроемся, как разрешат. Я бы вчера открылся еще». При упоминании о судебном разбирательстве Эдуард Витаутович сообщил, что его это дело не касается.
Татарстанский арбитраж запретил Росреестру совершать любые регистрационные действия с бывшей котельной. Исполком настаивает на том, чтобы признать реконструированное здание самовольной постройкой и обязать бизнесменов снести ее за свой счет в течение 60 дней с момента вступления судебного акта в законную силу. Новое заседание по делу пройдет 21 января.
комментарии
Интерьеры понравились.
Понравилось и то, что сохранили промышленную архитектуру 1950-1960-х годов, в том числе и дымовую трубу.
Лично мне хотелось бы, чтобы там встречались книголюбы и шахматисты.
Но где же набрать их хотя бы сотню в маленьком городишке Казани?
Пусть общаются куряки-кальянщики.
Но с соблюдением техники безопасности.
Было бы здорово, если бы в бывшей котельной в уже в созданных новыми владельцами интерьерах работало бы Общество казанских книголюбов.
Рядом с кальянной-котельной одно из зданий классического Казанского университета (бывшие Высшие Женские курсы), которому и принадлежала котельная в своё время, здания других университетов - КХТИ-КНИТУ, КАИ-КНИТУ, КГМУ, КГАУ.
В стародавние времена у каждого профессора Императорского Казанского университета была библиотека с несколькими тысячами, а то и несколькими десятков тысяч томов, под которую профессор отводил лучшую комнату своей квартиры или дома.
Человек 50 книголюбов из всех казанских университетов в 2021 году набралось бы?
Или я ошибаюсь?
Современные профессора и преподаватели это не читатели - это писатели в СКОПУС и другие контролирующие органы?
А ведь было же когда-то в стародавние времена - в 1960 - 1980-е гг. - в Казани Общество книголюбов.
Куда оно исчезло?
Как Атлантида...
Бесследно...
А если нет - то клевета.