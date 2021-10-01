В Казани протестировали онлайн-платформу для координации работы уличных музыкантов
По новым правилам им разрешили работать по три часа на одной точке и лишь до 22 часов вечера
В Казани протестировали цифровую платформу для координации работы уличных музыкантов, которым вскоре нужно будет заранее бронировать места для выступлений, например, на главной пешеходной улице Баумана, в парках и других общественных пространствах. С помощью ресурса упорядочат и деятельность аниматоров, а также уличных художников. Первую презентацию платформы провели накануне в Картинной галерее Константина Васильева. По мнению городских властей, с учетом большого турпотока в Казань такая система необходима, чтобы выступления артистов не мешали гостям и жителям города, не создавали ощущения дисгармонии, накладываясь друг на друга. Подробнее — в материале «Реального времени».
Какофония на Баумана
В Казани в Картинной галерее Константина Васильева состоялась первая презентация онлайн-платформы для координации работы уличных музыкантов, которые скоро должны будут бронировать места для выступлений. Пока ее провели в узком кругу рабочей группы артистов, которые протестировали ресурс.
В конце лета в городе утвердили порядок деятельности уличных музыкантов и аниматоров. Выступления артистов, например на улице Баумана, а также в некоторых парках и скверах, теперь будут регламентированы.
По новым правилам уличные музыканты и аниматоры должны будут заранее бронировать место для своей работы из официально утвержденных площадок. Проведение выступления допускается только в то время, в том месте и с тем количеством участников, которые были согласованы. Для артистов будут доступны, как указано выше, 35 площадок. В дальнейшем, как обещает мэрия, список будет пополняться.
По мнению властей, с учетом большого турпотока в Казань такая система просто необходима для того, чтобы выступления огромного количества творческих людей на ограниченном пространстве не превращались в хаос и какофонию.
— Хотелось бы объяснить, зачем мы все это сделали. Мы посмотрели опыт различных городов. Там, где вопросы различных выступлений и уличных активностей никак не контролируются, со временем наступает хаос. Это мировая практика. У нас пока этого хаоса нет. Но если ничего не делать, со временем он возникнет. Поэтому нужно заранее об этом побеспокоиться, — сказал первый заместитель начальника Управления информационных технологий и связи Казани Евгений Бардебанов.
Выступления артистов не должны создавать ощущения дисгармонии, накладываясь друг на друга, и не должны мешать жителям близлежащих домов, отметил Бардебанов. В то же время, по его словам, на Баумана мы часто видим обратное.
— Иногда идешь по Баумана и видишь, что разные музыканты выступают совсем близко друг к другу, и несколько мелодий смешиваются в одну, — говорит Бардебанов. — В итоге может получиться какофония. И ладно еще, если одни поют песни Цоя, а другие — группы «Сплин». А если это совсем разная музыка?
Во избежание конфликтов
Кроме того, как отметил спикер, иногда на почве высокой конкуренции, которая всегда бывает в городах с большим турпотоком среди музыкантов могут вспыхивать конфликты. Не исключены и такие ситуации, когда места местных артистов могут занимать приезжие гастролеры. И единственным способом избежать всех этих «острых углов», по мнению властей, является хорошо отлаженная система контроля над уличными выступлениями.
Как теперь будут работать уличные музыканты:
- площадки будут открыты с 10 утра до 10 вечера,
- время выступления на одной точке — 3 часа.
Первоначально говорили о том, что на одной площадке уличным артистам можно будет находиться не больше двух часов. Но поскольку уже тогда многие из них заявили, что с учетом настройки аппаратуры в течение получаса этого недостаточно, максимальное время пребывания на одной точке продлили до 3 часов. И вопреки опасениям музыкантов суточный лимит выступлений не заканчивается на одной площадке. В течение дня они имеет право выступить на 4 разных точках.
Основные особенности онлайн-платформы:
- запись доступна на неделю вперед с момента подачи заявки,
- при бронировании места музыкант должен указать имя и фамилию, жанр и количество участников,
- для работы с платформой нужно иметь учетную запись в системе ЕСИА,
- при нарушении правил человек в течение 2 недель не сможет зарегистрироваться в системе,
- артисты не имеют право перепродавать площадки для выступлений.
Когда платформу запустят окончательно, выйти на нее можно будет через сайт мэрии Казани или Управления культуры. Пока же она доступна по ссылке https://street-artists.test.uslugi.kzn.ru. Чтобы протестировать платформу, нужно быть в составе рабочей группы. Можно подать заявку, чтобы войти в ее состав — для этого нужно написать организаторам на электронную почту kultura.kazan@tatar.ru. Сюда же можно отправить предложения по площадкам.
Что думают сами музыканты
У самих уличных музыкантов пока есть вопросы к этой платформе.
— Последняя запись здесь на 7 часов вечера. А самый пик людей на Баумана обычно в 6. И что делать, если я захочу выступить в 6 или в половине шестого? — спросил один из участников встречи.
Бардебанов ответил, что пока в платформе не предусмотрена возможность записи на другое время. Хотя не исключено, что со временем можно будет пересмотреть этот момент.
— Можно ли отменить запись? И за сколько времени до выступлений это можно сделать, чтобы не получить штраф? — задается вопросом другой участник.
На сегодня кнопки «Отмена» в платформе нет, но ее собираются ввести. А за сколько времени можно будет отменить запись, на данный момент неизвестно.
Пока цифровая платформа для уличных музыкантов будет работать в тестовом режиме. В новые правила могут внести изменения с учетом пожеланий музыкантов.
— Мы не говорим: «Только так и никак иначе». Будем отталкиваться от того, как вам удобно, от того, что вы хотите, — обратился Бардебанов к музыкантам. — Эту платформу мы вместе с вами начнем тестировать, посмотрим, как она работает. Что-то можно будет поменять с учетом того, что вам нужно. Но, повторюсь, если мы этого не сделаем, неминуемо наступит хаос.
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