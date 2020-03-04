Итоги зимы: четверть прошлогоднего снега и убытки коммунального бизнеса
Как бесснежье загнало дорожников в долги, лишило альпинистов зарплаты и порадовало дворников на окладе
За всю зиму с улиц Казани вывезли всего 208 тыс. тонн снега или в четыре раза меньше против объема прошлого года. Это помогло городу своевременно справляться с уборкой дорог и избегать транспортных коллапсов из-за снежных заносов, но обрабатывать улицы от гололеда пришлось чаще обычного. Кроме того бесснежье стало настоящей катастрофой для бизнеса, который зарабатывает на уборке улиц и чистке крыш. Ряд фирм, в разговоре с «Реальным временем», оценили падение заказов на 90% и потери в сотни тысяч рублей в месяц.
Снег — хлеб для коммунальщиков
По информации синоптиков, этой зимой в Казани выпало 106 мм осадков или на 27% меньше нормы. Причем свою норму в 40 мм февраль добрал благодаря снегопаду в самый последний день зимы, а декабрь и январь ее так и не достигли (на 38% и 36% меньше положенного). Если учесть, что объемы снега в городе в предыдущие зимы значительно превышали норму (прошлой зимой — 313 мм осадков, что превысило норму на 69%), то работы у коммунальщиков в минувший холодный сезон значительно поубавилось. Компаниям, которые зарабатывают уборкой снега, такая погода принесла существенные убытки. Работники предприятия «Пантеон», которые работают в том числе на территории Ново-Савиновского района, вывезли с декабря по февраль около трех тысяч кубов снега.
— По сравнению с прошлым годом это катастрофически мало, раз в 20 меньше. Наверное, такой европейской погоде радуются те, кто не связан с уборкой снега. А для нас и тех, кто занимается снегом, итог зимы печальный. Наши потери составили минус 100 тыс. рублей в месяц. И это по-божески, у компаний, у которых больше техники, убытки еще выше. Держим людей из-за того, что есть обязательства перед ними. К тому же договоры на уборку снега были заключены, их никто не будет расторгать: от снега никто не застрахован, — подчеркивает главный инженер ООО «Пантеон» Рустем Мухамедьяров.
Собеседник «Реального времени» отметил, что машины у компании в лизинге, который нужно выплачивать. «Если следующая зима будет такой же, будем консервировать технику до весны и отправлять машинистов на вольные хлеба».
Руководитель предприятия «Альпатекс» признался, что от убытков спасло лишь то, что уборка снега — неосновная деятельность его предприятия, а в этой части работы не было и у них.
«Стройтехмонтаж» убирает снег на дорогах, с территорий рынков, торговых комплексов, во дворах и с крыш домов:
— В прошлом году было много заказов на уборку снега с крыш. Этой зимой ни одной крыши. Жалоб на сосульки тоже не было. Много клиентов, которые обращались раньше, в этот раз не звонили. Спрос упал процентов на 90 по сравнению с прошлым сезоном. Очень «слабо» со снегом, — грустно резюмирует прораб Руслан.
Меньше вывезли и меньше расплавили
— Текущий зимний период характеризуется периодическими колебаниями температуры через нулевую отметку (в дневное время положительные температуры, в ночное и утреннее время отрицательные). При положительных температурах поверхность дорог и тротуаров влажная, в течение ночного и утреннего периода при отрицательной температуре на поверхности дорог и тротуаров образовывается корка льда, что может привести к ДТП и травматизму пешеходов. В связи с этим дороги и тротуары приходится обрабатывать противогололедными материалами чаще и заблаговременно, — прокомментировали «Реальному времени» работу этой зимой в городском комитете внешнего благоустройства.
Как сообщили нашему изданию в мэрии, на уборке тротуаров и пешеходных улиц в текущем сезоне задействовано около 600 дорожных рабочих и более 90 единиц техники малой механизации. Парк снегоуборочных машин этой зимой насчитывал 550 единиц, в том числе 235 машин для операций первой очереди: 132 комбинированные дорожные машины и 103 тракторные щетки. В уборке снега прошлой зимой ежедневно задействовали 610 единиц спецтехники, а в дни ухудшения погоды — до 750 машин.
Всего в текущем сезоне (на 02.03.2020) с улиц Казани вывезли 208 тыс. тонн снега. За аналогичный период времени в прошлом году было вывезено 830 тыс. тонн снега, а в 2018 году — 900 тыс. тонн снега.
С начала сезона дорожные службы использовали 47,8 тыс. тонн противогололедной смеси, в том числе почти 9 тыс. тонн реагента и около 39 тыс. тонн пескосоляной смеси. За аналогичный период времени в прошлом году было использовано более 65 тыс. тонн противогололедного материала (14,5 тыс. тонн реагентов и 51 тыс. тонн пескосоляной смеси), в 2018 — 57 тыс. тонн противогололедного материала (7 тыс. тонн реагентов и 50 тыс. тонн пескосоляной смеси).
При этом в исполкоме Казани отметили экономию на содержании городских дорог. На 20 января остаток противогололедного реагента составил 2,5 тыс. тонн. Причем реагент перед началом этой зимы не закупался вовсе — его запас остался с прошлого сезона.
В предыдущем холодном сезоне председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев отметил, что наиболее снежными месяцами в Казани стали декабрь, февраль и март. Толщина снежного покрова в среднем составила 70 см, что на 25% выше среднегодовых показателей в 55 см. В прошлом году по завершении зимы на шести стационарных снегоплавильных пунктах утилизировали 70% от общего объема снега — 570 тыс. тонн. С начала нынешнего холодного сезона к концу января на снегоплавильные пункты МУП «Водоканал» доставили всего лишь 116 тыс. тонн снега.
Накануне во время совещания в мэрии глава Казани Ильсур Метшин, поздравляя горожан с началом весны, подчеркнул, что «зима для городского хозяйства — испытание. Но эта зима была комфортной». Градоначальник все-таки желал бы, чтобы привычные «зимы вернулись, поскольку такие климатические изменения не на руку почве и сельскому хозяйству».
«Неправильная» зима принесла больше жертв на дорогах
Мягкая зима не способствовала росту травматизма среди пешеходов, отметила в беседе с корреспондентом «Реального времени» главный внештатный специалист Управления здравоохранения Казани Надежда Васильева. За три последних месяца по причине гололеда получили травмы 1,4 тыс. человек, в большинстве случаев у магазинов «Магнит», «Эдельвейс», «Пятерочка» и на остановках общественного транспорта, главным образом в Советском и Приволжском районах.
Между тем на дорогах Казани жертв было больше обычного. Командир полка ДПС Казани Михаил Савин рассказал нашему изданию, что за январь и февраль прошлого года погибли четыре человека, а за два последних месяца — десять человек, причем девять из них попали в аварии в феврале. В шести случаях причиной ДТП стал наезд на препятствие.
Несмотря на окончание календарной зимы Михаил Савин советует водителям сохранять бдительность за рулем: «Не гнать. Оценивать дорожную составляющую и все факторы, обязательно прогнозировать свои действия и действия других автолюбителей, которые движутся параллельно по проезжей части».
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