«Мы поняли, это наш шанс» — жители Старых Горок просят подключить их к чужому водоводу

Поселок страдает от нехватки воды. Спасти может транзитная сеть, и на врезку согласны все, но не хватает 3-4 млн рублей

Фото: Инна Серова

«Реальное время» уже писало о проблемах с водой в пригородных и приграничных поселках Казани. В этот раз в редакцию обратились жители казанского жилого массива Старые Горки, которые в марте 2021 года почти на месяц остались без воды. Перебои с водоснабжением здесь давно, но люди нашли решение проблемы, и даже власти их поддержали. Через поселок тянут новый водовод к другому комплексу, и население Старых Горок просит подключить их к транзитной трубе. Чиновники обещали построить водопроводную камеру или попросту колодец. Но пока идет процесс согласования, водовод уже строят. И через считанные дни реализовать обещанное станет невозможно. Горкинцы торопят власти и даже попросили помощи у Путина. Подробности — в нашем материале.

«Надо добиваться, чтобы нас подключили»



Поселок Старые Горки — старый, водопроводные сети в нем строились давно. В основном их прокладывали силами жителей и зачастую без необходимых согласований. «Сделали врезку без задвижки, без колодца, засыпали — и ладно, лишь бы вода была», — рассказал «Реальному времени» глава инициативной группы жителей Старых Горок Ильхам Шагараев, который на встречу с журналистом даже красочную схему водоводов принес.

— Поэтому если случается авария в любом конце, а они бывают часто, от водоснабжения на время ремонта отключается или весь поселок, или как минимум две трети домов. Вода поступает с улицы 1-й Калининградской по старому водоводу диаметром 160 мм. Более 10 лет назад все эти сети были переданы на баланс МУП «Водоканал», однако сколько мы ни просили привести их в порядок и установить запорную арматуру, всегда получали один ответ: «На это нет денег», — сетует он.

«Сделали врезку без задвижки, без колодца, засыпали — и ладно, лишь бы вода была», — рассказал Ильхам Шагараев

Шагараев рассказал: в воде нуждаются почти 2 тысячи жителей 600 домов Старых Горок. Многие построили или строят новые дома: вкладывают материнский капитал и на месте старых избушек с удобствами во дворе возводят комфортные хоромы, порой — с двумя душевыми, с двумя благоустроенными туалетами, так что воды требуется намного больше, чем прежде:

— А что вы хотите, если средняя семья сейчас здесь — это мама, папа, двое детей, да еще представители старшего поколения? А летом еще и на полив надо. И школа у нас в поселке есть, там тоже вода нужна. Когда мы в марте этого года узнали, что через наш поселок транзитом ведут новый водовод диаметром 800 мм, мы поняли, что это — наш шанс более или менее наладить водоснабжение поселка. Решили: надо добиваться, чтобы нас к нему подключили. Между прочим, это ведь и властям республики и города выгодно: сколько людей, ничего не требуя от государства, обеспечивают себя жильем сами — была бы вода!

— Мой дом — в северо-западной, самой дальней части поселка, — говорит другой житель — тезка первого замминистра строительства РТ Алексей Фролов. — В летнее время давление в трубах на нашем конце Старых Горок — всего 1-2 атмосферы, это очень мало. И именно у нас чаще всего не бывает воды. Летом мечтаешь о том, чтобы хоть как-то в душе помыться.

«Летом мечтаешь о том, чтобы хоть как-то в душе помыться», — говорит Алексей Фролов

— В Урожайном переулке воды частенько не бывает, там совсем беда! — жалуется еще одна обитательница Старых Горок Татьяна Соколова.

Все «за», дело — за деньгами

В МУП «Водоканал» нашему изданию сообщили, что работы по прокладке коммуникаций ведет ООО «РСК», «осуществляющее строительство нового водопровода (диаметром 800 мм), от ВНС «Южная-2» по ул. Карбышева до территории Березовой рощи». Новый водовод рассекает Старые Горки по оврагу на две примерно равные части.

С началом строительства этой сети в марте 2021 года жители Старых Горок обратились к руководству Вахитовского и Приволжского районов и в исполком Казани с просьбой предусмотреть подключение к нему существующего водопровода поселка в точке, где трубы пересекаются практически под прямым углом.

— К нам приезжал глава района Марат Закиров, он с пониманием отнесся к нашим проблемам и обещал поддержать нашу инициативу, — вспоминает Шагараев. — Исполком также поддержал нас. Мало того, мы писали в Госсовет РТ — и получили ответ от самого Фарида Мухаметшина, он сообщил, что в проект внесены необходимые изменения. Казалось, вопрос решен, но все положительные ответы, которые мы получили, умалчивают об одной детали: на строительство колодца и установку запорной арматуры для подключения нашего поселка к новому водоводу нет денег. Не предусмотрено финансирование! И когда деньги выделят — неизвестно, зато очень хорошо известно, что скоро точка пересечения водоводов — нашего и строящегося — строителями будет пройдена. Без всякого колодца. Мне это сами строители сказали!

К жителям Старых Горок приезжал глава района Марат Закиров

Как сообщили населению в исполкоме Казани, МУП «Водоканал» еще 9 апреля направил в татарстанский Минстрой дополнения к ранее выданным техническим условиям в части устройства водопроводной камеры и запорно-регулирующей арматуры в месте присоединения проектируемого и существующего водопроводов в жилом массиве Старые Горки. И с тех пор — тишина, вопрос внесения изменений в техзадание и проектную документацию находится на рассмотрении в министерстве.

На руках инициативной группы Старых Горок копия письма от ООО «ВТС-Проект», в котором проектная организация доводит до сведения министерства, что, согласно дополнительным техническим условиям, от МУП «Водоканал» в проект внесено изменение: «предусмотрено устройство водопроводной камеры с запорно-регулирующей арматурой для дальнейшего подключения в месте пересечения существующего водопровода диаметром 160 мм с проектируемым водопроводом диаметром 800 мм».

На бессрочном рассмотрении

В исполкоме Казани эту информацию «Реальному времени» подтвердили: «По запросу Минстроя РТ «Водоканалом» подготовлены и переданы дополнения к техническим условиям в части подключения проектируемого водопровода к существующему водопроводу диаметром 160 мм в жилом массиве Старые Горки с устройством водопроводной камеры и запорно-регулирующей арматуры. По состоянию на сегодняшний день проектная документация в «Водоканал» не предоставлялась».

Сумму, необходимую для устройства камеры и подключения к новому водоводу Старых Горок, в министерстве не озвучили

— Вопрос находится на рассмотрении, — ответили в Минстрое РТ на вопросы нашего издания о стадии согласования изменений проекта и сроках начала работ. — Сроки выполнения работ по устройству водопроводной камеры и запорно-регулирующей арматуры будут определены после решения вопроса о дополнительном финансировании.

Сумму, необходимую для устройства камеры и подключения к новому водоводу Старых Горок, в министерстве не озвучили, планируемые источники финансирования не обозначили.

«Переделать будет нереально»

Корреспондент «Реального времени» вместе с активистами из Старых Горок поговорила на месте работ с представителем подрядчика — мужчина представился начальником участка. Он в очередной раз подтвердил, что в проекте, по которому он работает, нет колодца, и денег на этот колодец тоже нет:

— Материалы и комплектующие, арматура уже заказаны в полном соответствии с проектом, без учета колодца для врезки, — сказал он. — Я уже на этой неделе планировал тянуть там трубу, и, если мы ее проложим, будет просто нереально все переделать. Это же придется все вскрывать и заново делать. Мы готовы сделать, если есть разрешение и все согласования. Но мне до сих пор об этих изменениях никто не сообщил, и работаю я по ранее согласованному проекту.

Начальник участка сообщил жителям, что ООО «РСК» готово провести работы, но при условии, что они будут оплачены

Еще начальник участка назвал примерную стоимость устройства камеры для врезки — «миллиона три-четыре»:

— Детали дорогие, при производстве работ в овраге придется проводить работы по укреплению грунта — он осыпается…

Позднее начальник участка навел справки и сообщил жителям, что ООО «РСК» готово провести работы, но при условии, что они будут оплачены.

Нет бы с людьми заранее обсудить!

— А гарантий, что оплатят — нет, — вздыхают горкинцы. — В этом вся загвоздка. И велика вероятность, что новый водовод тихой сапой достроят без подключения Старых Горок. И скоро вода потечет мимо нас! Вот, чтобы этого не случилось, мы и написали на имя президента России. 11 мая из Управления президента по работе с обращениями граждан пришел ответ: наше обращение направлено в республиканский кабмин, там должны ответить нам по существу. Надеемся, что с помощью Владимира Владимировича вырыть злосчастный колодец нам все-таки удастся!

При этом шанс подключить Старые Горки к новому водоводу без всякой лишней писанины и жалоб еще недавно был: «Несколько лет назад, когда проектировался этот водовод, можно было организовать общественное обсуждение. Здесь народ активный, мы бы в обсуждении обязательно участие приняли и подсказали бы, что в проект надо потребности нашего поселка заложить. И проект теперь менять не потребовалось бы, и деньги искать не пришлось». Однако объявления об общественном обсуждении проекта водовода жители поселка не нашли, а то бы приняли самое активное участие.