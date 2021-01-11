Итоги длинных выходных: как прошли праздники для городских служб Казани

Фото: Максим Платонов

В этот Новый год Казани понадобилось на 1650 скорых меньше

Сегодня руководители городских служб столицы Татарстана отчитались о работе в праздники. Медицинские организации функционировали по усиленному графику, напомнил во время «делового понедельника» замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков. По его словам, в стационарах были зарезервированы койки на случай массовых поступлений пострадавших, работали узкие специалисты, рентген-кабинеты и лаборатории, дежурили 80 выездных бригад на станции скорой помощи. На праздничных и спортивных мероприятиях дежурили шесть бригад скорой помощи, при этом зафиксировано лишь одно обращение.

Всего в Казани с 31 декабря по 9 января обслужили почти 36 тыс. обращений от населения, в том числе на приемах в поликлиниках — 13,6 тыс. пациентов, зарегистрировано 10,4 тыс. вызовов сотрудников поликлиник на дом. В эту общую статистику вошли почти 12 тыс. вызовов бригад скорой помощи — на 1656 вызовов меньше, чем в прошлогодние зимние каникулы. В день в среднем было 1159 вызовов дежурных бригад.

В общественные места машины скорой помощи выезжали за праздники 1361 раз. Они побывали на местах 42 ДТП, в которых пострадали 40 человек, 21 из них госпитализирован. Обошлось без смертельных исходов.

На пожары медики выезжали 27 раз, где пострадали девять казанцев, один человек скончался.

На помощь при переохлаждении дежурные бригады выезжали 48 раз, зафиксировали восемь обморожений, в стационары доставили 48 человек.

Травмы от пиротехники получили четыре человека, один из которых отказался от госпитализации.

В травмпункты обратились свыше 4 тыс. горожан, из них в стационарах оказались 485 человек.

Как сообщил Жаворонков, в первую декаду января заболеваемость ОРВИ снизилась по сравнению с предшествующим декабрем

На 10 января в Казани подтвердилось 7837 случаев коронавируса, недостатка коек в новогодние праздники не было, отметил Владимир Жаворонков. Как он сообщил, в первую декаду января заболеваемость ОРВИ снизилась по сравнению с предшествующим декабрем.

— Вакцинация против COVID-19 продолжается в 13 центрах Казани. Для жителей города поступило 2330 комплектов, последнюю на сегодня партию из 900 комплектов получили 30 декабря, — сообщил спикер. — Начиная с 4 января полный курс вакцинации получили 69 человек, 1053 горожан прошли первый этап, никаких необычных реакций у них не зарегистрировано. Интервал между дозами вакцины составляет 21 день.

От пиротехники пострадали два ребенка

Чрезвычайных ситуаций в Казани в каникулы не произошло, проинформировал начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов. За десять последних дней поступило 6 440 сообщений от жителей Казани, все заявки выполнены, отметил Тимурханов. Зафиксировано три случая отравления угарным газом, пострадало шесть человек.

С 28 декабря по 10 января произошло 43 пожара, что на 29,5% меньше, чем в каникулы прошлого года, когда было девять жертв, в этом году погиб один человек.

Сотрудники управления контролировали 407 новогодних объектов с участием детей. При несанкционированном запуске пиротехники пострадали четыре человека, в том числе два ребенка.

Чрезвычайных ситуаций в Казани в каникулы не произошло, проинформировал начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов

Ударные праздники у дорожников

Погода в праздники не давала расслабляться дорожникам. По данным Гидрометцентра, в Казани с начала года выпало 27 мм осадков, что составило 82% от нормы января, привел сегодня данные на совещании в мэрии председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев. За прошлые сутки выпало 10 мм осадков, практически одна треть от всей месячной нормы.

По словам Куляжева, на улицы Казани выходило в среднем 600 единиц техники в сутки.

Всего с начала сезона израсходовали 28 тыс. тонн противогололедного материала, вывезли 182 тыс. тонн снега. За прошедшие сутки вывезли 12 тыс. тонн снега.

Более 70 единиц техники малой механизации и 400 дорожных рабочих убирали остановки, тротуары города, подходы к новогодним елкам, туристические маршруты.

По словам Куляжева, на улицы Казани выходило в среднем 600 единиц техники в сутки

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал городские службы в ближайшие дни мобилизоваться, поскольку температура воздуха на улице опустится ниже 25 градусов.

44 раза отключали коммунальные услуги

За 10 дней нового года произошло 44 незапланированных отключения на объектах коммунальной сферы, отметил замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин. По его словам, в будни в среднем происходит до 80 отключений в неделю. Происшествия носили локальный кратковременный характер, не превышали 5 часов, заметил он.

За все это время от жильцов поступило 5709 заявок, большая часть из них — по уборке дворов. В прошлом году в этот же период было 6284 заявки.

В зимние каникулы вывезли 112 тыс. кубометров отходов, в прошлом году была сопоставимая цифра — 105 тыс. кубометров . 2 и 3 января нового года объем вывезенных ТКО превысил в 2 раза обычную дневную норму.

2 и 3 января нового года объем вывезенных ТКО превысил в 2 раза обычную дневную норму. Как сообщил Гиниятуллин, придомовые территории и внутриквартальные проезды ежедневно убирали от снега до 2 тыс. дворников и 135 единиц спецтехники.

— После вчерашнего снегопада необходимо ликвидировать снеговые шапки на крышах домов и подготовиться к похолоданию на этой неделе: утеплить входные группы, проверить остекление, — поручил докладчик руководителям городских служб.

За 10 дней нового года произошло 44 незапланированных отключения на объектах коммунальной сферы, отметил замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин

Нештатных ситуаций с общественным транспортом в каникулы не зафиксировали, рассказал председатель Комитета по транспорту Айдар Абдулхаков (добавим, что 5 января сообщалось о сгоревшем трамвае в Казани). У пассажиров проверяли наличие масок. Выявили 215 нарушителей в 720 автобусах, троллейбусах и трамваях. Контроль масочного режима с сегодняшнего дня будет усилен, пообещал Абдулхаков.

На елках обошлось без преступлений

В новогоднюю ночь безопасность в Казани обеспечивали более 700 сотрудников МВД, Росгвардии и частных охранных агентств, рассказал сегодня начальник Управления МВД России по Казани Александр Мищихин. Праздничные площадки посетили около 67 тыс. человек. В местах проведения новогодних мероприятий правоохранители не допустили преступлений. В ночь на 7 января более 6 тыс. человек побывали на службе в храмах. До начала богослужения храмы обследовали кинологи.

В зимние каникулы в Казани произошло порядка 400 преступлений, что не превышает среднего еженедельного значения в течение года, заметил Мищихин. Зарегистрировано два убийства на бытовой почве и семь умышленных преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью. Все они раскрыты. И потерпевшие, и подозреваемые, как правило, были в состоянии алкогольного опьянения, сообщил начальник управления. 7 января произошло убийство трех человек. По словам Мищихина, подозреваемые установлены, преступление расследуется.

В зимние каникулы в Казани произошло порядка 400 преступлений, что не превышает среднего еженедельного значения в течение года, отметил Мищихин

В праздники совершено около 300 преступлений против собственности, мошенничества и кражи, треть из них — дистанционные, сообщил спикер.

153 преступления в Казани совершили на улицах и в общественных местах, при этом более чем в 45% случаев похитили товары в магазинах и торговых центрах.

Докладчик обратил внимание, что 19 преступлений связаны с незаконным оборотом наркотиков, из них шесть — факты сбыта.

12 нарушений совершили юридические, должностные лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в неположенные часы в связи с «ковидными» ограничениями.

Полицейские изъяли 340 единиц несертифицированной пиротехники, привлекли к ответственности восемь человек.

По незаконной торговле в рамках операции «Ель» провели 232 рейда и составили 16 административных материалов.

Екатерина Аблаева, фото kzn.ru