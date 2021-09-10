Москвичи сорвали торги по наружному освещению Казани под 200 миллионов рублей

Фото: Екатерина Аблаева

Сэкономить до 30 млн рублей на наружном освещении

Власти Казани объявили аукцион на проведение работ по повышению энергоэффективности сетей наружного освещения стоимостью 181,7 млн рублей. В рамках тендера нужно заменить светодиодными 4 365 светильников на улицах в Салмачах, Вознесенском, Радужном и еще четырех десятках городских поселков (полный список в конце статьи, — прим. авт.). При необходимости часть фонарей установят с элементами локальной автоматики.

Кроме того, требуется установить автоматизированную систему управления наружным освещением с функциями автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСУНОиКУЭ). Она позволит вести дистанционный учет потребления, оповестит обслуживающий персонал об аварийных и иных отключениях.

Заказчиком работ выступает Комитет внешнего благоустройства, который ставит целью сэкономить бюджетные средства при эксплуатации уличного освещения Казани за счет энергосбережения. Минимальный размер экономии расходов должен составить не менее 3 989 050 кВт·ч электроэнергии, что составляет 100% от уровня фактического объема потребления ресурса за 2020 год. А в денежном выражении это не менее 30,3 млн рублей.

Заказчиком работ выступает Комитет внешнего благоустройства. Фото yandex.ru

Тендер на паузу

Во второй декаде августа в Казани должны были подвести итоги аукциона. Однако торги приостановили по жалобе московского ООО «Международная светотехническая корпорация «Боос Лайтинг Групп» (ООО МСК «БЛ ГРУПП»).

По данным президента компании Георгия Бооса, объявленный властями Казани открытый конкурс «проводится с нарушением требований действующего законодательства РФ».

— Конкурной документацией предусмотрено применение антидемпинговых мер, что при заключении энергосервисного контракта не допустимо, — сообщил Боос.

Во-вторых, по его словам, «конкурсная документация содержит неопределенность в отношении предложения, которое необходимо сформировать участнику закупки».

В-третьих, не установлен запрет на допуск иностранного программного обеспечения, как того требует постановление правительства РФ от 16.11.2015 №1236, указал бизнесмен. А также нет ограничений допуска радиоэлектронной продукции из других государств.

Кроме того, отсутствует адресный перечень где необходимо выполнить установку шкафов управления АСУНОиКУЭ в количестве 73 единицы. А в проекте контракта указан неверный срок исполнения, в частности, сказано, что он вступает в силу с даты заключения и действует по 30 сентября 2027 года. Причем срок выполнения энергосберегающих мероприятий — с момента заключения контракта по 30.12.2021, а конечный срок достижения предусмотренного размера экономии — 6 (шесть) лет с момента реализации мероприятий. Поэтому, согласно указанным условиям, срок действия контракта должен быть по 30.12.2027 г., уверен бизнесмен.

Также Боос указал на разночтения в проекте контракта и техническом задании по акту, на основании которого заказчик будет принимать работы. А еще, что присвоение баллов по показателям производится непропорционально.

И в последнем пункте жалобы предприниматель сообщил, что в проект контракта неправомерно включены пункты, не соответствующие действующему законодательству. В частности, речь идет об условии: в случае, если в течение трех отчетных периодов подряд исполнителем тендера экономия не достигнута (то есть экономия равна нулю) или достигнуто увеличение потребления энергетических ресурсов в натуральном выражении в сопоставимых условиях, заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт.

Все указанные нарушения корпорация МСК «БЛ ГРУПП» назвала существенными и потребовала приостановить торги, провести внеплановую проверку по закупке и выдать предписание об устранении недочетов.

Комиссия Татарстанского УФАС России признала жалобу московской фирмы частично обоснованной. Фото: Роман Хасаев

Жалоба частично обоснована

Изучив документацию по закупке, комиссия Татарстанского УФАС России признала жалобу московской фирмы частично обоснованной. В течение 15 дней Дирекции по конкурентной политике и закупкам Казани как уполномоченному органу, а также Комитету внешнего благоустройства Казани как заказчику предписано отменить все протоколы при проведении электронного аукциона, внести изменения в документацию по закупке, продлить сроки подачи заявок или разместить новый тендер.

На запрос «Реального времени» с просьбой прокомментировать ситуацию в мэрии Казани ответили, что продублируют тендер после внесения всех изменений в документы закупки:

— Данный тендер был опубликован на сайте госзакупок 30 июля. В ходе сбора заявок поступила жалоба на условия конкурсной документации. По решению заказчика закупка была отменена. После внесения изменений в конкурсную документацию указанная закупка будет опубликована повторно.

Перечень объектов, а также оборудования, подлежащего замене в ходе проведения ЭЭМ

№ п/п Наименование жилого массива Наименование улиц Количество светильников, шт. 1 Константиновка ул. Малахитовая, ул. Мира, ул. Татарстан, ул. Белозерская, ул. Тукаевская, ул. Крылатская, ул. Центральная, ул. Советская, ул. Ботаническая, ул. Ясеневая, ул. Односторонняя, ул. Амурская, ул. Озерная, ул. Солнечная, ул. Овощеводов, ул. Хансуар, ул. Садовая 292 2 Вишневка ул. Ак Чэчэклэр, ул. Фиалковая, ул. Акчарлак, ул. Красивая, ул. Береговая, ул. Черноплодная, ул. Камышлы 133 3 Царицынский Бугор ул. Беркутовая, ул. Балантау, ул. Аяз, ул. Травная, ул. Январская, ул. Ташлыяр, ул. Алматау, ул. Тагаевская, ул. Ичеговая, ул. Бахетле, пер. Бахетле, ул. Сафлык, ул. Тырмыш, ул. Возрождение, ул. Кулагинский Посад, ул. Энже, ул. Сандугач, ул. Алмагач 338 4 Аки ул. Утренняя, ул. Калиновая, ул. Гагарина, 63 5 Привольный ул. Кияуляу, ул. Костромская, ул. Эмет, ул. Ореховая, ул. Икмякле, ул. Счастливая, Карачаровская, ул. Ледяная, ул. Липецкая, ул. Айлы 164 6 Новая Сосновка ул. Лесная, ул. 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Василя Ширшова