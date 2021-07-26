Доходы Казани от платных парковок и штрафов составили 740,7 млн рублей — много это или мало?

Сегодня в мэрии Казани отчитались о доходах казны от платных муниципальных парковок. В этом году казанцы и гости города заплатили за услугу 38,3 млн рублей, за все время действия (с 2015 года) — 307,2 млн рублей. При этом на штрафах за неоплаченную парковку город заработал куда больше — в этом году казна получила 48 млн, за весь период — 433,5 млн рублей.

Таким образом, совокупные доходы города от оплаты парковок и административных штрафов в этом году составили 86,3 млн, за все время — порядка 740,7 млн рублей.

Причем суммы будут только расти год от года — Казань расширила сеть платных паркингов далеко за пределами центра города. Скоро появятся еще 2,4 тысячи новых машино-мест в спальных районах города, хоть и на оживленных улицах — Яруллина, Волгоградской, Бондаренко, Короленко, Нигматуллина, Чистопольской, С. Хакима, Назарбаева, Газовой, Павлюхина, Агрономической. Места для машин организуют в карманах и на участках дорожной сети, на эти цели выделено 37 млн рублей.

Фото kzn.ru

740,7 млн рублей — это:

Одна шестая от доходов Москвы с платных парковок в 2019 году — тогда в бюджет Первопрестольной собрали 4,456 млрд рублей. А за весь период действия сумма составила (с 2012 года) по состоянию на январь 2021 года 35,6 млрд рублей, или в 48 раз больше всех доходов Казани с парковок.

— тогда в бюджет Первопрестольной собрали 4,456 млрд рублей. А за весь период действия сумма составила (с 2012 года) по состоянию на январь 2021 года 35,6 млрд рублей, или в 48 раз больше всех доходов Казани с парковок. Столько заработал глава Минпромторга России Денис Мантуров в минувшем году — более 740 млн рублей, следует из его декларации, опубликованной на сайте Кабмина. Это наибольший личный доход среди членов российского правительства, как и годом ранее — тогда министр задекларировал 586 миллионов.

— более 740 млн рублей, следует из его декларации, опубликованной на сайте Кабмина. Это наибольший личный доход среди членов российского правительства, как и годом ранее — тогда министр задекларировал 586 миллионов. Сумма, на которую этой зимой потратилась Росгвардия для покупки автозаков и броневиков для работы на митингах.

для работы на митингах. Ущерб Кировской области, который предъявлен экс-губернатору региона Никите Белых . Политика обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Речь о займах, которые брала у компании «Уралхим» 100-процентная «дочка» областного правительства — АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» (КРИК).

Фото: СК РФ

Общая сумма 12 займов, одобренная Фондом развития промышленности Петербурга в этом полугодии . Шесть займов предприятия уже получили на сумму 260 млн рублей.

. Шесть займов предприятия уже получили на сумму 260 млн рублей. Примерно равняется сумме, направленной Чувашии на поддержку региональной системы здравоохранения . Соответствующее распоряжение подписал на минувшей неделе председатель правительства России Михаил Мишустин. «Эти средства повысят запас прочности систем здравоохранения в субъектах и позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь», — отметил он.

. Соответствующее распоряжение подписал на минувшей неделе председатель правительства России Михаил Мишустин. «Эти средства повысят запас прочности систем здравоохранения в субъектах и позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь», — отметил он. 10 млн в долларах, или зарплата Александра Овечкина за сезон в новом контракте с «Вашингтоном» , сообщают инсайдеры Национальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на четыре года.

Василя Ширшова