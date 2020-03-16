«Река не для того, чтобы снег туда складывать»

Как Казань готовится к весеннему паводку

Ранняя весна, сменившая малоснежную зиму, не отменяет ни паводка, ни связанных с ним городских хлопот. Сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии Казани обсудили опасность подтопления городских окраин. Уже подготовили 124 спецмашины, 127 насосов, более 2 тысяч мешков с песком. Определили 15 пунктов временного размещения людей — туда поместятся более 6 тысяч человек. Подробнее о том, как городские службы готовятся встречать весну, — в материале «Реального времени».

Паводка в Казани не избежать

В это слабо верится, но специалисты говорят, что местами высота снежного покрова в Казани еще достигает 50 сантиметров. Это на четверть меньше среднегодовых значений. Но готовиться к паводку нынешней весной начали раньше обычного.

— В ноябре до начала снегопадов были сильные морозы, до минус 14 ночью. Поэтому земля промерзла на глубину до 40 сантиметров, а на реках образовался лед толщиной 10—15 сантиметров. Потом снег выпадал уже на промерзшую землю. Когда он при положительных температурах уплотнялся, образовывался лед. Поэтому сейчас при небольшой высоте снежного покрова в нем достаточно много влаги, — описал ситуацию начальник Управления гражданской защиты Казани Фердинант Тимурханов.

Он рассказал, что глубина промерзания грунта при среднегодовом значении 57 сантиметров в жилых массивах составляет от 35 до 70 сантиметров: в Константиновке — до 70, в Царицыно — до 65, в Мирном — до 68, в Кировском районе — 55—65 сантиметров. Поэтому талые воды скапливаются на ледяной подстилке, и в случае устойчивого потепления возможны паводковые явления. Они будут зависеть от разных факторов: от количества осадков в марте, от интенсивности таяния снега и от среднесуточной температуры. На два-три дня паводка не избежать, считает Тимурханов.

«Сейчас при небольшой высоте снежного покрова в нем достаточно много влаги», — описал ситуацию начальник Управления гражданской защиты Казани Фердинант Тимурханов. Фото kzn.ru

Он не исключает подтопления низинных территорий в жилых массивах, через которые протекают малые реки — Казанка, Киндерка, Вертлевка, Нокса и Сухая река. К сегодняшнему дню от казанцев в городскую администрацию поступило уже 68 заявок о подтоплениях дворов и домов.

Расчистили переходы, прошли по домам, подготовили технику и пункты размещения

Руководитель управления рассказал, что в Казани проводят работы, чтобы предупредить опасные последствия таяния снега. 12 марта оперативная группа управления в срочном порядке отвела паводковые воды от жилых домов в районе улицы Ивана Кабушкина и переулка Экият в поселке Вознесенское. Работники МУП «Городские мосты» для беспрепятственного отвода талых вод расчистили от кустарников и мусора территорию у мостов через малые реки в городских поселках.

Коммунальные службы продолжают вывоз снега с улиц города — увезли уже 210 тысяч тонн. Например, в первую очередь расчистили территории вокруг 35 подземных переходов и очистили от грязи и мусора их водоприемные лотки. На особом контроле МУП «Водоканал» — гидротехнические сооружения города. Утвердили список ответственных лиц за определенные объекты, провели необходимые тренировки.

Со 2 марта сотрудники Управления гражданской защиты обошли 85% домовладений в районах, подверженных паводковым явлениям. Они уточнили, сколько людей нуждаются в помощи, раздали памятки о поведении в период подтопления, проинструктировали о том, как обеспечивать собственную безопасность, и посоветовали застраховать имущество. Карта возможных участков подтопления и подробные рекомендации по поведению населения размещены на странице Управления гражданской защиты сайта KZN.RU во вкладке «Безопасность при паводке».

Со 2 марта сотрудники Управления гражданской защиты обошли 85% домовладений в районах, подверженных паводковым явлениям. Фото kzn.ru

— В каждом районе города сформированы мобильные группы, укомплектованные техникой. Всего для оперативного реагирования в условиях паводка подготовлены 136 маневренных групп, 124 единицы техники, 127 откачивающих насосов, 2120 мешков с песком и 710 трапов. Определены 15 пунктов временного размещения населения вместимостью более 6 тысяч человек, предусмотрено круглосуточное дежурство членов городской противопаводковой комиссии, оперативных групп администраций районов и Управления гражданской защиты. Планируется провести усиление дежурно-диспетчерских служб организаций жизнеобеспечения города и единой дежурно-диспетчерской службы, усилить контроль качества питьевой воды, особое внимание будет уделено состоянию иловых полей, очистных сооружений и инженерной защиты города, — доложил спикер.



Осталось убрать песок с протоки, поставить на учет плотину, освободить колодец

Тимурханов перечислил несколько мест в городе, которые его беспокоят и требуют решений. Среди них — одна из проток Волги.

— Место расположения водостока использовалось строительной организацией для складирования песка. Остатки песка перекрывают выход воды из протоки, и хотя снега мало, протока продолжает наполняться надводными источниками. Летом это приведет к застою воды и неприятному запаху в центре города. Просим, если есть возможность, обязать строительную организацию принять неотложные меры для очистки данного водосброса, — обратился начальник управления к руководству Казани.

Другое «тонкое место» есть на реке Ноксе, где в теле насыпной дамбы проложены трубы, а поверх этого всего проходит дорога. Руководитель управления сообщил, что эту дамбу и трубы приводят в нормативное состояние: сейчас в местах критического повышения воды уже укрупнили трубы.

— Участок, вызывающий опасения, — это водоотвод реки Вертлевка со стороны Константиновки, вблизи строительного рынка. Само русло заросло кустарником. Сотрудники строительного рынка бросают мусор в пойму реки, что создает искусственную преграду для оттока талой воды. Еще один водовод обеспечивает сток воды из южной части Мамадышского тракта. Отток проходит по трубам из колодца: диаметр двух выходных труб в четыре раза меньше, чем входной. Если раньше этот колодец находился на поверхности земли и мы его ежегодно чистили, то теперь он находится на территории частного владения, на него поставили бетонные кольца и засыпали землей слоем 1,5 метра. Если колодец заилился, то улицы Школьная и Мира попадут в зону подтопления, — предупредил Тимурханов.



«По базе складирования песка вопрос не в штрафах — пусть строительное предприятие расчистит это русло, раз само там складировало материал», — раздал поручения глава города. Фото kzn.ru

Ильсур Метшин заметил, что расчищать занесенное мусором и песком русло должны те, кто его загрязнил:

— Что касается Мамадышского тракта и проблем на Вертлевке: река не для того, чтобы снег туда складывать. Призываю прокурора района, руководителя района и природоохранную прокуратуру разобраться. Непонятно, кто засорял, но нужно призвать реализовать те противопаводковые мероприятия, которые возможно решить силами данного собственника. А также и по колодцу, который находится на частной территории, — прошу отреагировать вместе с районной администрацией. По базе складирования песка вопрос не в штрафах — пусть строительное предприятие расчистит это русло, раз само там складировало материал, — раздал поручения глава города.