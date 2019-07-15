Исполком Казани утроил конкуренцию за льготные кредиты малому бизнесу

Для кредитования МСБ исполком Казани выбрал 12 банков-операторов — втрое больше, чем в прошлом году

На следующий год в Казани запустят новую пятилетнюю программу поддержки малого и среднего бизнеса, чьи платежи составляют пятую часть налоговых доходов городской казны. Эксперты НИИ ВШЭ документ уже одобрили. Об этом сегодня на «деловом понедельнике» рассказал глава комитета экономического развития Артур Валиахметов. Жалобы бизнеса на недостаточное финансирование и административные барьеры пообещали учесть — комиссия уже вносит соответствующие корректировки в проект программы по предложениям предпринимателей. Работа над ошибками захватила и льготные кредиты. Для этих целей аккредитованы 12 банков — втрое больше, чем в прошлом году, видимо, в качестве профилактики слишком частых отказов в выдаче и сложной процедуры оформления, за которые в прошлом году в феврале ругали «Татсоцбанк». Подробности — в материале «Реального времени».

Пятилетка вместо трех лет

Действующая программа [поддержки МСБ] была принята в 2017 году, в конце этого года истекает срок ее действия. Следующую программу примут в начале 2020 года — она рассчитана на пять лет. По словам руководителя исполкома Дениса Калинкина, увеличить срок решили в правительстве республики для создания благоприятного инвестклимата.

По словам Артура Валиахметова, председателя комитета экономического развития, в 2019 году существенно выросли суммы поступлений налогов от МСБ. Только по спецрежимам рост составил 11,8% — до уровня 570 млн рублей, что в исполкоме связывают с увеличением количества налогоплательщиков по УСН и патентам. В МСБ занята треть работающего населения Казани. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в ВТП Казани (составил 768,1 млрд рублей) за 2018 год достигла 38,5% (в 2017 году было 37,9%), на МСБ приходится почти пятая часть от налоговых поступлений городского бюджета. «В Стратегии развития Казани до 2030 года поставлена задача довести данный показатель до 50%», — заявили в исполкоме.

Сейчас в Казани зарегистрирован 80751 субъект малого и среднего предпринимательства, более половины (43846) — малые и микропредприятия, это на 0,9% меньше прошлого года. 224 — средние предприятия. ИП стало больше на 1% (36681). Казань по количеству субъектов предпринимательства на тысячу человек делит второе место с Москвой (64 единицы), на 3 единицы уступая лидеру — Санкт-Петербургу.

Следующую программу примут в начале 2020 года — она рассчитана на пять лет. По словам Дениса Калинкина, увеличить срок решили в правительстве республики для создания благоприятного инвестклимата

Меры поддержки бизнеса от исполкома сосредоточены на финансовом аспекте — это льготное кредитование и льготная аренда муниципальных помещений. При необходимости готовы дать консультации, например, по взаимодействию с налоговой, помочь при сотрудничестве с товаропроизводителями и местными организациями по продвижению продукции на местный и внешний рынок для расширения сбыта, предоставить общественные пространства — по этому поводу обращаются самозанятые, уточнил Валиахметов. Он признал, что частые жалобы предпринимателей — на «недостаточно доступное финансирование» и административные барьеры:

— Сложности заключаются в том, что административные регламенты не были совершенными, были сложности с получением документов, были затянуты сроки и так далее. Несовершенны взаимодействия внутри структур, с региональными органами власти, предоставляющими информацию. В рамках проектного офиса <…> все административные регламенты по этим направлениям были проанализированы, сроки в среднем от 2,5 до 10 раз по некоторым регламентам были сокращены, — поделился он с журналистами.

Мало кредитов

За первое полугодие предприниматели уже получили 53,5 млн рублей в качестве кредитов — это деньги, которые уже есть на их счетах. Это меньший показатель, чем в прошлом году, уточнил чиновник, но за лето исполком одобрил еще около 30 заявок: «По части уже деньги выделены, по части есть одобрение, средства не выбраны. К концу года мы планируем, что эта сумма будет в несколько раз больше». В этом году исполком аккредитовал 12 банков для реализации программы, втрое больше, чем в прошлом, видимо, учитывая недовольство предпринимателей, упоминавших «семь кругов ада» для получения средств.

Для поддержки МСБ в Казани действует муниципальная программа льготного кредитования, по ней можно получить субсидию в размере 5% от процентной ставки, установленной банком для заемщика. Такую субсидию сейчас получают 57 предпринимателей, за первое полугодие сумма составила 5,2 млн рублей.

Валиахметов признал, что частые жалобы предпринимателей — на «недостаточно доступное финансирование» и административные барьеры

Валиахметов напомнил о программе, запущенной в этом году Минэкономразвития РФ. Это льготное кредитование в рамках нацпроекта МСП, по программе уполномоченные банки предоставляют ставку не более 8% сроком до 10 лет. Размер кредита — до 1 млрд рублей на инвестиционные цели и до 100 млн на пополнение оборотных средств. Невыполнение лимитов грозит банкам штрафами, добавил он.

Всего в программе участвуют 70 банков из 29 регионов. «В таких условиях очевидно, что муниципальная программа нуждается в корректировке», — заявил Валиахметов, и проект программы уже разработан, представлен в Минэкономики РТ. По словам главы комитета, эксперты НИУ ВШЭ высоко оценили проект. Пока проходят корректировки по запросам предпринимателей.

Зарплаты выросли, но недостаточно

Оплата труда в сфере малого и среднего бизнеса выросла на 13,5% — в среднем это 26,3 тыс. рублей, или на 3,1 тыс. рублей больше, чем в аналогичный период прошлого года. Этот показатель Валиахметов назвал недостаточным.

Комитет экономического развития готовит отдельную программу по поддержке самозанятых, которой будут предусмотрены мероприятия по популяризации самозанятости, финансовая поддержка и организация сбыта через доступ к системе закупок. Для тех, кто имеет трудности с размещением, в исполкоме напоминают о программе льготной аренды, которая дает возможность выкупа помещения через несколько лет. Для этих целей регулярно проводят инвентаризацию, которая выявляет бесхозные помещения или выведенные из муниципальной собственности незаконным путем. Результатами инвентаризации поделился председатель КЗИО Ренат Галяутдинов.

— С 2014 года выявили 31 объект нежилого фонда общей площадью более 10 тыс. кв. м рыночной стоимостью порядка 650 млн рублей, которые были выведены незаконно. В 2014 году выявили 18, в 2016-м — восемь, в 2017-м — один, в прошлом году — четыре. По результатам проверки жилищного фонда проверено 221 помещение. Выявлено 167 пустующих, в них переселили граждан из аварийных домов. По 49 жилым помещениям материалы направлены в суд. 37 исков удовлетворены в пользу исполкома, 12 — граждан.