Пойди туда, не знаю куда, или «Бездействующее» постановление казанского исполкома

Повесить указатели на домах в столице Татарстана мешают упрямство управляющих компаний и равнодушие чиновников

Фото: Максим Платонов

Юбилей — 10 лет — отметило в марте 2024 года одно очень полезное, хотя и не рекламировавшееся широко постановление Казгорисполкома — об утверждении «Положения, регламентирующего оформление и установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов в муниципальном образовании г. Казани». А казанцы и гости города до сих пор блуждают в «трех соснах» в поисках нужного дома. Кого-то выручают карты в смартфоне, а вот если нет смартфона, либо интернет не ловит — пиши пропало: зачастую даже старожилы района не знают номера домов по соседству. «Реальное время» — о положении, которое не выполняется, домах без адреса и «кривой линейке» ответственных за установку указателей на домах.

Что это за улица, что это за дом?



— Хочу поделиться с вами и вашими читателями своими попытками привести в порядок адресные аншлаги города Казани, — написал в редакцию «Реального времени» казанец Константин Андреев. — Несколько лет назад, идя по улице, я заметил, что пожилому человеку стало плохо. По его просьбе вызвал скорую помощь, но адрес назвать не смог, так как находился в незнакомой местности, а адресного аншлага у ближайшего дома не было. Проходящие люди также не знали адрес, пришлось бежать до соседнего дома, на котором был установлен адресный аншлаг. Как итог скорая и приехала к этому дому, после чего пришлось провожать медиков на место происшествия.

Андреев не знает, как дальше сложилась судьба того человека, но еще тогда оценил всю важность адресных аншлагов и решил внести свой вклад в исправление ситуации. Причем отнесся к делу серьезно — нашел документ, регламентирующий установку указателей и засыпал «Народный контроль» соответствующими заявками.

И был глубоко разочарован, как, впрочем, вероятно, и другие казанцы, пытавшиеся добиться, чтобы ни перед жителями, ни перед гостями города никогда не стоял вопрос: «Что это за улица, что это за дом?».

Постановление действует, но не действует

— Согласно постановлению исполкома, вышедшему еще в 2014 году, улицы в Казани делятся на три категории: исторические, с повышенными требованиям к эстетике городской среды и остальные, — говорит Андреев. — Адресные аншлаги на улицах с повышенными требованиям к эстетике городской среды, о которых в дальнейшем и пойдет речь, должны быть установленного образца и выполняться на трех языках. Кроме того, они должны быть хорошо видны и иметь подсветку в темное время суток. Их не должны закрывать никакие объекты и устанавливать их полагается на углу дома на высоте от 2,5 метра. А при большой протяженности здания через каждые 75—90 метров полагается устанавливать дополнительные указатели.

Действующей редакцией Положения, регламентирующего оформление и установку указателей установлен срок, в который следует заменять и ремонтировать сломанные или неработающие указатели — не более 30 дней. Однако Андреев столкнулся с тем, что этот срок не соблюдается, и это полбеды: хуже, что ответственные за ремонт и починку указателей лица так и норовят найти способ вообще увильнуть от исполнения этой обязанности.

«Закрыли» заявку не глядя

К примеру, на обращение в «Народный контроль» по поводу отсутствия «адресника» на доме №32 по проспекту Фатыха Амирхана, где из-за большой протяженности дома — более 95 метров — управляющая компания — ООО «Уютный дом» — возразила: «Аншлаг имеется, установлен в соответствии с паспортом… По паспорту должен быть один аншлаг». Только после обращения заявителя в Аппарат уполномоченного по правам человека в РТ выяснилось, что установка одного аншлага «в соответствии с паспортом» — это откровенное нарушение постановления исполкома. И указатель на втором торце дома установили.

Отказались установить второй указатель и на доме №27а по улице Адоратского, протяженность которого превышает 100 метров: управляющая компания ООО «Вектор» также сослалась на паспорт, и сотрудники Администрации Ново-Савиновского района спорить с ней не стали. Четырежды эту заявку чиновники пытались закрыть, убеждали заявителя, что «установка дополнительного аншлага не требуется в связи с небольшой протяженностью здания».

А после проверки с выходом на место, на которой настоял упорный заявитель, — спустя почти год после регистрации заявки — они все-таки реально оценили размеры дома и установили, что «УК нарушен пункт 3.1 Положения, регламентирующего оформление и установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов в муниципальном образовании г. Казани, а именно отсутствует дополнительный указатель с наименованием улицы и номером дома при большой протяженности здания».

— Почему сразу не могли провести проверку и потом закрыть заявку? — удивляется наш читатель.

За состояние адресного аншлага на доме №39 по улице Адоратского УК «Уютный дом» умудрилось и вовсе отчитаться фотографией аншлага на доме №63. И фото не постеснялись приложить. Где другой адрес белым по синему написан!

— После того, как я несколько раз не согласился с «выполнением» этой заявки, ее просто закрыли, — возмущается Андреев. — Только после обращения в Аппарат уполномоченного по правам человека в РТ спустя год второй адресный аншлаг был установлен!

А за «замену» на доме №67а на улице Маршала Чуйкова аншлага, не соответствующего требованиям исполкома, на правильный — гравированный, в УК «Уютный дом» вначале отчитались установкой… бумажного аншлага, нарисованного в фоторедакторе. И только после второй заявки проблему решили.

Дом без адреса, здание без хозяина

На здании ЖЭК-41 по адресу: улица Адоратского, дом 39б, корпус 1 «адресник» имеется, но требованиям постановления Казгорисполкома он категорически не соответствует. Однако, когда Андреев оставил заявку в «Народном контроле РТ», выяснилось, что у дома, где располагается юрлицо, которое зарегистрировано именно по вышеуказанному «несуществующему» адресу, исполком ответил: «По информации Управления архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г. Казани, адрес зданию, указанному в обращении, в установленном порядке не присваивался, в связи с чем установить указатель с наименованием улицы и номером дома не представляется возможным».

— При этом адрес есть в навигационных картах, — удивляется Андреев.

А у дома №29, где расположено множество организаций, в том числе почтовое отделение, магазины, предприятия общепита, заменить устаревший «адресник» на соответствующий требованиям исполкома оказалось невозможным из-за того, что Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов г. Казани не смогла установить собственника этого многофункционального объекта.

Так прямо и написали в ответе заявителю: «Согласно выписке из Росреестра установить собственника здания не представляется возможным». Причем отписка эта датирована 16 декабря 2022 года, хотя Росреестр прекратил указывать сведения о собственниках в выписке из ЕГРН, которую заказывают третьи лица, лишь с 1 марта 2023 года.

И вот ведь странность: при отсутствии информации о собственнике муниципалитету бы сориентироваться и оперативно прибрать к рукам бесхозное имущество — все казне прибыль, но никто и пальцем не пошевелил!

«Я вся такая внезапная, такая противоречивая вся»

У торца 80-метрового жилого дома № 59а на улице Чуйкова имеется внушительный двухэтажный пристрой, в котором работает подростковый спортивный клуб «Цудзуки». И общая протяженность строения — 104 метра. Однако установить «адресник» со стороны пристроя Администрация Ново-Савиновского и Авиастроительного района решительно отказалась: «Данное помещение является пристроем к жилому [дому] по адресу: ул. Маршала Чуйкова, д. 59а и отдельного почтового адреса не имеет. На жилом доме установлен адресный аншлаг».

Спустя год уже на вторую заявку по тому же поводу чиновники дали совсем иной ответ: «В настоящее время ведется сбор необходимых документов по вопросу узаконения в судебном порядке реконструированного здания-пристроя ПК «Цудзуки». Установка адресного аншлага планируется после судебных заседаний и текущего ремонта здания». Речь идет об истории с закрытием клуба из-за протечки крыши, которая тянется уже год. И вот недавно табличку, наконец, повесили.

На доме №37 на улице Чуйкова не работала подсветка аншлага, положенная ему по статусу. Однако чинить ее в Администрации района отказались на том основании, что ее вполне сносно освещает уличный фонарь: «На адресный аншлаг падает свет от фонаря уличного освещения. Поэтому датчик не срабатывает, когда работают фонари. При этом на фотографии заявителя видно, что адрес читабелен и освещен… Адресный аншлаг выполняет свою основную функцию — на нем указан адрес, который читабелен в том числе в темное время суток. В случае, если будут перебои в уличном освещении, сработает датчик подсветки аншлага». И только после троекратного препирательства с заявителем подсветку «адресника» настроили так, чтобы ее работа не зависела от работы приборов уличного освещения.

Ни на дворцах, ни на «хижинах»

— Почему происходит такая ситуация, мне лично непонятно, — рассуждает Андреев. — Постановление вышло в 2014 году, в 2015 году вышло дополнение, в 2021 году И. Метшин сообщил: «В течение года мы должны решить все вопросы с адресной атрибутикой». Идет 2024 год, однако, как видно по заявкам, результата практически нет. Видимо слова мэра ничего не значат для управляющих компаний и администрации района. При этом практические все данные заявки были созданы в одном микрорайоне, и столько нарушений. А если пройтись по всему городу, то нарушений будет в десятки раз больше.

Константин Андреев в поисках нарушений в установке «адресников» прошелся по Ново-Савиновскому району Казани, однако в других районах ситуация не лучше. Адресного аншлага до сравнительно недавнего времени не было даже на Дворце земледельцев — здании республиканского минсельхозпрода. Правда, там его после жалобы в «Народный контроль РТ» быстро установили.

С нарушениями был установлен знак на доме №18 на улице Даурской, отсутствует второй аншлаг на Центре хоккея на траве на Оренбургском тракте...

Вообще создается впечатление, что указатели домов и улиц в Казани сплошь и рядом не соответствуют требованиям, которые 10 лет назад утвердил Казгорисполком, а исправлять эту ситуацию не торопятся ни собственники зданий, ни управляющие компании, ни городские чиновники.

«Реальное время» обратилось в Казгорисполком с запросом о причинах сложившейся ситуации.

— Работа по устранению несоответствий ведется в плановом режиме, — ответили нам. — За последние 3 года проверено 6 021 здание. Составлено 2 116 протоколов об административных правонарушениях. 87 процентов нарушений устранено (1 848). В этом году эта деятельность также будет продолжена.