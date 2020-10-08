В Казани утвердили маршрут первого участка Вознесенского тракта

Велодорожка и пандусы для инвалидов

Исполком Казани раскрыл подробности строительства первого участка Вознесенского тракта от улицы Гвардейская до проспекта Победы. Проект планировки был утвержден в конце сентября, сегодня его опубликовали в сборнике документов мэрии.

По проекту трасса берет начало с участка примыкания существующей дороги по Аметьевской магистрали. Заканчивается на пересечении еще проектируемой дороги с проспекта Победы у ЖК «Победа». Общее направление — восточное.

Источник: Сборник документов и правовых актов муниципального образования города Казани

Хотя параметры плана приняты для магистральных улиц общегородского значения первого класса с расчетной скоростью движения 90 км/час, согласно техническим показателям, скорость составит только 70 км/час. На участке запланированы по три полосы в обе стороны.

Протяженность первого участка трассы — 4 180 метров, она имеет девять углов поворотов. Проезжая часть правой оси предусмотрена с односкатным поперечным уклоном в 20 (на участках устройства виража — 30), левой оси — 20 (на участках устройства виража — 30).



Вдоль новой дороги появятся тротуар и велодорожка, от проезжей части и газона они будут отделены тротуаром, расположенным в непосредственной близости с проезжей частью, отделенной бетонными бортовыми камнями. В местах перепадов между тротуаром (велодорожкой) и проезжей частью предусмотрено устройство пандусов шириной два метра для движения маломобильных групп.

Теперь по размерам: ширина полос движения составит 3,75 метра, ширина проезжей части по левой и правой осям — 13-17,35 метров. Ширина тротуара запланирована в 2,25-4,5 метра, ширина дорожки, которая будет только с левой стороны — 2 метра. Для отвода воды будет создана «открытая» система водоотведения — ливневки.

Вдоль новой дороги появятся тротуар и велодорожка, от проезжей части и газона они будут отделены тротуаром. Фото: unanews.ru

Существующие здания и сооружения не будут подвержены «негативному воздействию»

Что касается размещения трассы, то существующие здания и сооружения, а также объекты капитального строительства не будут подвержены «негативному воздействию», сообщается в документе: «Необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства от негативного воздействия в связи с размещением объекта отсутствует».

«Выбор трассы объекта произведен с соблюдением условий безопасного размещения объекта на требуемых расстояниях от зданий и сооружений и обеспечивает их безопасное строительство, надежную и эффективную эксплуатацию системы транспорта с учетом анализа риска возможных аварий». — говорится в проекте.

Объектов культурного наследия в зоне будущей трассы нет, территория расположена вне зон их охраны. А вот об окружающей среде проектировщики решили позаботиться. Чтобы уменьшить ущерб при размещении дороги подрядчику рекомендуется нести материальную ответственность за сохранение зеленых насаждений на прилегающей территории, установить мусорные контейнеры, оборудовать на выезде со строительной площадки пост мойки колес автотранспорта, провести благоустройство отведенной территории, заключить договоры на вывоз отходов.

«Строительство и эксплуатация автомобильной дороги окажет незначительное влияние на окружающую среду, так как технические решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, строительных и противопожарных нормативов. Предлагаемые проектные решения обеспечат экологическую безопасность проживания населения, улучшая социальные условия проживания», — оптимистично настроены проектировщики.

Общая длина тракта составит порядка 10 км. Источник: kzn.ru

Массового отселения не будет

О строительстве Вознесенского тракта впервые заговорили год назад в рамках обсуждения нового Генплана Казани до 20140 года. Новая магистраль будет проложена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Общая длина тракта составит порядка 10 км — он протянется от Аметьевской магистрали через ул.Бухарская и далее между ул.Минская и ул.Закиева выйдет на федеральную дорогу М-7.

Многих горожан волновал вопрос: будет ли массовое отселение в связи со строительством трассы, как это сейчас происходит из-за прокладки дороги-дублера Горьковского шоссе, которая пройдет через ЖК «Серебряный бор» в Кировском районе, от улицы Несмелова до трассы М-7 «Волга». Но чиновники поспешили успокоить жителей — переселять никого не будут, поскольку «коридор» под тракт власти города держали в резерве и специально не застраивали.



«Предстоит запроектировать еще 7 км от проспекта Победы до М-7", — отметил председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев. Фото kzn.ru

Проектирование дороги поручил начать президент Татарстана Рустам Минниханов.

— Он станет еще одним важным выездом из Казани. На сегодня заканчивается проектирование дороги от Аметьевской магистрали до проспекта Победы со строительством двух развязок. Предстоит запроектировать еще 7 км от проспекта Победы до М-7, — заявил в начале сентября заместитель руководителя исполкома Казани — председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.



Строительство Вознесенского тракта в Казани потребует 17 млрд рублей, недавно объявили в мэрии Казани. Строительство планируют начать уже в следующем году.

Дарья Пинегина