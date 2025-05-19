В Казани требуют снести магазин владелицы сети «Букет столицы»

Луизе Сеньковской предъявили «покушение» на историческое здание — бывший кинотеатр «Звезда»

Фото: Реальное время

Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия через Арбитражный суд РТ потребовал сноса пристроя к зданию бывшего кинотеатра «Звезда» в Адмиралтейской слободе. Постройка принадлежит компании основательницы цветочной розничной сети «Букет столицы» и «Клумба» Луизе Сеньковской — здесь работает один из ее магазинов. Подробнее — о судебном споре, опасной медлительности комитета и истории здания, представляющего историческую ценность, — в материале «Реального времени».

Пристройка или реконструкция?

Арбитражный суд РТ начал рассматривать иск Комитета РТ по охране ОКН к «Фирме «Ак Идель» — это компания основательницы казанской цветочной сети «Букет столицы» и «Клумба» Луизы Сеньковской. Чиновники требуют признать незаконным возведение пристроя к зданию бывшего кинотеатра «Звезда» на Клары Цеткин. Дом №6 по этой улице входит в утвержденный Минкультом республики Перечень исторически ценных градоформирующих объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения город Казань.

Арбитражный суд РТ начал рассматривать иск республиканского Комитета по охране культурного наследия о признании незаконным возведения пристроя к зданию бывшего кинотеатра «Звезда». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На очередном судебном заседании ответчик представил два возражения на требования комитета. Первое состояло в том, что павильон не является результатом реконструкции исторического здания, поскольку это вообще не объект недвижимости, а второе — в том, что истцом пропущен срок исковой давности. Однако представитель комитета Эльвина Миннуллина не согласилась с этим:

— Реконструкция подразумевает под собой увеличение объемно-пространственных характеристик ЦГФО. В данном случае следует классифицировать указанные действия, а именно пристройку павильона [к зданию] как реконструкцию… Что касается срока исковой давности, то, как говорил на прошлом заседании ответчик, данный пристрой не является объектом недвижимости, соответственно, его невозможно считать самовольной постройкой.

Минуллина подчеркнула, что исковые требования комитета направлены на устранение нарушений действующего законодательства, в том числе конституционного права граждан и неопределенного круга лица на сохранение объектов культурного наследия. Указала, что изменился объем исторически ценного градоформирующего объекта, его облик, утрачены ценные элементы, а именно входная группа, которая была поставлена на государственную охрану. С момента устройства павильона до сегодняшнего дня права граждан и действующее законодательство остаются нарушены.

Изменился объем исторически ценного градоформирующего объекта, его облик, утрачены ценные элементы, а именно входная группа, которая была поставлена на государственную охрану. скриншот с сайта Яндекс.карты

Она также указала, что работы по устройству павильона были проведены без заключения комитета о соответствии его архитектурных решений предмету охраны и не были рассмотрены на межведомственной комиссии, как этого требует закон. И добавила, что также нарушены требования в части охранной зоны объекта культурного наследия, расположенного на территории Адмиралтейской слободы:

— Увеличена площадь застройки существующего объекта капитального строительства, реконструкция проведена с применением на фасадах материалов, которые совершенно не соответствует предмету охраны. В связи с вышеизложенным комитет считает, что срок исковой давности не может быть применен.

Представитель ООО «Фирма «Ак Идель» Раят Зайнуллин возразил, что факт отсутствия реконструкции ответчик намерен доказывать с помощью экспертного заключения, которое было заказано еще в апреле, но, увы, пока еще не готово. И добавил, что длительность нарушения в гражданском процессе — это нонсенс, это понятие применимо в случае административного правонарушения.

Юрист настаивал, что объем исторического здания «никак не изменился»:

— Между павильоном и зданием сопряженности нет, дверей, ведущих из павильона в здание, нет. Близость, почти вплотную, есть.

В итоге судебное заседание было перенесено, а суд порекомендовал ответчику ходатайствовать о назначении судебной экспертизы, которая имеет больший вес, чем заказанная частным образом.

«Разрешение не выдавалось»

«Реальное время» обратилось в исполком Казани с запросом о том, было ли собственником участка, который сейчас занимает «Клумба», получено разрешение на строительство пристроя и какие меры городские власти принимали к восстановлению первоначального облика исторически ценного градоформирующего объекта — здания бывшего кинотеатра «Звезда».

— Разрешение на возведение объекта исполкомом Казани не выдавалось, — отметили в мэрии города.

«Разрешение на возведение объекта исполкомом Казани не выдавалось». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Издание также направило запрос в адрес владелицы компании Луизы Сеньковской. Корреспондент просил пояснить, на каком основании было осуществлено возведение пристроя, считает ли она его возведение законным, готова ли удовлетворить иск комитета и привести здание бывшего кинотеатра в первоначальное состояние. По получении ответ будет опубликован.

Согласно данным публичной кадастровой карты, земельный участок площадью 560 кв. м, на котором возведен пристрой под «Клумбу», был зарегистрирован как частная собственность с видом разрешенного использования «магазины» 19 ноября 2021 года. В открытом доступе нет информации о том, каким образом и у кого был приобретен этот участок. Но примерно тогда же, как сообщили «Реальному времени» в компании «А-Девелопмент», компания основателей «Букета столицы» и «Клумбы» приобрела здание бывшего кинотеатра «Звезда». Начальная стоимость, по которой оно выставлялось на продажу предыдущим собственником, составляла 45 млн рублей.

«Колонны исчезли раньше»

В зале суда присутствовали представители общественности — общественные активисты Зоя Куклина, Андрей Тукмаков и Ирина Гаврилова. Когда участники процесса заговорили о нарушениях — исчезновении окон в здании бывшего кинотеатра и других изменениях, с мест тихо прозвучало несколько реплик про «снесенные колонны» и «уничтоженный фасад» кинотеатра «Звезда», со стороны которого был пристроен цветочный павильон.

Но представители комитета об исчезнувших колоннах суду не заявили, а представители компании Луизы Сеньковской Раят Зайнуллин и Наталья Порфирьева по завершении заседания дали свое объяснение.

А представители компании Луизы Сеньковской Раят Зайнуллин и Наталья Порфирьева пояснили, почему сотрудники Комитета по охране культурного наследия не заявили суду об исчезнувших колоннах. Инна Серова / realnoevremya.ru

— Вы обратите внимание, когда эти колонны исчезли и кто был тогда владельцем здания, — сказал Раят Зайнуллин. — Компания приобрела здание в 2021 году, и колонн уже не было. Почему бы тогда не привлечь в качестве соответчика прежних владельцев или их правопреемников?

Иск после срока давности

По мнению активистов — защитников старины, главной проблемой в этом судебном споре стала медлительность сотрудников Комитета РТ по охране ОКН, которая позволила ответчикам поднять вопрос об истечении срока исковой давности.

Информацией о возведении пристроя, в котором сейчас размещается магазин «Цветочная база «Клумба», ведомство располагает с 2021 года: 16 ноября, когда работы только начались, социолог Марья Леонтьева направила обращение о проверке законности действий владельца участка. Однако дело сдвинулось с мертвой точки только спустя 3 с лишним года, когда казанский активист Айрат Нуриев обратился в прокуратуру Кировского района по поводу нарушения федерального законодательства.

— На мои обращения я получала от комитета ответы, в которых сообщалось, что проводится проверка и формируется иск к собственнику, — рассказала Леонтьева «Реальному времени».

А вот Айрату Нуриеву в феврале 2025 года из прокуратуры пришел ответ, в котором, в частности, говорилось:

— Ваши доводы о незаконном строительстве торгового павильона к основному объекту исторически ценного градоформирующего объекта по ул. К. Цеткин, д. 6 нашли объективное подтверждение и являются обоснованными. На основании изложенных фактов прокуратурой Кировского района г. Казани подготовлен проект представления, который направлен в адрес прокуратуры Республики Татарстан, для решения вопроса о внесении его в адрес председателя Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Только после этого — 10 марта 2025 года — исковое заявление Комитета РТ по охране культурного наследия о признании постройки незаконной поступило в Арбитражный суд РТ и было принято к рассмотрению. На вопрос «Реального времени» о причинах, по которым с момента, когда стало известно о нарушении комитет тянул с подачей заявления в Арбитражный суд 3 года и 4 месяца, представлявшая учреждение в суде Эльвина Миннуллина не ответила: сослалась на отсутствие у нее права давать комментарии журналистам. Издание направило запрос в ведомство — по получении ответ о причинах медленной реакции чиновников будет опубликован.

«Когда сносили колонны, заверили, что исторический облик восстановят»

История кинотеатра «Звезда» неразрывно связана с историей знаменитого казанского завода «Серп и молот», основанного в 1861 году и выпускавшего в советский период металлорежущие станки, конвейеры, оборудование грузовых подвесных канатных дорог, а во время Великой Отечественной войны — корпуса мин и центрифуги для обогащения урана.

В 1956 году немецкие военнопленные построили в Казани кинотеатр «Звезда». скриншот портала e-kazan.ru

— Главный инженер фигурно-литейного завода Свечникова, как тогда назывался завод, в 1911 году построил в Адмиралтейской слободе первое здание кинематографа, — рассказал «Реальному времени» казанский краевед Гарафутдин Хисамутдинов. — А в 1956 году немецкие военнопленные построили в Казани несколько кинотеатров — «Победа», «Восход»… В их числе был и кинотеатр «Звезда. В 1984 году, когда я был секретарем парткома завода, мы провели его реконструкцию. И в 1986-м в этом здании прошел всесоюзный семинар СССР Министерства тяжелого машиностроения. Впоследствии завод и кинотеатр были проданы, в здании кинотеатра потом располагались налоговая инспекция, автошкола, другие организации. А потом появились новые собственники и начали возводить пристрой.

На снимке 13-летней давности колонны и прочие элементы, украшавшие главный фасад кинотеатра «Звезда», уже отсутствуют, а некогда нарядное здание выглядит унылой «коробкой».

На снимке 2012 года колонны и прочие элементы, украшавшие главный фасад кинотеатра «Звезда», уже отсутствуют. скриншот сайта Яндекс-карты

Хисамутдинов не может назвать точную дату их уничтожения, но вспоминает, что, когда сносили колонны, он подходил к строителям и те его заверили, что исторический облик кинотеатра будет восстановлен, но в итоге спустя время на месте колонн появился цветочный павильон.

— Я полностью поддерживаю иск о признании этой постройки незаконной, — говорит он. — Если надо — готов выступить в суде!