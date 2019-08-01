Казанцы прислали более 3 тысяч предложений по проекту генплана

О чем спрашивают и что предлагают участники общественных обсуждений исправленного проекта в интернете

Фото: Максим Платонов

Сегодня заканчиваются общественные обсуждения исправленного варианта проекта Генерального плана городского округа Казань. Итоги еще не подведены. О вопросах и предложениях, направленных казанцами за четыре дня обсуждений в исполком города, о том, как трансформировались самые болевые точки проекта за время обсуждений, и о самых неожиданных предложениях горожан — в материале «Реального времени».

Моя хата с краю?



Как свидетельствует нумерация обращений, на момент подготовки этого материала в печать на сайт, где ведется обсуждение, поступило более 3000 вопросов и предложений. Самый частый вопрос, который задают участники обсуждений, — о том, затронет ли заложенная в проект генплана дорога их дома и земельные участки. Самое часто встречающееся предложение — перенести (как вариант — отодвинуть или и вовсе отменить планы по прокладке дороги, которая ведет, увы, не к дому, а прямо через дом).

Большинство ответов на эти вопросы от организатора обсуждений — исполкома — выглядит примерно так: «В Генеральном плане указываются только направление улицы и ее категория. Точное месторасположение улицы, в том числе красные линии, определяются в проекте планировки территории при строительстве дороги». Ну а в отдельных случаях — наиболее везучим собственникам участка сообщают, что по их земле дороги проводить не планируется.

Садоводы уточняют: «Через СНТ <…> планируется провести магистраль <…> — что будет с остатками СНТ? Но тоже остаются без внятного ответа: «В настоящее время ответить на ваш вопрос не представляется возможным, так как окончательный вариант прохождения проектируемого проезда <…> будет принят по результатам общественных обсуждений по проекту генплана г. Казани».

Некоторые вопросы звучат скорее как обвинения в адрес разработчиков проекта: «С 2018 года ГАУ «Институт Генплана Москвы» пытается угодить крупным строительным компаниям, скупившим земли сельскохозяйственного назначения в пределах границ Казани. Трижды разрабатывались проекты прохождения дорог к планируемым под застройку участкам не по этим участкам, а по уже заселенным районам города с населением более 100 тысяч жителей, трижды жители вставали на защиту своих земли и домов. Писались многочисленные письма, устраивались многотысячные митинги, и каждый раз разработчики принимали доводы жителей и заявляли, что именно этот вариант реализован не будет. Почему в итоге на общественные обсуждения вынесены все три варианта прохождения дорог через поселки, которые сами разработчики на встречах с жителями обещали не реализовывать, и не предложено ни одного нового варианта?» Однако на них, как выяснилось, отвечать легче всего: «В Вашем вопросе не указаны названия поселков. Для подготовки ответа прошу Вас более конкретно сформулировать вопрос».

Как самолет с неба

Еще один блок вопросов — от тех, кто добросовестно приобрел и зарегистрировал земельные участки, построил на них дома и дачи, а потом неожиданно обнаружил, что они находятся в функциональной зоне 430, где ничего строить нельзя. Это «жертвы» охранных зон газопроводов и зоны аварийной посадки КАПО им. Горбунова.

Одни в надежде на то, что интересы множества горожан все-таки будут учтены, робко спрашивают: «Возможно ли изменение функциональных зон (в частности, 430) в сроках действия генплана, если будут устранены причины установки этих зон?» На это организатор обсуждения казенно отвечает: «В функциональной зоне с индексом 430 при условии снятия ограничений зон с особыми условиями использования территории в установленном законодательством порядке территориальная зона в ПЗЗ определяется в соответствии с фактическим использованием земельных участков и объектов капитального строительства».

Другие из ответов организатора обсуждений и вовсе узнали шокирующие новости. Спрашивает собственник участка, накладывается ли на его участок зона 430, особо указывая: «В 2014 году приобрели дом в ипотеку, вложили маткапитал, прописаны двое маленьких детей, на руках имеются все правоустанавливающие документы! В связи с принятием генплана и наложением зоны [430] не понимаем, что с нами будет? Объясните, на основании чего вылезла несуществующая зона, как государство будет решать проблему 140 домов?»

«Земельный участок с кадастровым номером таким-то, согласно Публичной кадастровой карте, на кадастровом учете не числится. В представленном свидетельстве о праве собственности указан земельный участок <…>, который в проекте Генплана <…> отнесен к зоне размещения озеленения специального назначения. Данный участок расположен в границах аварийной посадки КАЗ им. С.П. Горбунова. Учитывая, что информация об ограничениях застройки приаэродромной территории имеет гриф «Секретно», в утвержденном в 2007 году Генеральном плане г. Казани данная территория обозначена как зона сельскохозяйственных угодий, где строительство жилых домов не предусмотрено. В соответствии с требованиями <…> ГАУ «Институт Генплана Москвы» в материалах проекта генплана Казани обязан отобразить зону запрета». В переводе на общедоступный язык — запрет упал из «секретной» папки, как самолет на голову, и это теперь только ваши проблемы.

Мы, нижеподписавшиеся

Если вопросов и ответов за неполных четыре дня набралось около 33 страничек, то предложений поступило гораздо больше — почти 150 страниц. Правда, большую часть этой «тетради» составляют предложения, написанные под копирку разными авторами. Сказались усилия организаторов протестных акций против размещения дорог в Дербышках и на месте жилых домов в Салмачах и Вознесенье, а также застройки зеленой поймы Казанки в районе улицы Гаврилова. Стандартную форму обращения активисты размещали в интернете, рассылали в мессенджерах — согласным с текстом оставалось только вставить туда свои данные и отослать на сайт ГУАиГ за своей подписью, т.е. подтвердив личность через ЕСИА.

Одновременно авторы предложений просят исключить из проекта трассировку ВСМ 2 через Казань через лесопарк Лебяжье, застройку Белянкинского леса, Солдатского леса, «новую застройку пойменных территорий р. Казанка и создание дамб к ней» и «создание новых территорий путем подсыпки или намыва грунта на водном фонде РФ, к которому относится река Казанка в городском подпоре».

Поступило также предложение включить незастраиваемую часть участка, принадлежавшего прежде Суслонгерскому военному лесничеству в ООПТ Лебяжье, обеспечив «беспрерываную зону ООПТ от нынешних лесов, входящих в Лебяжье до урочища Дубки», или наделить эти территории статусом городского леса, чтобы исключить его застройку.

«Недостаточно заложить места для потенциального развития яхтклубов и лодочных станций, но и создать условия, чтобы лодками было интересно и просто пользоваться, увеличивался бы обмен воды между водоемами и их обновление», — написал один из участников обсуждения, и предложил восстановить в районе пляжа Локомотив засыпанные песком проходы у острова Вороний куст, в Займище, соединить Верхний Кабан с заливом в Отарах».

«Я и моя семья, жена и двое детей против дороги вдоль п. Нагорный, т.к. это затрагивает вырубку леса. Прошу рассмотреть альтернативный вариант дороги по генплану, который не затрагивает лес», — просит другой казанец.

Зелени много не бывает

Защитники зеленых зон Казани направили несколько десятков предложений с требованием исключить застройку поймы Казанки в районе улицы Гаврилова, как ухудшающую качество жизни Ново-Савиновского района, «где проживает более 20 % населения Казани» и сохранить уже сложившийся там лесопарк, а также исключить из проекта генплана дороги через Казанку и застройку, задевающие Русско-Немецкую Швейцарию и лесопарк Лебяжье. В качестве довода они приводят устанавливаемый генпланом «низкий уровень озелененности города (всего 15,3% от площади), тогда как в соответствии с п.4.5.4 Республиканский нормативов градостроительного проектирования Республики Татарстан (РНГП РТ) и п.4.7.3.1 Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Казань (МНГП) уровень озелененности городского округа должен составлять 55%».

Однако есть и «встречные» предложения. Например, от некоей не назвавшей себя организации, которая разрабатывает проект планировки и межевания межевания территории в границах улиц Родина, Даурская, Гвардейская и Аделя Кутуя. Проектировщики хотят увеличить максимальный жилищный фонд на одном участке с 410 тыс кв м до 630 тыс кв м (максимальный коэффициент плотности жилого фонда 19 тыс.кв.м/га — для жилых домов в 20 этажей со 100% размещением автомобилей в подземных автостоянках). На другом — с 329 тыс кв м до 450 тыс кв м, на третьем — с 272 тыс кв м до 400 тыс кв м, на четвертом — с 272 тыс кв м до 400 тыс и так далее. Они мотивируют это тем, что после строительства детсадов, школ, размещения объектов социальной инфраструктуры и озеленения территориий непосредственно под многоэтажки остается маловато места.

«Это наша жизнь»

Жители Вознесенья активно предлагают передвинуть будущий Вознесенский тракт с частных участков на «исторические границы» в сторону улицы Бахтизина, где «есть свободное пространство и выделяется место под зеленую зону». Также участники обсуждения просят соединить проездами по свободным пока от застройки территориям Салмачи, Вишневку, Вознесенское и Царицыно — «без сноса домов». Противники «дорог по домам» напоминают проектировщикам, что на общественных слушаниях они обещали подвинуть проезды и упрекают, что это так и не было сделано.

А жители Танкодрома просят «изыскать возможности выкупить имеющиеся свободные участки от частников этих земель в пользу населения и в целях обеспечения социальных гарантий этого самого населения» — и построить на них не многоэтажки, а бассейн и прочие объекты социальной инфраструктуры, которых там не хватает.

«Наши дачи существуют с 1956 года, на протяжении 63 лет из поколения в поколение люди проживают и возделывают свою землю. Они здесь отдыхают, набираются здоровья. Для нас наши дачи — это наша жизнь! Среди нас очень много пенсионеров, для которых дача — это единственная отдушина при своих скромных пенсиях. Для нас, это наш дачный экологический поселок. И теперь наши власти не обдуманно хотят его загубить, чтобы построить другой экогородок «Серебряный бор» в угоду богатым…» — просят горожане спасти от сноса ради дороги дачи на Лагерной.

«Сделайте мне красиво!»

Особняком стоят предложения в поддержку проекта Генплана, иногда написанные нарочито-небрежно, с грамматическими ошибками, как будто кто-то пытался изобразить искренние чувства и невысокую грамотность «людей из народа» или, напротив, в подчеркнуто-канцелярском стиле.

«Выражаю свою поддержку в скорейшем утверждении генплана города. Городу необходимы дороги, выезды из города <…> Очень прошу руководство города обратить внимание на развитие дорог».

«Обращаюсь с просьбой ускорить утверждение Генплана города Казани, так как считаю, что нашему городу необходимо развиваться. Нужно развивать инфраструктуру, строить социальные объекты, жилые комплексы для комфортного проживания людей, благоустраивать запущенные, неблагоустроенные парки, лесопосадки и набережные рек».

«Прошу Вас рассмотреть и принять генплан г. Казани, не затягивать, чтоб можно было еще дороги построить и сделать выезд из города без пробок, тяжело сидеть часами чтоб доехать до места. Больше сделать зоны, где пожилые люди могут гулять, отдельно от людей с собаками, в безопасном месте».

«Прошу Вас как можно скорее согласовать Генплан г. Казани. Хочу, чтоб город был красивым. Не обращайте внимание на негативные отзывы».

«За последние годы Казань стала одним из лучших городов России, чтобы не потерять тенденцию развития города, необходимо принять генплан. Благоустройство города — важнейший критерий уровня жизни казанцев. Необходимо облагородить запущенные территории, создать больше парковых пространств».

«В представленном документе существенно увеличены зеленые зоны, что очень необходимо нашему мегаполису. Также предусмотрены новые зоны для строительства социальных объектов, дефицит которых ощущается очень остро <…>. Считаю очень своевременным появление этого документа. Хотелось бы что бы данный документ вступил в силу в кротчайшие сроки».

«Генплан нужен городу столько зеленых парковых зон может быть в нашем пользовании, у нас много прибрежных территорий, которые на данный момент заброшенные пустыри, город растет наши парки уже переполнены».

«Казань последние года очень бурно и динамично развивается <…> С учетом этих реалий, без нового генплана нельзя! Городу нужно развиваться дальше, и должно быть четкое понимание куда. Москвичи народ грамотный в этом плане, знают что и как делать, опыт у них есть. Поэтому есть уверенность, что этот разработанный генплан с тандеме с ними позволит закрыть многие вопросы и даст толчок новому положительному витку развития города». (Орфография и синтаксис авторов сохранены).