В Казани требуют снести магазин владелицы сети «Букет столицы»
Луизе Сеньковской предъявили «покушение» на историческое здание — бывший кинотеатр «Звезда»
Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия через Арбитражный суд РТ потребовал сноса пристроя к зданию бывшего кинотеатра «Звезда» в Адмиралтейской слободе. Постройка принадлежит компании основательницы цветочной розничной сети «Букет столицы» и «Клумба» Луизе Сеньковской — здесь работает один из ее магазинов. Подробнее — о судебном споре, опасной медлительности комитета и истории здания, представляющего историческую ценность, — в материале «Реального времени».
Пристройка или реконструкция?
Арбитражный суд РТ начал рассматривать иск Комитета РТ по охране ОКН к «Фирме «Ак Идель» — это компания основательницы казанской цветочной сети «Букет столицы» и «Клумба» Луизы Сеньковской. Чиновники требуют признать незаконным возведение пристроя к зданию бывшего кинотеатра «Звезда» на Клары Цеткин. Дом №6 по этой улице входит в утвержденный Минкультом республики Перечень исторически ценных градоформирующих объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения город Казань.
На очередном судебном заседании ответчик представил два возражения на требования комитета. Первое состояло в том, что павильон не является результатом реконструкции исторического здания, поскольку это вообще не объект недвижимости, а второе — в том, что истцом пропущен срок исковой давности. Однако представитель комитета Эльвина Миннуллина не согласилась с этим:
Минуллина подчеркнула, что исковые требования комитета направлены на устранение нарушений действующего законодательства, в том числе конституционного права граждан и неопределенного круга лица на сохранение объектов культурного наследия. Указала, что изменился объем исторически ценного градоформирующего объекта, его облик, утрачены ценные элементы, а именно входная группа, которая была поставлена на государственную охрану. С момента устройства павильона до сегодняшнего дня права граждан и действующее законодательство остаются нарушены.
Она также указала, что работы по устройству павильона были проведены без заключения комитета о соответствии его архитектурных решений предмету охраны и не были рассмотрены на межведомственной комиссии, как этого требует закон. И добавила, что также нарушены требования в части охранной зоны объекта культурного наследия, расположенного на территории Адмиралтейской слободы:
— Увеличена площадь застройки существующего объекта капитального строительства, реконструкция проведена с применением на фасадах материалов, которые совершенно не соответствует предмету охраны. В связи с вышеизложенным комитет считает, что срок исковой давности не может быть применен.
Юрист настаивал, что объем исторического здания «никак не изменился»:
— Между павильоном и зданием сопряженности нет, дверей, ведущих из павильона в здание, нет. Близость, почти вплотную, есть.
В итоге судебное заседание было перенесено, а суд порекомендовал ответчику ходатайствовать о назначении судебной экспертизы, которая имеет больший вес, чем заказанная частным образом.
«Разрешение не выдавалось»
«Реальное время» обратилось в исполком Казани с запросом о том, было ли собственником участка, который сейчас занимает «Клумба», получено разрешение на строительство пристроя и какие меры городские власти принимали к восстановлению первоначального облика исторически ценного градоформирующего объекта — здания бывшего кинотеатра «Звезда».
— Разрешение на возведение объекта исполкомом Казани не выдавалось, — отметили в мэрии города.
Издание также направило запрос в адрес владелицы компании Луизы Сеньковской. Корреспондент просил пояснить, на каком основании было осуществлено возведение пристроя, считает ли она его возведение законным, готова ли удовлетворить иск комитета и привести здание бывшего кинотеатра в первоначальное состояние. По получении ответ будет опубликован.
Согласно данным публичной кадастровой карты, земельный участок площадью 560 кв. м, на котором возведен пристрой под «Клумбу», был зарегистрирован как частная собственность с видом разрешенного использования «магазины» 19 ноября 2021 года. В открытом доступе нет информации о том, каким образом и у кого был приобретен этот участок. Но примерно тогда же, как сообщили «Реальному времени» в компании «А-Девелопмент», компания основателей «Букета столицы» и «Клумбы» приобрела здание бывшего кинотеатра «Звезда». Начальная стоимость, по которой оно выставлялось на продажу предыдущим собственником, составляла 45 млн рублей.
«Колонны исчезли раньше»
В зале суда присутствовали представители общественности — общественные активисты Зоя Куклина, Андрей Тукмаков и Ирина Гаврилова. Когда участники процесса заговорили о нарушениях — исчезновении окон в здании бывшего кинотеатра и других изменениях, с мест тихо прозвучало несколько реплик про «снесенные колонны» и «уничтоженный фасад» кинотеатра «Звезда», со стороны которого был пристроен цветочный павильон.
Но представители комитета об исчезнувших колоннах суду не заявили, а представители компании Луизы Сеньковской Раят Зайнуллин и Наталья Порфирьева по завершении заседания дали свое объяснение.
— Вы обратите внимание, когда эти колонны исчезли и кто был тогда владельцем здания, — сказал Раят Зайнуллин. — Компания приобрела здание в 2021 году, и колонн уже не было. Почему бы тогда не привлечь в качестве соответчика прежних владельцев или их правопреемников?
Иск после срока давности
По мнению активистов — защитников старины, главной проблемой в этом судебном споре стала медлительность сотрудников Комитета РТ по охране ОКН, которая позволила ответчикам поднять вопрос об истечении срока исковой давности.
Информацией о возведении пристроя, в котором сейчас размещается магазин «Цветочная база «Клумба», ведомство располагает с 2021 года: 16 ноября, когда работы только начались, социолог Марья Леонтьева направила обращение о проверке законности действий владельца участка. Однако дело сдвинулось с мертвой точки только спустя 3 с лишним года, когда казанский активист Айрат Нуриев обратился в прокуратуру Кировского района по поводу нарушения федерального законодательства.
А вот Айрату Нуриеву в феврале 2025 года из прокуратуры пришел ответ, в котором, в частности, говорилось:
— Ваши доводы о незаконном строительстве торгового павильона к основному объекту исторически ценного градоформирующего объекта по ул. К. Цеткин, д. 6 нашли объективное подтверждение и являются обоснованными. На основании изложенных фактов прокуратурой Кировского района г. Казани подготовлен проект представления, который направлен в адрес прокуратуры Республики Татарстан, для решения вопроса о внесении его в адрес председателя Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.
Только после этого — 10 марта 2025 года — исковое заявление Комитета РТ по охране культурного наследия о признании постройки незаконной поступило в Арбитражный суд РТ и было принято к рассмотрению. На вопрос «Реального времени» о причинах, по которым с момента, когда стало известно о нарушении комитет тянул с подачей заявления в Арбитражный суд 3 года и 4 месяца, представлявшая учреждение в суде Эльвина Миннуллина не ответила: сослалась на отсутствие у нее права давать комментарии журналистам. Издание направило запрос в ведомство — по получении ответ о причинах медленной реакции чиновников будет опубликован.
«Когда сносили колонны, заверили, что исторический облик восстановят»
История кинотеатра «Звезда» неразрывно связана с историей знаменитого казанского завода «Серп и молот», основанного в 1861 году и выпускавшего в советский период металлорежущие станки, конвейеры, оборудование грузовых подвесных канатных дорог, а во время Великой Отечественной войны — корпуса мин и центрифуги для обогащения урана.
— Главный инженер фигурно-литейного завода Свечникова, как тогда назывался завод, в 1911 году построил в Адмиралтейской слободе первое здание кинематографа, — рассказал «Реальному времени» казанский краевед Гарафутдин Хисамутдинов. — А в 1956 году немецкие военнопленные построили в Казани несколько кинотеатров — «Победа», «Восход»… В их числе был и кинотеатр «Звезда. В 1984 году, когда я был секретарем парткома завода, мы провели его реконструкцию. И в 1986-м в этом здании прошел всесоюзный семинар СССР Министерства тяжелого машиностроения. Впоследствии завод и кинотеатр были проданы, в здании кинотеатра потом располагались налоговая инспекция, автошкола, другие организации. А потом появились новые собственники и начали возводить пристрой.
На снимке 13-летней давности колонны и прочие элементы, украшавшие главный фасад кинотеатра «Звезда», уже отсутствуют, а некогда нарядное здание выглядит унылой «коробкой».
Хисамутдинов не может назвать точную дату их уничтожения, но вспоминает, что, когда сносили колонны, он подходил к строителям и те его заверили, что исторический облик кинотеатра будет восстановлен, но в итоге спустя время на месте колонн появился цветочный павильон.
— Я полностью поддерживаю иск о признании этой постройки незаконной, — говорит он. — Если надо — готов выступить в суде!
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