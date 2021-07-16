Припекло: казанцы просят оборудовать остановки общественного транспорта павильонами

Столице Татарстана не хватает 70 млн рублей, чтобы защитить пассажиров автобусов, троллейбусов и трамваев от зноя, дождя и снега

Фото: Гузель Сафина

Аномальный зной или сильные ливни — погода нынешним летом не давала расслабиться казанцам. Особенно непросто ожидающим автобуса или трамвая, если укрыться негде — пассажиры забросали чиновников по транспорту жалобами на отсутствие остановочных павильонов. Вопрос, как укрыться от экстремальных солнечных лучей или ветра с дождем на остановках общественного транспорта Казани, в личном и публичном обращении мэрии города поставила и жительница столицы Гузель Сафина. «Реальное время» разбиралось в проблеме.

«Градус зашкаливает»



— Хочу обратиться к администрации Кировского и Московского районов по поводу отсутствия на трамвайных остановках павильонов для ожидания транспорта, — пожаловалась Гузель Сафина. — Сейчас, летом, когда градус жары зашкаливает за 40, людям некуда совсем укрыться, чтобы спастись от солнечного удара.

Жительница Казани перечислила остановки, где отсутствуют павильоны: «Речной техникум», «Ул. Шоссейная», «Ул. Мулланура Вахитова», и описала опасную ситуацию, которая создается на дороге, когда пассажиры укрываются в тени на противоположной стороне, а при приближении трамвая «бегут на свою сторону прямо перед движущимся составом — это создает опасную ситуацию для жизни и здоровья пассажиров, в особенности пожилых граждан». «Такая же ситуация может возникнуть и в дождливый день, сильный ливень, ураган и так далее», — подчеркнула она и приложила к обращению районным властям фото раскаленных остановок без признаков навесов и скамеек.

— То, с чем я столкнулась — это за пределами всех норм и правил. И странно, что такое существует в нашем городе — который, вроде как, по каким-то нормативам — город повышенной комфортности, — прокомментировала Сафина «Реальному времени» свое обращение и добавила, что направила его не только в райадминистрацию, но и мэрию Казани, — Пока ответа на свое обращение я не получила.

«Нет такой остановки»

Вопрос об остановочных павильонах волнует не одну Сафину, и их нехватка чувствуется не только в Кировском и Московском районах и не только на трамвайных остановках. Жалобы в «Народный контроль» поступают из разных районов Казани, но ответы на них схожи в одном: суть сводится к тому, что павильонов нет и не будет, по разным причинам.

Например, на заявку Антона К., просившего установить остановочный павильон на остановке автобуса у инфекционной больницы (остановка «Улица Чишмяле» на проспекте Победы, администрация Советского района ответила «мотивированным отказом»: «Согласно маршруту автобуса №89, остановка в указанном месте не предусмотрена маршрутом движения. Учитывая изложенное, устройство новой остановки общественного транспорта на указанном участке не запланировано». Заметим, Антон не просил установить павильон для пассажиров маршрута №89, а «Яндекс-карты» показывают, что в указанном автором заявки месте останавливаются автобусы других маршрутов — № 112, 123 и 197. В комментариях к отказу об этом написали, поэтому у «закрытой» было заявки вновь появился статус «в работе».

Отказала райадминистрация и Ринату Ш., просившему установить автобусную остановку на улице Липатова: «Со стороны рынка отсутствует остановочная площадка. Знак остановки висит на столбе. Автобусы останавливаются где попало, так как везде припаркованы автомобили. Пенсионеры, дети мучаются. На другой стороне дороги остановочные площадки есть, даже в количестве четырех штук».

— Ремонт улицы Липатова проводился в соответствии с документацией, прошедшей государственную экспертизу и согласованной со всеми заинтересованными ведомствами, — отрезали чиновники. — Схема движения общественного транспорта согласована с ОГИБДД УМВД России по г. Казани. Устройство остановочной площадки не представляется возможным по техническим причинам.

Чиновники даже не сочли нужным объяснить, какие именно причины мешают установить павильон или хотя бы заасфальтировать площадку. Вот интересно, «безопасные» условия ожидания и посадки в автобус толпы народа (здесь пересаживаются на автобусы пассажиры пригородных электричек) прямо на проезжей части ГИБДД тоже одобрила?

Не хватает 30 павильонов

Мотивы отказов пассажирам раскрыла администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, которая прямо не отказала Юлии Н. на ее просьбу установить павильон на улице Дениса Давыдова в Новом Караваево, но и нормально оборудовать остановку не пообещала: «Проблема отсутствия павильонов ожидания общественного транспорта существует. Администрацией районов сформирована потребность в обустройстве павильонами ожидания остановок транспорта. С учетом Вашего обращения, общая потребность составляет 30 павильонов. К сожалению, бюджетом города средства на установку новых павильонов как в прошлом, так и в текущем году не предусматриваются».

Так что ответ, который получит в установленный срок Гузель Сафина, в общем-то, предсказуем. Но часть остановок общественного транспорта в Казани за последние годы успешно оборудовали павильонами аж дважды: вначале за бюджетный счет, а потом — силами коммерсантов, пожелавших установить там не простые «козырьки», а навесы с рекламными пилонами. Поставленные на средства бюджета павильоны снесли, на их месте к марту 2020 года было установлено 120 новых, «рекламных»: 63 — в Вахитовском районе, 23 — в Московском, 18 — в Приволжском, 9 — в Советском, 5 — в Ново-Савиновском и 2 — в Кировском. Процесс продолжается, но пассажирам, которые пользуются бесперспективными с точки зрения размещения рекламы остановками, рассчитывать на широкий жест со стороны бизнеса не приходится.

«Там установить остановку невозможно»

— В Казани работы по замене и установке остановочных павильонов выполняются в рамках ремонта дорог, — ответили в пресс-службе Казгорисполкома на запрос «Реального времени». — Так, например, в этом году во время ремонта дорог Кировского и Московского районов будут установлены новые и заменены существующие павильоны на ул. Беломорской. На сегодня в Кировском и Московском районах, остановочные автобусные павильоны ожидания установлены полностью, кроме остановки «Речной техникум». В Вахитовском и Приволжском районах павильоны планируется установить на ул. Рауиса Гареева. Рассматривается также вопрос установки павильона по дороге в пос. Вишневка. В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах, в зависимости от выделенных средств, планируется установить несколько остановок по ул. Беломорской (в той части, которая относится к Авиастроительному району).

Ну, а о трамвайных остановках, оказывается, разговор особый.



— Что касается павильонов для ожидания трамвая, то главной проблемой является отсутствие технической возможности, а именно узкие платформы, на которых нет возможности установить павильон, — говорят в исполкоме. — Обустройство остановочных площадок с платформой требует реконструкции улично-дорожной сети и соответствующего финансирования. Так, в настоящее время завершается разработка и согласование проектно-сметной деятельности на обустройство остановочных платформ на остановках «Ул. Сайдашева», «Колхозный рынок», «Железнодорожный вокзал», а также на пересечении улиц Тукая и Татарстан. Работы планируется выполнить в текущем году.

Получается, что завершившейся в августе 2020 года большой реконструкции казанских трамвайных линий, когда, в числе прочего, реконструировали и участок путей у железнодорожного вокзала, оказалось недостаточно, чтобы обеспечить безопасную посадку и высадку пассажиров трамвая даже в самом центре города. Впрочем, реконструкция продолжается — на днях трамвайные пути на улице Саид-Галеева вновь расковыряли — их переносят ближе к вокзалу.

Что касается вопросов безопасности, о которых Гузель Сафина писала в обращении в райадминистрацию и мэрию, в исполкоме ответили следующее:

— На трамвайных остановках, где реконструкция пока не планируется, для повышения безопасности пассажиров снизили скоростной режим, ограничили остановку и стоянку транспортных средств, нанесли шумовые полосы, дорожную разметку и искусственные неровности.

Только цифры

— В настоящее время в Казани не оборудовано остановочными павильонами 8% мест высадки и посадки пассажиров, — уточнили в мэрии Казани, отвечая на запрос «Реального времени», — Из них значительная часть приходится на поселки и на места, где установить остановку невозможно из-за узкой уличной-дорожной сети (например, трамвайные остановки по ул. Авангардной, Технической, Кулагина). Отдельные павильоны необходимо установить на улицах Айдарова, Зур Урам, Даурской, Скрябина, Гафури. Для оборудования всех остановок павильонами необходимы средства порядка 70 миллионов рублей.



Если соотнести эту сумму с данными, выложенными в «Народном контроле» — о нехватке примерно 30 остановочных павильонов, получается, что один павильон ожидания обходится городскому бюджету в 2,33 млн рублей. Для сравнения: на сервисе «Пульс цен» на сегодня в Казани остановочные павильоны предлагаются по цене от 50 до 196 тыс. рублей (без стоимости установки), а в 2013 году Комитет по транспорту за 1,35 млн рублей заказал изготовление и установку 10 остановочных павильонов (результатов более поздних тендеров найти не удалось).

