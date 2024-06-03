«Все решает компьютер»: в Татарстане началась гонка за места в детсадах и школах

В пригородах Казани место в детсаду ждут до школы, а в школе на одно место сажают двух учеников

Фото: Максим Платонов

В Татарстане идет запись детей в школу — в первый класс, а родители двух-, трехлеток встали на низкий старт в ожидании дня, когда освободятся места в детсадах — в надежде на то, что подошла долгожданная очередь. Кому повезет с детсадом, где дети пойдут в переполненные классы, и почему информация об очередности на место в детсаду и школе недоступна очередникам — выясняло «Реальное время».

Мест нет



Жительница Куюков Альфия С. рассказала «Реальному времени», что, когда ее сыну в мае исполнилось 4 года, она попыталась выяснить в администрации Пестречинского района, не подошла ли, наконец очередь ее ребенка на место в детсаду, в которой семья стоит почти с рождения малыша. Безуспешно:

— Я спрашивала, какой у моей очереди номер, сколько в ней стоит человек передо мной, сколько мест в детсаду будет, и получу ли я в этом году место для сына. А мне ответили, что мое место в очереди они не видят и, вообще, «все решает компьютер». И я вот думаю, что сына в детсад, похоже, снова не возьмут, потому что так уже было в прошлом году. А еще думаю, что неправильно, что вся информация об очередности закрыта для самих очередников. Нам же максимум что говорят — номер, под которым первоначально зарегистрировали в очереди. И что там, в этом «черном ящике» с очередью происходит, никто не знает, а ведь это — готовая почва для злоупотреблений.

«Я думаю, что сына в детсад, похоже, снова не возьмут, потому что так уже было в прошлом году». Фото: Ринат Назметдинов. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

— В начале мая вышло постановление исполкома Пестречинского района, из которого следует, что в 2024 году в наш садик трехлеток брать не будут — места в «Золотом ключике» есть только для четырех-, пятилетних и в старшей группе, — пожаловалась жительница села Богородское Елена И. (имя изменено по просьбе читательницы). — Возрастная группа три-четыре года оказалась в пролете. Мы записались на прием к главе района, хотели выяснить, почему так получилось и как он собирается решать проблему, но в итоге нас принял Альберт Сабитов, его первый заместитель. Ничего конкретного он нам не сказал. Мы попросили его провести круглый стол по поводу ситуации с застройкой в Богородском сельском поселении на фоне отсутствия необходимой инфраструктуры, пытались донести то, что говорили на публичных слушаниях по изменениям в генплане, что нельзя бесконечно строить и строить, добавлять нам еще 800 домов, не увеличивая количество детсадов и школ — без толку. И, кстати, начальник отдела образования Марина Харитонова, которая должна быть заинтересована в решении проблем с детсадами и школами, могла бы тоже прийти на эту встречу. Но не пришла — мы только в коридоре ее и видели!

В постановлении, о котором говорит Елена И., как в зеркале, отражаются проблемы сельских поселений, относящихся к муниципальным районам республики, но в силу близости к Казани столице давно ставших ее окраинами. Места в дошкольных учреждениях района на 2024—2025 учебный год есть, но далеко от столицы республики, а в пригородных наблюдается острый, просто катастрофический, дефицит. Такой, что в спальнях детсадов кровати ставят «штабелями».

В пригородных детсадах наблюдается такой дефицит мест, что кровати в спальнях приходится ставить «штабелями». Реальное время / realnoevremya.ru

В детсаду №1 «Золотая рыбка» в Куюках ясельной группы нет, в младшей группе (3-4 года) освобождается всего 28 мест, в средних — 54, в старших — 54, в подготовительных (с 6 до 7 лет) — 35. В детсаду № 2 «Сказка» в ясельной группе (2-3 года) будет 60 мест, зато в средней и старшей группах — ни одного, и лишь в подготовительной будет еще 3 свободных места. Итого — 236 мест, включая 2 в семейной дошкольной группе, где воспитатель — это родитель.

«Обслуживает» эти детсады постоянно растущее население Куюков, Богородского, Гильдеева и поселка Первое Мая. И до них, кстати, добраться непросто — общественного транспорта в Богородском сельском поселении нет.

Растущие потребности

— В настоящее время в Пестречинском районе на учете в очереди на детсад состоят 3 248 воспитанников с 0 до 7 лет, из них с 0 до 1,5 года — 1 026 детей, от 1,5 до 3 лет — 1 457 детей, от 3 до 7 лет — 1 791 ребенок, — сообщили «Реальному времени» в исполкоме района. — В 2023 году в очереди состояли 2 577 детей в возрасте до 3 лет, из них в детские сады были направлены 493 ребенка. В 2024 году в очереди состояли 2 483 ребенка в возрасте до 3 лет, из них в детсады 1 июня 2024 года будут направлены 347.

То есть количество детей ясельного возраста, нуждающихся в местах в детсаду, в поселении уменьшилось на 3,6 %, а количество мест для них сократилось на 29,6%. При этом «ясельная» очередь практически не убавляется, это видно из таблицы, составленной на основе информации райисполкома.

— На сегодняшний день в деревне Куюки функционируют два муниципальных детских сада — «Золотая рыбка» мощностью 220 мест, 2019 года постройки и «Сказка», мощностью 220 мест, 2021 года постройки, в селе Богородское — один муниципальный детский сад «Золотой ключик», мощностью 120 мест, 2021 года постройки, уточнили в исполкоме.

В соответствии с санитарными нормами эти детсады могут вместить лишь 460 детей. Неудивительно, что в этих сказочно резиновых садиках кровати в спальнях приходится ставить штабелями. И даже при таком «инновационном подходе» в ближайшие годы проблему очередей в детсад вряд ли удастся решить.

Депутат Госдумы от Татарстана Артем Прокофьев дважды с промежутком всего в полгода запрашивал Отдел образования Пестречинского муниципального района о потребности в местах в детском саду в стремительно растущем Богородском сельском поселении. И за полгода эта потребность выросла на 18%.

. Инна Серова / realnoevremya.ru

«Статус» вместо номера очереди

Что касается базы данных, в которой содержится информация о движении очереди на детсад, то в Пестречинском исполкоме сослались на административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования», который был утвержден в Пестречинском районе в 2022 году — согласно ему «предоставление информации о номере очередности ребенка в детский сад не входит в перечень услуг, предоставляемых в рамках данной муниципальной услуги». И на федеральное законодательство и распоряжение правительства России, согласно которым родители могут видеть лишь статус поданного заявления: «Заявление поступило», «Заявление принято к рассмотрению», «Подтверждение данных», «Заявление рассмотрено», а после направления ребенка в детский сад у заявления появляется статус «Направлен в ДОО». Это очень удобно, но только не родителям, а чиновникам: граждане не имеют возможности предъявить претензии в случае нарушения очередности, они об этом даже и узнать-то не могут.



Детсадов и школ не хватает в пригородах Казани. Реальное время / realnoevremya.ru

Принцип «черного ящика» — общий. К концу 2023 года, по данным сайта «Татарстан — республика достижений», в РТ работало «около 2 тысяч детских садов», которые посещали «более 210 тысяч детей». Сведений о точном количестве муниципальных дошкольных учреждений в районах и населенных пунктах республики найти в открытом доступе не удалось. Не предоставляет такой информации и Минобрнауки РТ. Ни муниципалитеты, ни министерство не обнародуют подробные данные о вместимости действующих детсадов и их реальной заполняемости. Поэтому судить о ситуации с обеспеченностью местами в садиках и яслях можно лишь по информации. Которая всплывает после того, как где-нибудь вспыхивает скандал с нехваткой мести и его подробности выплескиваются в СМИ, как это произошло в Пестречинском районе. Единственное, о чем можно говорить с уверенностью — детсадов, как впрочем, и школ, не хватает в пригородах Казани — тех, за счет которых Казанская агломерация прирастает новыми «человейниками». И это естественно: наиболее доступное жилье берут в ипотеку молодые семьи, а в семьях появляются дети.

«Родители предпочитают дожидаться места в желаемом учреждении»

27 мая на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам замминистра образования и науки РТ Минзалия Закирова сообщила, что в целом в Татарстане детсадов вполне хватает, только вот возможность отправить туда ребенка есть не у всех. В Пестречинском и Лаишевском районах нехватка такова, что в Минобрнауки уже рассматривали возможность подвоза детей в детсады Казани, но не рискнули брать на себя ответственность за транспортировку малышей. Остро не хватает детсадов и в Советском районе Казани, отметила Закирова.

В целом в Татарстане детсадов вполне хватает, только вот возможность отправить туда ребенка есть не у всех. Инна Серова / realnoevremya.ru

На запрос «Реального времени», сколько детей в возрасте до трех лет стоят в очереди на места в детсадах, и сколько для них мест освободится летом, в Управлении образования исполкома Казани ответили:

— С 1 сентября 2024 года в детские сады Казани планируют пойти почти 7 тысяч детей в возрасте от двух до трех лет, всем им места в учреждениях зарезервированы.

При этом нам дали понять, что свободные места эти могут быть далеко не в шаговой доступности для малышей, а если кто-то не хочет возить ребенка за тридевять земель, он может остаться с ним дома:

— Не всегда родители рассматривают имеющиеся варианты устройства в детский сад и предпочитают дожидаться места в желаемом учреждении — это их право.

По данным управления, в Казани в очереди в за местом в детсаду сегодня стоят немногим более 4,5 тысячи детей, которым исполнилось 3 года.

— В рамках комплектования, которое стартовало 1 апреля, обязательно всем места в детских садах будут предложены, — заверили в Управлении образования. — На сегодня в резерве 5 832 места — это выше запроса, что позволит родителям рассматривать разные детские сады для своего ребенка. А с 1 июля 2024 года у родителей появится возможность временного зачисления ребенка в иной детский сад с сохранением очереди в желаемое учреждение.

Общие цифры и частные проблемы

В Минобрнауки Татарстана, как выяснилось, отсутствует подробная информация и о количестве мест в конкретных школах, и о реальной потребности в местах для первоклашек — имеются лишь общие цифры по республике.

— Всего в дошкольных образовательных организациях выпускается 43 800 детей, запланирован прим 37 982 детей, из них 23 392 от 0 до 3 лет, 14 590 детей от 3 до 7 лет, — сообщили там «Реальному времени» общие цифры. — Прогноз на 2024/2025 год первоклашек по РТ составляет порядка 51 698 детей.

Но без места в первом классе не остается никто, зачислят всех, заверили в министерстве.

Без места в первом классе не остается никто, зачислят всех, заверили в министерстве. Фото: Максим Платонов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Однако это место с равным успехом может найтись и в отдаленной от дома школе, и в переполненном классе.

— Отчасти в этом виноваты и сами родители, — поделился с изданием на условиях анонимности директор одной из пользующихся популярностью у родителей казанских школ, — и законодательство, которое позволяет временно регистрировать ребенка не по адресу проживания. У нас в районе сложилась практика, когда граждане по-родственному или за плату прописывают у себя будущих школьников на месяц-два — и вуаля! — эти дети идут в первый класс по такому вот временному «месту жительства», хотя никогда тут не жили. А потом их же родители предъявляют претензии, что классы переполнены! И мучают себя и детей — возят их в школу за тридевять земель. Толку в таком случае от того, что ребенок учится в нашей, действительно неплохой школе, не так уж и много.

Спасет спад?

В Татарстане, как сообщили в Минобрнауки РТ, в 2024/25 учебном году в первые классы наберут только 51,6 тысячи учеников — на 3,7 тысячи, или на 6,7% меньше, чем в 2023/24. И не потому, что набор будет ограничен, а по естественной причине: дети «бэби-бума» уже сидят за партами в старших классах, а в школу идут те, кто появился в годы, когда рождаемость уже пошла на спад. В Казани ожидается 18,8 тысячи первоклассников — на 2 тысячи (на 9,6%) меньше, чем год назад. Учитывая, что к 1 сентября в столице республики должны быть сданы три школы общей вместимостью 2 725 учеников, можно было бы надеяться, что скандалов при записи в школу, в отличие от прошлого года, не разразится.

Новые школы не решают проблему переполненных школ в пригородах. Фото: Ринат Назметдинов. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Правда, эти школы не решат проблему переполненных школ Куюков, Богородского и соседних населенных пунктов. Равно как и казанских поселков Привольный и Вишневка, отчаявшиеся жители которых 3 года назад «оскандалили» Татарстан на всю Россию, выложив в снегу слово «школа» из ребячьих тел. В 2024 году чиновники запланировали проектирование школы на 1 224 места на ул. Фиалковой — то есть учебное заведение даже проектировать не начали.

В 2023 году сдали еще один лицей в микрорайоне «Салават купере» — на 1 500 мест, однако с учетом того, что в ранее введенных в эксплуатацию школах количество учеников практически вдвое превышало проектную нагрузку, считать решенной проблему нехватки школ в постоянно прирастающем новыми кварталами многоэтажек Осиново не приходится.