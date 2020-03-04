Итоги зимы: четверть прошлогоднего снега и убытки коммунального бизнеса

Как бесснежье загнало дорожников в долги, лишило альпинистов зарплаты и порадовало дворников на окладе

Фото: Роман Хасаев

За всю зиму с улиц Казани вывезли всего 208 тыс. тонн снега или в четыре раза меньше против объема прошлого года. Это помогло городу своевременно справляться с уборкой дорог и избегать транспортных коллапсов из-за снежных заносов, но обрабатывать улицы от гололеда пришлось чаще обычного. Кроме того бесснежье стало настоящей катастрофой для бизнеса, который зарабатывает на уборке улиц и чистке крыш. Ряд фирм, в разговоре с «Реальным временем», оценили падение заказов на 90% и потери в сотни тысяч рублей в месяц.

Снег — хлеб для коммунальщиков

По информации синоптиков, этой зимой в Казани выпало 106 мм осадков или на 27% меньше нормы. Причем свою норму в 40 мм февраль добрал благодаря снегопаду в самый последний день зимы, а декабрь и январь ее так и не достигли (на 38% и 36% меньше положенного). Если учесть, что объемы снега в городе в предыдущие зимы значительно превышали норму (прошлой зимой — 313 мм осадков, что превысило норму на 69%), то работы у коммунальщиков в минувший холодный сезон значительно поубавилось. Компаниям, которые зарабатывают уборкой снега, такая погода принесла существенные убытки. Работники предприятия «Пантеон», которые работают в том числе на территории Ново-Савиновского района, вывезли с декабря по февраль около трех тысяч кубов снега.

— По сравнению с прошлым годом это катастрофически мало, раз в 20 меньше. Наверное, такой европейской погоде радуются те, кто не связан с уборкой снега. А для нас и тех, кто занимается снегом, итог зимы печальный. Наши потери составили минус 100 тыс. рублей в месяц. И это по-божески, у компаний, у которых больше техники, убытки еще выше. Держим людей из-за того, что есть обязательства перед ними. К тому же договоры на уборку снега были заключены, их никто не будет расторгать: от снега никто не застрахован, — подчеркивает главный инженер ООО «Пантеон» Рустем Мухамедьяров.

Собеседник «Реального времени» отметил, что машины у компании в лизинге, который нужно выплачивать. «Если следующая зима будет такой же, будем консервировать технику до весны и отправлять машинистов на вольные хлеба».

Руководитель предприятия «Альпатекс» признался, что от убытков спасло лишь то, что уборка снега — неосновная деятельность его предприятия, а в этой части работы не было и у них.

«В прошлом году было много заказов на уборку снега с крыш. Этой зимой ни одной крыши», — говорят в фирме «Стройтехмонтаж». Фото Максима Платонова

«Стройтехмонтаж» убирает снег на дорогах, с территорий рынков, торговых комплексов, во дворах и с крыш домов:

— В прошлом году было много заказов на уборку снега с крыш. Этой зимой ни одной крыши. Жалоб на сосульки тоже не было. Много клиентов, которые обращались раньше, в этот раз не звонили. Спрос упал процентов на 90 по сравнению с прошлым сезоном. Очень «слабо» со снегом, — грустно резюмирует прораб Руслан.

Меньше вывезли и меньше расплавили

— Текущий зимний период характеризуется периодическими колебаниями температуры через нулевую отметку (в дневное время положительные температуры, в ночное и утреннее время отрицательные). При положительных температурах поверхность дорог и тротуаров влажная, в течение ночного и утреннего периода при отрицательной температуре на поверхности дорог и тротуаров образовывается корка льда, что может привести к ДТП и травматизму пешеходов. В связи с этим дороги и тротуары приходится обрабатывать противогололедными материалами чаще и заблаговременно, — прокомментировали «Реальному времени» работу этой зимой в городском комитете внешнего благоустройства.

Как сообщили нашему изданию в мэрии, на уборке тротуаров и пешеходных улиц в текущем сезоне задействовано около 600 дорожных рабочих и более 90 единиц техники малой механизации. Парк снегоуборочных машин этой зимой насчитывал 550 единиц, в том числе 235 машин для операций первой очереди: 132 комбинированные дорожные машины и 103 тракторные щетки. В уборке снега прошлой зимой ежедневно задействовали 610 единиц спецтехники, а в дни ухудшения погоды — до 750 машин.

В текущем сезоне с улиц Казани вывезли 208 тыс. тонн снега. За аналогичный период в прошлом году — 830 тыс. тонн снега, а в 2018-м — 900 тыс. тонн. Фото Дмитрия Резнова

Всего в текущем сезоне (на 02.03.2020) с улиц Казани вывезли 208 тыс. тонн снега. За аналогичный период времени в прошлом году было вывезено 830 тыс. тонн снега, а в 2018 году — 900 тыс. тонн снега.

С начала сезона дорожные службы использовали 47,8 тыс. тонн противогололедной смеси, в том числе почти 9 тыс. тонн реагента и около 39 тыс. тонн пескосоляной смеси. За аналогичный период времени в прошлом году было использовано более 65 тыс. тонн противогололедного материала (14,5 тыс. тонн реагентов и 51 тыс. тонн пескосоляной смеси), в 2018 — 57 тыс. тонн противогололедного материала (7 тыс. тонн реагентов и 50 тыс. тонн пескосоляной смеси).

При этом в исполкоме Казани отметили экономию на содержании городских дорог. На 20 января остаток противогололедного реагента составил 2,5 тыс. тонн. Причем реагент перед началом этой зимы не закупался вовсе — его запас остался с прошлого сезона.

В предыдущем холодном сезоне председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев отметил, что наиболее снежными месяцами в Казани стали декабрь, февраль и март. Толщина снежного покрова в среднем составила 70 см, что на 25% выше среднегодовых показателей в 55 см. В прошлом году по завершении зимы на шести стационарных снегоплавильных пунктах утилизировали 70% от общего объема снега — 570 тыс. тонн. С начала нынешнего холодного сезона к концу января на снегоплавильные пункты МУП «Водоканал» доставили всего лишь 116 тыс. тонн снега.

Накануне во время совещания в мэрии глава Казани Ильсур Метшин, поздравляя горожан с началом весны, подчеркнул, что «зима для городского хозяйства — испытание. Но эта зима была комфортной». Градоначальник все-таки желал бы, чтобы привычные «зимы вернулись, поскольку такие климатические изменения не на руку почве и сельскому хозяйству».



С начала нынешнего холодного сезона к концу января на снегоплавильные пункты МУП «Водоканал» доставили всего лишь 116 тыс. тонн снега. Фото prokazan.ru

«Неправильная» зима принесла больше жертв на дорогах



Мягкая зима не способствовала росту травматизма среди пешеходов, отметила в беседе с корреспондентом «Реального времени» главный внештатный специалист Управления здравоохранения Казани Надежда Васильева. За три последних месяца по причине гололеда получили травмы 1,4 тыс. человек, в большинстве случаев у магазинов «Магнит», «Эдельвейс», «Пятерочка» и на остановках общественного транспорта, главным образом в Советском и Приволжском районах.

Между тем на дорогах Казани жертв было больше обычного. Командир полка ДПС Казани Михаил Савин рассказал нашему изданию, что за январь и февраль прошлого года погибли четыре человека, а за два последних месяца — десять человек, причем девять из них попали в аварии в феврале. В шести случаях причиной ДТП стал наезд на препятствие.

— Думаю, этому способствовало ухудшение видимости, много дождя и грязи было в городе. Volkswagen Polo наехал на столб на проспекте Победы — два человека погибли. Такое же число жертв принес удар автомобиля в остановку на близком участке, пересечении проспекта с улицей Сахарова. На Вишневского скончался парень после того, как въехал в столб. То же самое произошло на проспекте Ямашева, улице Камалеева, — прокомментировал рост ДТП Савин.

Несмотря на окончание календарной зимы Михаил Савин советует водителям сохранять бдительность за рулем: «Не гнать. Оценивать дорожную составляющую и все факторы, обязательно прогнозировать свои действия и действия других автолюбителей, которые движутся параллельно по проезжей части».

