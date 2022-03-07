«Если завтра война»: Казань утратила 7 гектаров леса под кладбище в Дербышках

Попытка исполкома отсудить землю под погост потерпела неудачу, и городские чиновники готовятся передать ее в лесной фонд

Как стало известно «Реальному времени», исполком Казани утратил права на землю в Дербышкинском лесу, которая ранее была зарезервирована для погребения «безродных и невостребованных умерших», а также на случай войны — «в целях выполнения мобилизационного плана на период военного времени», как говорилось в соответствующем постановлении. Городские чиновники попытались отстоять участок в суде, но проиграли битву во всех инстанциях. С выводом татарстанского арбитража о том, что 7 га леса законно перешли в лесной фонд, согласились и Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре, и Арбитражный суд Поволжского округа. Подробности судебной тяжбы и история появления участка в городском лесу, где, «если завтра война», новые могилы уже не появятся, — в нашем материале.

Как два постановления привели к потере «контроля» над лесом



Казанские власти обратились в суд с заявлением к Управлению Росреестра по Татарстану, в котором попросили снять с государственного кадастрового учета 7 гектаров леса по другую сторону дороги от Большого Дербышенского кладбища. Эту землю около четырех лет назад исполком зарезервировал для другого погоста:

— Образование вышеуказанного земельного участка было необходимо для погребения безродных и невостребованных умерших, а также в целях выполнения мобилизационного плана на период военного времени, — говорится в материалах дела.

Представитель истца в судебном заседании указала, что основанием для снятия земли с кадастрового учета является представление Казанской природоохранной прокуратуры об устранении нарушений закона и выявленное пересечение границ земельного участка.

В феврале 2020 года Казгордума утвердила новый Генплан Казани, согласно которому этот участок леса и вовсе перестал входить в границы города. Фото: Максим Платонов

Как следует из материалов дела, в июле 2018 года спорный участок был поставлен на кадастровый учет на основании постановления Казгорисполкома №4068 «О предварительном согласовании предоставления муниципальному казенному учреждению «Управление по организации ритуальных услуг исполнительного комитета муниципального образования города Казани» земельных участков на территории г. Казани». В августе 2020 года документ утратил силу в связи с истечением срока действия, и это было зафиксировано в новом постановлении — №2114.

В результате участок, львиная доля которого по документам относилась к землям лесного фонда, а часть, которая к ним не относилась, не была в установленном законом порядке оформлена, благополучно оказался в Пригородном лесничестве. А в феврале 2020 года Казгордума утвердила новый Генплан Казани, согласно которому этот участок леса и вовсе перестал входить в границы города.

Круг замкнулся в суде

Управление архитектуры и градостроительства Казани обращалось в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в РТ и Ульяновской области с письмом о необходимости проведения работ по разделу злополучного земельного участка по границам земель лесного фонда. Данное обращение сделало круг и вернулось в Казань — в республиканский Минлесхоз, где сочли, что проблему должен решать город. В итоге в УАиГ пришло письмо министерства о необходимости обращения в судебные органы для исключения сведений о земельном участке из ЕГРН.

Исполкому деваться было некуда — последовало обращение в суд. Департамент лесного хозяйства по ПФО и Минлесхоз РТ поддержали исковые требования городских властей Казани.

Но тут коса нашла на камень — в Управлении Росреестра по РТ отбили иск, указав, что государственный кадастровый учет земельного участка был проведен в соответствии с требованиями законодательства и оснований для снятия спорного участка с учета не имеется.

Исполкому деваться было некуда — последовало обращение в суд. Фото: Роман Хасаев

«Участок не входит в границы Казани»

Арбитражный суд РТ счел, что законных оснований для удовлетворения иска нет, поскольку ставший предметом обращения в суд участок не является преобразуемым.

Ссылку Казгорисполкома на представление Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры об устранении нарушений закона в отношении 7 га леса в Дербышках суд отклонил, поскольку «сведений о том, что спорный земельный участок с кадастровым номером 16:50:240301:100 поставлен на кадастровый учет с какими-либо нарушениями, суду не представлены, соответствующих доказательств в материалах дела также не содержится».

Суд также указал, что, согласно сведениям ЕГРН, участок относится к землям населенных пунктов, поставлен на учет в 2019 году и при сопоставлении границ спорной земли на публичной кадастровой карте с материалами лесоустройства Пригородного лесничества установлено его частичное пересечение с другим лесным участком — кварталом 95 Высокогорского лесничества. И что данный участок «относится к категории земель лесного фонда, поставлен на учет в государственном лесном реестре под номером 9263-2009-11, на него зарегистрировано право собственности Российской Федерации», а в 2017 году решением Верховного суда РТ Генплан Казани «в части включения в границы муниципального образования города участков, расположенных на землях лесного фонда, в том числе и выделы 5, 9, 10, 11, 12, 16, 18, квартала 95 Высокогорского участкового лесничества Пригородного лесничества, признан недействующим» (при этом соответствующие изменения в ЕГРН не внесены).

— Учитывая то, что земельный участок с кадастровым номером 16:50:240301:100 не входит в границы населенного пункта г. Казань, суд установил, что требование комитета о снятии земельного участка с государственного кадастрового учета необоснованно и не подлежит удовлетворению, так как отсутствует нарушение прав и законных интересов муниципального образования города Казани, — говорится в решении Арбитражного суда РТ.

Арбитражный суд РТ счел, что законных оснований для удовлетворения иска нет. Фото: Максим Платонов

Срок прошел, истец все знал

Апелляционную жалобу КЗиО на решение Арбитражного суда РТ Одиннадцатый апелляционный суд возвратил без рассмотрения, поскольку она была подана уже по истечении срока. Отказал он и в восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы. Довод истца о том, что у него ранее отсутствовали сведения об обжалуемом судебном акте, суд отклонил: «истец, являющийся инициатором судебного процесса, знал о вынесенном решении и мог отслеживать на официальном сайте arbitr.ru в картотеке арбитражных дел сведения об изготовлении обжалуемого решения в полном объеме».

Не удалась и вторая попытка обжаловать судебное решение. «Содержащиеся в кассационной жалобе комитета доводы сводятся к несогласию с осуществленной судом первой инстанции оценкой представленных доказательств, не свидетельствуют о неправильном применении или толковании судом норм материального и процессуального права, по существу направлены на переоценку доказательств и фактических обстоятельств дела, установленных судом первой инстанции, и заявлены без учета определенных законом пределов рассмотрения дела судом кассационной инстанции», — говорится в определении Арбитражного суда Поволжского округа, который оставил без изменения решение первой судебной инстанции.

«Городу нужны не только искусственные насаждения»

— Если руководство города и республики примет решение, что тот или иной лесной участок необходим для захоронений, и если все это будет оформлено в законном порядке, мы не сможем с этим не согласиться, — пояснил «Реальному времени» руководитель-лесничий ГКУ РТ «Пригородное лесничество» Ильнур Кашафеев. — Казань — город большой, он развивается, так что все может быть. Потребности города понятны, но, повторяю, оформлено все должно быть правильно.

При этом Кашафеев считает, что городские леса нужно все-таки сохранять:

— Я за то, чтобы в городе было как можно больше зелени, причем это должны быть не только искусственно созданные насаждения, хотя и они нужны. В плане улучшения городской экологии, в плане пользы и для окружающей среды, и для эстетики естественно выросший лес куда более эффективен, поэтому, конечно же, хотелось бы его сохранить.

Лесничий также заметил, что с учетом открытия вблизи Казани на трассе М-7 нового погребального комплекса «Курган» вопрос резервирования в Дербышках дополнительных площадей для захоронений, возможно, уже и не так актуален, как четыре года назад.

Кладбище — только прикрытие?

«Реальное время» обратилось с запросом в Казгорисполком о причинах, по которым город лишился земли в Дербышинском лесу, и о том, как теперь, проиграв суды, город будет выходить из сложного положения. В пресс-службе мэрии обещали предоставить официальный ответ позднее — он будет опубликован.

А пока источник в исполкоме сообщил «Реальному времени» информацию, из которой напрашивается вывод, что серьезных планов использовать эти 7 га леса в качестве кладбища никто и не строил. Оказывается, у чиновников есть практика: обнаружив неразграниченные земельные участки, исполком спешно ставит их на учет, чтобы они без присмотра не утекли в частные руки, а потом уже определяется с их истинным назначением. Зарегистрировать землю с назначением, например, под жилищное строительство, иногда бывает непросто. Вот и нашли ход — застолбили как «резервное кладбище на случай войны».

Сейчас, по данным источника, чиновники запустили процесс подготовки к передаче участка в лесной фонд.