Многодетная мать из Казани хочет вернуть исполкому выделенную ей землю

А себе — половину материнского капитала, которую потратила на обустройство фундамента на этом участке

Фото: исполком Казани

Пятый месяц ломают голову сотрудники исполкома Казани над ответом многодетной матери Светлане Авиловой. Она попросила их забрать назад выделенную ей по указу президента России Владимира Путина землю в Каймарах и вернуть 200 тысяч рублей материнского капитала. Эти деньги она потратила на участок, который до сих пор, по ее словам, не обеспечен инфраструктурой. И еще Авилова просит оплатить моральные страдания, связанные с попытками освоения земли. Что пошло не так в благом начинании и что рассказывает сама женщина — в материале «Реального времени».

Капитал «закопала» на склоне оврага



Многодетная мать Светлана Авилова подала заявку на положенный ей от государства бесплатный участок земли в Каймарах одной из первых — зимой 2011 года, вскоре после рождения третьего сына. Землю выделили в 2013-м. Но построить дом семья так и не смогла.

— С тех пор прошло восемь лет, на участке стоит фундамент, на который я потратила 200 тысяч рублей — половину материнского капитала, — рассказала Авилова «Реальному времени». — Построить на этом фундаменте сейчас ничего невозможно из-за отсутствия дорог и инженерных сетей, и теперь в нем круглый год, как в бассейне, стоит вода. А все потому, что участок мне выделили на косогоре, по которому стекают талые и дождевые воды. Сейчас там постепенно образуется овраг. Показывали нам участки зимой, когда толком непонятно, как они выглядят.

Получше рассмотрев выделенный участок летом, Авилова обратилась к казанским чиновникам с просьбой поменять участок на более пригодный для строительства. Но, как она рассказывала в 2014 году на встрече с помощником президента Айратом Нурутдиновым, экс-председатель КЗИО Ирек Фаттахов обещал, что участок можно будет обменять позже. Правда, потом оказалось, что постановление уже издано и в него ради одного участка вносить изменения не стали.

Тогда семья предприняла попытку построиться на выданной земле — они даже залили фундамент. Правда, инженерной инфраструктуры вблизи не было, но на одной из многочисленных встреч мэр Казани Ильсур Метшин, как вспоминает Светлана, пообещал, что скоро все появится. Спустя 10 лет, так и не дождавшись ни дорог, ни коммуникаций и придя к выводу, что эту стройку уже никогда не удастся завершить, женщина захотела вернуть потраченные на фундамент деньги. И обратилась в мэрию и лично к мэру Казани Ильсуру Метшину с претензией.

Авилова просит «оформить возврат выданного вами участка, компенсацию потраченных на строительство фундамента средств материнского капитала в размере 200 тысяч рублей, с индексацией с учетом инфляции». А заодно — и возместить моральный вред и потерю времени. Все это она оценила в полмиллиона рублей.

Фото: kazanfirst.ru

Десять лет без коммуникаций

В своей претензии к мэру Авилова напомнила, что вопросов к администрации у многодетных кандидатов на получение земельных участков возникло немало. Участки находятся не в черте города, там нет коммуникаций, инфраструктуры и транспортного сообщения. Группа активистов (и она в том числе) пришла на прием к Ильсуру Метшину, и мэр пообещал взять вопрос под свой контроль. Многодетные семьи начали активно подавать документы на получение участков. Получила свой надел и Авилова — в четвертом комплексе Каймаров.

— В первые несколько лет шло активное общение с сотрудниками администрации, было проведено множество круглых столов с представителями различных ведомств, отвечающих за разные аспекты этого вопроса, — рассказывает женщина. — Я выступила инициатором создания общественной организации «Семейный городок», на сегодняшний день на нашу группу в ВК подписано более 4 000 человек. Мы провели огромную работу по объединению и организации собственников в группы по комплексам. Многие многодетные, более 20 семей, построили дома и строения на своих участках в надежде на то, что поселок будет оснащен коммуникациями.

Как рассказывает активистка, в один момент даже начали активно прокладывать линии электропередач и проложили щебеночную дорогу по одной магистрали. Но на том все и закончилось. Прошло почти десять лет, а воз и ныне там. Авилова рассказывает, что город «спихнул заботу» о развитии поселка на местные власти, а им такой проект просто не под силу. Так и стоят эти земли: как рассказывает Светлана, поселки не включаются ни в какие программы по финансированию, здесь так и не подписали проект оснащения газом, а из-за отсутствия дорог участки зарастают деревьями.



Источник: vk.com

«Я не могу ни строить дом, ни пользоваться участком даже как огородом»

— Если бы, как нам обещали, сюда проложили нормальные дороги и благоустроили территорию, мой участок не размывало бы талыми водами, а в фундаменте не стояла бы, как сейчас, вода. Я не могу ни строить дом, ни пользоваться участком даже как огородом — до него нельзя добраться. Автобусы туда не ходят. Есть грунтовая дорога, но зимой по ней на автомобиле не доехать, ведь в чистом поле дороги никто не чистит. Там нет ни воды, ни газа, ни канализации, как было предусмотрено проектом. И не планируется их подводить, — рассказывает Авилова.

За минувшие десять лет распалась уже и семья Авиловых — супруги разошлись. О том, как бывший муж выкладывался на строительстве, Светлана вспоминает с горечью:

— Одно лето он там полностью провел — когда межевание шло. Помогал соседям, все организовывал, вымотался тогда страшно, и все зря… Построились и живут там только те, кто получил землю в первом и втором комплексах — у дороги.

Сейчас старшему сыну Авиловой уже 27 лет. Среднему — 15, младшему скоро будет 11 лет. Светлана вновь вышла замуж, новая семья купила недостроенный дом. А в него надо вкладываться. И тут Светлана вспомнила о материнском капитале, частично уже «закопанном» в фундамент.

— Хотя у меня на счете из 400 тысяч рублей маткапитала остались нетронутыми 200 тысяч, я ими воспользоваться не могу. По условиям договора с Пенсионным фондом, вторую часть капитала я вправе взять только после того, как дострою дом, на который брала деньги. Да и потраченных в Каймарах 200 тысяч жалко...

Фото: sntat.ru

«Овраг отсутствует»

На претензию, которую Авилова направила в мэрию Казани, пришел краткий ответ из аппарата городской Думы, датированный 11 июня 2021 года: «Сообщаем Вам, что Ваше обращение от 08.06.2021 зарегистрировано 08.06.2021 за №14875/05-03-09. В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» Ваше обращение направлено по подведомственности в исполнительный комитет г. Казани для рассмотрения».

— Больше мне никто ничего не присылал, — говорит женщина. — В Каймарах появились, конечно, покупатели, они потихоньку выкупают земли у многодетных, которые так и не смогли, как и мы, построиться. Но мне эти люди предложили смехотворную цену, которая не покроет убытков, которые мы уже понесли. Поэтому я намерена подать исковое заявление в суд и требовать возмещения моих убытков от мэрии и исполкома.



В исполкоме Казани, куда «Реальное время» направило запрос о том, как собираются решать проблему Светланы Авиловой, ответили:

— Многодетные семьи обеспечиваются бесплатными земельными участками в соответствии со статьями 32, 32.1 Земельного кодекса Республики Татарстан. Многодетной семье Авиловых постановлением исполкома Казани от 2013 года был бесплатно предоставлен земельный участок с кадастровым номером 16:16:320705:1024, расположенный в Высокогорском муниципальном районе, Чернышевского сельского поселения, с. Каймары. Общая долевая собственность членов семьи на участок зарегистрирована в Росреестре по РТ в установленном порядке. Таким образом, семья реализовала право на бесплатное получение участка. Действующим законодательством возможность замены предоставленного земельного участка не предусмотрена. 17 июня 2021 г. Комитет земельных и имущественных отношений Казани выезжал на участок семьи Авиловых. Установлено, что рельеф участка имеет общее понижение без особенных перепадов, овраг, о котором говорилось в обращении, отсутствует. На земельном участке возведен фундамент, который ничем не защищен, границы участка не зафиксированы (фото прилагается).



Фото: sntat.ru

«Полномочия муниципалитетов не обеспечены источниками финансирования»

— К сожалению, вопрос создания коммунальной инфраструктуры на выделенных участках по-прежнему остается острым, — признают в исполкоме Казани упреки Авиловой в отсутствии дорог и коммуникаций. — Это тот случай, когда полномочия муниципалитетов не обеспечены источниками финансирования. В федеральных законодательных актах, касающихся выделения земли многодетным семьям, источники финансирования для обеспечения поселков инфраструктурой не указаны.

Однако, как уточняют в исполкоме, в 2015 году на этой территории по заказу республиканского ГКУ «Главтатдортранс» было выполнено устройство подъездных дорог щебеночно-песчаной смесью на площади 42,25 тыс. кв. м. Потратили на это 33 млн рублей.

— В рамках инвестпрограммы на 2015—2019 годы в период 2016—2017 годов АО «Сетевая компания» выполнило работы по электроснабжению территории по высокой стороне с установкой блочных комплектных трансформаторных подстанций. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств осуществляется в течение 30 рабочих дней на основании заявок от собственников земельных участков и заключенных договоров. В связи с отсутствием водопроводных сетей водоснабжение территории будет осуществляться от подземных источников. На территории предусмотрено шесть водонапорных башен с 12 артскважинами. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 42 км. Бурение скважины возможно при наличии не менее шести потребителей. Канализование территории, согласно техническим условиям, выданным МУП «Водоканал», предусматривается каскадными насосными станциями с последующей перекачкой в КНС «Ново-Азинская», со строительством девяти канализационных станций. Протяженность составляет 38 км самотечных сетей и 2х23 км напорных сетей. Для газоснабжения п. Каймары имеется техническая возможность присоединения к существующей ГРС-3, — говорят в исполнительном комитете.

А вот реализация остальных мероприятий по обеспечению социальной и инженерной инфраструктурой, запланированных в проектах планировки и межевания территорий, будет производиться по мере определения объемов и источников финансирования. Сроки реализации мероприятий — устройства канализации, водопровода, прокладки газа — исполком не указал.

Ну а правовую оценку законности претензий Светланы Авиловой к исполкому Казани сейчас не готов дать ни один юрист — на то, говорят они, существует суд.