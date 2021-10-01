В Казани протестировали онлайн-платформу для координации работы уличных музыкантов

По новым правилам им разрешили работать по три часа на одной точке и лишь до 22 часов вечера

В Казани протестировали цифровую платформу для координации работы уличных музыкантов, которым вскоре нужно будет заранее бронировать места для выступлений, например, на главной пешеходной улице Баумана, в парках и других общественных пространствах. С помощью ресурса упорядочат и деятельность аниматоров, а также уличных художников. Первую презентацию платформы провели накануне в Картинной галерее Константина Васильева. По мнению городских властей, с учетом большого турпотока в Казань такая система необходима, чтобы выступления артистов не мешали гостям и жителям города, не создавали ощущения дисгармонии, накладываясь друг на друга. Подробнее — в материале «Реального времени».

Какофония на Баумана

В Казани в Картинной галерее Константина Васильева состоялась первая презентация онлайн-платформы для координации работы уличных музыкантов, которые скоро должны будут бронировать места для выступлений. Пока ее провели в узком кругу рабочей группы артистов, которые протестировали ресурс.

В конце лета в городе утвердили порядок деятельности уличных музыкантов и аниматоров. Выступления артистов, например на улице Баумана, а также в некоторых парках и скверах, теперь будут регламентированы.

По новым правилам уличные музыканты и аниматоры должны будут заранее бронировать место для своей работы из официально утвержденных площадок. Проведение выступления допускается только в то время, в том месте и с тем количеством участников, которые были согласованы. Для артистов будут доступны, как указано выше, 35 площадок. В дальнейшем, как обещает мэрия, список будет пополняться.

По мнению властей, с учетом большого турпотока в Казань такая система просто необходима для того, чтобы выступления огромного количества творческих людей на ограниченном пространстве не превращались в хаос и какофонию.

— Хотелось бы объяснить, зачем мы все это сделали. Мы посмотрели опыт различных городов. Там, где вопросы различных выступлений и уличных активностей никак не контролируются, со временем наступает хаос. Это мировая практика. У нас пока этого хаоса нет. Но если ничего не делать, со временем он возникнет. Поэтому нужно заранее об этом побеспокоиться, — сказал первый заместитель начальника Управления информационных технологий и связи Казани Евгений Бардебанов.

Выступления артистов не должны создавать ощущения дисгармонии, накладываясь друг на друга, и не должны мешать жителям близлежащих домов, отметил Бардебанов. В то же время, по его словам, на Баумана мы часто видим обратное.

— Иногда идешь по Баумана и видишь, что разные музыканты выступают совсем близко друг к другу, и несколько мелодий смешиваются в одну, — говорит Бардебанов. — В итоге может получиться какофония. И ладно еще, если одни поют песни Цоя, а другие — группы «Сплин». А если это совсем разная музыка?

Фото: kazanfirst.ru

Во избежание конфликтов

Кроме того, как отметил спикер, иногда на почве высокой конкуренции, которая всегда бывает в городах с большим турпотоком среди музыкантов могут вспыхивать конфликты. Не исключены и такие ситуации, когда места местных артистов могут занимать приезжие гастролеры. И единственным способом избежать всех этих «острых углов», по мнению властей, является хорошо отлаженная система контроля над уличными выступлениями.

Как теперь будут работать уличные музыканты:

площадки будут открыты с 10 утра до 10 вечера,

время выступления на одной точке — 3 часа.

Первоначально говорили о том, что на одной площадке уличным артистам можно будет находиться не больше двух часов. Но поскольку уже тогда многие из них заявили, что с учетом настройки аппаратуры в течение получаса этого недостаточно, максимальное время пребывания на одной точке продлили до 3 часов. И вопреки опасениям музыкантов суточный лимит выступлений не заканчивается на одной площадке. В течение дня они имеет право выступить на 4 разных точках.

Основные особенности онлайн-платформы:

запись доступна на неделю вперед с момента подачи заявки,

при бронировании места музыкант должен указать имя и фамилию, жанр и количество участников,

для работы с платформой нужно иметь учетную запись в системе ЕСИА,

при нарушении правил человек в течение 2 недель не сможет зарегистрироваться в системе,

артисты не имеют право перепродавать площадки для выступлений.

Фото: kazanfirst.ru

Когда платформу запустят окончательно, выйти на нее можно будет через сайт мэрии Казани или Управления культуры. Пока же она доступна по ссылке https://street-artists.test.uslugi.kzn.ru. Чтобы протестировать платформу, нужно быть в составе рабочей группы. Можно подать заявку, чтобы войти в ее состав — для этого нужно написать организаторам на электронную почту kultura.kazan@tatar.ru. Сюда же можно отправить предложения по площадкам.



Что думают сами музыканты

У самих уличных музыкантов пока есть вопросы к этой платформе.

— Последняя запись здесь на 7 часов вечера. А самый пик людей на Баумана обычно в 6. И что делать, если я захочу выступить в 6 или в половине шестого? — спросил один из участников встречи.

Бардебанов ответил, что пока в платформе не предусмотрена возможность записи на другое время. Хотя не исключено, что со временем можно будет пересмотреть этот момент.

— Можно ли отменить запись? И за сколько времени до выступлений это можно сделать, чтобы не получить штраф? — задается вопросом другой участник.

На сегодня кнопки «Отмена» в платформе нет, но ее собираются ввести. А за сколько времени можно будет отменить запись, на данный момент неизвестно.

Пока цифровая платформа для уличных музыкантов будет работать в тестовом режиме. В новые правила могут внести изменения с учетом пожеланий музыкантов.

— Мы не говорим: «Только так и никак иначе». Будем отталкиваться от того, как вам удобно, от того, что вы хотите, — обратился Бардебанов к музыкантам. — Эту платформу мы вместе с вами начнем тестировать, посмотрим, как она работает. Что-то можно будет поменять с учетом того, что вам нужно. Но, повторюсь, если мы этого не сделаем, неминуемо наступит хаос.