Минтимер Шаймиев: «Ильдус Мостюков из тех, кто честно и преданно служил Родине и народу»
В Казани простились с создателем радиолокационного «щита» России, ученым и общественным деятелем Ильдусом Мостюковым
Сегодня в Госсовете Татарстана проводили в последний путь создателя единой отечественной общевойсковой системы государственного радиолокационного опознавания «Пароль» — «Свой — чужой», первого директора Казанского научно-исследовательского института радиоэлектроники, Почетного гражданина Казани, лауреата Ленинской и Государственной премий, героя Социалистического Труда, экс-председателя общественной организации «Герои Татарстана» Ильдуса Мостюкова. О жизненном пути человека, чье имя навсегда будет связано в памяти сограждан с созданием воздушного щита России, строительством важнейшего научно-исследовательского института, — в репортаже «Реального времени».
«Это человек, который сделал свою биографию сам»
Гражданскую панихиду открыл председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Напомнив о главных вехах трудового пути Ильдуса Мостюкова, он подчеркнул:
Фарид Мухаметшин выразил глубокие соболезнования родственникам, друзьям, коллегам, родным и близким Ильдуса Мостюкова.
Первый президент Татарстана напомнил, что система «Свой — чужой» обеспечивает безопасность воздушных и морских границ России уже три десятилетия, отметил, что ее создатель всю жизнь достойно служил своей стране, и призвал татарстанцев следовать примеру Ильдуса Мостюкова и быть готовыми защищать Родину.
О роли Ильдуса Мостюкова не только в укреплении оборонного комплекса страны, но и в воспитании молодежи говорил на траурном митинге руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров, который отметил большой вклад покойного в патриотическое воспитание молодежи.
Соболезнования семье Ильдуса Мостюкова прислали премьер-министр России Михаил Мишустин, глава «Ростеха» Сергей Чемезов и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов — их телеграммы зачитали во время траурной церемонии.
Создатель института, Герой труда и автор книг
Ильдус Мостюков родился 6 марта 1928 года в Казани в семье служащего, который впоследствии прошел всю Великую Отечественную войну. У родителей было четверо сыновей. Ильдус окончил Казанский механико-технологический техникум, затем радиотехнический факультет КАИ, по окончании которого получил должность инженера Казанского ОКБ-294 Госкомитета Совета Министров СССР по радиоэлектронике, где всего за пять лет «вырос» до начальника всего конструкторского бюро. В 1962 году Казанское ОКБ было преобразовано в головной институт, а Ильдус Мостюков был назначен его генеральным конструктором.
В 34 года Ильдус Мостюков был назначен генеральным конструктором союзного масштаба по созданию новой единой отечественной общевойсковой системы государственного радиолокационного опознавания «Пароль» (ЕСГРЛО, «Свой — чужой») и директором НИИ-334, созданного на базе ОКБ-294, а впоследствии дважды переименованного: сначала в Казанский научно-исследовательский электрофизический институт, затем в Казанский научно-исследовательский институт радиоэлектроники. Именно когда началась работа над созданием радиолокационного «щита» СССР, который обеспечивает и безопасность новой России.
Ильдус Мостюков создал не только мощнейший научно-исследовательский институт, но и «базу» для его надежного развития. При нем были построены и введены в строй новые научно-производственные объекты, включая два корпуса института — инженерный и корпус микроэлектроники, испытательный полигон, пять жилых домов и общежитие для сотрудников института, два детских сада, пионерский лагерь и базу отдыха на берегу Волги.
В 1980 году за создание системы «Пароль» Ильдусу Мостюкову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Его технические разработки удостоились Ленинской и Государственной премий, а институт наградили орденом Трудового Красного Знамени. Ильдус Мостюков — кандидат технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, заслуженный деятель науки РТ, Почетный член Академии наук РТ, действительный член Российской Академии военно-исторических наук, член-корреспондент Российской Академии военных наук, почетный профессор КНИТУ им. А.Н.Туполева. Он автор 50 научных трудов, изобретатель с багажом в 24 авторских свидетельства. В 2005 году ему было присвоено звание Почетного гражданина Казани.
Ильдус Мостюков был общественным деятелем, избирался депутатом Верховного Совета ТАССР, а с 1999 года по 2019 год Мостюков возглавлял общественную организацию «Герои Татарстана», был членом Общественной палаты РТ двух созывов, членом политсовета общественно-политического движения «Татарстан — Новый век», членом Президиума Республиканского совета ветеранов. Он — автор книги о героях России, чья жизнь была так или иначе связана с Татарстаном.
«Было естественным уважать его»
Проститься с Илдьдусом Мостюковым пришли члены Госсовета РТ, представители министерств и общественных организаций, работники института, который он долгое время возглавлял. О том, каким он запомнился им, они рассказали «Реальному времени».
Члены семьи Ильдуса Мостюкова говорили о его человеческих качествах, о его объединяющей роли в большой и дружной семье.
— Он был мудрым, порядочным и очень скромным человеком, — вспоминала невестка Ильдуса Мостюкова Гульназ Мостюкова. — Будучи аксакалом в семье, никогда ни на кого не давил, всегда был с нами на равных, а его авторитет был не начальственным — просто для всех было естественным уважать его и прислушиваться к нему. И каждая встреча с ним была радостным событием.
Внук Булат Мостюков, который выбрал профессию матери и стал врачом, заметил, что вряд ли осознавал масштаб личности любимого деда — это понимание только начинает приходить с возрастом и жизненным опытом.
Увлеченный своим делом человек долга
Все, кто сталкивался с Ильдусом Мостюковым, вспоминают о его доброжелательности, неподдельном интересе и заботливом отношении к людям. Эти его качества подчеркнула в разговоре с изданием министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова:
Кроме того, глава Минтруда РТ напомнила, что научные разработки Ильдуса Мостюкова актуальны до сих пор и будут актуальны еще долго — они ложатся в основу новых исследований и используются для дальнейшего развития современных оборонных систем.
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