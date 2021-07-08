«И тут бац — ваш сын не зачислен!»: школьникам «Салават купере» отказали в зачислении по прописке

Глава управления образования Казани встретился с родителями «отказников», но к единому решению стороны не пришли

Жителям ЖК «Салават купере» отказали в зачислении их детей в первый класс в ближайшую начальную школу МБОУ «Политехнический лицей №182», к которой те прикреплены по месту прописки, то есть по закону обладают приоритетом при зачислении. За бортом остались 178 дошколят. Администрация лицея вынуждена была отказать из-за нехватки мест — первоклассников оказалось почти в два раза больше, чем предусмотрено классов в этой школе. Накануне вечером с родителями «отказников» встретился начальник Управления образования города Казани Ирек Ризванов. Он предложил перевести детей в дальнюю гимназию №189 «Заман» либо в недостроенную школу №188, обещая перевозить малышей на школьном автобусе. В ответ родители со слезами просили открыть третью смену и уплотнить классы до 38 детей — лишь бы учеба была рядом с домом. К общему решению в ходе встречи, на которой присутствовал и корреспондент «Реального времени», стороны так и не пришли — каждая семья сама будет решать, как выходить из «школьного» кризиса.

Власти: лицей перегружен, будем возить в другие школы на автобусах

Поздно вечером накануне завершилось трехчасовое собрание родителей, которым отказали в зачислении детей в МБОУ «Политехнический лицей №182» в «Салават купере», хотя это ближайшая для них школа по месту жительства. Встреча, созванная по инициативе городских властей, прошла в актовом зале школы.



Собрание с возмущенными родителями приехал провести начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов, назначенный на эту должность в феврале 2020 года. Вместе с ним с «салаватовцами» общались директор лицея Руслан Дуженков, а также руководство гимназии «Заман» и недостроенной школы №188 (планируется, что ее откроют в микрорайоне 1 сентября). В здание лицея пропускали строго по паспортам, которые сверяли со списком родителей 178 детей, которых не взяли в первый класс.



По словам Ризванова, 1 сентября в эту школу пойдут 2 400 детей, при том что проектная мощность учебного заведения — 1 224 ребенка. В соседнем микрорайоне были построены две школы — одна начала работать в феврале, еще одна будет с 1 сентября и готова принять первоклассников.



По словам Ризванова, 1 сентября в эту школу пойдут 2 400 детей, при том что проектная мощность учебного заведения — 1 224 ребенка. Фото: kzn.ru

— Мы будем ждать, потому что лицей №182 очень перегружен. До «Салават купере-2» 4 км, сам прошелся, посмотрел, для детей начальной школы будет тяжело пешком добираться. Мы рассматриваем вариант, что у нас будут запущены школьные автобусы для перевозки детей. С родителями будем говорить, в зависимости от надобности проведем опрос, — сообщил «Реальному времени» Ирек Ризванов.

«Чужих» детей — 48 человек, среди первых классов — 19

Директор лицея №182 Руслан Дужкин сообщил, что при открытии учебного заведения, ориентировались на детей микрорайона. «Сегодня подсчитывали, что «чужих» детей, то есть из «Салават-2», Осиново, Залесного — 48 человек из всего потока обучающихся в 2 тысячи человек. Среди первых классов — 19 человек», сообщил он.

В связи с изменением законодательства появилась возможность зачислять в школу тех детей, у кого здесь уже обучаются старшие братья и сестры. Но таких детей всего 19 человек, уверяет директор школы.

— Мы будем предлагать такой вариант, чтобы наши «отказники» в новых школах сформировали отдельные классы. Через год-два-три при благоприятной ситуации предложим вернуться им к нам всем классом — в четвертый класс начальной школы, — пообещал Дужкин.



Суть изменений в том, что приоритет при приеме имеют те, кто прописан в микрорайоне, закрепленном за данной школой. Фото: kzn.ru

В начале июля завершилась первая и основная волна зачисления детей в первый класс общеобразовательных школ, которая предусмотрена новыми общефедеральными правилами. Суть изменений в том, что приоритет при приеме имеют те, кто прописан в микрорайоне, закрепленном за данной школой. Остальные желающие зачисляются после основной волны — на оставшиеся места.



Однако введение территориального принципа зачисления в школы сработало как «мина замедленного действия» в ЖК «Салават купере». Детей в этом комплексе оказалось в два раза больше, чем могут вместить школы-новостройки этого комплекса. Если раньше родители могли возить детей по месту «старой» прописки, то с наступлением новых правил зачисления в первый класс, выбора больше не остается.

Приехавшие на собрание родители рассказали «Реальному времени», что не ожидали такого поворота событий, так как в апреле администрация школы на собрании уверяла, что примут всех. Что случилось потом — им непонятно. Некоторые родители считают вариант с перевозкой детей автобусом более реалистичным, чем введение в лицее третьей смены.



— Это нас больше устраивает, потому что непонятно, когда она будет начинаться и кто будет вести уроки, — сказал папа Искандер, который готовит к школе дочь.

Но с ним согласились не все родители, некоторые, напротив, просили ввести третью смену, лишь бы дети учились рядом с домом.

В первом списке фигурировали фамилии зачисленных детей, их оказалось 216. А во втором — «отказники», их оказалось 178. Фото: kzn.ru

«Школа перед домом, а посылают учиться в другую»



5 июля администрация Политехнического лицея №182 объявила об окончании приема, вывесив списки детей, зачисленных в первую волну. В первом списке фигурировали фамилии зачисленных, их оказалось 216. А во втором — «отказники», их — 178. Родители детей, которых не приняли в первый класс, оказались в шоке.

— Ни в одном кошмарном сне не мог себе представить, что мы окажется на улице, — рассказывает отец мальчика. — Мы живем в пяти минутах ходьбы от этой школы. Официально прописаны, доли на детей (их двое) оформлены надлежащим образом. До поступления в школу сын ходил на подготовительные занятия, занимался плаванием в бассейне этой школы. И тут бац — ваш сын не зачислен! Как так? Почему? Никто ничего не объясняет. Администрация школы не идет на контакт с родителями, — сетовал он, в день когда узнал, что его сын не попал в лицей.



Семья мужчины проживает по улице Арсланова, которая включена в микрорайон, который закреплен за данной школой (список улиц определен в приказе Управления образования Казани). Сам он является тренером по футболу в детской спортивной школе, жена — преподаватель в казанской коррекционной школе для особенных детей. Приобретали большую квартиру по программе социальной ипотеки на средства материнского капитала.



— До сих пор перегруженности не чувствовали — старшего сына без труда взяли в детский сад, — признается он, отказываясь поверить в то, что в школе просто нет мест для всех первоклассников, — Да как нет места. Скорее всего, на наши места зачислили детей с ЖК «Радужный», где вообще нет школы. Или возят детей с Осиново. Я написал жалобу в прокуратуру, чтобы проверили списки зачисленных в первый класс детей. Меня не устраивает возить ребенка в дальнюю школу, которая находится на расстоянии 4-5 км от моего дома. Общественный транспорт туда не ходит. Может быть, организуют перевозку детей?



Родители уверены, что на их места зачислили детей из коммерческого ЖК «Радужный», чьи старшие братья и сестры уже учатся в этом лицее. Фото: kzn.ru

Конечно, родители первоклассников-«отказников» переживают, объединившись в общем чате. «Ужас какой-то. Как можно первоклассников отправлять в школу (50 минут пешком). Прекрасно все знают, что СК1 переполнен, так стройте школу здесь! — пишет одна из родительниц, — Везде одни алкомаркеты, не хватает места, открывайте классы на первых этажах домов. Почему наши дети должны ходить через своры бездомных собак. Кто будет за них нести ответственность. Школа перед домом, а посылают учиться в другую. Очнитесь. То садик ждешь, с работы увольняться приходиться, теперь со школой проблемы. Когда начнут думать о людях?».

«Образование должно быть общедоступным, согласно конституции, почему зачислили только половину детей? — возмущается еще одна мама. «Почему многодетная семья, живущая в соседнем доме с лицеем, должна водить своего ребенка неизвестно куда? Мы подали заявление 01.04!», — вторит ей другая.

Родители уверены, что на их места зачислили детей из коммерческого ЖК «Радужный», чьи старшие братья и сестры уже учатся в этом лицее. «Почему дети из Радужного имеют приоритет для зачисления в школу, благодаря старшим братьям/сестрам, а мы, кто проживает и прописан в соседних домах с лицеем, вынуждены сейчас теряться в догадках, куда наши дети пойдут 1 сентября, возить детей на автобусе в школу в городе — это же уму непостижимо, это же дети — вчерашние выпускники детсада! Кто за них будет нести ответственность во время перевозки, кому они там нужны будут? Беспредел полный!», — негодуют родители.

В мэрии города предлагают перейти детям в соседние школы — лицей №188 и гимназию №189. Фото: администрация Кировского и Московского районов

Мэрия: «Таковы требования законодательства»

В пресс-службе мэрии Казани на запрос «Реального времени» сообщили следующее: «Администрация лицея №182 обязана в первую очередь принять заявления от тех родителей, чьи дети уже учатся в этой школе. Таковы требования законодательства. Это сделано для того, чтобы родители могли отводить детей в одну школу, а не в разные, а братья или сестры учились вместе».

Нехватка мест в лицее возникла из-за переизбытка заявлений от родителей, и даже те, кого приняли, будут учиться в переполненных классах по 36 человек, добавили в исполкоме:

— Для приема в первый класс лицея №182 было подано 394 заявления. В новом учебном году в школе будет открыто шесть первых классов по 36 человек — всего 216 детей. Открыть больше первых классов не позволяет проектная мощность лицея. В нем 20 кабинетов начальной школы, которые в две смены смогут принять 40 классов первой, второй, третьей и четвертой параллели.

В мэрии города предлагают перейти детям в соседние школы. «1 сентября в «Салават купере» будут открыты две новые школы — лицей №188 и гимназия №189 (частично уже работает), которые смогут принять часть будущих первоклассников». Чиновники также добавили, что стараются найти наиболее оптимальный и удобный вариант устройства детей в школу. А по возникающим вопросам зачисления в школы в микрорайоне «Салават купере» просят мам и пап обращаться на горячую линию районного отдела образования: 8 (843) 555-74-17.