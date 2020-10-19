Дирекция парков и скверов просит 5 млн рублей за три месяца на охрану от горожан

Фото: Ринат Назметдинов

Казанцев пригласили на слушания градостроительной тактики

Сегодня на «деловом понедельнике» сообщили, что Казань подошла к одному из важных этапов развития города — в настоящее время готовятся новые Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Такую работу ведет Институт Генплана Москвы с 2014 года. Это второй случай разработки новых ПЗЗ с нуля, напомнил заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров. Основой для них стала карта, разработанная еще в 1998 году. Генплан, который приняли в этом году, — стратегический документ, а ПЗЗ — тактический, заметил Кадыров.

Спикер подчеркнул, что цель новых ПЗЗ — как можно точнее и четче прописать правила использования территорий, чтобы развитие города шло максимально осознанно, прозрачно и цивилизованно. В текущую редакцию внесли более 500 изменений, которые касаются карты градостроительного зонирования, градостроительных регламентов. Планируется, что окончательно документ утвердят до конца первого квартала следующего года.

В новых правилах перечень территориальных зон расширен с 19 наименований до 27. Новые правила вводят зоны, которые учитывают и стимулируют все потенциальное разнообразие городской среды. Среди них: «ОД» — «общественно-деловая», «ОЖ» — «общественно-жилая» и «ОП» — «общественно-производственная». Тимур Кадыров отметил одно из важнейших нововведений — зону фактического использования — зону «Ф». Фактическое использование означает, что в качестве видов разрешенного использования устанавливаются те, что уже реализованы, и в тех же параметрах, в соответствии с данными Росреестра.

Тимур Кадыров отметил одно из важнейших нововведений — зону фактического использования — зону «Ф»

— Отличительной особенностью документа стало применение таких градостроительных параметров, как размеры земельного участка, процент застройки, высотность или этажность, а также отступы от границ для всех видов разрешенного использования (ВРИ) во всех зонах, а не только жилых объектов, — отметил докладчик.

Территориальные подзоны стали новым понятием, они могут менять значения параметров этих зон, но при этом не могут менять вид разрешенного использования. Среди них подзоны установления «нулевых» параметров, дополнительно защищающие от застройки территорий, предназначенных для новых дорог, особо ценных прибрежных участков и зеленых зон, а также подзоны особого градостроительного внимания, подзоны улично-дорожной сети, природно-рекреационного комплекса, прибрежных территорий. Еще выделяют одну значительную подзону исторического поселения Казани, которая действует в связке с территориальной зоной исторического центра, но имеет более широкие границы.

Помимо подзон, новая редакция ПЗЗ определяет городские территории, которые подлежат комплексному развитию.

Проект ПЗЗ согласуют с Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия, его должна утвердить специальная комиссия, в которую входят 32 человека: архитекторы, градостроители, представители исполкома, министерств и ведомств, депутаты Казгордумы и Госсовета РТ. Правила обсудят во время общественных слушаний. А утвердят их на сессии Казанской городской думы.

Помимо подзон, новая редакция ПЗЗ определяет городские территории, которые подлежат комплексному развитию

Общественные обсуждения продолжатся в течение месяца с помощью информационной системы dispute.kzn.ru. Предварительно планируется провести их в ноябре. Офлайн-экспозиция материалов ПЗЗ будет представлена в течение недели в Управлении архитектуры и градостроительства и в администрациях районов города.

— Правила землепользования и застройки — это часть градостроительной основы нашего города, развития города наряду с Генпланом, сметными нормативами градостроительного проектирования. Очень серьезный, важный документ. Принятый в 1997 году, Генплан отставал от темпов городской инфраструктуры. Многие градостроительные решения, заложенные нашими предшественниками еще полвека назад, нашли отражение в новом Генплане и новых ПЗЗ. Жизнь показала, насколько они были верными. ПЗЗ — это тактические документы, которые нам позволят реализовывать Генплан, и главное требование к этим документам — это точность и недвусмысленность. Они должны стать рабочим кодом для городских властей, а также для собственников и инвесторов. Казань одним из первых российских городов решилась преодолеть сложный барьер между прошлым нормативной базы и будущим. Проделана большая работа, выходим на финишную прямую, на общественные слушания. ПЗЗ в условиях пандемии должны обсуждать в новых реалиях, не подвергая опасности тех горожан, которые желают принять в них участие, — подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.

Казань опережает темпы по «Стратегии развития»

В исполкоме Казани пригласили горожан принять участие и в обсуждении корректировки «Стратегии развития Казани до 2030 года». Корректировку этого документа проводят каждые три года, пояснил замруководителя исполкома Ильдар Шакиров. К тому же на сегодня некоторые текущие показатели опередили плановые. Так, показатель валового территориального продукта на душу населения составил по итогам прошлого года 616 тыс. рублей при плане 614 тыс. рублей; обеспеченность жильем на одного жителя в среднем 26,4 кв. м при плане 25,2 кв. м. Доля общей площади зеленых насаждений при прогнозах 23,3% составила 28%.

Корректировку этого документа проводят каждые три года, пояснил замруководителя исполкома Ильдар Шакиров

Ильдар Шакиров заметил, что скорректировать городскую стратегию необходимо и из-за изменений на региональном и федеральном уровнях. В Стратегии социально-экономического развития Казани до 2030 года увеличиваются ожидаемые показатели продолжительности жизни до 80 лет, доля занимающихся спортом до 63%. Документ дополнят направлениями по цифровой экономике, выведут в отдельный раздел мероприятия по обеспечению благоприятных условий для самозанятых, отразят вопросы занятости людей предпенсионного возраста, их переподготовки.

Ильсур Метшин попросил горожан «не ограничиваться беседами на кухне и обсуждениями и «комментами» в соцсетях». Казанцы могут принять участие в корректировке Стратегии и направлять свои предложения на портал kzn.ru или по телефону 299-16-62.

Паркам и скверам нужно дополнительное финансирование

Сегодня же на совещании в мэрии директор Дирекции парков и скверов Марат Закиров отчитался об итогах летнего сезона, который начался позже из-за действующих ограничений и стартовал без массовых мероприятий. А в целом за лето количество мероприятий в городских общественных пространствах и их аудитория снизились вдвое — 516 событий, которые посетили 226 тыс. человек.

Главным партнером по созданию спортивного насыщения парков, как и прежде, является проект «Зеленый фитнес», отметил Закиров. За три месяца в парках провели более 250 бесплатных тренировок, которые посетили 7,5 тыс. горожан. Также продолжились утренние занятия йогой на набережной озера Кабан, на бульваре «Ак чәчәкләр», в парке «Крылья Советов», парке Победы и на крыше центра семьи «Казан». Кроме того, все желающие посещали бесплатные тренировки по бегу, кроссфиту и занятия медитацией. В этом году после долго перерыва в поселке Дербышки возродили традиционную районную спортивную эстафету. В ней приняли участие более 600 человек.

Главным партнером по созданию спортивного насыщения парков, как и прежде, является проект «Зеленый фитнес», отметил Закиров

В рамках культурной программы прошел концерт живой музыки в исполнении оркестра La Primavera на набережной озера Кабан, инструментальной музыки «Октава» в Лядском саду. Звучали редкие музыкальные инструменты: арфы, варган, бас-балалайка, укулеле, думбра и кубыз. В июле и августе в парке им. Горького работала открытая студия импровизированных танцев, в сквере им. Аксенова прошел ежегодный фестиваль современной хореографии «Площадь свободы». Также Лядской сад и набережная озера Кабан стали площадками импровизационных выступлений Нурбека Батуллы и инклюзивного театра «Э-моция», а в парке им. Горького состоялась премьера спектакля уличного театра «Легкие крылья».

Летом в парке им. Горького проходили бесплатные занятия по английскому и испанскому языкам, на бульваре «Ак чәчәкләр» работали студия каллиграфии, гончарная мастерская и образовательные курсы для детей. На набережной озера Кабан работал клуб разговорного татарского языка. В сквере им. Аксенова, Лядском саду и в парке по ул. Мира действуют точки для буккроссинга. Казанцы посещали кинопоказы в парках: проект «Ретро-четверг» в парке «Крылья Советов», фестиваль короткометражек в парке им. Горького, смотрели авторские фильмы казанских режиссеров на набережной озера Кабан. У центра семьи «Казан» заработал бесплатный автокинотеатр. Одним из самых заметных событий стал праздник национального костюма «Милли кием», который впервые отметили на набережной озера Кабан в рамках празднования Дня города.

Горкинско-Ометьевский лес стал первым парком в стране и вторым в Европе, где реализуется экологический проект Zero Waste Park. Там установили 203 урны дуального сбора отходов, лежаки из переработанного пластика, а в августе на базе контейнерного центра CUBE открылась эколаборатория. В парке им. Урицкого установили 66 урн раздельного сбора, а также лежаки, качели и беседки из переработанного пластика. Марат Закиров сообщил, что планируется внедрить раздельный сбор отходов во всех парках, оснастить их информационными стендами, медиаэкранами и арт-объектами. Для этого руководитель попросил дополнительного финансирования.

Ильсур Метшин отметил, что преображение парков и скверов улучшает качество жизни горожан

Докладчик рассказал о работе спасателей на городских пляжах, а также о фактах вандализма на общественных территориях, о большом объеме работ по мелкому ремонту и о восстановлении дорожного покрытия в парках. На охрану парков и зон у озер расходуются деньги из внебюджетного фонда дирекции, и вопрос охраны остается открытым, отметил Закиров. На лето, по словам руководителя дирекции, требуется как минимум 5,2 млн рублей — в бюджете дирекции недостаточно денег на эти цели. И по этому вопросу Закиров тоже обратился за помощью к руководству города.

Кроме того, Марат Закиров отметил, что всего дирекции за лето удалось привлечь 25,8 млн рублей, большую часть из которых принесло здание центра семьи «Казан». В прошлом году за лето заработали лишь 16 млн рублей.

Ильсур Метшин отметил, что преображение парков и скверов улучшает качество жизни горожан.

— Мы для себя поняли, что это задача для отдельной серьезной структуры, которая бы системно работала в этом направлении в городе. В первый год Дирекция парков и скверов скромно напомнила, что хорошо было бы иметь определенное финансирование. Нам удалось добиться выделения средств из бюджета республики. Сегодня парки и скверы имеют большое значение для улучшения качества жизни горожан. Любые вопросы, которые вы ставите, мы их обязательно будем обсуждать, находить вместе решения, — пообещал глава города.

Мечта об утилизации снега осуществилась

15 октября стартовал зимний режим работы для дорожных служб Казани, который продлится до 14 апреля следующего года. С этого дня диспетчерские службы подрядных предприятий переведены на круглосуточный режим работы с организацией дежурства необходимого количества техники, отчитался председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев. По его словам, протяженность убираемых дорог в Казани — более 1900 км. Их обслуживают четыре подрядные организации.

На случай сильных метелей город заготовил восемь мест временного складирования снега, заметил Куляжев

Сегодня в Казани 596 единиц зимней уборочной техники: 246 — для операций первой очереди, 129 комбинированно-дорожных машин и 117 транспортных щеток. Для уборки тротуаров и пешеходных улиц будут задействованы около 600 дорожных рабочих и более 90 единиц техники малой механизации. В настоящее время специальные межведомственные комиссии проводят итоговую проверку готовности техники и дорожных служб. К 25 октября планируется стопроцентное завершение подготовки.

В этом году за счет средств республиканского бюджета капитально отремонтировали 41 машину дорожных предприятий на шасси КАМАЗ на 65 млн рублей, сообщил Куляжев.

«В случае резкого ухудшения погоды в рамках плана «Буран» сможем довести количество техники до 1 тыс. единиц», — пообещал спикер.

К зимнему сезону подготовили 75 тыс. тонн песчано-солевой смеси и 9,5 тыс. тонн двухфазного реагента — в полном объеме. Площадь обработки составит около 8 млн кв. м — это все основные магистральные дороги с большей интенсивностью движения, наличием маршрутов общественного транспорта и мостовые сооружения.

Кроме шести снегоплавильных машин, к декабрю планируют запустить еще одну по улице Кутуя производительностью 3600 кубометров в сутки. Общая производительность установок составит 15 тыс. кубов в сутки, что при средних снегопадах позволит полностью утилизировать снег без временных снежных свалок. На случай сильных метелей город заготовил восемь мест временного складирования снега, заметил Куляжев.

Ильсур Метшин обратил внимание, что с седьмой машиной сбудется мечта — «складировать снег без нанесения ущерба экологии, утилизировать все наши снежные накопления по городу, шаг за шагом уверенно и системно движемся к улучшению экологической ситуации нашего города».

Екатерина Аблаева, фото kzn.ru