Минтимер Шаймиев: «Ильдус Мостюков из тех, кто честно и преданно служил Родине и народу»

В Казани простились с создателем радиолокационного «щита» России, ученым и общественным деятелем Ильдусом Мостюковым

Сегодня в Госсовете Татарстана проводили в последний путь создателя единой отечественной общевойсковой системы государственного радиолокационного опознавания «Пароль» — «Свой — чужой», первого директора Казанского научно-исследовательского института радиоэлектроники, Почетного гражданина Казани, лауреата Ленинской и Государственной премий, героя Социалистического Труда, экс-председателя общественной организации «Герои Татарстана» Ильдуса Мостюкова. О жизненном пути человека, чье имя навсегда будет связано в памяти сограждан с созданием воздушного щита России, строительством важнейшего научно-исследовательского института, — в репортаже «Реального времени».

«Это человек, который сделал свою биографию сам»



Гражданскую панихиду открыл председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Напомнив о главных вехах трудового пути Ильдуса Мостюкова, он подчеркнул:

— Ильдус Шайхульисламович — это человек, который сделал свою биографию сам, вписал яркую страницу в жизни республики и страны в целом, создав уникальную единую общевойсковую систему «Свой — чужой». Невоенный человек, он по роду своей деятельности стал одним из творцов секретных систем для армии. Память о нем будет долгие годы жить в умах и сердцах жителей Татарстана!

Фарид Мухаметшин выразил глубокие соболезнования родственникам, друзьям, коллегам, родным и близким Ильдуса Мостюкова.



— Только в последние годы мы начали понимать, насколько важно его изобретение, дело, которому он посвятил свою жизнь, — подчеркнул в своей речи Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев. — К счастью, эта система, которая обеспечивает обороноспособность и безопасность нашей страны, оправдывает себя и сейчас. Ильдус Шайхульисламович — из тех людей, кто честно и преданно служил своей Родине и нашему многонациональному народу.

Первый президент Татарстана напомнил, что система «Свой — чужой» обеспечивает безопасность воздушных и морских границ России уже три десятилетия, отметил, что ее создатель всю жизнь достойно служил своей стране, и призвал татарстанцев следовать примеру Ильдуса Мостюкова и быть готовыми защищать Родину.



О роли Ильдуса Мостюкова не только в укреплении оборонного комплекса страны, но и в воспитании молодежи говорил на траурном митинге руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров, который отметил большой вклад покойного в патриотическое воспитание молодежи.

Соболезнования семье Ильдуса Мостюкова прислали премьер-министр России Михаил Мишустин, глава «Ростеха» Сергей Чемезов и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов — их телеграммы зачитали во время траурной церемонии.

Создатель института, Герой труда и автор книг

Ильдус Мостюков родился 6 марта 1928 года в Казани в семье служащего, который впоследствии прошел всю Великую Отечественную войну. У родителей было четверо сыновей. Ильдус окончил Казанский механико-технологический техникум, затем радиотехнический факультет КАИ, по окончании которого получил должность инженера Казанского ОКБ-294 Госкомитета Совета Министров СССР по радиоэлектронике, где всего за пять лет «вырос» до начальника всего конструкторского бюро. В 1962 году Казанское ОКБ было преобразовано в головной институт, а Ильдус Мостюков был назначен его генеральным конструктором.

В 34 года Ильдус Мостюков был назначен генеральным конструктором союзного масштаба по созданию новой единой отечественной общевойсковой системы государственного радиолокационного опознавания «Пароль» (ЕСГРЛО, «Свой — чужой») и директором НИИ-334, созданного на базе ОКБ-294, а впоследствии дважды переименованного: сначала в Казанский научно-исследовательский электрофизический институт, затем в Казанский научно-исследовательский институт радиоэлектроники. Именно когда началась работа над созданием радиолокационного «щита» СССР, который обеспечивает и безопасность новой России.

Ильдус Мостюков создал не только мощнейший научно-исследовательский институт, но и «базу» для его надежного развития. При нем были построены и введены в строй новые научно-производственные объекты, включая два корпуса института — инженерный и корпус микроэлектроники, испытательный полигон, пять жилых домов и общежитие для сотрудников института, два детских сада, пионерский лагерь и базу отдыха на берегу Волги.

В 1980 году за создание системы «Пароль» Ильдусу Мостюкову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Его технические разработки удостоились Ленинской и Государственной премий, а институт наградили орденом Трудового Красного Знамени. Ильдус Мостюков — кандидат технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, заслуженный деятель науки РТ, Почетный член Академии наук РТ, действительный член Российской Академии военно-исторических наук, член-корреспондент Российской Академии военных наук, почетный профессор КНИТУ им. А.Н.Туполева. Он автор 50 научных трудов, изобретатель с багажом в 24 авторских свидетельства. В 2005 году ему было присвоено звание Почетного гражданина Казани.

Ильдус Мостюков был общественным деятелем, избирался депутатом Верховного Совета ТАССР, а с 1999 года по 2019 год Мостюков возглавлял общественную организацию «Герои Татарстана», был членом Общественной палаты РТ двух созывов, членом политсовета общественно-политического движения «Татарстан — Новый век», членом Президиума Республиканского совета ветеранов. Он — автор книги о героях России, чья жизнь была так или иначе связана с Татарстаном.

«Было естественным уважать его»

Проститься с Илдьдусом Мостюковым пришли члены Госсовета РТ, представители министерств и общественных организаций, работники института, который он долгое время возглавлял. О том, каким он запомнился им, они рассказали «Реальному времени».

— Наши семьи жили на улице Тукая в соседних домах, — рассказал Рифкат Вафин. — Я был моложе Ильдуса Шайхульисламовича на 10 лет, а мой старший брат дружил с ним с детства. После мобилизации наших отцов они остались старшими в семьях, где было по четверо детей. Наш отец погиб в 1944 на фронте, брат ушел из школы после шестого класса, чтобы кормить семью. Его друг помог ему подготовиться, сдать экзамены и поступить в авиационный техникум. Наша семья исключительно благодарна другу брата, вместе с которым он закончил и техникум, и институт, и долгое время работал...

Члены семьи Ильдуса Мостюкова говорили о его человеческих качествах, о его объединяющей роли в большой и дружной семье.



— Мой папа прожил добрую и счастливую жизнь, — сказала во время панихиды его дочь Фарида Санникова. — Он был добрым, честным, порядочным, умным, справедливым человеком, был всегда для нас примером и очень любил жизнь!

— Он был мудрым, порядочным и очень скромным человеком, — вспоминала невестка Ильдуса Мостюкова Гульназ Мостюкова. — Будучи аксакалом в семье, никогда ни на кого не давил, всегда был с нами на равных, а его авторитет был не начальственным — просто для всех было естественным уважать его и прислушиваться к нему. И каждая встреча с ним была радостным событием.

Внук Булат Мостюков, который выбрал профессию матери и стал врачом, заметил, что вряд ли осознавал масштаб личности любимого деда — это понимание только начинает приходить с возрастом и жизненным опытом.

Увлеченный своим делом человек долга

Все, кто сталкивался с Ильдусом Мостюковым, вспоминают о его доброжелательности, неподдельном интересе и заботливом отношении к людям. Эти его качества подчеркнула в разговоре с изданием министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова:



— Моя мама долгие годы работала в институте радиоэлектроники под его началом и всегда говорила, что это невероятно интеллигентный, скромный и внимательный к окружающим человек. И все это подтвердилось, когда я, уже работая в аппарате Кабинета министров Татарстана, познакомилась с ним поближе как с руководителем общественной организации. Несмотря на такой объем заслуг, он был очень неприхотливым, спокойным, увлеченным своим делом. Он вел огромную патриотическую работу по восстановлению имен героев — героев Советского Союза, Героев труда, которые каким-то образом были связаны с Татарстаном. Благодаря его подвижничеству была издана книга, где все они перечислены поименно. Он не историк, не журналист, не исследователь, но счел своим долгом сделать это!

Кроме того, глава Минтруда РТ напомнила, что научные разработки Ильдуса Мостюкова актуальны до сих пор и будут актуальны еще долго — они ложатся в основу новых исследований и используются для дальнейшего развития современных оборонных систем.

