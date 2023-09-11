В Казани предложили увеличить число пляжей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Начальник Управления гражданской защиты Казани Сергей Чанкин предложил исполкому города увеличить количество пляжей в следующем году. С инициативой он выступил на «деловом понедельнике».



— В целях создания условий для комфортного и, самое главное, безопасного времяпрепровождения горожан на водных объектах, и учитывая пожелания жителей нашего города, которые обращались к нам в течение купального сезона, Рустем Гильфанович, просим вас рассмотреть на 2024 год вопросы увеличения благоустроенных мест отдыха у воды, — заявил Сергей Чанкин.

Он уточнил, что казанцы чаще всего предлагают такие места, как Нижний и Средний Кабан, озеро Чебакса, территорию у «Чаши» и за речпортом.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Глава исполкома Казани Рустем Гафаров заявил, что согласен с Сергеем Чанкиным. По его словам, «вопрос действительно назрел».

— Количество мест, где наши горожане купаются, увеличивается. Давайте посмотрим вместе, проанализируем. У нас есть даже моменты, где мы берем только часть озера, а другая часть как бы не наша. Здесь есть над чем поработать, — заявил Рустем Гафаров.

Напомним, в Казани ежегодно работают пять муниципальных пляжей. Это «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Большое Лебяжье», пляж «Комсомольский». Также в города функционируют три организованных места отдыха на берегах озера «Лебяжье», «Озеро Изумрудное» и в парке Победы.



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Татьяна Демина