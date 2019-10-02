Кто нужен Казани — главный архитектор или градостроитель?

Как должна меняться третья столица под руководством главного зодчего — авторская колонка колумниста «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

Тахир Давлетшин, автор проекта «Обходная железная дорога Казани» и концепции генплана «Казань — полицентричный город на Волге», считает, что конкурс по отбору кандидатов на должность главного архитектора города ошибочен концептуально. Городу, по его мнению, нужен не главный архитектор, а главный градостроитель, способный вывести татарстанскую столицу из градостроительного тупика и руководить разработкой Стратегии градостроительного развития Казани на десятилетия, возможно, на столетие. Своими размышлениями Давлетшин поделился в авторской колонке для «Реального времени».

Должность не соответствует требованиям времени

После 10 лет работы главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева покинула свой пост. Мэрия Казани проводит конкурс по отбору кандидатов на должность главного архитектора города.



Впрочем, название должности, несмотря на свою привычность, не соответствует требованиям времени — уже почти 10 лет, как в Едином квалификационном справочнике (ЕКС) должностей руководителей, специалистов и служащих регионов и муниципальных образований должности главного архитектора нет, а есть должность главного градостроителя с широкими полномочиями и обязанностями.

Согласно ЕКС, главный градостроитель организует разработку и реализацию государственной политики в области градостроительства, организует разработку и издание территориальных градостроительных нормативов и правил, обеспечивает разработку документов территориального планирования, а также выполнение градостроительного зонирования и планировки территории, проведение научно-исследовательских работ в области градостроительства, организует контроль за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности, охране объектов культурного наследия, экологической безопасности, а также информационного обеспечения граждан и органов муниципальных образований, уполномоченных в области архитектуры и градостроительств, участвует в подготовке документов по получению разрешения на строительство и т. д.

Очевидно, у главного архитектора Казани нет необходимых полномочий для решения столь широких полномочий, да и компетенции требуются более широкие и глубокие — нужен человек с универсальными навыками.

После 10 лет работы главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева покинула свой пост. Мэрия Казани проводит конкурс по отбору кандидатов на должность главного архитектора города. Фото Максима Платонова

Путать архитектуру с градостроительством непозволительно

Если обратить внимание на ожидания от главного архитектора со стороны руководства республики и города, и претензии по результатам его деятельности, то становится ясно: спрос с главного архитектора Казани как от главного градостроителя. Горожане также ожидали, что кандидаты на вакантную должность придут на конкурс со своим видением будущего градостроительного облика Казани.

В значительной мере это связано с тем, что горожане (в том числе чиновники и специалисты) путают архитектуру с градостроительством. Традиционно главный архитектор города занимался фасадами и разрешительной деятельностью, не решая вопросы градостроительные, которые встали ребром в последние два десятилетия. Этому также способствовали крупные мероприятия, такие как 1000-летие Казани, Универсиада, чемпионат мира по футболу и, наконец, WorldSkills, когда деньги сыплются как из рога изобилия и неожиданно, и нет времени на стратегическое планирование, главное, найти пустырь, куда воткнуть объект и освоить средства. Уже назревают другие крупные проекты — строительство Соборной мечети, Центра фигурного катания и т. д., размещение которых также будет осуществлено по этому принципу.

Особенно обнажила проблемы градостроительного планирования разработка проекта Генплана Казани, тендер на которую «выиграл» НИиПИ Генплана Москвы еще в 2014 году. Никто не может объяснить, зачем понадобился новый генплан, в то время как и действующий от 2007 года был не старый, можно было бы ограничиться его поправками. Новая концепция генплана изначально не планировалась, в результате, за почти 5 лет разработок институт не смог выдать документ, определяющий внятную перспективу градостроительного развития Казани. Можно с уверенностью констатировать: разработка генплана провалена и выделим основные причины этого:

за разработку Генплана взялись иногородние специалисты, которые не знают город;

руководство осуществляли главный архитектор Казани Т. Прокофьева и заместитель директора по производству НИиПИ ГП Москвы О. Григорьев, которые не являются градостроителями;

не было необходимости в новом генплане, так как не было новой концепции градостроительного развития Казани.

Даже те градостроители, которые имеются в городе, вряд ли решили бы проблему — казанские градостроители, их можно пересчитать пальцами одной руки, пришли в эту область из архитектуры, а в последние лет двадцать городское развитие определяется в значительной мере транспортным планированием, инженерными сетями и экономикой города в целом. Именно транспортная часть проекта Генплана вызвала наибольшее неприятие со стороны горожан, что подтверждает необходимость переустройства «городского каркаса» путем модернизации транспортной системы.

Была ли концепция градостроительного развития Казани ?

В ответ на мою статью «Этот Генплан Казани — план бессистемной застройки территории в пределах М7» замдиректора НИиПИ ГП Москвы О. Григорьев сделал попытку доказать, что концепция все таки есть, но он никого не убедил — концепция или есть, или ее нет. («Высказывания о лоббировании нами интересов крупных землевладельцев безосновательны»). Концепция вещь тонкая, в то же время простая: если она есть, то можно в нескольких предложениях ее изложить, чтобы средний горожанин тем более специалист ее понял. Если ее нет — никакими заумными словами не скрыть ее отсутствие. У проекта Генплана от НИиПИ ГП Москвы если и есть концепция, то это — расширение города на восток, на сельхозземли, но и она завуалирована. Только в результате обсуждения транспортной части проекта с горожанами узнаем, что рядом с пос. Дербышки планируется застройка 5 млн кв. метров территорий (Восточная дуга), что, по мнению самих же разработчиков, должно привести к транспортному коллапсу, если через Дербышки не построить несколько автомагистралей. Если там построят дороги, запланированные в проекте генплана, будет застроена территория не 5 млн кв. метров (500 га), а на порядок больше. Спрашивается, зачем нам такой Генплан ?

Очевидно, самый простой способ решить проблему дорог в Дербышках — отказ от жилищного строительства на Восточной дуге, как и на всех других сельхозземлях вокруг Казани и строить радиальные выезды из города, запланированные в предыдущих генпланах.

О. Григорьев сделал попытку доказать, что концепция все таки есть, но он никого не убедил — концепция или есть, или ее нет. Фото Олега Тихонова

Концепция градостроительного развития «Казань — полицентричный город на Волге»

Для примера приведу свое видение будущего Казани, которое широко освещено в СМИ.

Решить накопившиеся за несколько веков многогранные проблемы можно только на основании продуманной градостроительной стратегии. Надеюсь, этому требованию отвечает предложенный мною комплексный план градостроительного развития города «Казань — полицентричный город на Волге», основными принципами которого являются:

строительство полицентричного города с новыми городскими центрами, их четыре;

выход городских кварталов на Волгу, освоение части акватории Куйбышевского водохранилища;

устранение внутригородских барьеров путем строительства обходной железной дороги и вывода из города инфраструктуры РЖД, развития сети наземного метро, интегрированного с пригородным железнодорожным сообщением;

отказ от функционального зонирования и деиндустриализация города;

отказ от централизованного сноса жилья как в Ново-Татарской слободе, так и на окраинах города;

сохранность зеленых насаждений и исторического центра города;

решение экологических проблем мелководий Куйбышевского водохранилища.

И главное — никакого расползания на восток!

Разработка автора

Очевидно, не все согласятся с моей концепцией, но она есть, и понятна.

Основные угрозы для градостроительного развития Казани

Главная угроза для развития города сегодня — возможное принятие Генплана от НИиПИ ГП Москвы. Он отодвинет назревшую проблему разработки стратегии градостроительного развития Казани. Проект Генплана предусматривает расползание города на восток, на сельхозземли, что создаст крупные, неразрешимые инфраструктурные проблемы. При этом он не решает ни одну из стоящих городских проблем — устранение внутригородских барьеров, рациональной застройки городских промышленных зон, выхода на Волгу, транспортных проблем, наоборот, усугубляет их.

С другой стороны, есть надежда, что генплан от НИиПИ ГП Москвы и не понадобится. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения, предусматривающие переход в градостроительной политике крупных городов от генерального плана к документу, определяющему стратегические направления развития города, основанного на стратегии социально-экономического развития и необходимости реализации государственных и муниципальных программ (итоги заседания президиума Государственного совета РФ от 23 ноября 2018 года). Тем не менее городские власти упорно лоббируют принятие генплана.

При отсутствии концепции развития города большую угрозу представляет хаотичная точечная застройка, которая может стать тормозом в рациональном пространственно-территориальном развитии города. Поскольку недалек тот день, когда начнется застройка промзон в центральной части города (уже началась, к ним можно отнести застройку территории артиллерийского училища и мясокомбината), хаотичная точечная застройка может перерасти в хаотичную застройку больших масштабов. Это окрестности южного хода железной дороги, улица Родины с примыкающими территориями, Ново-Татарская слобода, район речного порта и т. д. Например, А. Фахрутдинов (ЖБИ «Кулон») собирается вывести из города завод ЖБИ на Гвардейской и начать там строительство жилого комплекса, что может усугубить градостроительную ситуацию в городе. Что примечательно, в Лаишевском районе, куда г-н Фахрутдинов планирует перевести завод ЖБИ, весьма озабочены перспективой такого соседства. Этот пример показывает, что собственникам территорий, на которых расположены депрессивные производства, необходимо объединяться, действовать сообща, чтобы территории, с одной стороны могли служить общегородскому развитию, с другой — чтобы росла их капитализация, тем самым принося большую пользу и хозяевам. Только объединившись и предложив перспективные проекты развития территорий можно привлечь значительные инвестиции. Очевидно, в этом деле велика роль администрации города, которая может объединить собственников земель. Нужен жесткий и творческий градостроительный подход, чтобы центральную часть города связать с окраинами, промзоны интегрировать в тело города, для чего и требуется градостроитель.

Недалек тот день, когда начнется застройка промзон в центральной части города. Фото kzn.ru

Транспортный каркас города сложился 50—100 лет назад и не отвечает современным требованиям. В современном городе в большей мере именно он определяет территориально-пространственное развитие города, будущий градостроительный облик.

Развитой транспортный каркас города, связывающий все районы и интегрированный в транспортный каркас агломерации способствует увеличению транспортной доступности, избавляет от разделяющих город барьеров, которые мешают его гармоничному развитию. Важной задачей является создание сквозных коридоров, по которым можно было бы проехать из одного городского центра в другой. При этом важно определиться с приоритетами. Стратегическая задача — создание перспективного транспортного каркаса города, позволяющего обеспечить градостроительное развитие Казани на долгосрочную перспективу, что достигается строительством Обходной железной дороги и внутригородского наземного кольца железной дороги как городского транспорта.



НИиПИ Генплана Москвы представил детальный план строительства улично-дорожной сети на всей территории внутри М-7, который неисполним в ближайшие 100 лет. При этом там нет прорывных идей, просто паутину лично-дорожной сети (УДС) разработчик распространил до М7.



Большую опасность для города представляет строительство мусоросжигательного завода в Осиново. Выбор площадки не стыкуется со здравым смыслом, будь в городе разумная градостроительная политика, такой вопрос не стал бы в принципе.

Институт генплана Казани

К сожалению, в Казани нет специализированной организации, профессионально занимающейся стратегическим планированием города в целом, и органа, который координировал бы градостроительные проекты. Градостроительный совет не выполняет свои функции, Союз архитекторов совсем потерял влияние на процессы в городе. Градостроительство как комплексная наука в Казани еще не сложилась. В перечень направлений подготовки высшего образования направление «градостроительство» Министерство образования РФ открыло только в 2008 году. КГАСУ (кафедра градостроительства и планировки сельских населенных мест) выпустила несколько десятков бакалавров По мнению заведующего кафедрой А. Дембича, чтобы стать специалистами, им надо как минимум лет 10 практиковаться. Но где они будут практиковаться, если все подряды на разработки забирают иногородние компании? Кто из «штатных» градостроителей сможет выдать концепцию градостроительного развития города, если в Казани нет ни одной организации, профессионально занимающейся стратегическим планированием? С другой стороны, в городе имеется интеллектуальный потенциал для создания такой структуры, для этого требуется объединить архитекторов, экономистов, специалистов в области транспортно-логистических систем и инженерных сетей, которых не много, но они есть.

КГАСУ выпустила несколько десятков бакалавров, но по мнению заведующего кафедрой А. Дембича, чтобы стать специалистами, им надо как минимум лет 10 практиковаться. Фото Максима Платонова

Что касается разных конкурсов на обустройство отдельных микрорайонов, улиц или набережных, там напрочь отсутствует градостроительный подход. В целом неплохие проекты конкурсантов (Ново-Татарская слобода, Адмиралтейская слобода, Озеро Кабан и пр.) оторваны от общегородского развития и именно поэтому не реализуются — сумма затрат непомерно высока при скромности результатов.



Каким должен быть главный архитектор (градостроитель) города?

На вопрос, каким должен быть архитектор города кратко и емко высказался С. Саначин: «…должен быть не просто человек со вкусом, который руководит архитектурным худсоветом, где рассматриваются фасады по принципу «красиво-некрасиво», а градостроительный концептор, который одновременно мог бы стать трибуном и «вождем», уметь представить свои идеи обществу». Я бы добавил, не только представить свои идеи, но и прислушаться к чужим, и поддержать активно, если они несут полезную составляющую. Предстоит дискуссия о концепции территориально-пространственного развития города, с вовлечением широкого круга активных горожан, специалистов и ученых.

Нет большой разницы, как будет называться должность — архитектор или градостроитель, если имеется понимание предназначения этой должности, чего в настоящее время нет. Главное, чтобы сутью нынешнего конкурса стал не отбор чиновника для бумажной волокиты, а выбор специалиста с идеями, концепциями.

Новому главному архитектору, кто бы им ни стал, предстоит метаморфоза — из архитектора в градостроителя.

Тахир Давлетшин